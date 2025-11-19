Про таксиста-стоматолога -позволю себе не поверить. Ибо моторика движений рук при лечении зубов после нескольких часов кручения баранки -не та, что надо.
15+ поездок, во время которых пассажиры сначала впали в ступор, а потом долго смеялись
Догонять «убежавший» троллейбус, всю дорогу отгадывать загадки или наблюдать за спящим котенком — это еще не все, что выпало на долю героев этой статьи. А ведь они просто вызвали такси до места назначения. Мы, конечно, не были на месте этих пассажиров, но готовы поспорить, что эти поездки запомнились им надолго.
- Я ехала в такси, уткнувшись в телефон, когда водитель вдруг спросил: «Девушка, а если скажу вам, что у меня свой бизнес, а таксую для души, вы поверите?» Я подняла глаза. Мужчина лет сорока, ухоженный, не похож на обычных таксистов. Я усмехнулась: «Ну не знаю». Он кивнул, улыбнулся и говорит: «А я вот таксую для души. А так у меня своя стоматологическая клиника». Я вежливо покивала, но, конечно, не поверила. Ну правда, стоматолог с клиникой — и таксист по вечерам? Ну такое. А через неделю я иду лечить зуб. Сажусь в кресло, жду врача, и тут дверь открывается... и заходит он. Тот самый таксист. Я в шоке, он смотрит на меня и вдруг смеется: «Ну что, верите теперь?» Все прошло идеально, профессионально, без боли. В конце он сказал: «Если что, записывайтесь снова. Ну или вдруг в такси встретимся». Это, наверное, первый случай, когда таксист реально оказался тем, за кого себя выдавал. © Палата № 6 / VK
- Сегодня проснулась не в настроении, не выспалась толком. Злая, вызвала такси на работу. Повезло, что комфортное такси оказалось прямо рядом с домом и буквально за 20 секунд приехало за мной. И тут я получаю сообщение от водителя: «Извините, у меня в машине котенок. Мне его не с кем оставить, к сожалению. Но он очень спокойный и ласковый». И действительно у него сладко спал милый котенок. Это сделало мое утро! Конечно, я поставила ему все 5 звезд. Водитель был очень добрый парень. На красных светофорах он нежно поглаживал котенка и проверял, все ли с ним в порядке. © dianayonx
- Вызываю такси. Сажусь, все нормально. Таксист молчит, едет уверенно, как будто знает, куда надо. Минут через 5 он подпрыгивает: «А вы вообще кто?» Я такая: «Ну... пассажир ваш». И он в шоке такой: «Блин, я думал это моя теща села, я ее на рынок должен был отвезти». Пауза и дальше: «Ну что, может, заодно и арбуз возьмем?» © mambayyeva
- Однажды ехала от подруги, вызвала обычный «эконом», приехала какая-то спортивная красная тачка с открывающимися вверх дверями. Всю дорогу водитель рассказывал, как сегодня мне невероятно повезло, что он соизволил покататься на обычном тарифе.
Мол, на таких тачках вообще в такси не работают. Я сидела и хотела скорее уже приехать домой. И вот что это было? © leeterine
- Моя хорошая знакомая несколько месяцев назад уехала на отдых и не вернулась оттуда. Когда я об этом узнала, сразу же с ней связалась. Я-то думала, стряслось что-то ужасное, но все было намного проще. Знакомая рассказала, что в день вылета собрала чемоданы, села в такси, разговорилась с водителем, пожаловалась, как ей нравится здесь и как не хочется уезжать. Таксист ей в шутку пару раз сказал оставаться, если так хочется, а она личность импульсивная и попросила развернуться и отвезти ее обратно в отель. Потом она начала снимать там квартиру, работа у нее все равно онлайн, поэтому с этим проблем не возникло, нашла себе друзей, попросила родных некоторые вещи отправить почтой. Ох уж эти таксисты, конечно, умеют жизнь людям поменять. © Палата № 6 / VK
- На днях ехал с таксистом-поэтом. Я почуял неладное почти сразу и, испугавшись, что сейчас начну слушать стихи, тонко намекнул, что признаю только гениальное. Не помогло. Нагрузив мои уши парочкой своих стихов, этот гений попросил моей рецензии. Ну я и сообщил ему, что смысловая нагрузка его произведений слишком насыщена и требует осмысления в более спокойной обстановке. Давно я с таким облегчением не выходил из такси. © OlegON70 / Pikabu
- В молодости как-то раз ехала в такси и оплатила проезд крупной купюрой. Сижу и жду, когда таксист даст сдачу. А он тоже сидит и молчит. Я думаю: «Ага, видит молодую девушку и хочет зажать сдачу». Повернулась к нему и говорю: «А где сдача?!» Водитель показывает нa мое пальто, а у меня нa коленях лежат деньги. Я смутилась очень, взяла их и вышла молча. © Светлана БМВ / ADME
- Вчера ехал в такси, подъезжаем к остановке, а там девушка бежит за троллейбусом. Водитель говорит: «Подвезем ее, догоним троллейбус?» Я кивнул, мол, давай. Остановились, предложили девушке подъехать до следующей остановки, она согласилась. Пока ехали, разговорились, оказалось, ей в тот же офис, куда и мне, едет на работу устраиваться. Очень приятная девушка, видели бы вы ее лицо, когда она меня увидела в отделе по набору персонала, когда подошла ко мне на собеседование. Вакансию мы ей подобрали. Но она мне так понравилась, что сегодня пригласил ее на свидание. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз после работы вызвала я такси. Время — час ночи. Я вышла из клиники голодная, раздраженная, состряпала обиженное лицо и села в старенькую, но чистую машину.
