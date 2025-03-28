Я бы тоже отошла, если бы мне нa вопрос: КОГО? ответили - троллейбус. )))
15 доказательств, что порой жизнь подкидывает нам юморески похлеще всякого стендапа
Порой жизнь подкидывает нам такие ситуации, что невольно думается: «Я что, попал в анекдот?» Это может быть и фантастические совпадения и недопонимание и даже сова в метро. Именно такими забавными наблюдениями и историями и поделились герои нашей статьи.
- Зашла на рынок купить соленых огурцов. И давай нюхать все огурцы. На девятой тетушке чую, оно! Тетушка смотрит на меня враждебно и произносит: "Ну че?" И пока накладывает мне огурцы, поворачивается лицом вдоль ряда и зычным голосом орет: "Расслабьтесь, она просто беременна!" И тут я осознаю картину. Все продавцы подумали, что я проверяющая. © Светлана Крушинская
- У меня был смешной случай. Как-то шла с базара, купив молодой картошки, и думала: "Вот бы к ней рыбки копченой". Иду вдоль дороги. По ней едут машины, троллейбусы. Вдруг проезжает троллейбус с открытой дверью и оттуда вылетает из пакета у мужчины копченый толстолобик огромный. И падает к моим ногам. Я подбираю рыбу и иду вдоль дороги, думая, что мужчина сейчас сойдет и вернется за выпавшей рыбой. Прошла еще две остановки, но он не вернулся. Дома и на работе все смеялись, бывает же. © Наталья Косогова
- Вспомнилась история, которую рассказал нам один пацан в школе: однажды его отца остановили на шоссе, по которому он всегда ездил утром на работу. Он всегда превышал скорость, и полицейский, остановивший его, сказал: "Я ждал этого дня, чтобы поймать тебя". Он ответил: «Отлично! Я приехал так быстро, как только мог!» Они оба расхохотались, и полицейский сказал: "Ладно, забей, посмеялись от души, это того стоило". © Far_Length_8557 / Reddit
- Было это 21 год назад. Была я беременная и уже довольно сильно. Стою на остановке, жду троллейбус. А тут идут мимо два бывших одногруппника, с которыми давно не виделись. Они на мой живот посмотрели и спрашивают: "Кого ждешь?" Ну я им честно и ответила: "Троллейбус". И долго не могла понять, почему они от меня бочком-бочком отошли. © Лиза Петрова
- Была тоже беременна. На базаре увидела женщину с виноградом, и как пошла за ней! Я даже не заметила сама. Оказывается, я за ней три ряда подряд ходила и смотрела только на виноград. Она поняла, что я хочу именно этот виноград. И сказала: "Давайте так: я его купила за столько-то. Заплатите, и я его отдам. А себе пойду еще куплю". И я ела прямо на базаре немытый виноград. И была аж на седьмом небе от счастья. © Gulmira Agissova
- Моей маме в 16 лет удалили аппендицит. В больницу она попала днем, а ночью в ее палату привозят ее одноклассницу Люду - ей тоже удалили аппендицит. В 20 лет маме делали операцию на ноге, а вечером к ней в палату кладут ту же Люду - сломала ногу. Меня мама родила в два часа дня, а вечером в ее палату помещают Люду, которая только родила.
Несколько лет назад мама попала в больницу. Вечером звоню узнать, как она:
- Все хорошо: капельницу сделали, лекарство выпила.
- Ты одна в палате?
- Нет, отгадай, кто на соседней кровати лежит?
Отгадала. Вечером в палату к маме положили ее бывшую одноклассницу Люду. © Варвара Алексеенко
- В детстве я всегда засиживался допоздна в пятницу вечером за просмотром старых фильмов, пока мои родители уже ложились спать. Каким-то образом в дом пробралась летучая мышь и летала по всем комнатам, пока моя мама не закричала: «В доме летучая мышь - не позволяй ей залезть тебе в волосы!» Из папиной комнаты донесся крик: «Ой, да ладно, они так не делают!» Мгновением позже он вышел из спальни, вооруженный бейсбольной битой и в своей фетровой шляпе. Я хохотал до упаду. © james51453 / Reddit
- В метро я уже привыкла видеть самых разных зверей: кошек в переносках, собак на поводках, однажды даже попугайчика на плече у парня. Но сегодня меня удивили так удивили. Захожу на станцию и вдруг вижу парня, а на руке у него сидит сова. Настоящая. Живая. Сова! Может, ему надо в Хогвартс? Ищет нужную платформу? © Карамель / VK
С насчёт халявы. Выгуливаю как то собак, и они меня тянут за соседний дом. Захожу и вуаля! Утка! Прям ощипаная,в пакете. Улетела с чьего-то балкона. А я так утку хотела. И получила.
