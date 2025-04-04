17 фото с выпускных, которые переносят в дни нашей юности как по щелчку пальцев

Выпускной - это праздник, который многие дети ждут чуть ли не с первого класса. Одним хочется поскорее закончить школу и начать взрослую жизнь, другие мечтают блеснуть крутым нарядом среди одноклассниц. Как бы ни прошел выпускной, воспоминания о нем остаются с человеком на долгие годы, а фотографии помогают их освежить.

«Мы с мамой ходили на выпускной в одном и том же платье с разницей в 25 лет. Мое лицо говорит само за себя»

"В 2007 году я настолько обнаглел, что пригласил эту красотку на выпускной. Оказалось, ни у кого до меня не хватило смелости сделать это!"

"Я пробыла на выпускном всего полчаса, когда у меня внезапно начались месячные. Выходить было нельзя - обратно не пускали"

"И тогда я взяла и просто-напросто ушла домой смотреть "День сурка" со своим парнем. Оглядываясь назад, я не жалею, что так получилось".

"2009 год. Провинциальный городок. За 2,5 тысячи меня накрасили, как 30-летнюю. Но я так себе нравилась! Платье взяли напрокат за 5 сотен. Я была довольна"

«Я всегда очень хотела выпускной. Хотела красивое платье, прическу, макияж, танцы с одноклассниками. И мама знала, что я этого хочу. В целом, это дорогое для меня воспоминание. Спасибо маме, что выпускной у меня был».

«А я на выпускном была самая приметная среди всех этих „Золушек“ в бальных платьях, с фельдиперсовыми прическами на голове и диадемами»

«На выпускной я не пошла, так как было дорого и я как раз перешла в новую школу. Но платье было, причем стоило копейки. 2012 год»

«Я справа, платье в горошек»

Мне кажется, тут костюм парня все внимание на себя забрал. Поэтому я удивился, когда речь зашла о каком-то «горошке». © WazzupHaters / Pikabu

«Сшили платье для конкурса спортивно-бальных танцев в категории „латина“. На конкурс я уже не пошла, но мама предложила пойти в нем на выпускной»

Black Pearl 5 часов назад представляю, как сгорели седалища у скрепных тетушек от такого наряда))) - - Ответить

«У меня есть чудесное фото с выпускного, из школьного туалета. 2004 год»

«Все постят открытые прикиды одноклассниц, а у меня вот что»

«А я всю ночь в бигуди самодельных спала»

«У нас были выпускные в 9-м и 11-м классах. Платья я придумывала сама, а мама шила»



«В 9-м классе платье было обычное, все остальное сделала сама. В 11-м же выпросила деньги на прическу, притащила в качестве референса вырезанную из газеты фотку. А макияж делала, как в журнале Cosmopolitan, который взяла в библиотеке».

«У меня об этом дне очень теплые воспоминания»

«Мне платье тетя сшила по моему эскизу. До сих пор мне нравится»

«1995 год. Платье мне сшила соседка по выкройке из Burda. Еще я очень хотела прическу как у Скарлетт, но сделали мне это»

«С теплотой вспоминаю свое выпускное платье, которое купили по скидке. Прическа, правда, подкачала. Решила не тратиться, а сама умела делать либо колоски, либо пучки»

«2008 год. Я отказался от выпускного, не хватало денег. Но в итоге все-таки встретился с одноклассниками. Все в костюмах, а я патлатый и в джинсах»

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.