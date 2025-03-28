15 доказательств, что порой жизнь подкидывает нам юморески похлеще всякого стендапа

"Как-то к замужней подруге приехал любовник. И она попросила меня для подстраховки тоже переночевать у нее... И все! Мы свалились от смеха под стол" я, конечно, не надеялась прочитать "провалились от стыда", но моральный уровень троицы впечатлил. Одна зовёт подружайку в гости, пока с любовником кувыркается, вторая без малейших сомнений бежит