Водителем оказался пожилой мужчина. Смекнув по моей физиономии, что я вряд ли окажусь приятным собеседником, начал вести разговор сам с собой. Мол, все молодые такие надутые, вечно кислые ходят.
— Это, конечно, здорово, но, может, мы поедем? — в попытке прервать поток сознания попросила я.
В ответ он просто вынес меня контрольной фразой:
— А мы не поедем, пока сзади сидит такая хандра!
— Я голодная не улыбаюсь!
До конца не желая идти на контакт, начала наблюдать, как он полез в бардачок:
— Так-так-так, что мне тут сноха приготовила, так... пирог будете?
— Нет, я не могу, спасибо.
— Может, пирожок с мясом? Нет? А я буду.
Он разворачивает свой кулек, как будто мы тут собрались по случаю пикника. В салоне разливается запах выпечки, живот начинает предательски урчать.
— Извините, а можно мне все-таки кусочек?
— Ха! — С победной ухмылкой восторжествовал дед. — Держи, конечно.
И подал мне шуршащий пакет с выпечкой, а там... как запасы на голодный год — конфеты, пирожки, какие-то свертки с колбасой. Выбрала себе самый скромный и начала уплетать. И знаете? Довольно вкусно. С дедом мы доехали делясь забавными историями, на сытый желудок разговор пошел, за что я дико ему благодарна. © Malogovorju / Pikabu
- Еду в такси. И тут звонок. Таксист включает громкую связь: «Вы откликнулись на вакансию руководителя отдела продаж». Я уже прифигела. А дальше спрашивают: «Английский знаете?» Отвечает: «Да». Спрашивают, чего он ждет от работы. А он вдруг: «На испытательном хочу 1,5 млн, потом +20%. Я просто сижу сзади и думаю: «Это что, мой таксист сейчас устраивается руководителем отдела продаж с переговорами на английском и миллионами зарплаты? Почему он вообще за рулем? Почему я не на его месте?» © bota_kairzhanova
- Была у меня забавная ситуация. Вызвали с подругой такси, стоимость была немного ниже обычного. Приезжает красивая новая машина, водитель в деловой одежде. Ну мы сверили, наша ли машина, сели. Тут таксист начинает:
— Девушки, у вас у кого-то день рождения?
— Нет.
— У вас какие-то промокоды?
— Нет.
— Я просто не могу понять, как у вас вызвался «бизнес» за такую низкую стоимость.
