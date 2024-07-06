15+ бабушек и дедушек, которые отжигают покруче, чем внуки на дискотеках

Некоторым бабушкам и дедушкам непосредственности не занимать. И порой они умудряются отчебучить нечто такое, что все вокруг за животы хватаются от смеха. Или смахивают слезу умиления. Пользователи сети поделились забавными историями о старшем поколении, а мы не прошли мимо.