15+ теплых летних историй, которые пахнут свежескошенной травой и черешней

У многих из нас светлые летние деньки ассоциируются с теплом, отпуском, сочными фруктами, шашлыками, рыбалкой, походами и веселым отдыхом на даче. Лето — хоть и короткий, но такой прекрасный миг, которым хочется насладиться на полную катушку.

Лет в 12 зашел летом к другу. Его папа принес арбуз. Сначала мы терпеливо ждали, пока

он охладится. Наконец нас позвали за стол, отец семейства нарезал и раздал каждому по куску. Опробовав арбуз, я поднял глаза и увидел, что все застыли в изумлении. А все из-за того как я ел арбуз. Я с наслаждением я впился зубами в холодную крупинчатую сладость! Такой сочный, аж по подбородку потекло! А у них перед каждым на тарелке лежала долька арбуза, а в руках — нож и вилка. В деревне, дома! Ножом и вилкой в середине лета есть арбуз! © Понты Деревенские / ADME Светлана БМВ только что Арбуз мы выбрали умело,

Внутри он красный-

Значит спелый!

Когда отрезали кусок,

Закапал сладкий красный сок.

Даже нос и щёки

Все в арбузном соке! 🍉 😋 Ответить

Elenaki Kavardaki только что Мы едим арбуз вилками в деревне. Только сначала я его режу на кубики. Кубики складываю в пиалы. Из пиал едим вилками. Косточек мало остается при таком способе, но вообще мне больше дыня нравится - один раз убрал все косточки и не надо выковыривать. Ответить

Хоть сад и работает летом, большую часть детей на каникулы разбирают бабушки. Сын провел часть лета в селе. Прихожу забирать его из сада. Смотрю, дети как-то подозрительно провожают нас взглядом. Потом оказалось, что сын вывалил им все подробности про то, как он во время летнего отдыха кормил свинок, всякую живность, уток, индюков и корову. Еще про маленького теленка, котят и овчарку. И как с дедом на рыбалку ходил, и костер жгли по вечерам. И на комбайне дедушка катал". Ходил гордый непомерно. Ему завидовала вся группа. Особенно мальчик, который провел месяц в Доминикане. У моих родителей небольшая свиноферма, хозяйство обширное. © rexid / Pikabu Алина только что Свиноферма - это увлекательно, конечно, но мой ребенок круглый год хочет на море, он готов из него не вылезать) Ответить

«Мое лето в хорошей компании. Сколько всего прекрасного я не увидела бы без этих мокрых носов?»

Мне до сих пор вспоминаются те летние дни. Воздух был пропитан запахом только что скошенной травы и далекого детства. Помню, как в каникулы мы носились между кустами смородины, срывая ягодки прямо с веток, и надеялись, что бабушка не заметит. Или тот момент, когда, подвесив на веревке старую автомобильную покрышку, делали из нее качели на раскидистой старой яблоне.

По вечерам, когда солнце уходило за горизонт, мы садились у домика на деревянную лавку, и бабушка рассказывала нам истории из своей молодости. Ее голос был таким уютным и теплым, как одеяло, которым мама накрывала нас ночью.

А еще аромат ее пирогов с черникой... Она готовила их каждое утро, и мы с братом соревновались, кто съест больше. Да и вообще, лето у бабушки на даче — это было что-то невероятное. Те летние дни, казалось, никогда не закончатся. © СИТУАЦИЯ / VK Людмила только что Ну всё, щас ностальгия замучает... Ответить

Проснулся я однажды посреди летней ночи. Тепло, пахнет травой и цветами, за окном стрекочут сверчки и цикады, рядом мурчит кот... Стоп. Какой кот?! Кот воззрился на меня, зашипел, затем свечкой взлетел к потолку и скрылся в открытой форточке. Обознался малость — после гулек не в то окно залез. © Подслушано Телеграм / Telegram Наталья Лавриненкова только что Ну вот как не стыдно, кисоньку разбудил😡😡😡😤😤😤жалко было места? Киса даже песенку мурчал Ответить

«Вот такой торт-пирог летом, к нашему приезду испекла моя бабушка. Это лучший торт, что я пробовала за всю жизнь»

Приехал на адрес в частный сектор, там у ворот женщина с сыном стоит, ждет, а рядом с ними ящички всякие. Багажник немаленький, в принципе, все влезет. Помог уложить все их богатство в виде пары ящиков огурцов, пары ящиков кабачков и корзины с патиссонами. Усевшись в салон, с долей шутки сказал: «Если что, то кабачков мне не надо». Хи-хи, ха-ха, и в процессе поездки больше не общались.

