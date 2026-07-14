У меня преподша вышла замуж за своего студента, который уже заканчивал учебу
16 светлых историй о первой работе, где зарплату ждали с нетерпением, а тратили с душой
Первый заработок особенно запоминается. Кто-то раздавал листовки или помогал в магазине, а кто-то устраивался на первую работу только после института. Именно тогда приходило особенное чувство: ты заработал деньги сам. И неважно, была ли сумма большой. На эти деньги покупали подарки мамам и бабушкам, и, конечно, исполняли свои маленькие мечты. В этой подборке — теплые, живые истории о первой работе и тех простых радостях, которые до сих пор вызывают улыбку и согревают сердце.
- Мне 19, преподаю английский в началке, а меня поставили на замену в 7-й. В конце урока спрашиваю есть ли вопросы. Самый бойкий вскакивает и кричит: «Вы замужем?» Я: «А что? Есть какие-то конкретные предложения?» Он смутился, класс рассмеялся. А я потом у них еще несколько уроков провела. Вполне по-деловому.
Блин! Только что осознала, что мой муж в это время учился классе в 9-м. К счастью, в другой школе.
- На свою первую работу мы устроились с подругой в островок с косметикой в ТЦ. Работали по 2 дня, а по вечерам по телефону обсуждали, на что потратим деньги. Когда пришел день зарплаты, хозяйка пришла к отделу и выдала: «Молодцы, девочки. Каждая заработала по 5 тысяч. Только я вам их не дам, а вы выбирайте себе косметики на 5 тысяч, только вот эти брендовые нельзя, только то, то и то». Оказалось, по ее логике, мы там работали, чтобы она потом нам не деньги отдала, а продукцию. Очень удивилась, что мы хотим наличные и не хотим тратить все у нее. В итоге деньги мы у нее выбили и потратили на что хотели: вкусную еду, одежду, отдых.
- Наташа, моя подруга, училась в педагогическом вузе. Летом решила поехать вожатой в лагерь. Первая работа и огромная ответственность. Достался ей отряд детей в возрасте 12-ти лет. Ее сразу предупредили: есть там Ваня, он уже не первый год ездит. Ох, хулиган, проблемный ребенок. Смотрела, Наташа, смотрела, где он там проблемный и не нашла. Наоборот, он ей помогал, «строил» хулиганов, девочек не обижал. В конце смены прощались все со слезами.
- После 10-го класса устроилась на лето на рынок — продавать джинсы. Очень старалась в надежде прикупить обновки. Выручка была хорошей, но сменщица меня невзлюбила и что-то нашептала начальнице. И вот я спрашиваю про зарплату, а хозяйка, к моему удивлению, берет и протянула наличку (сколько обещала и еще сверху) и сказала: «Приходи следующим летом, таких работников еще поискать надо». Оказалось, сменщица сказала, что я своих одноклассниц позвала, чтобы они сделали выручку. Жаль, я сама до такого не додумалась!
- Во время учебы на первом курсе я подрабатывала промоутером. Поставили нас на пельмени. Нужно было их сварить прямо в подсобке магазина и предлагать покупателям попробовать. Так как я была с учебы, то первую партию мы дегустировали с напарницей. Пельмени были реально вкусные, о чем мы и говорили покупателям. Люди, видя сытые и довольные лица двух симпатичных девчонок, пробовали пельмешки и тут же покупали себе такие на кассе. Дело шло хорошо, начальство нас хвалило. На зарплату я купила себе очень красивые сапожки — их потом похвалил мой будущий парень.
Мне рассказывала мать...В молодости они с отцом работали в продмагазине. Однажды им показалось,что сельдь подозрительна и они решили ее срочно реализовать на базаре. Отец сидел на машине в кузове и аппетитом наяривал селедку, мать торговала. Народ поддавшись увиденному выстроился в большую очередь. И сельдь мигом ушла...
- Я училась в 11-м классе. Подруга работала аниматором — и позвала меня побыть на подхвате. Она вела программу в духе Гарри Поттера — «Академия Чародейства и Волшебства». У меня было черное длинное бархатное платье как раз в духе волшебников, мы договорились, что я буду отыгрывать преподавателя магии. Так вот, мы не учли, что там будут дети как лет 9, так и 5. И пятилетки, увидев меня, почти расплакались: они испугались черного цвета и решили, что я — злая волшебница! Пришлось тут же уверять, что я очень даже добрая! Получила тогда за час работы тысячу рублей и офигела. Спустила на кафе и вкусняшки.
- Летом после седьмого класса мама пристроила меня на городской почтамт. Штатного грузчика отправили в отпуск на две недели, а нас, двоих бронеподростков, приняли. Занимались в основном хозяйственными работами. Однажды привезли на грузовике железную бочку какого-то клея. Столитровая, очень тяжелая. Мы сначала, подкладывая палки, сбросили бочку на покрышку колеса от грузовика. А потом катнули эту бочку в подвал по лестнице, предварительно снова подложив резиновую покрышку. Скатившись по лестнице, столитровка сильно ударилась в стену, так, что директор почтамта ощутил у себя в кабинете на втором этаже небольшую встряску.
Мне тогда выдали, как сейчас помню, 86 рублей. Маман купила большой набор посуды на шесть персон. Супница от того набора до сих пор со мной.
