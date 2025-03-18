15 доказательств того, что жизнь создает сюжеты похлеще, чем в самых закрученных сериалах

Истории
40 минут назад

Иногда смотришь кино и думаешь: "Ну и напридумывают же всякого! Так не бывает". То у людей находятся какие-то никому не известные родственники, то принцы на дорогих иномарках им помогают, то еще что-нибудь. Но порой жизнь создает такие ситуации, что фильмы просто отдыхают.

  • Когда я работала в Victoria's Secret, один мужичок купил красивое нижнее белье и пижаму. Он попросил упаковать покупки отдельно и положить туда чеки. Ушел довольный. А через несколько дней мужик вернулся в бешенстве — он орал, как не в себя! Оказалось, кассирша перепутала чеки, и жена узнала о любовнице! Он кричал, что мы разрушили его брак и требовал увольнений. Не знаю, чем бы это ему помогло в такой непростой ситуации... © Conversation_Sixteen / Reddit
  • В моей деревенской жизни была невероятная история. Пошла я корову доить, а она брыкается - мое обручальное кольцо защемляет ей вымя, буренке больно. Сняла я кольцо, положила в карман халата. Закружилась по хозяйству, вспомнила про кольцо лишь поздним вечером. А карман-то пуст! Где, когда выпало - понятия не имею. Поискала - нету. Жалко, обидно... Ну, а что делать?
    Прошло много лет. Муж по весне чистил двор от навоза зимнего, вывозил его на большую кучу. И на вилы ему кольцо наделось! Он решил, что это снохи колечко - уж больно маленькое оно, я-то к тому времени уж раздобрела. Пригляделись: ан нет, мое кольцо! 22 года пролежало в земле, в навозе - и хоть бы что! © Ольга Савельева / Dzen
  • Недавно я переехал. Кот у меня гуляет на улице, я ему ошейник купил с моим номером телефона - на случай, если он в новом районе потеряется. Несколько месяцев спустя мне с незнакомого номера позвонила какая-то старушка и рассказала, что мой котяра ходит к ней столоваться чуть ли не каждый день, а она его домой пускает да подкармливает. Она стала писать мне сообщения каждый раз, когда мой любимец к ней заходил. А несколько месяцев спустя мне позвонила другая женщина и рассказала то же самое - мой кот и ее навещает! Похоже, этот прохвост обожает бабушек. © TheColorPeanut / Reddit
  • 5 лет назад в организацию, где я работал, пришел на собеседование мужчина 47 лет. Пригласили его из-за великолепно составленного резюме и более чем подходящего опыта работы. Претендовал этот мужик на должность руководителя отдела продаж. Он шикарно выглядел: пришел в красивом костюме, начищенных туфлях, с укладкой, как в кино, и лучезарной улыбкой. Собеседование длилось 3 часа. Все присутствовавшие на нем вышли из переговорной довольные, счастливые, а соискатель — с новой работой. К работе он приступил уже на следующий день, вот только трудовую не принес — потерял, но с радостью написал заявление о переходе на электронную. Начали работать.
    За год мужик провел кучу кампаний по увеличению продаж и привлечению новых клиентов. Нужно признать — продажи он поднял нехило. Компания увеличила контрактное производство, начала просчитывать открытие собственного цеха, полезла в регионы со своей маркой. И решили нанять службу безопасности. Безопасники стали проверять действующих сотрудников. И нарыли, что мужик никогда не работал руководителем отдела продаж, а трудился всю жизнь водителем, охранником, продавцом. Трудовая не потеряна, конечно. Все это с диким пафосом разнесли по организации мигом, с пеной у рта тыкали бумажки учредителям в лицо. А те сказали: «Да нам все равно! Чувак за год сделал для компании очень много и принес столько бабла, что нам по барабану, кто он и чем до нас занимался».
    Весь прикол был в том, что мужик перепробовал кучу профессий, но работать у него не получалось, зато получалось красиво трындеть. И вот в 47 лет он решил попробовать использовать этот дар — и попал в яблочко. Через 2 года его назначили коммерческим директором. © NeLondon / Pikabu
  • Поймала однажды такси. Была в хорошем настроении, так что сходу завела разговор с водителем. Назвала адрес. Он слегка удивился, но ничего не сказал. Увидел, что у меня в руках коробка с тортом и начал расспрашивать, мол, что за повод. А я, не особо задумываясь, начала болтать, что еду к парню, что у нас сегодня годовщина, вот купила его любимый десерт. Водитель сначала молча слушал, потом уточнил номер дома, подъезда, квартиры, а после этого вдруг как-то напрягся и спросил имя моего парня. Назвала. Он помрачнел, покосился на меня в зеркало и выдал: «Ты сейчас, случайно, не про моего сына рассказываешь?» В этот момент я почувствовала, как кровь прилила к лицу. Если честно, мне даже захотелось выпрыгнуть из машины. Собралась с мыслями, выдохнула и честно сказала: «Ну, да, видимо, про него». Водитель сжал руль и молчал добрых пару минут, пока я судорожно пыталась придумать, как сгладить ситуацию. А потом мне пришла в голову единственная мысль, которая могла хоть немного разрядить обстановку. Я просто тихо сказала: «Но я его люблю... сильно». Водила взглянул на меня в зеркало, кивнул, но все равно молчал до самого дома. С парнем мы до сих пор вместе, а с его отцом сейчас, кстати, чуть ли не лучшие друзья. © Карамель / VK
Svetlana
9 минут назад

