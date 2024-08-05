18 историй про находчивых людей, которые в любой ситуации найдут как выкрутиться

На свете достаточно людей, которые умеют в любой ситуации за секунды придумать нестандартное решение или дать неожиданный совет. Там, где другие заламывают руки, не знают как поступить, переживают, они с легкостью обходят досадное препятствие и, чуть ли не напевая, идут по жизни дальше. Хочется поаплодировать их находчивости, а некоторые крутые лайфхаки и на заметку взять.