Мы конечно тоже удивились, как так вышло, посмеялись. © rezanovich.makeup
- Вызвали такси. Предстояло ехать минут 40 за город. Приехал дяденька 65+. Не успели сесть в машину, как дядя поставил перед фактом: раз дорога не близкая, будем отгадывать загадки. Поначалу было прикольно, но потом уже начало подташнивать от его навязчивости. Уже прямо сказала, что надоело, а он не унимается. Когда приехали, я ему сообщила, что обязательно запомню номер его машины и больше никогда с ним не поеду. Удивился. © Светлана Б / Дзен
- Мне уже скоро стукнет 30, взрослый мужик, брутальный, бородатый, размером, как два шкафа. Был три недели назад на празднике у племянницы, там все родственники, знакомые, близкие. Гуляли до самого вечера, пока моя мама не предложила поехать домой. Я согласился, ибо к себе уже далековато было ехать, да и время позднее. Сказал ей вызывать такси. Спустя 20 минут приезжает наша машина, а там на заднем сидении детское кресло маленькое. Смотрю в шоке на маму, а она неловко улыбается и говорит: «Ой, а меня спросили, с детьми ли мы, и я на автопилоте ответила, что да. Ты же мой ребенок, хоть и большой!» © Палата № 6 / VK
- Попался раздражительный дядька-таксист. Едем, он и спрашивает: «Чего это все в вашем городе говорят „да-да-да“ или „нет-нет-нет“? Одного „нет“ мало разве?» Я обиделась, мол, не говорим мы так. Подъезжаем к подъезду, он спрашивает: «Сюда сворачивать?» Я: «Да-да-да!» Ну что, поржала. © KeraTamara / Pikabu
- Я однажды ехал в такси. Водитель начала без умолку болтать. Я ее особо не слушал. Где-то на середине пути она спрашивает: «Вы всегда такой?» Я удивился, мол, о чем она. А дама: «Ну такой... Не от мира сего. Молчите». Я даже не знал, что ответить. Зато несколько раз было, когда водители вообще ни слова не говорили, я им сразу ставил после поездки 5 звезд и галочку на" хорошее общение«. © Sylerok / Pikabu
- Прилетела я в командировку в другой город. Такси заказала заранее. Встретил меня местный парень на тонированной машине с громким музыкальным сопровождением. По дороге разговорились, мол, зачем ты сюда прилетела, делать тут нечего. Я говорю: «На конференцию приехала, с коллегами встретиться и город посмотреть». Он мне отвечает: «Делать тут нечего, мол, город и город. Там сауна раньше была, здесь — набережная, дальше — кафешка». Ну я и попросила его через два дня меня отвезти от отеля обратно в аэропорт. Но сказала: «Я расскажу вам о вашем чудесном городе». В общем, на обратном пути водитель ехал чуть ли не с открытым ртом, поражался и не верил ушам, какой же у них красивый город с потрясающей историей. © Oks.Golubeva / Дзен
- У нас как-то был случай: поехали со свекрами в ресторан, встретились заранее, чтобы вызвать такси вместе. Логически рассудили: один водитель, свекров двое и мы с мужем — все поместимся. Спускаемся во двор, подходим в машине, а там сидит водитель со своей девушкой и удивленно моргает. Он предложил нам выбрать троих, кто поедет с ним, а для оставшегося заказать другое такси. Мы, разумеется, отказались, и этот водитель просто уехал. Пришлось нам заходить домой и ждать другую машину. © Муси-пуси / ADME
- Едем мы как-то с подругой в такси вечером, болтаем о чем-то своем. И тут из рации водительской голос: «Кристина, ты меня слышишь?» Мы сначала не поняли, что происходит. Потом снова этот мужик: «Кристина, я тебя очень люблю, выйдешь за меня?» Мы в шоке, таксист с открытым ртом, а в эфире — тишина. Секунда, вторая... и вдруг женский голос, почти со слезами: «Да». И все, начался праздник. Из рации доносятся аплодисменты, кто-то орет «молодцы», кто-то свистит. Мы с подругой ржем, наш водитель тоже смеется. Такая у нас романтичная поездка вышла. © Палата № 6 / VK
Да уж, никогда не угадаешь, какое такси приедет на вызов и как сложится общение с водителем. Впрочем, мы бы были не против, если бы нас покормили пирожками или дали погладить котенка. А какая самая безумная, смешная или трогательная поездка на такси была у вас? Ждем ваши рассказы в комментариях!
Комментарии
Есть у меня знакомый капитан дальнего плавания, график работы-2 месяца в рейсе, 2-на берегу. Дома сидеть ему скучно без дела, подрабатывает на такси. Приезжает к диспетчерской, оставляет свой крутой джип Lexus, пересаживается в раздолбанный опелёк и катается в удовольствие, пассажиров развозит!
Почитаешь вот про этих дедов с бутербродами, любителей музла или непрошеных советов, несостоявшихся поэтов или пафосных чудил на спортивных тачках... и порадуешься, что все наши официальные такси белые, одной марки, чистые внутри, водитель не считает оскорблением то, что пассажир пристегнулся, а также умеет молчать)