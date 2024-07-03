В сегодня лет я узнала, что, оказывается, в бизнесе работать не надо, бизнесмены все сплошь на диване валяются, а деньги им просто с потолка падают ))
15+ человек, которые вышли в магазин за хлебушком и вляпались в историю
Хлеб, батон, молоко, гречка — классические продукты, за которыми мы идем в магазин, но возвращаемся с полной тележкой продуктов и пустым кошельком. Однако бывает так, что приносим домой не только покупки, но и непередаваемые эмоции.
- Стою в очереди в магазине, передо мной девочка лет 10. Красивая курточка, сапожки. На кассу подошла с дешевым соком, протянула деньги и сказала: «Можно без сдачи». Собралась уходить, как кассирша строгим голосом: «Твоя мама работала, а ты монетку не забираешь». Девочка не растерялась и крикнула: «Моя мама не работает. У нас свой бизнес, заберите себе!» Толпа в шоке, а кассирша, думаю, такой позор испытала первый раз в жизни. © Подслушано / VK
- Стою на кассе в магазине, оплачиваю покупки телефоном. Не успел я поднести телефон, как мужик сзади меня выдал: «Эй! Что ты сейчас сделал своим телефоном? Без карты. Ты хоть заплатил?» А потом говорит кассиру: «Этот человек даже не вставил карту». Я объяснил, что карта привязана к телефону, поэтому можно и так. А он мне: «Обалдеть! Как это вообще возможно? Это хоть законно? Нет! Я тоже могу помахать телефоном или чем-нибудь еще и уйти. Это неправильно! Это не по-настоящему! Мошенники». Он ни на секунду не замолкал. Кассирша улыбнулась мне, отдала чек, и я ушел. А за спиной услышал: «И как часто люди пытаются провернуть эту махинацию с вами?» © PersonalityFun228 / Reddit
- Стою в очереди на кассу и чувствую, как в корзинке моей кто-то копошится. Смотрю, а там пацаненок вытащил шоколадку, а рядом мамаша улыбается. Говорю: «Шоколадку взял у меня», а она спокойно: «Ага, я видела». Пытаюсь объяснить: «Некрасиво. Ничего не скажете?» И тут она как выдаст: «Так пусть его родители что-то говорят. Это не мой ребенок». Оказалось, что родители карапуза просто еще не успели до кассы дойти, а это просто покупательница. А мне стало как-то неловко, извинилась.
- Красивая молодая девушка. Шла домой из магазина с двумя огромными пакетами еды. Догнали меня два парня, попытались познакомиться. Завела с ними разговор. Намекнула, что мне очень тяжело нести пакеты. Предложили помочь. Я уж было обрадовалась, вручила им покупки, вдруг они спросили, далеко ли мой дом. Идти было недолго, минуты 3. Отдали мне пакеты, сказали, что им в другую сторону, похлопали по плечу и ушли. © Подслушано / VK
- Работала консультантом в магазине, где продавали яды от насекомых и грызунов. Также в ассортименте были всякие хозтовары. Пришла как-то женщина и спросила про средства от крыс. Я ей все объяснила и продала. И вот, выходя из магазина, ее взор падает на обычную туалетную бумагу.
— А эта туалетная бумага для крыс?
— Эм, нет. Для людей.
— Ну, мало ли! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз покупала аккумулятор для машины. Пробиваю, и тут девушка говорит: «А хотите узнать, сколько будет стоить, если возьмете 99 штук?» Я согласилась, и девушка вбила в компьютер 99 штук. В итоге сумма получилась еще дороже, чем по отдельности. И тут она говорит: «Вот сколько будет стоить!» © Royal_McPoyle / Twitter
- Мне недавно попался один индивид, который подождал, пока весь товар на кассе пробьют, и лишь потом стал кому-то звонить, чтобы пополнили его карту. Через 5 минут ожиданий я предложил отменить чек и ждать, пока деньги долетят. Так он начал орать. В итоге через пару минут деньги ему отправили, но оплата так и не проходила. Но он настаивал, что нужно пробовать, и пробовать, и пробовать. Оказалось, что деньги ему прислали, но не на ту карту. Ждали дальше, пока все-таки на ту пришлют. И этот товарищ даже не извинился. Отличный пример поведения показал своей дочери. © Samael56 / Pikabu
- Пошли с другом в магазин одежды. Выбрала пару вещей, зашла в примерочную. Вещи вязаные, поэтому сняла с пальца кольцо, чтобы не ставить затяжки. Померила, вышла, оплатила. Ушли гулять. Друг проводил до остановки, а я села в трамвай и поняла, что кольцо осталось в магазине, на стуле в примерочной. Позвонила другу, он туда рванул. Потом перезванивает и говорит, что кольца нет, на кассу никто не передавал. А кольцо невероятно красивое, массивное и дорогое на вид, в наших местных ювелирках таких не бывает (привезла из другой страны). Расстроилась. Через минуту друг перезванивает и говорит, что кольцо у него. Говорит, что когда он уже вышел из магазина, то какой-то парень сбежал за ним по эскалатору, отдал и быстро ушел. Спасибо человеку, что поступил честно. © Подслушано / Ideer
Когда снимаете украшения при примерке одежды в магазине, то лучше сразу убирать их в кошелёк или в дамскую сумку - так их не забудете.
