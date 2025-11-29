18 улетных историй, которые могли и не случиться, если бы кто-то не вздумал перекусить
Купить пирожок, заварить лапшу или разогреть еду в микроволновке — казалось бы, какие приключения могут поджидать во время таких простых и приятных действий. Оказывается, в жизни и не такое бывает. И герои нашей статьи доказали это на своем примере. Чего стоит одна только бабуля, легко отжавшая у остальной семьи «заморскую вкуснятину».
- Муж общался со свекровью по видеозвонку. А мы себе только лапшу быстрого приготовления запарили. Думаю: «Все, решит, что я безрукая». А свекровь у меня прекрасно готовит. Так и я готовлю, просто захотелось лапши. Звонит муж им следующим вечером, а у свекрови со свекром на столе тоже лапша стоит. Смеются: «Посмотрели, как у вас вкусно, и сами захотели». © kristina_chu96
- Знакомые решили нанять женщину, чтобы готовила им еду пару раза в неделю. Женщина хорошая, чистоплотная, добрая. Но не сработались. Приготовила суп. Хозяин: «Я же просил без лука». А она: «Ой, да я меленько порезала, да обжарила хорошенько, его и не видно». Мой знакомый говорит, что его не видно, но он его чувствует и есть не может.
В следующий раз были котлеты. Хозяин: «Они же с луком!» Повариха: «Ну да, котлеты всегда с луком. Я не умею готовить невкусно. А без лука — невкусно!» Готовят теперь сами. Фиаско. © tigragulya
- Мы с семьей решили навестить нашу бабушку. Предупредили ее и сказали, что она может сильно ничего не готовить, потому что мы взяли суши. Где-то через часа 3 мы приехали и увидели, что бабушка наготовила еды, как на праздник, стол просто ломился уже. В итоге практически весь день мы провели у нее и о наших суши мы вспомнили уже дома. Позвонили бабуле, хотели поблагодарить за обед, а в ответ услышали: «Ну и хорошо. Теперь я могу наедине и в тишине поесть ту заморскую вкуснятину». Вот это, конечно, она выдала! © Не все поймут / VK
- Будущий муж сделал предложение, но я не могла согласиться из-за определенных обстоятельств. Через две недели мы гуляли по торговому центру и решили перекусить. Там всегда дают печеньки с красивыми фразами внутри. Во время трапезы мой парень говорит: «Давай поженимся, плевать на все проблемы. Я сам все решу». Я все еще в замешательстве. Потом открываю печеньку, а там послание «Скажи да». Если что, он это не планировал. Сейчас женаты, воспитываем дочь. © nuri.seiitkerim
- Моя девушка — лютая сладкоежка. Спрятать от нее хоть одну конфетку — миссия невыполнима. Сразу вынюхает. А я что, не человек? Мне тоже сладкого хочется. Вот и начал хитрить. После работы сруливаю на синнабон или мороженку с пончиком, стою, кайф ловлю, ем сладости.
Поначалу работало. А потом моя что-то заподозрила. Прихожу как-то, а она меня — хлоп! — в захват. Нюхает, как служебная овчарка. Отходит, смотрит подозрительно и говорит: «Ну и где ты шатался? На губе шоколад, глаза блестят, весь вкусняшками пованиваешь. Пончики жрал без меня? Лучше бы ты изменил!» Короче, этот женский Шерлок палит меня с полоборота. Скрываться бесполезно. © Не все поймут / VK
- Позавчера немного повздорили с мужем. До вечера не разговаривали — я ждала, что он сделает первый шаг, но все еще злилась. Сижу на кухне, пью чай, смотрю в окно. Муж возвращается домой, присылает ко мне сына. Тот подходит и говорит: «Мам, это тебе зайчик принес. Папа так сказал!» И протягивает мне мою любимую шоколадку. Через пару минут с теми же словами приносит еще одну. Потом — сладкий рулет. Муж сам подойти боится, знает, что я поем сладенького — и прощу. Понимает, что путь к прощению жены лежит через ее желудок! © Мамдаринка / VK
- Вчера пришел домой. 8-летняя дочь встречает и говорит: «Раздевайся и иди на кухню с закрытыми глазами». Я насторожился: «Мне уже начинать бояться за сохранность кухни?»
