19 самодельных украшений, от которых сложно оторвать взгляд
Фотоподборки
1 час назад
Бывает, хочется найти украшение — эффектное, запоминающееся, чтобы все ахнули. Но сколько ни ищешь, ничего подходящего. Тогда кто-то решается сделать что-то сам или просит мастера помочь. И часто результат — настоящий восторг: получаются такие вещи, что еще долго не отпускают взгляд.
«Этот маленький изящный кулон меняет цвет в зависимости от освещения»
Kristina Shevchenko
«Провозился с формой этого кольца целую вечность, а прошлые выходные, наконец, сделал предложение своей любимой»
«Делаю украшения, которые буквально сияют»
«Сделала эту серебряную „оправу“ так, чтобы она выглядела как рама, а камень — как картина»
«Сам сделал это золотое кольцо и гравировку на нем»
«У моего парня есть бывшая с ребенком, и я сделала этот кулон для нее. Это ей подарок за то, что она спокойно приняла меня»
Не понимаю постановку вопроса. «Бывшая приняла», она до сих пор живет с её парнем, и это шведская семья? Иначе принимать должен только сам парень. И, ок, ребёнок, если контактирует с новой девушкой
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«Кольцо-геккончик моей работы»
«Сделала эти серьги с настоящими незабудками»
«Эти серьги сделаны из стекла, а застежки серебряные»
Marina Simakova
- Глядя на эти сережки, вспоминаю детство, когда мама покупала нам черешню, а мы с братом двойные ягодки цепляли себе на уши © elenaskorpion
«Оно не идеально, но теперь я хочу сделать такое же из золота»
«Сделала этот кулон в виде орхидеи для свекрови, а к нему в комплект еще и серьги»
«Я сделал этот кулон для подруги, которая переживала тяжелый развод. Бывший муж просто разбил ей сердце. А я его „склеила“»
«Моя брошка, вдохновленная картиной „Девушка с жемчужной сережкой“»
«Сделала своих крошечных колибри»
«Этот кулон всегда напоминает мне о счастливых днях детства, проведенных у бабушки. Ведь я сделала его из подвесок от бра, который висел у нее в спальне»
Это ж какого размера кулон, воспоминая Бабушкины хрусталя из люстры)
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«Моя брошка-сердце. И не простое, а анатомическое»
20 000 бисеринок, 80 часов работы, и вот она, сумочка
А это браслет для тех, кто соскучился по лету
«Я ювелир и увлекаюсь скалолазанием, поэтому мне пришло в голову объединить два своих хобби и сделать вот такое кольцо»
Разумеется, такие потрясающие украшения сразу же хочется «выгулять». И куда же еще в них пойти, как не в некоторые рестораны или кафе, которые также весьма впечатляют. Причем еще до подачи блюд.
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