18 курьезов из пунктов выдачи заказов, где градус юмора порой просто зашкаливает
Вы когда-нибудь чувствовали на себе любопытные взгляды всей очереди, когда прямо на стойке выдачи проверяли посылку на ПВЗ? У наших сегодняшних героев есть что рассказать о походах за заказами. В программе — «секретный» заказ от свекрови, который героиня не рискнула проверять под камерами, дырявые кастрюли и такие симпатичные сотрудники, что им и потерянную посылку простить можно.
- Работаю на пункте выдачи. Подходит девушка, выдаю ей пакет. Она смотрит на меня умоляющими глазами: «Можно я в примерочной проверю товар?» Объясняю, что вскрывать упаковку нужно под камерой. Она вздыхает и начинает открывать. Все с интересом пялятся. Она достает, а там семейки с ромашками. Народ хихикает, девушка пунцовеет, забирает заказ и бегом на улицу.
- Муж попросил забрать заказ. Я прихожу — мне выносят платье с пайетками. Странный подарок, думаю, но пошла мерить. Размер маленький, и я не влезла. От платья отказалась, звоню мужу. «Кому ты платье заказал, а?» А он растерянно: «Какое платье? Там же отвертка...» В общем, понеслась я обратно в ПВЗ — оказалось, сотрудник нечаянно мне чужой заказ вынес.
- Несколько лет назад после дикого завала на работе я пришла в пункт выдачи за заказом. «Можно ваш паспорт?» — спросил меня симпатичный парень. Я подумала, что он хочет знать мой возраст или семейное положение. «У меня с собой нет», — ответила я. «Тогда, может быть, есть хотя бы фото?» Я решила, что он точно флиртует, а поэтому показала ему последнее сделанное селфи. Парень долго смотрел на экран, потом так же долго на меня. «Я вас понял», — ответил он в итоге и отдал посылку. Что я сотворила, я поняла, только когда села в машину. Больше в этом пункте выдачи я никогда не появлялась, да и на работе так не перерабатывала. © SorrymyLove / Pikabu
- Заходим как-то с мужем в пункт выдачи, а там женщина с собачкой. Собачка при виде меня начинает радоваться, вставать на задние лапки. Ну, я сразу опускаюсь к ней, начинаю сюсюкать что-то бессвязное. Хозяйка такая: «Ой, она так ко всем идет!» На что мой муж ей отвечает про меня: «Она тоже». © goshina_mama
- Работаю рядом с ПВЗ. Однажды парень пришел за заказом и у них с сотрудницей произошел такой диалог:
— У вас недостаточно средств на карте.
— Что?
— Недостаточно средств.
— Не понял.
— У вас на карте недостаточно средств.
— Как такое может быть? © dmitriymg00
- Подрабатываю в магазинчике у дома. Заходит дама и говорит, что ей надо забрать интернет-заказ. Спрашиваю номер — по номеру не пробивается; по телефону — тоже нет. Думаю, что без интернет-заказа товар ей подберем, и спрашиваю, что у нее в заказе. Ответ: «Сапожки!» Сапожки... Догадался и отправил ее в соседнюю дверь, где находится пункт выдачи товаров. Космическая женщина! © Подслушано / Ideer
- Мой муж пришел в один из трех ПВЗ в нашем доме, а его заказа там не оказалось. Но он все равно его требовал и очень возмущался. Даже сообщил сотрудникам, кто его жена (а я — собственник помещения, которое они снимают). Хорошо хоть, что ребятам удалось как-то донести до него, что он заказал что-то в другой ПВЗ. Так я еще никогда в своей жизни не краснела! © Светлана Г. / Dzen
- Зашла за заказом, а передо мной парню вынесли две коробки всяких разных новогодних штучек. Спросили, будет ли он проверять, и он сказал: «Да». И вот стою я, взмокла аж вся, и наконец меня подозвали. Сканируют код, выносят мне мои 12 рулонов бумаги, и я такая: «Проверять не буду». Почему-то шутку не оценили... © lench1080p
- Свекровь на день рождения заказала мне подарок. Прислала код и велела идти забирать. Паренек в пункте выдачи, пробивая, аж хрюкнул от смеха. Принес коробку и ехидно спросил: «Проверять будете?» Не решилась и открыла уже дома. Внутри лежит книжка «Практики ленивой домохозяйки». Спасибо, мама!
