12 историй о том, что на свадьбах «Горько!» порой рифмуется с «Ой, неловко...»

Учитывая, что невеста сидит сзади, а мамО рядом с сыном в машине, вопросов нет))
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Иногда свадьба не только поет и пляшет, но и становится сценой, на которой разыгрывается то комедия, то мелодрама. А гостям и ведущему остается лишь поддерживать челюсть коленкой, глядя на этот спектакль. Представляем подборку свадебных историй, в которых что-то пошло не по плану.
Учитывая, что невеста сидит сзади, а мамО рядом с сыном в машине, вопросов нет))
Просить гостей соблюсти какую-то палитру оттенков в нарядах - ок. Но требовать строго определенный цвет и фасон - это уже театр какой-то, а не свадьба. Тем более, требовать это исполнять за счет гостей.
У нас есть целый ворох историй о том, что выпускные тоже полны неожиданностей. Предлагаем почитать эти статьи, посмотреть фотографии и поностальгировать: