12 историй о том, что на свадьбах «Горько!» порой рифмуется с «Ой, неловко...»

Истории
1 час назад

Иногда свадьба не только поет и пляшет, но и становится сценой, на которой разыгрывается то комедия, то мелодрама. А гостям и ведущему остается лишь поддерживать челюсть коленкой, глядя на этот спектакль. Представляем подборку свадебных историй, в которых что-то пошло не по плану.

  • За две недели до свадьбы жених стал себя вести очень подозрительно. Молчит, не звонит. Однажды увидела, как он среди ночи сидит в тачке и разговаривает по телефону. Не вытерпела, залезла в его телефон, а там сообщение: «Я все ей скажу. Скоро». Он объяснил, что это старая история, что он все закончит, что любит меня. А я ответила: «Я тебя тоже». А потом встала утром и просто не пошла в ЗАГС. Все отменили. Он писал, звонил, приходил. А я поняла: если сомневаешься, то лучше не надо. © Не все поймут / VK
  • Пришла я на свадьбу сестры очень нарядная. Ну праздник же! Вдруг во время банкета сестра просит меня отойти с ней на минутку. И говорит: «Слушай, вот за что ты так со мной?» Я не поняла, а она продолжает: «Это моя свадьба, а ты все внимание на себя пытаешься перетянуть!» Она заплакала. Я начала объяснять, что не делала этого нарочно. Мне стало так жаль. Я вообще не знала, что она когда-либо думала, что я перетягиваю на себя внимание, чтобы сделать ей хуже. Короче, я уехала на такси домой и оделась поскромнее. Правда, не знаю, исправило ли это ситуацию, потому что после этого мы с сестрой так и не разговаривали. © Карамель / VK
  • Ведущий: «Первый танец молодых: зажигательная самба!» Музыка, гости в восторге, новобрачные делают несколько па. Вдруг невеста меняется в лице, отшатывается от жениха и идет на выход. Все в шоке, а она берет у диджея микрофон и заявляет: «Туфли у меня тесные, танцевать неудобно». Благо, были у нее запасные туфли. Переобулась и танец начался заново. Танцевали они круто, конечно, но впечатление было смазано.
  • Читаешь про пышные свадьбы, огромные траты, и хочется рассказать о противоположном трэше. Выходила замуж сестра. Жила она с женихом и его родителями в небольшом доме в городе, а мы с родителями — в области. После знакомства родителей встал вопрос: как, что и где организовывать? Программа была примерно такая: утром приезжают к нам в область за невестой, немного посидели — и поехали на регистрацию в город, а там уже и праздновать. Платья и костюмы покупали каждый себе сам. То есть мои родители оплатили вечернее платье (сестра не хотела свадебное — мол, куда его потом надевать). Родители жениха заявили, что праздновать после регистрации будем у них. На предложение разделить расходы отказали как-то очень пафосно. Когда они приехали к нам, у нас был накрыт стол для небольшого застолья: 2–3 вида салатов, горячее, закуски, фрукты. Посидели, собрались ехать на регистрацию, а мама жениха в шутку сказала, мол, давайте с собой все заберем. Мы тогда ничего не заподозрили, а надо было насторожиться. Короче, когда мы приехали к ним, нам сразу предложили переодеться, чтобы не запачкать одежду. А из еды были один салат, фаршированные помидоры, жареные баклажаны, вареная картошка и шашлык, который мы же и готовили. И это на 10 человек. Ну да, торт был нормальный, ибо его сестра заранее заказала. Мягко говоря, родителям кусок в горло не лез, и теперь стало понятно желание мамы жениха взять нашу еду с собой. Конечно, мои родители промолчали, не знали они, что можно сказать в этом случае. После этого папа выдал: «Да, так дочку я никогда больше отдавать не буду». © kitajanka / Pikabu
  • Было нам по 23 года. Жили в общежитии. Из самой дальней комнаты и забирали невесту. Именно в этот момент прорвало трубу с горячей водой, толстая струя била прямо в коридор, открыв напором дверь из душа. Все в пару, к двери невесты не подойти — кипяток. И оттуда не выйти. Аварийку вызвали, но когда она приедет? В общем, завернули невесту в теплое одеяло, на ноги — сапоги, на голову натянули целлофановый пакет. В таком виде и выскочили бегом к жениху, который с гостями маялся у входа в общий коридор. Фотограф, конечно, был счастлив, что снял такие кадры. © Ирина Гри / Dzen
  • В первом браке моего сына невеста хотела пышную свадьбу: усадьба, лимузины, карета. Поехали по свадебным делам, сын за рулем, я рядом, на заднем сиденье будущие жена и теща, и тут сын выдал: «В следующий раз никаких торжеств». Сзади немая сцена, оговорочка по Фрейду. Через 3 года развелись. Со второй женой расписались быстро. Внуку скоро 3, квартиру купили, все у них чинно-благородно. © Ольга Ру. / Dzen
Алина
2 часа назад

