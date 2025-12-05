15+ историй о свадьбах, которые пошли не по плану, но зато запомнились надолго

Бывают свадьбы обычные, незапоминающиеся — поженились два любящих сердца, и все хорошо. Но случается и обратное: то жених не придет, то невеста с шафером где-нибудь запрется, а то и гость какой выскочит с желанием сделать своей даме сердца незапланированное предложение.