И почему же папаня напрягся, узнав, что это девушка его сына? Нам что-то не рассказали?

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  • В 1987 году полетели к бабушке на самолете с двумя «остановками» (наверное, на дозаправку). Моя мама везла пятерых детей: моего старшего брата, двух его одноклассников-близнецов, меня и моего брательника, которому еще и года не было. В самолете стюардессы принесли младшему подвесную люльку для сна. В первом пункте, где самолет совершал посадку, на борт поднялись стражи правопорядка с парой служебных овчарок и расположились в хвосте салона. Ко второму пункту наш младший уснул в этой люльке, и стюардессы сказали, что они присмотрят за малышом — не будить же его! Тем более, что может случиться в самолете? В общем, мы с мамой и ребятами немного прошлись по аэропорту и даже бабушке нашей купили шикарный букет огромных лилий. Объявили посадку, приходим на борт, стюардессы говорят: «Какой у вас спокойный мальчик! Все время спал». Люлька висит, цветы убраны, взлетели. Минут через 20 мама в люльку полезла, чтобы разбудить и покормить братца, а там никого нет! У мамы шок, стюардессы в панике, всем самолетом ищем 9-месячного ребенка! Под всеми креслами полазили от кабины до хвоста. Нашли его мирно и сладко спящим между двух овчарок в хвосте самолета! Оказалось, одна стюардесса сняла люльку и поставила ее на кресло, пока мы гуляли, а вторая перед посадкой повесила люльку, чтобы она никому не мешала. А то, что ребенок проснулся, выбрался и прополз на четвереньках через салон, никто и не заметил! Он дополз до собак, облазил их, и на их пузиках уснул клубочком. Собаки лежали не шелохнувшись. Чудеса! © Ольга Кошеверова / Dzen
  • На бабушкино 85-летие собралась куча родни. Один из родственников пришел на праздник с другом. Они вошли в зал, а потом друг выскочил оттуда, как ошпаренный. Мы его спрашиваем, что случилось, а он в шоке: «Там мой отец, которого я два раза в жизни видел!» Оказалось, что мой дядя — отец этого друга! Ну, что ж, пришлось новоявленному брательнику, о котором никто не знал, сразу познакомиться со всей большой семьей. © gonzua / Reddit
  • Отдыхаем на берегу реки в палатках. Вокруг на километры никого, только такие же отдыхающие. И тут вдруг мой сын-подросток говорит: "Мне нужна маленькая крестовая отвертка!" Что-то у него сломалось, надо чинить. Отец сказал, что у него в машине таких нет, только большие. Проходит полчаса, и рядом с нами останавливается старенькая машина, из нее выбегает к нам парнишка: "Ребята, дайте простой воды! Все взяли с собой, а вот воды чистой нет!" А мы буквально вечером накануне ездили на родник и привезли много воды. Муж отдал парнишке баклажку, тот взял и убежал. Потом возвращается и говорит: "Спасибо за воду, выручили! Деньги в таких случаях не дают, возьмите хоть это - у меня такого добра много!" И сует мужу в руки две отвертки: одну среднюю шлицевую, а другую маленькую крестовую! Говорим сыну: "Нужна еще отвертка? Так на, возьми!" Глаза сына в этот момент забыть невозможно! © Евгения Б / Dzen