Учитывая, что невеста сидит сзади, а мамО рядом с сыном в машине, вопросов нет))

-
-
Ответить
  • У коллеги выходила замуж племянница. Но мама жениха решила затмить всех и вся: пришла в ярко-красном вечернем платье в пол с открытой спиной, торчащим бюстом и блестками повсюду. А в подарок принесла полкило винограда и небольшую, слегка подпорченную дыньку. © любовь * / Dzen
  • У меня была самая кошмарная свадьба. Жених приехал за мной на час раньше, когда я была еще без прически и не накрашенная. Умудрился потерять купленный мной галстук и явился в клетчатом. Принес такой вялый букет, что мой отчим побежал на рынок и купил новый. В ЗАГСе оказалось, что жених забыл кольца! В фату мне вцепился котенок. Было огромное количество неизвестных нам родственников, которых пригласила тетя жениха (а свадьба была в ее квартире). В комнате, где у нас прошла первая брачная ночь, заклинило замок в двери. Под дверью ночевал какой-то дед и всю ночь громко бурчал. Ночью отключили воду, и пришлось пить кислое молоко. В довершение всего, в четыре утра проснулись свекор со свекровью, разбудили нас, и мне пришлось идти мыть посуду. Но вот уже 43 года прекрасно живем с мужем! © ирина лиманова / Dzen
  • Год назад у сестры была свадьба. У меня же тогда было очень туго с финасами. Мама предложила положить в свой конверт деньги, как будто и от меня тоже, а я бы потом вернула; с нарядом на свадьбу проблема тоже решилась — у меня осталось красивое бежевое платье с вручения дипломов в вузе. За неделю до свадьбы сестра позвонила и уточнила, в курсе ли я дресс-кода. Мол, свадьба будет в лазурном цвете, и платье должно соответствовать. Кроме того, для красоты фоток нужен определенный фасон. Она рассказала об ателье, где шьют платья ее подружки, скинула цены. Я офигела — у меня аренда за квартиру меньше! Слово за слово — и выяснилось, что я, оказывается, нищеброд, что мне всего жалко для нее, что она знает: деньги за меня дарит мама, и вообще я могу, в принципе, не приходить. Обидно до ужаса — она ведь знала о моей ситуации! Кроме того, я ей всегда помогала финансово. На свадьбу я не пошла. Позже, рассматривая фотографии с торжества, я заметила, что в том самом платье, которое она мне прислала, была только свидетельница. Мама потом сказала, что идея с «лазурной свадьбой» пришла сестре за неделю до мероприятия, и все ее подружки просто отказались от этих платьев. Пришли на свадьбу либо в похожих, либо в нейтральных тонах. © Подслушано / Ideer
Алина
2 часа назад

Просить гостей соблюсти какую-то палитру оттенков в нарядах - ок. Но требовать строго определенный цвет и фасон - это уже театр какой-то, а не свадьба. Тем более, требовать это исполнять за счет гостей.

-
-
Ответить
  • Я на свою свадьбу заказал белый S-класс. Когда мы поехали из ЗАГСа в ресторан, оказалось, что мы забыли дома ноутбук, на котором был весь наш саундтрек к праздничному вечеру. Мы попросили водителя проехать через наш дом, но понимали, что уже катастрофически не успеваем к торжественной части в ресторане. Мы с женой начали цапаться и выяснять, кто из нас плохой и забыл ноут, но водитель перебил наши дебаты словами: «Не переживайте, успеем. Такой день, не надо ссориться». Он несся так, как я в жизни не ездил. В итоге мы успели, но вышли из машины с лицами такого же цвета, как и этот S-класс. А вообще, спасибо ему, есть что вспомнить. © Vasilii1stepanov / Pikabu
  • Бывший муж женится — и не просто женится, а на моей троюродной сестре. Познакомился он с ней не через мою семью, а по работе. А угнетает меня то, что он пригласил на свадьбу почти всю мою близкую родню. И они приняли приглашение. Многие даже шутят: «О, еще раз к Сереге на свадьбу сходим, погуляем, хихи-хаха». Такое ощущение, что только мне не смешно. Даже мои родители пойдут. Он пригласил и меня — у нас с ним общий сын (алименты платит). Говорит: «Ну а что, приходите, все равно ведь родня». Ощущение, что он все это специально подстроил. © Подслушали у замужних / VK
  • Я был на свадьбе в сельской местности штата Висконсин, жених и невеста были членами местной добровольной пожарной команды. В какой-то момент в пожарную часть поступил экстренный вызов (не пожар, а медицинский вызов). Свадьба проходила недалеко от пожарной части, поэтому невеста поспешила туда вместе с еще одним добровольцем, который был на вызове. Поехала на машине скорой помощи на экстренный вызов. В свадебном платье. © ******Stu / Reddit

У нас есть целый ворох историй о том, что выпускные тоже полны неожиданностей. Предлагаем почитать эти статьи, посмотреть фотографии и поностальгировать:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее