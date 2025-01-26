20+ человек, которые успели запечатлеть на фото свою неформальную юность

Зачастую во взрослых людях респектабельного вида сложно угадать безбашенных подростков с косыми челками, ирокезами или обильным пирсингом. Но многие из тех, кто сейчас не вылезает из деловых костюмов, какие-то 20 лет назад считали себя неформалами и выглядели так, что старушки у подъездов не переставали о них судачить. И на эти напоминания о нашей юности любо-дорого посмотреть.

«Я до сих пор считаю, что мой тогдашний прикид — высокая мода»

«Мне было 18. В тот год я закончила школу и выскочила замуж за парня, которого знала 3 месяца»

«В 15 лет я ходила в школу в таком виде и искренне не понимала, почему все ржут надо мной»

«В 12 лет я использовала просто сумасшедшее количество лака для волос. Моей челкой можно было гвозди забивать!»

«Я действительно считал, что носить нарукавники было круто. Но моя девушка выбросила их, когда я оставил их у нее дома. Думаю, она оказала мне услугу»

«Мой 2009-й»

«Стараюсь изо всех сил быть крутой»

«Дедуля сделал это фото на каком-то спортивном мероприятии, куда меня заставили пойти»

«Тут мне 14 лет»

«Случайно наткнулась на свою выпускную фотографию 2013 года: майка Vans, леггинсы с заклепками, сапоги Lita. Ну такое...»

«На дворе 2008 год, косая челка — на пике моды»

«У меня было много маллетов за эти годы»

«Моя мама была права — это был просто этап»

«Куда же в 2007-м без проколотой губы и косой челки»

«На дворе 2010-й, я эмо-кид, ношу джинсы-скинни, крашу волосы в черный, а нижняя губа проколота в двух местах»

«Вообще не стесняюсь своего нефорского прошлого, люблю показывать старые фоточки»

«Слева я эмо-кид, пытаюсь изобразить что-то альтернативное на голове. Справа — я сейчас и совсем не стесняюсь своей роскошной гривы»

«В подростковом возрасте я пересмотрел слишком много старых гангстерских фильмов, ходил в костюме, жилете, галстуке, фетровой шляпе... и с конским хвостом»

«Мое выпускное фото. Цитату для школьного альбома я взяла у какой-то модной тогда эмо-группы»

«Я был эмо, но папа не разрешал красить волосы в черный цвет»

«Это было славное время, которое приятно вспомнить»