  • Еду по дороге в соседнем городе, меня поджимает "гелик", мужик машет, чтоб остановилась. Пришлось прижаться к обочине, сижу в машине, дышу через раз. Подбегают два таких "правильных пацана", машут руками: "У тебя ж колесо спустило! Запаска есть?" Я с перепугу ничего сказать не могу. Они притащили свой насос, подкачали мое колесо, закрутили саморез. Сказали, что нет времени, и послали меня "прямо, потом направо, в гаражных боксах спросишь Илюху, скажешь, что от Димыча. Поняла?" Киваю, как ослик, еду, куда велели. Там починили мое колесо, от денег отказались. Вернулась домой, так и не поняла, почему эти "братэлло" пожалели меня. © Черная Кошка / Dzen
  • Трудилась у нас одна девушка, и как-то на корпоративе она рассказала, как ей на прошлой работе выплатили большой бонус. До нас она работала в строительной компании, должность была связана с продажами. Она предложила начальству выиграть тендер на строительство огромного моста вообще в другой стране. Начальство с иронией отнеслось к ее предложению, они сказали что-то вроде: "Если хочешь, сама занимайся всеми заявками и переписками, все равно ничего не получится, мы даже время тратить не будем. А если получится (ха-ха-ха!), то выплатим тебе бонус в размере процентов от суммы контракта".
    Так вот, она несколько месяцев занималась вопросом параллельно с основной работой, и компания в итоге выиграла тендер на свое зарубежное юрлицо, а ей выплатили огромный бонус - такой, что она купила себе жилье в Испании, и у нее еще осталось. © chucknorris1 / Pikabu
  • Когда мне было 4 года, мама повела брата на осмотр к кардиологу и взяла меня с собой, так как не с кем оставить было. Мы попали не к тому врачу, у которого бывали обычно, а к другому. Брата послушали, и мама говорит: «Ну, и доченьку заодно послушайте, пожалуйста». Доктор послушала и такая: «А вот у дочки вашей порок сердца врожденный, нужно срочно оперировать». Мама там чуть в обморок не упала!
    Оказалось, у меня и в самом деле серьезный порок сердца. Причем, по словам доктора, которая его выявила, он был очень грубый и заметный, как его не обнаружили все врачи до нее — очень большой вопрос. Через полгода меня прооперировали. В реанимации я очнулась раньше времени, всех перепугала, добавили еще наркоз. Потом обогревающий матрас, на котором я лежала, замкнуло, меня серьезно ударило током, оперировали повторно (спину). Что пережила моя мама за это время — даже представить не могу. Но я жива, относительно здорова. В этом году мне четвертый десяток стукнет. А все благодаря чудесному кардиологу, к которой каким-то чудом я случайно попала на прием. Если бы не она, запросто могло бы произойти так, что я бы побежала, например, за мячом, и умерла на месте. © opeeeeex / Pikabu
  • Был у меня рыболовный катер на 7 человек. Рыбачили с друзьями на реке, и вдруг поднимается резко шторм. Он закончился — и сразу начался ливень, стали молнии бить в воду почти рядом. Мы давай плыть к острову ближайшему. И видим — ничего себе! — под сосной на острове стоит девушка лет 18-ти. Ливень как из ведра, молнии кругом сверкают, она мокрая насквозь. Дали ей жилет, быстро поставили палатку маленькую и накрыли девушку покрывалом из рундука. Через час дождь кончился, и мы повезли девушку к санаторию. Оказалось, их было 6 человек: трое парней и три девчонки. И когда решили уезжать, одну девчонку не взяли, мол, ты подожди, мы за тобой вторым рейсом приедем. Главное: нет, чтобы оставить одного парня, если места не хватает, — девчонку бросили! А когда штормить начало, стало понятно, что никто за ней не приедет. Долго бы она там стояла, если б по чистой случайности мы не приплыли. © In Alex / Dzen
