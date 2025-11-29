18 улетных историй, которые могли и не случиться, если бы кто-то не вздумал перекусить

Купить пирожок, заварить лапшу или разогреть еду в микроволновке — казалось бы, какие приключения могут поджидать во время таких простых и приятных действий. Оказывается, в жизни и не такое бывает. И герои нашей статьи доказали это на своем примере. Чего стоит одна только бабуля, легко отжавшая у остальной семьи «заморскую вкуснятину».