17 фото с выпускных, которые переносят в дни нашей юности как по щелчку пальцев
Выпускной - это праздник, который многие дети ждут чуть ли не с первого класса. Одним хочется поскорее закончить школу и начать взрослую жизнь, другие мечтают блеснуть крутым нарядом среди одноклассниц. Как бы ни прошел выпускной, воспоминания о нем остаются с человеком на долгие годы, а фотографии помогают их освежить.
«Мы с мамой ходили на выпускной в одном и том же платье с разницей в 25 лет. Мое лицо говорит само за себя»
"В 2007 году я настолько обнаглел, что пригласил эту красотку на выпускной. Оказалось, ни у кого до меня не хватило смелости сделать это!"
"Я пробыла на выпускном всего полчаса, когда у меня внезапно начались месячные. Выходить было нельзя - обратно не пускали"
"И тогда я взяла и просто-напросто ушла домой смотреть "День сурка" со своим парнем. Оглядываясь назад, я не жалею, что так получилось".
"2009 год. Провинциальный городок. За 2,5 тысячи меня накрасили, как 30-летнюю. Но я так себе нравилась! Платье взяли напрокат за 5 сотен. Я была довольна"
как хорошо, что сейчас девчонки не носят эти отвратительные стеклянные фатиновые платья, а делают выбор в пользу коротких, летних, красивых!
«Я всегда очень хотела выпускной. Хотела красивое платье, прическу, макияж, танцы с одноклассниками. И мама знала, что я этого хочу. В целом, это дорогое для меня воспоминание. Спасибо маме, что выпускной у меня был».
«А я на выпускном была самая приметная среди всех этих „Золушек“ в бальных платьях, с фельдиперсовыми прическами на голове и диадемами»
«На выпускной я не пошла, так как было дорого и я как раз перешла в новую школу. Но платье было, причем стоило копейки. 2012 год»
«Я справа, платье в горошек»
Ещё бы белая шляпка к перчаткам и ремню и был бы законченный образ
- Мне кажется, тут костюм парня все внимание на себя забрал. Поэтому я удивился, когда речь зашла о каком-то «горошке». © WazzupHaters / Pikabu
«Сшили платье для конкурса спортивно-бальных танцев в категории „латина“. На конкурс я уже не пошла, но мама предложила пойти в нем на выпускной»
представляю, как сгорели седалища у скрепных тетушек от такого наряда)))
«У меня есть чудесное фото с выпускного, из школьного туалета. 2004 год»
«Все постят открытые прикиды одноклассниц, а у меня вот что»
«А я всю ночь в бигуди самодельных спала»
«У нас были выпускные в 9-м и 11-м классах. Платья я придумывала сама, а мама шила»
«В 9-м классе платье было обычное, все остальное сделала сама. В 11-м же выпросила деньги на прическу, притащила в качестве референса вырезанную из газеты фотку. А макияж делала, как в журнале Cosmopolitan, который взяла в библиотеке».
«У меня об этом дне очень теплые воспоминания»
«Мне платье тетя сшила по моему эскизу. До сих пор мне нравится»
«1995 год. Платье мне сшила соседка по выкройке из Burda. Еще я очень хотела прическу как у Скарлетт, но сделали мне это»
«С теплотой вспоминаю свое выпускное платье, которое купили по скидке. Прическа, правда, подкачала. Решила не тратиться, а сама умела делать либо колоски, либо пучки»
«2008 год. Я отказался от выпускного, не хватало денег. Но в итоге все-таки встретился с одноклассниками. Все в костюмах, а я патлатый и в джинсах»
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