Мы узнали, как сложилась жизнь 16 бывших отличников. Спойлер: школьные пятерки тут ни при чем

Все эти случаи подтверждают простую истину о том, что оценки в аттестате — это лишь цифры, которые никак не определяют умение быть счастливым. Настоящий успех измеряется не грамотами и похвалами учителей, а смелостью найти свое истинное призвание, даже если оно кардинально отличается от ожиданий окружающих.

А как сложилась судьба самых умных ребят из вашего класса и оправдались ли прогнозы учителей насчет их будущего?