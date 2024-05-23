Это как надо дома одеваться,чтобы приняли за…пусть малоимущую?!понимаю на даче-стройке,но неужели хочется даже дома ходить в таком виде?🤦🏼♀️
15+ человек пришли в магазин за покупками, а набрали историй вагон и маленькую тележку
Народное творчество
1 час назад
Как правило, поход в магазин не предвещает ничего необычного — это самое заурядное событие. Однако, именно там порой разгораются страсти достойные голливудского блокбастера. Одни ссорятся, другие поют, а третьи гоняют по магазину енота — цирк, да и только.
- Отхожу от кассы, чувствую — мало взяли. Возвращаюсь обратно, и тут начинается: вызывают старшего, деньги, возвращают на карту, пробивают по новой. В итоге я почувствовала себя униженной, когда кассирша сказала, что вот она бы ни за что не вернулась. © Татьяна Воронина / ADME
- Моя дочь обожает хлеб, особенно, когда он горячий и свежий. Пошли с ней в магазин, мне нужно было только макароны купить, поэтому я особо не парилась над своим внешним видом. Дочь еще просила сладкого, но у нас дома его было в достатке, поэтому я ей отказала. Стоим в очереди на кассе, она просит меня: «Мамулечка, а давай хотя бы хлебушка купим?». Мужчина в очереди подумал, что мы нуждающиеся и купил нам буханку хлеба. Вот, что будет, если выйти в домашней одежду из дома купить макароны. © Палата № 6 VK
- Я бросила охапку продуктов в нашу с мужем продуктовую тележку, подняла глаза и поняла, что это тележка какого-то незнакомого парня. Я начал извиняться и вытаскивать все обратно, он такой: «Подожди, они мне могут пригодиться!» © Sophisticated-Sloth- / Reddit
- В магазине я подпевала какой-то песне, мужчина в соседнем проходе присоединился ко мне. К нам присоединилось еще несколько человек, так получился настоящий мини-флешмоб. © moinatx / Reddit
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- Стою на кассе в очереди, затем мне его пробивают, хочу оплатить, но вдруг выскакивает страшная надпись «Недостаточно средств». Я попробовал еще раз — все равно не прошла оплата. Уже нервно говорю кассирше: «Извините, не нужно». Но тут девушка, которая стояла сзади меня, протягивает свою карту, оплачивает и говорит: «Ничего страшного, я заплачу!» Мне только незнакомка купила ершик. Я до сих пор в шоке. © Палата № 6 VK
- Я стал свидетелем ссоры между сестрами в магазине. Они дергали друг дружку за волосы и ругались. Люди вокруг снимали это дело на видео. Самое забавное, что их мать кричала: «Пожалуйста, прекратите, вы позорите нашу семью!» © thechadc94 / Reddit
- Увидела офигенную вывеску магазина сладостей. Там были вкусные конфетки и милые котики! Решила зайти туда и выбрать себе что-то на вечер, глаза разбегались, пришлось брать много. Стою на кассе, продавщица пробивает мне все эти пакеты со сладостями, а потом спрашивает: «Вы так любите своего кота?». Я не поняла сначала, но через пару секунд до меня дошло, что я покупаю вовсе не конфеты, а кошачий корм. Вот это нынче для животных магазины делают! © Палата № 6 VK
- Я был в продуктовом магазине на, краем глаза заметила, как что-то мелькнуло. Пять минут спустя около 40 человек пытались прогнать енота из магазина, а одна женщина запрыгнула в морозильную камеру с криком «Я не хочу бешенства!» © Quokka_Queen / Reddit
- Недавно наблюдал шоу в маленьком магазинчике: парень затеял скандал с продавщицей и полез через прилавок разбираться. Та: «Миша, помоги!» Он презрительно обернулся на хлипкого секьюрити: мол, рискни здоровьем. Но тут открылась дверь подсобки и в зале появился Миша, видимо, местный грузчик. Вы шкаф трехстворчатый себе представляете? Так вот, Миша его просто обнял бы, легонько поднял и унес. Парень, когда его увидел, резво ломанулся к дверям. Дверь, которую я открыл, когда вошел в магазин, так и оставалась в полуоткрытом положении. Бедолага влетел в нее аккурат лбом и с треском осыпался на пол. Дальше — картина из фильмов ужасов: выйдя из-за прилавка, Миша с вытянутыми вперед ручищами медленно приближается к лежащему пареньку, а тот, тихонько завывая от ужаса, уползает за дверь магазин. От гибели хулигана спасла лень Миши — не дойдя до двери, он сокрушенно махнул рукой и все так же неторопливо вернулся в подсобку. © adedas / Pikabu
- Знакомая работает в магазине одежды, рассказала мне забавную историю. У входа в магазин стоят манекены, к одному из них подошла бабушка и стоит разговаривает. Рассказала о своих болячках, о внуках, о соседях. Потом посмотрела на него уговорит: «Какой-то ты бледненький, здоровья тебе, внучок». И спокойно удалилась из магазина. © Палата № 6 VK
- Мы c мамой и сестрой были в супермаркете. Сестре понадобилось в уборную, мы остановили менеджера и спросили: «Извините, где у вас ванная комната?» Она серьезно ответила: «Мы не продаем ванные комнаты». © 2gecko1983 / Reddit
- Маленький мальчик лет 3 или 4 стоял со своей мамой передо мной в очереди на кассу и увидел, что у меня в тележке 3 ведра мороженого, я взял их по распродаже. Он посмотрел на меня, затем повернулся к маме и сказал: «Мама, он, должно быть, очень хороший мальчик, раз получил столько мороженого!» © Sad-Ad-571 / Reddit
- Иду мимо магазина, на котором написано: «работаем 24 часа». Подхожу ближе и вижу — продавец закрывает магазин. Я ему: «Эй, у вас же написано, что вы работаете 24 часа?!
А продавец мне выдает: «Ну, не подряд же!» © umorist / Pikabu
- Мы были в магазине с приятелями, один из них постоянно надо мной потешался. В какой-то момент он меня так достал, что я повернулся и сказал: «Ты явно хочешь нарваться сегодня?» Но в этот момент передо мной оказалась пожилая женщина. Я поспешно сказал: «Нет, не вы!». Потом схватил товары и побежал к кассе. © knittybitty123 / Reddit
- Пришел домой из магазина. Пакеты на пол, снимаю куртку — что-то мешает в кармане. Оказалось — ветчина. Не хватило места в корзине и сунул ее в куртку. Забыл вытащить. Вернулся в магазин. На кассе говорю: «Я тут у вас ветчину украл, хотелось бы заплатить». Надо было видеть глаза кассира. © chuckigeck / Pikabu
- Случилась вечером такая история: пошла с братом в магазин. Он не захотел заходить и ждал у входа. Я расплатилась, иду с продуктами, брат стоит в проходе спиной ко мне и не дает пройти. Дала ему волшебного пенделя коленкой. Он обернулся и оказался не братом, а огромным мужиком. Я: «Ой, думала вы Антон». Мужик ответил, что он Антон. Два огромных пакета с продуктами никак не помешали мне быстро бегать. © Палата № 6 VK
Даже самый обычный поход в магазин может стать источником неожиданных комедийных ситуаций. Пришел за хлебом — а вышел с полной корзиной смешных историй. Кто знал, что покупка хлеба может превратиться в эпическое приключение, где ты играешь главную роль.
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История про не 24 часа подряд - из комиксов про черепашек-ниндзя времён моего детства
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