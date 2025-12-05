15+ историй о свадьбах, которые пошли не по плану, но зато запомнились надолго
Бывают свадьбы обычные, незапоминающиеся — поженились два любящих сердца, и все хорошо. Но случается и обратное: то жених не придет, то невеста с шафером где-нибудь запрется, а то и гость какой выскочит с желанием сделать своей даме сердца незапланированное предложение.
- На свадьбу брата нас с мужем не позвали, мол, места только для близких. А за день до церемонии вдруг звонит тетка: «Двое гостей не придут. Так уж и быть приходите, но с вас по $500». Мы не пошли. Так после свадьбы тетка огорошила тем, что позвонила и спросила: «Где деньги?» Они, оказывается, на нас рассчитывали, мол, даже если сами не пришли, то деньги-то должны были передать. © lozovaia902
- Толпа гостей, жених у алтаря, а невесты все нет и нет. 30 минут ждали, потом ее отец встал и объявил, что девушка решила не выходить замуж, но так как праздник оплачен, вечеринка должна продолжаться. © Brief_Reflection_343 / Reddit
- На вопрос, согласны ли вы, невеста прикололась и сказала: «Нет». Церемонию остановили и женить пару отказались. Пришлось им заново проходить все этапы подготовки. Через полтора месяца уже нормально поженились. © Unknown author / Reddit
- Однажды на свадьбе, после церемонии длительностью семь минут, жених вышел и расплакался. Я подумала, какой чувствительный. Вот же милота. Но оказалось, что плакал он, потому что не хотел фотографироваться. И все, включая маму жениха, невесту и ее маму, рассчитывали на меня, чтобы я уговорила его (я фотограф). © nataly.dauer
- Пришли с мужем на свадьбу к его одногруппнику. Смотрим, а народ на нас странно поглядывает. Ничего не понимаем. Невеста, увидев нас, бросила жениха и кинулась со всех ног к нашему столику. Бросилась на моего мужа, рыдая. Оказалось, она в моего мужа всю жизнь была страстно влюблена, о чем он не знал. Все, абсолютно все были в шоке. © streamstroller / Reddit
- После окончания свадьбы выяснилось, что фотограф был влюблен в подружку невесты и снимал по большей части именно ее (где-то половина фотографий такие). Не сделал ни единого портрета невесты с женихом. © fearlessandinventive / Reddit
- Меня пригласил на свадьбу коллега. Я даже удивилась: мы не особо общаемся, да и разница в возрасте приличная. И тут за несколько дней до свадьбы вдруг звонит мне его невеста, с которой вообще не знакома, и спрашивает: «Ты же приглашенная? Сколько денег собираешься подарить?» Еще и обозначает «минимальную сумму». Я прифигела и сказала, что не смогу прийти. © 40gyzkyz
- При подаче заявления в ЗАГС я указала, что хочу оставить свою фамилию. Когда в день свадьбы я получила паспорт, там стояла фамилия мужа. Я в белом платье, толпа гостей, все ждут церемонию... На мои возмущения сказали, что надо отменять свадьбу, раз я не согласна. Расчет был верный. Невеста не посмеет отменить свадьбу, в которую было вложено столько сил, финансов и времени. С фамилией я смирилась, но в тот момент это был удар ниже пояса. Я спрашивала своих родителей, но они убеждали меня, что такой подставы не делали и не сделали бы никогда. Я им поверила, но до сих пор не могу понять кто и каким образом провернул эту аферу. © weraelle
- Весной женился двоюродный брат. В день свадьбы, согласно прогнозу, была вероятность дождя. Отмечать хотели на природе, рядом с озером. Так что ребята соорудили огромный шатер. Во время церемонии полил дождь. До шатра добираться пару километров. Невеста с женихом прыгнули на мотоциклы и поехали — тут же начался натуральный шторм. Аж град пошел. Когда до места добрались мы, гости, то картина открылась впечатляющая: тент оторвало от земли ветром, но жених и его друзья вцепились в шатер мертвой хваткой и пытались поставить его на место. Невеста промокла с ног до головы. Ветер был настолько сильным, что волны с озера долетали до столов. Мы все побежали к ребятам, хотели помочь поставить тент, и одну девушку буквально сдуло в пруд. Жених и невеста все это время просто ржали. Минут через 20 ветер стих, и мы смогли провести банкет. © Kahzgul / Reddit
- Будущая свекровь на свадьбу позвала бывшую жениха с ребенком, хотя невеста была, мягко говоря, против. Всю свадьбу она вела себя истерично, и народ стал ее осуждать. Потом невеста психанула и раскрыла секрет: ребенок этой бывшей был от жениха. © BathFullOfDucks / Reddit
- Будущая свекровь купила себе на нашу свадьбу белое платье, да еще и пышное, в пол. Я, как узнала, очень сильно разозлилась. Муж пытался с ней поговорить, но она закатила истерику и отказалась менять наряд. Тогда я плюнула и купила себе ярко-оранжевое платье. Мне необязательно быть в белом, но я хотела выделяться на собственной свадьбе. У меня получилось! © video__ttrends
- У папы бизнес — он сдает в аренду винтажные машины. Когда я была маленькая, мне очень нравилось встречать его со свадеб: машины всегда были в конфетти. Однажды он приехал, а конфетти не было. Оказалось, что по дороге на церемонию невеста передумала и попросила папу отвезти ее и ее отца в местный зоопарк (это было ее любимое место). Ну, он их туда и отвез. © zelda4444 / Reddit
- Сразу после церемонии невеста с женихом сказали всем, что хотят сделать пару фоток, и пропали на 5 часов. Мы их ждали-ждали, а через два часа терпение наше иссякло и банкет начался без них. Когда новобрачные наконец вернулись, то знатно удивились. Впрочем, как и гости, которые к тому времени уже успели забыть, что они на свадьбе. © DrPCox85 / Reddit
- В отеле перепутали меню и приготовили не то блюдо на свадьбу, что было заказано. Невеста настояла на том, чтобы приготовить заново то, что нужно. На 100 человек. Это заняло пару часов, и гости все это время не знали, чем заняться, и болтались в баре. Некоторые ушли домой, даже не успев увидеть жениха и невесту. К слову, их брак распался довольно быстро. © size_matters_not / Reddit
- Церемониймейстер говорит: «Если кто-то возражает против этого брака, скажите сейчас или молчите вовек». Встает брат жениха и делает предложение своей девушке. Она краснеет и отказывает. Того, что сделал паренек, не ожидал никто — он вдруг обвинил ее в измене. Мол, это предложение было проверкой: согласие означало, что она верная, а отказ — что изменяла. © billyrko1987 / Reddit
- Невеста и жених решили сделать общий девичник-мальчишник. На этом мероприятии разругались в пух и прах, и девушку застали с одним из друзей жениха. Свадьба должна была быть на следующее утро и обошлась им в $10 тысяч. Отменили. Через пару месяцев после произошедшего помирились. © edgyusername123 / Reddit
- Огромная свадьба, церемония на природе, все очень красивое, шатер поставили. Жених и невеста пошли к алтарю, и тут собрались тучи и гром загремел. Начали произносить клятву верности, и сразу же град размером с мячик для гольфа пошел. Так барабанил по тенту, что и слов не слышно было. На вопросе «согласны ли вы?..» рядышком шарахнула молния, и половина шатра упала. Все, спасаясь, побежали в здание невдалеке или к машинам. Остаток клятвы произносился уже в доме в вестибюле. Через полгода развелись. © Uknown author / Reddit
