18 историй про находчивых людей, которые в любой ситуации найдут как выкрутиться

По какому кругу повтор, даже считать не буду... хоть бы уж ошибки в статье исправили.
Пысы. Большинство историй не о смекалке, а хамстве и беспардонности. Диз.
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На свете достаточно людей, которые умеют в любой ситуации за секунды придумать нестандартное решение или дать неожиданный совет. Там, где другие заламывают руки, не знают как поступить, переживают, они с легкостью обходят досадное препятствие и, чуть ли не напевая, идут по жизни дальше. Хочется поаплодировать их находчивости, а некоторые крутые лайфхаки и на заметку взять.
А вот еще несколько подборок историй о тех, чей мозг работает на космических оборотах, генерируя порой гениальные решения:
По какому кругу повтор, даже считать не буду... хоть бы уж ошибки в статье исправили.
Пысы. Большинство историй не о смекалке, а хамстве и беспардонности. Диз.