16 светлых историй о первой работе, где зарплату ждали с нетерпением, а тратили с душой

Не знаю, как у кого. Но у меня, к примеру, в семье,не принчто было,чтоб на зп ребенка покупала мама всякие нужные ей вещи..наоборот, оставлялось всеребенку. И он сам учился распоряжаться ими. Так в 18 лет, я подрабатывала на выборах от Яблока наблюдателем. Помню, получила 800р. Купила кожаную фигню для документов отцу. Он с ней еще лет 8 проходил. Маме и бабушке по шелковому платочку на шею. И себе утюжок за 270р. (Стипендия в Пед.Универе в 2002 году была 270р)😁😁😁😁

Дочь в 14-15 лет бегала клеила объявления. 3000 за два дня. Сначала тратила на ерунду, потом научилась рассчитывать. А потом и сама в дом начала брать то молоко,то яйца, то печеньки. И ни разу у меня не возникло мысль на ее денежки что-то купить??