- Был в магазине, купил подарочную карту. Очень милая кассирша спросила, буду ли я ее дарить. Я ответила, что просто ребенок едет c классом в парк развлечений, а там только безналичная оплата. Мужчина в возрасте позади меня насмешливо хмыкнул и сказал: «Просто дайте ребенку наличку и скажите, что они обязаны принять». Я просто взглянул в его сторону и сказал: «Спасибо, но нет». Мужик начал лопотать и повышать голос. Я посмотрел с сочувствием на кассира, ведь ему попался тяжелый посетитель. Но когда я пошел к своей машине на парковку, то этот мужик поспешил за мной, чтобы продолжить читать нотации. Даже когда я сидел уже в машине, он стоял рядом и ждал моей реакции. © rhiannonirene / Reddit
- Стою в очереди. Выбрала кассу поближе. И тут слышу, как дама допрашивает продавца: «А сколько стоит вот это?» Кассир вежливо отвечает, что не может знать о таких вещах. Покупательница не унимается: «Пикните у себя на кассе, вам жалко, что ли?» Кассир с легким раздражением, но все еще очень спокойно объясняет, что не положено им на кассе «пикать», ведь тогда придется вызывать администратора для отмены, если цена не устроит. Предлагает ей проверить цену на стойке специальной. Все это продолжается очень долго. В итоге кассир берет ее товары и уходит. Тут я не выдерживаю.
— Вообще-то, так не делается!
— Что не делается? В других магазинах мне на кассе говорят цену, и ничего!
— Вам показали, где можно узнать цену, лучше позаботиться об этом до покупки.
— Я вас не заставляю стоять на этой кассе, идите на другую!
— О, спасибо за чудесное предложение. Я отстояла одну очередь и теперь побегу в другую.
— Вот вам лишь бы всем поругаться на таких бедных и несчастных нас!
И тут крышу сорвало у всей очереди, каждый из стоящих за ней людей высказал, что о ней думает. В итоге кассир вернулась, сказала цену, товар пробила и отдала чек женщине. И тут слышу: «Ой, девушка, я же вам карту магазина не дала...» Кассир, еле сдерживаясь, ответила, что за такую покупку бонусы не начислятся, скидок нет. © vickerry / Pikabu
- Покупаю в супермаркете пару баклажанов, несколько перцев, килограмм помидоров и один лимон. Кассирша пробивает их по очереди и так печально выдает: «Лимон совсем один... Без друзей!» © rabeyka / Twitter
- В магазине какой-то мужик устроил истерику, потому что не мог выяснить, мужская сумка или женская. Орет: «Вот я куплю ее, а она женской окажется, и что мне делать?» А сумка вообще обычная спортивная, черная, без всяких там логотипов и принтов. © anafema / Twitter
- Стою и выбираю майонез, а рядом витрина-холодильник с копченостями. И тут меня буквально сносит женщина пенсионного возраста с пережжеными от блондекса кудрями со словами: «Ходят тут всякие». Втискивается за витрину-холодильник и начинает раскладывать партию новых кур-гриль. На мое замечание, что можно было меня просто попросить отойти в сторону, а не толкать, меня еще раз облили хамством. На кассе попросила книгу жалоб и предложений, попутно рассказав об инциденте. И тут смотрю, а кассир с огромной улыбкой несет эту самую книгу. Видимо, та сотрудница уже всех достала. © Lozbenidze / Pikabu
- Я купил 6 яблок, а моя подруга — 10 яблок. Три штуки она отдала соседу. Честно говоря, я не думал, что такая ситуация бывает в реальной жизни. © benedictsred / Twitter
- Стою на кассе, пробиваю товары. Кассир пикает прокладки ночные и говорит: «Они со скидкой 1+1. Еще пачку возьмете?» Хотела отказаться, но сзади какая-то женщина язвительно: «А давайте вы в другом месте будете такие вульгарные вещи обсуждать». Я на секунду даже зависла. А потом не выдержала и сказала: «Спасибо! Я молча возьму еще». И неспешно пошла искать еще пачку прокладок, ведь в очереди, кроме нее, никого не было.