Думаю, любая хозяйка, даже не ленивая, нашла бы этой книге много интересного
- Ездила забирать заказ из интернет-магазина, долго искала нужное здание и офис, устала и разозлилась. Когда нашла, выяснилось, что заказы выдавал такой милый парень, что настроение поднялось на весь день и желание поскандалить отпало! © Подслушано / Ideer
- Выхожу из примерочной, у меня 2 вещи на забор и 3 в отказ. К сотруднику уже выстроилась очередь на забор из 7 женщин, которые не хотят меня пропускать. Я им говорю: «Мне только отдать». А они мне: «Молодой человек, а почему мы должны вас пропускать?» «Ну ладно», — решил я и занял единственную свободную на ПВЗ примерочную.
Когда я из нее выходил во второй раз, вся эта очередь стояла уже в примерочную. Видели бы вы их взгляды!
Ну, а я им всем благодарен, ведь во вторую примерку я увидел, что мне очень подходит вещь, от которой я сначала хотел отказаться. © rusov_pavel
- Возвращал вчера головной убор, который супруга заказала для своей мамы. Молодой человек за стойкой, приняв пакет, поднял на меня глаза и говорит: «Шляпа!» Я, слегка изогнув правую бровь, интересуюсь: «Это ваша оценка ситуации?» Сотрудник озадаченно: «Да нет, просто глянул, что возвращаете». Смотрим друг на друга и начинаем хохотать. © astronomnn / Pikabu
- Муж звонит из ПВЗ с вопросом, что за дырявые кастрюли я заказала. Я в ступоре, ничего не заказывала. А потом на меня накатывает осознание и такой приступ смеха, ведь это — мантышница. © eroslitaa
- Забирала недавно заказ с почты. Система очереди там электронная. Передо мной девушка получала нереальное количество посылок (их было около 30). Так вот, сотрудница попросила девушку взять 30 электронных номерков на каждую посылку. В осадок выпала не только девушка, но и вся очередь. © Подслушано / Ideer
- Мне 32 года. Засмотрелась сегодня на мальчишку лет 19 в пункте выдачи. Говорю ему: «У вас такой красивый цвет волос и глаз! Вы очень красивый». И добавляю: «Это не подкат!» Он покраснел, напялил свой ободок с заячьими ушками и пробубнил: «Очень жаль, что это не подкат!» — и убежал к себе в каморку. © alisesuniverse
Думала,что это мантоварка. Как пароварка, например, или соковарка. На мой взгляд, мантышница звучит не очень благозвучно.
- Ближайший пункт выдачи заказов у нас «два в одном» — два разных маркетплейса. Слева — один, а справа — другой. Сотрудник один. Бегает то туда, то сюда. Очередь и там, и тут. Протягиваю ему телефон с кодом и говорю: «Удивительно, но вы пример человека в суперпозиции!» Кладовщик смеется. «Если бы он был в суперпозиции, его бы не было ни там, ни тут», — замечает пенсионер из соседней очереди. © karimka
- Заходила за покупками. Произошел такой диалог при сканировании кода:
— Паспорт есть? У вас тут такой товар, что надо показать документ под камерами.
— Открываю на телефоне данные паспорта и показываю девушке, а она в ответ: «Вау! Ого!» — и смеется неловко. Я, подозревая, что случайно показала ей личные фотки, спрашиваю: «Все в порядке?» А она мне сквозь смех отвечает: «Все хорошо! Я просто думала, что вам гораздо меньше». Приятненько! © darialuntik
- Рядом с моим домом есть пункт выдачи. Я, как и многие, заказываю там разные вещи — часть выкупаю, а от чего-то отказываюсь. Недавно подбирала жилетку: заказала сразу несколько вариантов, долго примеряла — что-то подошло, что-то нет. С тех пор каждый мой визит в пункт выдачи сопровождается одной и той же фразой: «Сегодня тоже что-то примерять будете?» © jjyja
ПВЗ давно превратились в маленькие филиалы «Смехопанорамы», где такое можно повстречать, что до вечера настроение приподнятое будет:
Комментарии
В квантовой физике считается, что частица в суперпозиции до момента измерения может находиться одновременно в любом состоянии. А когда стали измерять, она случайным образом выбирает какое-то одно состояние. То есть работник (в данном случае) может быть одновременно и везде, и нигде. Тут, кмк, шутка в данном случае в том, что эту фразу понял другой человек в очереди