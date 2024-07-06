15+ бабушек и дедушек, которые отжигают покруче, чем внуки на дискотеках
Народное творчество
24 минуты назад
Некоторым бабушкам и дедушкам непосредственности не занимать. И порой они умудряются отчебучить нечто такое, что все вокруг за животы хватаются от смеха. Или смахивают слезу умиления. Пользователи сети поделились забавными историями о старшем поколении, а мы не прошли мимо.
- Тетка устраивала застолье, и бабушка принесла с собой дополнительное угощение. А на следующий день позвонила и спросила: «Не могу найти свою тарелку, я ее случайно не забыла у тебя?» Тетка огляделась и увидела на столешнице бабушкину посуду. Говорит, мол, да, передам тебе. Примерно через час бабушка снова позвонила и выдала: «Что-то я не могу найти свое кольцо с бриллиантом. Наверное, тоже у тебя забыла». © radherring / Reddit
- На первом курсе я проколол себе ухо и боялся показаться бабушке на глаза. Она меня очень любила, но могла отругать как следует. И вот я приехал к бабуле в гости, а она — вообще ноль реакции на мой вид. Мне аж любопытно стало, почему. Говорю: «Ба, как тебе моя сережка?» А она как отмочит: «Да плевать на твою сережку! Ты мне объясни, какого лешего ты ходишь в рваных джинсах? Нормальных штанов нет?» © Ruddiver / Reddit
- Моя бабушка много чего отмачивала, например, когда я гостила, как-то мне высказала, что из-за меня быстро туалетная бумага тратится. Но апогеем ее экономии была такая ситуация: лето, просыпаюсь, захожу на кухню, там стоит бабушка, кастрюля у нее на подоконнике, она в ней кашу помешивает. Думаю, ну все, приехали, маразм старческий, перепутала плиту с подоконником. Спрашиваю: «Что делаешь?» Говорит: «Кашу на солнышке грею, тепло, нечего газ тратить». © Подслушано / Ideer
- Моя бабушка не хотела пересылать электронное письмо, потому что боялась, что оно исчезнет, как будто существует лишь одна копия, как у обычного письма. Вместо этого она распечатала и отправила его. © Yazza / Reddit
- Бабушка была уже очень старенькой и страдала от слабоумия. И вот мой дедушка собирался в магазин, надел пальто и шляпу. Вдруг он взглянул на бабушку и спросил: «Тебя когда-нибудь целовал парень в шляпе?» И чмокнул ее в губы. То, как она смеялась в ответ, — мое любимое воспоминание. © l**dinum / Reddit
- Бабушка запирает робот-пылесос в каждой комнате как минимум на полчаса, чтобы он, цитирую, «пропылесосил нормально, а не сделал тяп-ляп и уехал в другую комнату». © CrazyTom0712 / Twitter
- Как-то раз пришла ко мне бабушка с проблемой. Говорит, мол, посмотри: браузер открываю, а там все черное. Открыл браузер, а там и вправду окно черное. По истечении 6–7 минут ситуация прояснилась: это были вкладки, но не просто пара-тройка, а примерно так 200. © Pukanium / Pikabu
- Cегодня разговаривал с бабушкой и у нее случайно выпал телефон во время разговора. Она подняла его и такая: «Максим, с тобой все в порядке?» © beautiful***** / Twitter
- Я сейчас в другой стране, дома буду еще не скоро. Так приятно знать, что моя бабушка заходит ко мне на страничку в соцсети, найдя ее через поисковик, а потом пишет мне по имейлу, какие же у меня красивые новые фотографии или интересные записи. © Подслушано / Ideer
- Мои бабушка с дедушкой уже 60-летнюю годовщину отпраздновали. И вот я решила спросить бабулю, в чем секрет такого долгого и счастливого брака. Ее ответ: «Я не помню, 59 лет я только и делала, что злилась». © xGiraffex / Reddit
- Когда я еще училась в школе, в нашей местности случилось землетрясение. Я сразу же позвонила бабушке. Трубку снял какой-то мужчина. Я подумала, что он спасатель. Он передал трубку бабушке, и оказалось, что она даже не заметила землетрясения. И походу тот парень был не спасателем... © lavasca / Reddit
- Моей бабушке 82 года. Пару лет назад отдали ей ненужный, но рабочий планшет и подключили интернет. Недавно она попросила купить ей новый телевизор. Ну, думаем, наверное, нужен телевизор попроще и подешевле, но на всякий случай позвонили спросить:
— Бабуль, тут телевизоры от такой цены до такой, тебе попроще или покруче нужен с разными дополнительными функциями?