- Захожу в магазин. Смотрю, а на ценнике написано «Рыба». Спрашиваю продавщицу: «А какая это рыба?» А она мне отвечает: «Рыба и рыба. Кому нужна рыба, тот покупает, а не спрашивает всякую ерунду». © Lee222 / Pikabu
История про яблоки как будто из учебника по математике начальных классов, где сейчас спросят, сколько яблок у кого осталось. О чем, собственно, история, вообще не улавливаю. Ну, купила, ну, отдала, и что? В чем курьез и в какую историю вляпался кто, как обещает автop Рoман?
- Нашла подработку. Откликнулась на вакансию «тайный покупатель». Нужно искать в магазинах контрафакт, снимать процесс покупки на видео, показывать покупку, чек и видео работодателю и получать за это деньги. Первая же покупка закончилась провалом: купила без проблем, вышла из павильона, а следом продавщица с охранником. Чек порвали, товар пытались отобрать, сыпали угрозами, если не удалю видео. А сдала меня одна дамочка, которая стояла за мной в очереди. © Подслушано / Ideer
- А на меня мужик стал наезжать, который за мной в очереди стоял. Я решил бонусные баллы с карты потратить, а на кассе что-то чуток подзависло. Тот давай орать, что специально в эту кассу встал, потому что очередь меньше была. Первое, что в голову пришло — предложил пожаловаться на меня. А кассир, замученная уже, стала просить нас не ссориться © fedul.kedov / Pikabu
- Покупаю сегодня билет в местный замок. На кассе пожилая итальянка.
— А вам случайно не меньше 26? У нас есть скидка.
— Мне уже далеко не 26. Почти на 10 лет больше.
— Правда? Но вы выглядите так молодо! Поэтому я все равно сделаю вам скидку. © Umi_no_Iruka / Twitter
Казалось бы, что может произойти в магазине, ведь купить нужно самую малость, даже пакет брать не надо. Но в итоге поход в супермаркет превращается в источник новых анекдотов из жизни.
Комментарии
Имхо, плохо, что забавные и милые истории перемешаны с историями о быдланах и хамах. Милые приятно читать, вторые - нет, сдался этот негатив.
Самая милая история про лимон. Прям мимими :)
"Толпа в шоке, а кассирша, думаю, такой позор испытала первый раз в жизни"
В чем позор кассира? Тем, что мелкая дармоедка не знает стоимости денег и не думает, что ей придется зарабатывать, потому что не факт, что маман сможет кормить до старости? Тут уже была история, как девочка обеспеченной бизнисьвуман вдруг оказалась при мамином провале и ей, ужас то какой! вместо тусовок с подружками пришлось заботиться немного о младших детях. Уххх, там злости и обиды было!
А моей маме сделали скидку на билет в музей, как пенсионерке. Кассирша сама предложила, а я говорю - так это ведь, наверно, только для греческих пенсионеров скидка? Кассирша говорит - Для всех. У вашей мамы есть пенсионное? И мы показали гречанке-кассирше пенсионное на русском и она сделала нам скидку! А в Питере нас не пустили в Спас-на-Крови, потому что вахтерши распознали в муже иностранца и хотели заставить платить тройную цену. Мы ушли от такого сервиса.
Как то странно звучит, когда о себе говорят "красивая молодая девушка". Во первых это все так относительно и наверняка найдутся, те кто бы поспорил с этими утверждениями. Во вторых, какое отношение имеет это пояснение именно в этой истории? Предположу, что не такая уж и красотка, раз не захотели тащить ее пакеты.
Увидела недавно в магазине потрясающей красоты летнее пальто. Белое, из плотного шёлка, с розовыми и черными узорами в стиле кимоно. Примерила — и как будто банный халат надела. Засомневалась. Спросила у продавцов-консультантов, сказала, что выглядит как банный халат. Они уверенно сказали, что это летнее пальто или плащ. И, да, похоже на банный халат. «Но, — добавили они, — вы можете его носить на улице, а тех, кто будет думать, что вы в халате, направлять к нам. Мы им докажем, что это пальто». 😁