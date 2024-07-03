15+ человек, которые вышли в магазин за хлебушком и вляпались в историю

Увидела недавно в магазине потрясающей красоты летнее пальто. Белое, из плотного шёлка, с розовыми и черными узорами в стиле кимоно. Примерила — и как будто банный халат надела. Засомневалась. Спросила у продавцов-консультантов, сказала, что выглядит как банный халат. Они уверенно сказали, что это летнее пальто или плащ. И, да, похоже на банный халат. «Но, — добавили они, — вы можете его носить на улице, а тех, кто будет думать, что вы в халате, направлять к нам. Мы им докажем, что это пальто». 😁