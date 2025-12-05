18 случаев в пунктах выдачи заказов, где никогда не бывает скучно

Думаете, можно просто так взять и забрать долгожданную посылку? Вот и герои статьи на это рассчитывали. Не тут-то было! В пунктах выдачи заказов, у постаматов и в почтовых отделениях их ждали самые настоящие приключения. Кстати, сотрудникам точек, где выдают нам покупки, тоже нашлось что рассказать о своих клиентах. И поверьте, они не стали молчать.