Она смеется. Закрыл глаза, иду, держусь одной рукой за стену, другой — за дочку. Открыл глаза — вроде все цело. Дочь показывает на подоконник, а там — вареные макароны, залитые яйцом и доготовленные в микроволновке.
Дочь гордо заявляет: «Я тебе ужин приготовила. Приятного аппетита!» Ребята, за последнее время — это, пожалуй, самое милое, что для меня сделали. Съел с удовольствием. Теперь вот не знаю, что вкуснее — мамина стряпня или дочкины ужины. © Dargot1985 / Pikabu
- Сегодня моя дочь вместо супа на обед попросила пюре. Я поставила вариться картошку, а мой ребенок начал подгонять: «Почему она так долго варится? Мама, давай быстрее ее вари!» Пыталась объяснить, что быстрее, чем картошка разварится, пюре не получится. На что ребенок выдал гениальную фразу: «Это ты просто быстро не умеешь! У нас в саду всегда быстро картошку варят. Воспитатели говорят, что сегодня на обед пюре — и сразу приносят! Вредная ты, мама. Не умеешь картошку варить». Эффективный менеджер растет. © kazizya / Pikabu
- Пришел со школы, пятый класс. По дороге встретил маму, идущую в магазин. Она сказала, что сейчас вернется — и будем кушать. Есть хотелось сильно. На плите (печь кирпичная, дровяная) в кастрюле стояла уха. Решил сам поесть — не маленький ведь. Налил уху, поел. С добавкой. Мама заходит:
— Пойдем кушать.
— Мам, я уже поел.
— Что ты поел? Еда в духовке нетронутая стоит.
— Уху.
— Это не уха! Это я поросятам маленьким рыбные потроха сварила с картофельными очистками!
Не знаю, как поросятам, но мне было вкусно. © Unknown author / Pikabu
- Мы с подругой пошли на рыбный рынок, где есть киоск, в котором готовят еду из свежей рыбы, которую ты сам покупаешь. Моя подруга взяла крабов. Когда продавщица передавала их ей, один краб ущипнул подругу за палец! Она от неожиданности вскрикнула и бросила краба — а тот приземлился прямо на голову повара. Краб зацепился ему за волосы и уши,
а потом соскользнул и упал прямо в кастрюлю! © Unknown author / Reddit
«Мальчики — они, похоже, всегда мальчики, даже если им уже полтинник. Увидев в интернете Сосислона, муж загорелся: давай сделаем. Не вопрос, было бы желание — и вот он».
- У хорошей знакомой дочь, как и большинство детей, не любила есть. Ну, то есть мороженое, пирожное, бананы и сладкую вату она обожала, а вот еду — нет! Исключением был только борщ — на него дочь как-то еще соглашалась. Однако борщ, при всей его несомненной прелести, не содержит всего необходимого набора минералов и полезных веществ. Любая мама это знает. Но не каждая догадается применить лайфхак.
Моя знакомая с чистой совестью стала варить самые разные супы, а перед подачей заправлять их вареной свеклой. Держи, любимое чадо, борщ! И какое-то время это вполне себе прокатывало. Но вскоре ребенок подрос, распробовал подвох и сделал официальное заявление: «Мама! Я не хочу рыбный борщ! Свари мне обычный!» © Doddy / Pikabu
- Мой папа — человек очень требовательный. У него всегда одно правило: если уж за что-то берешься, делай это лучше всех и обязательно с изюминкой. Так моя сестра начала печь торты. Папа, конечно, не то чтобы не поддержал, но сразу сказал, чтобы она делала что-нибудь «прикольное». Прошло пару месяцев. У папы день рождения — и сестра испекла торт, который выглядел в точности как его любимый салат «Селедка под шубой», только на деле это был настоящий торт.