- Как-то к замужней подруге приехал любовник. И она попросила меня для подстраховки тоже переночевать у нее. И не зря! Муж-спортсмен вернулся с соревнований среди ночи. Накрыл стол и велел всем праздновать. Неожиданно в разгар веселья обманутый спортсмен решил повеселить народ анекдотом. Он успел сказать только первую фразу: "Уехал муж в командировку". И все! Мы свалились от смеха под стол. © Людмила Мишунькина
- Работала с женщиной с нашего дома на одном заводе. Как-то встретились и начали жаловаться друг другу, что надоело работать. И на прощании пошутили, мол, надо уходить в декретный отпуск. Смены у нас разные и долго наши пути не пересекались. Проходит время, я жду второго ребенка. В положенное время скорая забирает меня в роддом. Врач говорит: "Вы тут полежите, я сейчас роды еще одни приму и подойду к вам". После благополучных родов меня заносят в палату, где всего 2 койки. И на одной лежит моя соседка, которая родила только что. А теперь представьте картину: ночь, 2 измученные женщины смотрят друг на друга и хохочут на все отделение. © Миная Мансурова
- Я - американец. Был в Китае и договорился о встрече с парнем из Германии. Я прихожу к нему в отель. Он говорит: «Я спускаюсь на лифте». Ну хорошо. Лифт открывается, и единственное не местное лицо, которое я вижу - это парень, который ищет меня взглядом. Ну, или мне так показалось. Он представился с сильным акцентом. Мы проговорили полчаса, прежде чем оба поняли, что должны были встретиться с другими людьми. И, да, они стояли возле лифта и ждали нас: еще одни американец и немец. © Man-with-a-plan / Reddit
- В цветочных ларьках продают огромных таких плюшевых медведей. Думаю, мол, как бы я хотела такого мишку! Но мне 50+, я девочка взрослая, и медведь недешевый, и как бы не сильно-то и нужен. Помечтала и ладно. И вдруг перед Рождеством возле мусорного контейнера вижу - сидит такой медведь: новый, с ценником на лапе, чистый. Ну я его и забрала! Еле домой дотянула, радовалась, как ребенок. © Ирина Александрова
"Как-то к замужней подруге приехал любовник. И она попросила меня для подстраховки тоже переночевать у нее... И все! Мы свалились от смеха под стол" я, конечно, не надеялась прочитать "провалились от стыда", но моральный уровень троицы впечатлил. Одна зовёт подружайку в гости, пока с любовником кувыркается, вторая без малейших сомнений бежит
- Я была на последних месяцах беременности. И заказала большую пиццу. Съела половину, половину мужу на вечер оставила. Потом еще кусочек съела, думаю все равно тут много. Потом еще один, сказала себе, мол, ну муж съест три куска пиццы и еще тост сделаем. Потом съела еще и еще и остался один кусок. Стыдно оставлять. Доела и коробку выкинула. Что-нибудь уж придумаем на ужин. А муж пришел с работы - сюрприз! - с огромной пиццей. © Uli Rydak
- Мы с мужем недавно делились семейными историями. Он рассказывал про своего деда, который живет в селе. Дом у деда стоит как раз возле резкого поворота с основной дороги. Ну и народ там частенько случайно заезжают к нему во двор, думая, что это продолжение улицы. Однажды, говорит, какой-то водила на фуре решил срезать поворот и влетел колесами прямо в дедов двор. Снес забор, столик и чуть в дом не въехал. А дед, прикиньте, спокойно лежал на старом диване во дворе, читал газету, даже глазом не моргнул. Водитель, бледный как полотно, вылазит, бормочет: "Ой, простите, дед, не туда завернул". А потом спрашивает, мол, как до города доехать? Дед даже газету не сложил, глянул поверх очков и спокойно говорит: "Вот прямо через спальню и проезжай". © Мамдаринка / VK
- Я ехала в такси, уткнувшись в телефон, когда водитель вдруг спросил: “Девушка, а если скажу вам, что у меня свой бизнес, а таксую для души, вы поверите?” Я подняла глаза. Мужчина лет сорока, ухоженный, аккуратный, не похож на обычных таксистов. Я усмехнулась: “Ну, не знаю. Сложно поверить”. Он кивнул, улыбнулся и говорит: “А я вот таксую для души. А так у меня своя стоматологическая клиника”. Я вежливо покивала, но, конечно, не поверила.
Ну правда, стоматолог с клиникой – и таксист по вечерам? Ну, такое. А через неделю я иду лечить зуб. Сажусь в кресло, жду врача, и тут дверь открывается и заходит он. Тот самый таксист. Я в шоке, он смотрит на меня и вдруг смеется: “Ну что, верите теперь?” Я тоже смеюсь, мол, да, теперь верю. Все прошло идеально, профессионально, без боли. В конце он сказал: “Если что, записывайтесь снова. Ну или вдруг в такси встретимся”. Это, наверное, первый случай, когда таксист реально оказался тем, за кого себя выдавал. © Карамель / VK
А вот подборка историй о случайных совпадений, которые подняли настроение всем вокруг.
Комментарии
Дед кремень! У меня б уже инфаркт был или маленький кирпичный заводик:)
Пицца - крайне странный предмет: то ее много, а вот уже нет.
Ехали с ночёвкой с подругой. Решили купить с собой пиццу. Она такая вся стройная, ой, надо небольшую. Я, люблю пожрать, берём самую большую, если останется, утром съездим. Сожрали влёт и пошли за новой
Н-да, замужняя подруга с любовником, это, конечно, такая себе история. И как они там все ржали весело над мужем...
Ну и вопрос по американцу, который должен был встретиться с немцем... Что-то как-то странненько история выглядит, с таким лёгким голубоватым оттенком, нет?