— Ну, знаешь, мне, наверное, покруче. У меня в запасе и 25 тысяч найдется, а может, и больше. Буду осваивать!
И в этот момент я поняла, что у нашей бабушки еще столько всего впереди! Она еще совсем молода! © NadiaB / Pikabu
- Я инженер по ремонту сотовых телефонов. Переехал на новую точку. До этого на этом месте была другая мастерская. Приходит ко мне бабулька и заявляет: «Мне надо батарею поменять». Интересуюсь, давно ли батарею меняли, а она мне и говорит, мол, неделю назад. Видели бы вы счастливые глаза той бабуси, когда я ей сказал, что телефон заряжать можно! Ей те «мастера» наплели, что старые телефоны не заряжаются! Зарядил я ей телефон и, чтобы не так грустно было, подарил зарядку. Бабуля теперь на связи всегда. © Den.Manager / Pikabu
- Дедуля, с которым я работаю, думает, что у компьютера есть настроение и иногда компуктер «не хочет» с ним работать. Во время обеда он выключает комп, чтобы тот «отдохнул». © cerialthriller / Reddit
- Гостили с дочками и внучками у моих родителей. Мы сидели, болтали, как вдруг раздался невообразимый грохот в том углу, где сидела моя мама — 84-летняя бабулька. Она уронила трость. Все аж подскочили. Кто-то спросил: «Что это было вообще?» И тут мама невозмутимо так выдает: «Да так, бриллиант снова выпал из кольца». Такое никто не ожидал услыхать, потому мы заходились от смеха. © Marcy Stehling / Quora
- Иду в парке мимо очень пожилой пары, поскальзываюсь и мощно так падаю.
Бабушка: «Давно к моим ногам не падали». Дед: «Да он же просто поскользнулся!» Я: «Нет же, я засмотрелся и упал к ногам!» Бабушка: «Слыхал? Вот и не спорь!» © AntonBelyayev1 / Twitter
- Моя бабушка иногда заходит в соцсети с дедовой страницы и удаляет у него из друзей подозрительных дам. За 60 людям, а все интриги и расследования. © Подслушано / Ideer
А 60 это глубокая старость?!понимаю в 90 такое🤦🏼♀️но в 60 вполне можно испытывать такие чувства.
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«Бабушка vs современные технологии. 1 : 0».
- Моя бабушка свято верит в то, что если выключить микроволновку за секунду до того, как она запищит, то это избавит мир от вреда этих самых волн. Ведь именно пищание это миру и вредит. Эх... © Подслушано / Ideer
- Ехала автобусом к родителям в гости. Я пришла на полчаса раньше, чтобы наверняка сесть, так как ехать далеко. Села, еду. Через пару остановок ко мне подсаживается бабулька с огромными баулами. Три на колени, три под ноги. Я в наушниках, но время от времени слышу ее недовольное бурчание, что мало места. Мне в принципе двигаться было некуда — сижу возле окна. Я как-то пробую отодвинуть ноги, чтобы влезли эти бесконечные торбы. И тут она мне говорит: «Ну, может, хватит ерзать?! Мне сумки кто будет держать?» © Подслушано / Ideer
Еще больше историй о непосредственных старичках можно найти в других наших материалах:
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