  • Я работал в неотложке. Однажды к нам привезли мужика после ДТП. Потом прибежала женщина: «Мой муж попал в аварию, он у вас!» Ну, я ее пустил к нему в палату. А через 20 минут приходит другая дама: «У вас мой муж после ДТП!» И называет ту же фамилию! Ну, я и ее пустил. А там началась такая свистопляска! Оказалось, этот мужчина вел настоящую двойную жизнь: он не просто встречался одновременно с двумя женщинами — они обе были уверены, что являются его законными супругами, детей воспитывали! О существовании друг друга дамы, конечно же, даже не подозревали. В конце концов, женщины объединили свои силы против двоеженца и заявили, что обе подают на развод! Для меня было просто удивительно, что вся жизнь этого парня была разрушена из-за незначительной аварии, которая произошла даже не по его вине. © fishbonegeneral / Reddit
  • У моей однокурсницы было двое маленьких детей, один из которых родился с инвалидностью. Она впахивала на работе по 10-16 часов в день, а также успевала шуршать по дому и водиться с малышами. Однажды ей позвонила подруга и говорит: "Ой, как я рада, что ты согласилась прийти к мужу на корпоратив! Увидимся". А она не соглашалась! И муж тоже говорил, что заскочит туда буквально на часик. Однокурсница напряглась... А потом выяснилось, что ее муженек на корпоратив-то пришел, да не один: привел вообще какую-то левую девицу, с которой встречался последние полгода и даже путешествовал с ней, а жене врал, что в командировки ездит. Подруга сделала пару снимков этой парочки - они пригодились потом адвокату по разводам. © meawait / Reddit
  • Всегда, когда еду домой после учебы, выбираю самый дальний уголок автобуса, надеваю наушники, погружаюсь в музыку и просто смотрю в окно. Людей вокруг почти не замечаю. Однажды, как обычно, уткнулась в телефон, вдруг приходит оповещение из приложения знакомств: «Привет». Открыла приложение, посмотрела на профиль — обычный парень. Ответила: «Привет». Спустя пару секунд приходит следующее сообщение: «Ты в жизни такая же красивая, как и на фотографиях. Даже лучше. Какая песня сейчас играет?» На секунду меня накрыло ощущение, будто за мной следят. Я нервно огляделась, но никто не смотрел в мою сторону. И тут новый пуш: «Подними голову». Я оторвала взгляд от экрана и увидела через проход от себя парня, который сидел и широко мне улыбался. Присмотрелась - да это же тот чувак с сайта знакомств! Он пересел ко мне и начал болтать, будто мы сто лет знакомы. Когда пришло время выходить, оказалось, что нам нужна одна и та же остановка. Так, неожиданно для себя, я не пошла домой, а вместо этого провела вечер, гуляя с незнакомцем по городу. © Карамель / VK

Есть такая категория людей, с которыми каждый день может превратиться в настоящую трагикомедию — это эпичные соседи. У героев нашей статьи так и вышло.

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