20+ потешных фото, которые поймут все, у кого есть дети

Родители прекрасно знают, что быть мамой и папой — это труд, полный как приятных моментов, так и нетривиальных сюрпризов. Жизнь с ребенком редко бывает предсказуемой, но и в этом тоже нередко есть своя прелесть. А уж как малыши любят своих родителей и как стараются им помогать — это вообще отдельная песня.

«Ребенок нарисовал мой портрет. Прошло 10 лет, а я все та же!»

«На этой фотографии, которую прислали из детского сада, мой ребенок помогает им печь торт»

«Дочка пыталась сделать куклам макияж маркерами. Я попробовала их отмыть. У Золушки была особенно тяжелая ночь»

«Племяшка решила, что кетчуп с сухими хлопьями — отличная еда. К счастью, моя сестра застала ее на месте преступления до того, как она съела слишком много»

«Вот в чем моя дочка-первоклашка вышла и школы и села в машину с невозмутимым видом»

«Вот как бывает, когда у тебя две дочки. Я только спустился вниз, помыл посуду, пошел обратно наверх и — бац! — тут уже нашествие животных»

«В доме у брата засорился унитаз, поэтому пришлось его разобрать. Оказалось, племяшки умудрились смыть туда йо-йо»

«Дочка решила сделать макияж своей плюшевой собаке»

«Двухлетняя дочь разрисовала мой винтажный твидовый стул мелками. Помогите!»

«Короткая история о том, как это — готовить с ребенком на руках»

«Недавно переехали в новое жилье, и я еще не успел закрепить комоды и шкафы. После сегодняшнего эта задача в приоритете. Повезло, что никто не пострадал»

«Я думала, мы все одеваемся, чтобы пойти в магазин, но заглянула в комнату и застала мужа с дочкой за эпичным занятием»

«Видимо, наша полуторалетка просто не могла выйти из дома, пока не заставит папу накрасить ей ногти на ногах в тон ее наряда. Ему пришлось согласиться».

«Моя дочь наступила на жевательную резинку, а затем забралась в обуви на сиденье в машине»

С этим малышом лучше не играть в прятки

«Спасибо, дети, я очень ценю вашу помощь!»

«Потратил кучу денег на поход с сыном в океанариум. Вот какая рыба заинтересовала его больше всего»

«Сын говорил, что голоден как волк. Я купил ему гамбургер за $ 19. Вот сколько он съел»

«Дочка была на батуте. А потом у меня чуть сердечный приступ не случился, когда я увидел эту картину»

«Оказывается, в батуте образовалась дыра. Дочка подумала, что это весело».

«Завтра нас с женой и четырьмя детьми ждет 6-часовой перелет. Я заготовил еду в дорогу»

«У меня никогда не было хорошей машины, и наконец-то я ее купил. Вот что с ней сотворила моя дочка»

«Сегодня моя 6-летняя малышка тихонько играла во дворе, а потом я заметил эти каракули на авто, которые она сделала камнем. Спасибо, детка!»

«Ребенок проделал дыру в стене, разозлившись на то, что у него нет планшета»

«Он уверен, что очень помог мне»

«Ребенок решил открыть дверь, пнув ее ногой»

«Это не я!»

«Встала в 7 утра и увидела, как мои дочки похозяйничали на кухне. Им 3 года и 5 лет»

«Ребенок нашел мой альбом для рисования»

«Двухлетний сынок решил швырнуть чашку-поильник в наш 65-дюймовый телевизор»

«Так выглядят ноги 5-летнего мальчика, который учится кататься на велосипеде и не собирается останавливаться»