20+ человек, которые успели запечатлеть на фото свою неформальную юность
Ностальгия
18 часов назад
Зачастую во взрослых людях респектабельного вида сложно угадать безбашенных подростков с косыми челками, ирокезами или обильным пирсингом. Но многие из тех, кто сейчас не вылезает из деловых костюмов, какие-то 20 лет назад считали себя неформалами и выглядели так, что старушки у подъездов не переставали о них судачить. И на эти напоминания о нашей юности любо-дорого посмотреть.
«Я до сих пор считаю, что мой тогдашний прикид — высокая мода»
«Мне было 18. В тот год я закончила школу и выскочила замуж за парня, которого знала 3 месяца»
«В 15 лет я ходила в школу в таком виде и искренне не понимала, почему все ржут надо мной»
«В 12 лет я использовала просто сумасшедшее количество лака для волос. Моей челкой можно было гвозди забивать!»
«Я действительно считал, что носить нарукавники было круто. Но моя девушка выбросила их, когда я оставил их у нее дома. Думаю, она оказала мне услугу»
«Мой 2009-й»
«Стараюсь изо всех сил быть крутой»
«Дедуля сделал это фото на каком-то спортивном мероприятии, куда меня заставили пойти»
«Тут мне 14 лет»
«Случайно наткнулась на свою выпускную фотографию 2013 года: майка Vans, леггинсы с заклепками, сапоги Lita. Ну такое...»
«На дворе 2008 год, косая челка — на пике моды»
«У меня было много маллетов за эти годы»
«Моя мама была права — это был просто этап»
«Куда же в 2007-м без проколотой губы и косой челки»
«На дворе 2010-й, я эмо-кид, ношу джинсы-скинни, крашу волосы в черный, а нижняя губа проколота в двух местах»
«Вообще не стесняюсь своего нефорского прошлого, люблю показывать старые фоточки»
«Слева я эмо-кид, пытаюсь изобразить что-то альтернативное на голове. Справа — я сейчас и совсем не стесняюсь своей роскошной гривы»
«В подростковом возрасте я пересмотрел слишком много старых гангстерских фильмов, ходил в костюме, жилете, галстуке, фетровой шляпе... и с конским хвостом»
«Мое выпускное фото. Цитату для школьного альбома я взяла у какой-то модной тогда эмо-группы»
«Я был эмо, но папа не разрешал красить волосы в черный цвет»
«Это было славное время, которое приятно вспомнить»
Многие люди с годами меняются так, что их и не узнаешь. Кстати. мужья и жены, долго живущие вместе, нередко становятся похожи друг на друга.
Фото на превью Uncosample / Reddit
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