12 историй о том, что на свадьбах «Горько!» порой рифмуется с «Ой, неловко...»

Иногда свадьба не только поет и пляшет, но и становится сценой, на которой разыгрывается то комедия, то мелодрама. А гостям и ведущему остается лишь поддерживать челюсть коленкой, глядя на этот спектакль. Представляем подборку свадебных историй, в которых что-то пошло не по плану.