В конце поездки открыл багажник для выгрузки. Пока сынуля перетаскивал ящики к подъезду, женщина говорит, мол, может, хотя бы патиссоны возьмете? Пару штук... И что вы думаете? Конечно же, я взял! «Э-э-эх, раз уж на то пошло, то и кабачок давайте!» Глаза женщины загорелись, она выбрала самый крупный овощ и протянула мне. Ну как можно отказать человеку, когда он от чистого сердца? Поблагодарил ее, это были лучшие чаевые за тот день. © GoTankograd / Pikabu Elenaki Kavardaki только что Самый крупный - не всегда самый лучший. Может, у него кожица уже задеревенела и косточек в середине больше чем мякоти. Ответить

«На выходных пришел дегустатор. Бурундучий эксперт одобрил клубнику. Все-таки наглость — второе счастье и полный желудок»

Утро, я лежу на пляже поселка и наблюдаю за редкими прохожими. Мимо идет пожилой мужчина. Я практически всегда безошибочно определяю приезжих. У отдыхающих другой взгляд, одежда и настроение, а главное — загар. Мужчина, даже скорее дедушка, точно приезжий.

Он останавливается, и я вижу на его лице улыбку, которую не спутать с простым движением губ. Это улыбка счастья, когда ты долго мечтал о чем-то, и вот оно сбылось. Он смотрит на море, на облака, похожие на сахарную вату, на длинный белоснежный пляж. И мне показалось, что он даже облизнулся, как мальчишка перед огромной креманкой с мороженым, в которой уже торчит ложечка, а по белой горке стекает малиновое варенье. Он постоял еще несколько секунд, улыбаясь, а потом пошел есть этот день огромной ложкой. © MAPK.TBEH / Pikabu

Все лето в детстве я проводила в деревне у бабушки. Чем мы только не занимались с деревенской шпаной! Но вот однажды пошли купаться. У реки была большая лужа грязи, а мы, как умные эксперты, решили, что она лечебная: мы станем здоровыми, а кожа будет мягкой и гладкой. Мы все измазались этой жижей и как ошалелые бегали по пляжу. Бедная моя бабушка, которая потом вымывала из моих ушей эту грязь. Вот же детство было! © Подслушано Телеграм / Telegram

«Беременная жена попросила арбузную дыню⁠⁠. Ну вот желтый арбуз, арбуз с желтой мякотью, дыня со вкусом киви и дыня со вкусом карамели»

Мы с мужем ездили в поля смотреть на звездопад. Ночь, поле с пшеницей шуршит под легким ветерком. Наша старенькая, но крепкая машинка стоит на обочине, мы с мужем танцуем посреди пустой дороги, а с неба беззвучно падают звезды. Это одно из тех воспоминаний, которые будут долго и бережно храниться в памяти. © Iryna Varenko / ADME

Мы застряли вдвоем на даче из-за грозы — я и Антон, в которого я была влюблена все лето. Свет вырубился, мы сидели у свечки, он был очень близко, и я уже решила, что это судьба. Он посмотрел на меня серьезно и сказал: «Слушай, а у вас транзистор есть? Сегодня же „Зенит“ играет, мне бы хоть счет узнать». ADME

«Иногда нужно выбраться из суеты и посидеть у воды и костра. Встретить заказ и рассвет. А на огне котелок с чаем из трав, собранных здесь же»

В этом году моему старшему сыну исполнилось 9 лет. И конечно же, я спросила его, что он хочет получить в подарок. Он ответил: «Лопату». Большую, хорошую лопату. Странновато, но ладно, подарили.

И за эти каникулы я поняла, что он действительно умный и это был самый лучший подарок. На берегу любого озера, реки или моря сын был всегда занят и всегда в центре внимания. К нему сразу подтягивалась толпа мальчишек, и он оказывался в гуще событий, находил друзей — точнее, они сами его находили. Он строил плотины на ручьях, выкапывал озера и пруды, возводил замки. А из-за того, что самая большая и красивая лопата была у него, он становился руководителем процесса, что нравилось ему не меньше, чем само строительство. © Janepro / Pikabu

Каждый год я ждала лето, чтобы в деревне поесть бабушкиных пирожков с вишней. Она ставила тесто только на старый сундук — мол, там особое тепло, и всегда запирала его на ключ. Однажды она забыла ключ на столе. Я рванула к сундуку, открыла и офигела — там лежала старая резиновая грелка с горячей водой, плотно завернутая в овчину. И будильник механический, треснутый, но рабочий. Позже выяснилось, что бабушка вставала ночью каждые два часа, меняла воду и снова заводила будильник. Чтобы тесто не остыло — летом-то в жару печку не растопишь. Вот, оказывается, в чем секрет пирожков, которые каждое утро меня ждали на завтрак. ADME

От деда достался дом в деревне. Деревня глухая, дом старый. На лето уехала туда с малышом отдохнуть. Муж — городской до мозга костей, приезжал на выходные. Днем все приводило его в восторг: лес вокруг, пироги из русской печки, вода из колодца. Но как только темнело, этот двухметровый стокилограммовый мужик приходил в ужас от тишины, темноты и скрипов старого дома: спал исключительно у стенки, и в туалет ночью я его провожала. © Подслушано Телеграм / Telegram Ирина Журавлева только что Ой, не знаю, в какой деревне тишина. Когда мы приезжали в деревню к родителям, я от такой "тишины" долго уснуть не могла: собаки лают, коты орут, лягушки поют дурными голосами, стрекочут цикады, из расположенного недалеко леса слышны разные звуки. У нас в городской квартире значительно тише. Ответить