Не знаю, как у кого. Но у меня, к примеру, в семье,не принчто было,чтоб на зп ребенка покупала мама всякие нужные ей вещи..наоборот, оставлялось всеребенку. И он сам учился распоряжаться ими. Так в 18 лет, я подрабатывала на выборах от Яблока наблюдателем. Помню, получила 800р. Купила кожаную фигню для документов отцу. Он с ней еще лет 8 проходил. Маме и бабушке по шелковому платочку на шею. И себе утюжок за 270р. (Стипендия в Пед.Универе в 2002 году была 270р)😁😁😁😁
Дочь в 14-15 лет бегала клеила объявления. 3000 за два дня. Сначала тратила на ерунду, потом научилась рассчитывать. А потом и сама в дом начала брать то молоко,то яйца, то печеньки. И ни разу у меня не возникло мысль на ее денежки что-то купить??
- Работала в магазине, со мной вместе работал парень. Однажды в обеденный перерыв он куда-то ушел, потом вернулся и открыл передо мной коробочку с сережками. На мой вопросительный взгляд ответил, что у мамы день рождения, попросил заценить! Я была потрясена, это было так мило! Он на свою первую зарплату купил маме прекрасные сережки и еще волновался, понравятся ли они ей! Я хочу так воспитать сына, это прекрасно, прям завидую этой женщине.
- Я в 16 лет узнала, что такое раскоп. Я живу в древнем городе и археологи каждый год что-то копают. В общем, у тебя есть напарник, носилки и 2 лопаты. Нужно выкопать яму, перебрать землю и снести ее в отвал. Если нашел что-то — сообщаешь начальнику. Обычно это куски от битых горшков. Найти перстень или пуговицу — удача. К слову, больше всего находок в древних мусорных кучах и отхожих местах. Да-да.
Те, кто работают дольше, рассказали такую историю. Однажды к раскопу стали подходить прохожие и поздравлять. Ребята не понимали, в чем дело. Оказалось, на 1 апреля кто-то распустил слух, что археологи нашли клад. Ну и многие поверили.
А заработанное я тратила на билеты в Питер, где жили мои друзья.
- В седьмом классе у меня появилось сильное желание заработать деньги самостоятельно. У отца была строительная компания. Под вечер перед первым рабочим днем спросил его, в какое время завтра едем. Отец смотрит на меня и спокойненько так отвечает, что начальник должен приехать к девяти, а мне надо к восьми. В этот момент я и осознал, что лениться не получится. Работать сразу стало хотеться меньше, но отказываться было поздновато.
Однако, вы знаете, это лето было крутое. Первые недели я едва доезжал до дома. Ел и почти тут же ложился спать. Но, когда началась третья неделя, я понемногу привык. Хватало времени погулять во дворе или отдохнуть за компьютером. Теперь думаю об этом лете с радостью.
В 12 лет на стройку, да ещё и самому добираться на 8 утра!!!? По технике безопасности кто допустит, Это стройка, ну разве в офисе убрать 😳
- Мы все лето окучивали колхозный сад с персиками. Нас было 5 человек, все одноклассники. Когда получили зарплату, то, конечно отметили это дело, а я купил себе адидасовские кроссовки.
- Когда получил свою первую зарплату, по дороге домой купил много разного хлеба. Все время думал, пока шел: «Дорогая судьба, сделай так, чтобы я всегда зарабатывал достаточно, и моя работа приносила мне стабильный и хороший доход». Хотя первая зарплата была маленькой до смешного, едва хватало на поездки на работу и обеды. И вот теперь, спустя много лет, я работаю начальником отдела, зарплата выше среднего. Работал для этого много и упорно. И до сих пор вспоминаю этот вечер и мои мысли, с надеждой обращенные в будущее.
- В 7-м классе я впервые получил вознаграждение за свой труд. Занимался я тогда шоссейными велогонками. При поступлению в велосекцию нам всем показали на стеллажи и ящики с запчастями. Тренер сказал: «Такое правило. Первый велосипед должны собрать самостоятельно». И как-то так вышло, что это у меня это хорошо получалось. Вот однажды мне тренер и дает задание: собрать спортивный велосипед для конкретного заказчика (девушка, рост, вес). Сделал, что велено, и велосипед передали клиенту. А через несколько дней мне передают красивую коробку в подарочном исполнении, а в ней на бархате сувенирный блокнот с палехскими росписями. Оказалось, это какой-то босс для своей дочурки заказал. Блокнотом я так и не воспользовался: не было такой привычки, но он долго символизировал мой первый «заработок».
В советское время было такое правило что подростки в 15 лет должны были летом отработать 1 месяц, и я считаю что это правильно. Я тоже работал в банке курьером, и мама даже разрешила оставить деньги себе, но я отдал всё ей, потому что понял что заработать их и потратить это тоже талант. Семейный бюджет вела мама. Отец только чумару зажимал!
- Я мыла полы. Ходила в Дом детского творчества на английский, а после занятий брала метлу, швабру и ведро — и мыла несколько кабинетов. Я тогда была в классе 7-м. Семья была небогатая, с этих денег оплачивался мой английский. Но я не в обиде. Язык мне очень нравился, учительница была классная. Потом английский мне в жизни очень помог.
- Очень люблю ананасы. На свою первую зарплату в 16 лет я купил себе 27 баночек с ананасами и три в своем природном виде. Когда пришел домой, мама была недовольна.
- Моя подруга работала учительницей. И на первую небольшую зарплату купила себе красивое издание «Властелина колец». А что, так ей постоянно приходилось ходить в библиотеку: она часто его перечитывала, да еще и книга популярная, не всегда есть на месте. А так, вот она, красивая, стоит дома на полочке!
Да, всегда интересно вспомнить свои первые подработки. Особенно приятно, когда удается накопить на мечту и купить вещь, которую давно хотел, вот как в этой подборке.