18 курьезов из пунктов выдачи заказов, где градус юмора порой просто зашкаливает

В квантовой физике считается, что частица в суперпозиции до момента измерения может находиться одновременно в любом состоянии. А когда стали измерять, она случайным образом выбирает какое-то одно состояние. То есть работник (в данном случае) может быть одновременно и везде, и нигде. Тут, кмк, шутка в данном случае в том, что эту фразу понял другой человек в очереди