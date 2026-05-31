16 трогательных вещиц из бабушкиных шкатулок, которые дороже любых сокровищ

Памятные предметы, которые передаются в семьях через поколения, всегда обладают неописуемым шармом и вызывают особый трепет. Ведь с ними связаны самые важные воспоминания о любимых людях, частичка которых всегда будет храниться в этих дорогих сердцу штучках.

Готовая история для мелодрамы

Я носила кольцо в виде простенькой змейки из технического серебра. Знала, что бабушкино и сделано на заводе из радиодеталей. Как-то в транспорте подходит ко мне дедок и называет меня именем мамы. Я сказала, что он ошибся. Дедок отошел, а потом подошел снова, извинился и сказал, что кольцо узнал. Он его сделал для девушки, в которую был влюблен, а она замуж вышла за его коллегу. Он знал только, что она дочку потом родила. И называет мне имена дедушки и бабушки. А я на бабушку очень похожа... psy_alessia_hrytsanok Светлана БМВ только что О, сколько же открытий чудных

Хранит кольцо минувших лет...

И вспомнил дед любовь былую

Во внучке ‐ бабушкин портрет. Ответить

«Эта губная помада хранится у моей бабушки сколько она себя помнит. Такой прекрасный экземпляр косметики из прошлого!»

«Моя бабушка подарила мне свое ожерелье 70-80-х годов, чтобы я надела его на свой выпускной»

«Я нашла эти часы в письменном столе. Бабушка подарила их мне, когда я была подростком. Я их поносила, а потом закинула в стол и забыла. Они остановились, но я попробую их починить»

«Мне только что подарили на день рождения кольцо, которому 100 лет! Оно принадлежало еще моей прабабушке»

«Часики, которые мне достались от бабули»

«Посмотрите, какая красивая пудренница 20-х годов сохранилась у моей бабушки!»

Золотое напоминание из прошлого

У нас в семье есть реликвия — золотое кольцо с рубином. Носила его сначала бабушка, а потом мама. Наконец, оно перешло ко мне. Я спросила, откуда взялось колечко, а бабушка потупила глазки и слилась. Мама со смехом сказала, что это был подарок бабушке от поклонника, с которым она еще в юности познакомилась. galina.tis Светлана БМВ только что А что такого постыдного в том что бабушке в юности подарил поклонник кольцо с рубином? Даже если они не поженились, кольцо осталось на память о поклоннике. Ответить

«Недавно я узнала, что браслет моей бабушки, который она считала бижутерией, на самом деле — драгоценный»

Я занимаюсь продажей винтажных ювелирных изделий. Судя по конструкции креплений, я бы сказал, что этот браслет датируется концом 1800-х годов, хотя он может быть и старше. Огранка драгоценных камней выполнена в викторианском стиле. Думаю, ваш браслет из золота высокой пробы и стоил дорого, когда был новым. Очень красивое украшение! © coppergato / Reddit

«Нашла эту винтажную штучку в закромах своей бабушки»

Это компактная пудреница Stratton! Они очень популярны среди коллекционеров винтажных вещей и за эту можно выручить кругленькую сумму. © peppermintsocks / Reddit

«Моя бабушка подарила эти часы моему дедушке в 1943 году. Он носил их так часто, что повредил ремешок и, видимо, сам пытался его припаять. Сейчас они перешли ко мне по наследству»

«Откопала кулон моей прабабушки, в котором она хранила духи!»

«Это часы моей бабушки. Я от них просто в восторге! Вы только полюбуйтесь на этот бриллиантовый браслет»

«Сегодня навещала бабулю и она отдала мне свою старую пудреницу, которая валялась у нее без дела»

«Моей прабабушки не стало, когда бабушке было 3 года, и это единственное, что у нас осталось на память. Сохранилась только одна ее фотография, и на ней она в этих серьгах»