Когда папа понял, что это вовсе не салат, я клянусь — в его глазах мелькнули сердечки. С того дня он считает сестру кондитером от бога и всерьез агитирует открыть кафе, где десерты будут выглядеть как основные блюда. Говорит, это точно всем понравится. © Карамель / VK
- Мы с папой как-то были в гостях у его брата. Папа проголодался, заглянул в холодильник и увидел там гуакамоле. Намазал себе на чипс большой комок и съел. Через секунду закашлялся и метнулся к раковине — пить воду прямо из-под крана. Когда вроде бы успокоился, я взглянула в миску и поняла, что это был вовсе не гуакамоле, а васаби. Папа даже не знал, что это такое. © SarahF327 / Reddit
«Кругом про цены, кредиты, разводы. А у меня снова жареные яйца на чугунной сковородочке, красивые и разные».
- Моя бабушка всю жизнь прожила на ферме, занимаясь хозяйством, и впервые увидела морепродукты только после восьмидесяти. Мы с внуками повели ее в «креветочный буфет», где можно было есть сколько угодно. Мы принесли ей панированные креветки, она ела их с удовольствием, но потом решила разломить одну и посмотреть, что внутри. Посмотрела — и вдруг закричала, потому что подумала, что мы кормим ее дождевыми червями! Нам даже в голову не пришло, что человек, никогда раньше не видевший креветок, может подумать именно так. © PancakeQueen13 / Reddit
- Однажды вернулись мы с рыбалки в лагерь и обнаружили сильно уставшего кашевара, спящего. На столе стоял котелок с супом из четырех картошин и банки тушенки — треть котелка. Но его было слишком мало. Долили воды, бросили капусту, лук и морковь, свеклу, кабачок, соленые огурцы и грибы. В котелок страшно было смотреть: там, как в котле злой колдуньи, медленно всплывали и булькали пузыри. Но пахло вкусно — и это никак не вязалось с внешним видом.
В результате у нас получилось удивительнейшее, вкуснючее и, самое печальное, неповторимое блюдо, которое мы назвали «грибольник». Сами не заметили, как съели весь котелок — остановиться было нереально. К сожалению, точный рецепт этого шедевра восстановить не удалось: во время готовки опись и контрольное взвешивание продуктов не производились. Да и любой желающий мог подойти и бросить в котелок что-то по своему разумению. Остается только вспоминать, какой же он был вкусный — наш грибольник. © Ykcyccola / Pikabu
- Зашел сегодня утром в пекарню купить печеный капустно-мясной пирожок. Просто захотелось. Подхожу к кассе. За мной встает женщина лет 38. Ну стоит и стоит. И тут она чихает. Громко так, от души. Я на автопилоте: «Будьте здоровы!» А она такая: «Вообще-то я не знакомлюсь. Ты не в моем вкусе!» Я выпал в осадок, показал продавщице, какой пирожок хочу, оплатил. Выхожу из пекарни, а эта женщина вдогонку: «Что, сказать нечего?! © seksenbayev_amir
- Встречаемся с девушкой 2 месяца, с родными еще не знакомы. Нянчу как-то свою 5-летнюю сестру. Смотрели «Фиксиков», отошел сделать бутеры. Возвращаюсь — а сестра по телефону проверяет девушку и вопросы про меня задает: что люблю, когда день рождения. Минут 5 наблюдал за ними, а потом сестра сказала как отрезала: «Она успешно прошла проверку. Одобряю». И вернула телефон. © Не все поймут / VK
- Решила в магазине взять перекусить. Купила сэндвич, иду подогревать к микроволновке. А голова-то не работает от голода! Открываю микроволновку, а там — самса. Я такая: «Вот кто бросил тут еду!» Убрала, подогрела сэндвич и только потом увидела, что рядом стоит мужик и ждет свою самсу, пока она разогреется. И ведь он стоит и молчит, слова не сказал мне. Я вышла и ржу. Прости, мужик, я не специально. © di_na_ra80
Вот так захочешь поесть, а потом или краснеешь, или со смеху покатываешься. А с вами такое было? Если у вас есть похожая история — добро пожаловать в комментарии к статье.
