19 самодельных украшений, от которых сложно оторвать взгляд

Бывает, хочется найти украшение — эффектное, запоминающееся, чтобы все ахнули. Но сколько ни ищешь, ничего подходящего. Тогда кто-то решается сделать что-то сам или просит мастера помочь. И часто результат — настоящий восторг: получаются такие вещи, что еще долго не отпускают взгляд.

«Этот маленький изящный кулон меняет цвет в зависимости от освещения»

Kristina Shevchenko

«Провозился с формой этого кольца целую вечность, а прошлые выходные, наконец, сделал предложение своей любимой»

«Делаю украшения, которые буквально сияют»

«Сделала эту серебряную „оправу“ так, чтобы она выглядела как рама, а камень — как картина»

«Сам сделал это золотое кольцо и гравировку на нем»

«У моего парня есть бывшая с ребенком, и я сделала этот кулон для нее. Это ей подарок за то, что она спокойно приняла меня»

© TheShadowOfYourSmile / Reddit НибаньтиКрипто 19 часов назад Не понимаю постановку вопроса. «Бывшая приняла», она до сих пор живет с её парнем, и это шведская семья? Иначе принимать должен только сам парень. И, ок, ребёнок, если контактирует с новой девушкой - - Ответить

«Кольцо-геккончик моей работы»

«Сделала эти серьги с настоящими незабудками»

«Эти серьги сделаны из стекла, а застежки серебряные»

Marina Simakova

Глядя на эти сережки, вспоминаю детство, когда мама покупала нам черешню, а мы с братом двойные ягодки цепляли себе на уши © elenaskorpion

«Оно не идеально, но теперь я хочу сделать такое же из золота»

«Сделала этот кулон в виде орхидеи для свекрови, а к нему в комплект еще и серьги»

«Я сделал этот кулон для подруги, которая переживала тяжелый развод. Бывший муж просто разбил ей сердце. А я его „склеила“»

«Моя брошка, вдохновленная картиной „Девушка с жемчужной сережкой“»

«Сделала своих крошечных колибри»

«Этот кулон всегда напоминает мне о счастливых днях детства, проведенных у бабушки. Ведь я сделала его из подвесок от бра, который висел у нее в спальне»

НибаньтиКрипто 19 часов назад Это ж какого размера кулон, воспоминая Бабушкины хрусталя из люстры) - - Ответить

«Моя брошка-сердце. И не простое, а анатомическое»

20 000 бисеринок, 80 часов работы, и вот она, сумочка

А это браслет для тех, кто соскучился по лету

«Я ювелир и увлекаюсь скалолазанием, поэтому мне пришло в голову объединить два своих хобби и сделать вот такое кольцо»