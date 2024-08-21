15 человек, которым дорогу лучше не переходить — переедут на джипе своей смекалки

Многие из нас оказывались в ситуации, когда блестящая идея приходила в голову с большим опозданием, когда конфликт, в котором она была бы применима, исчерпал себя. "Эх, надо было вот так тогда сказать и вот так сделать!" — думаем мы в таких случаях. Но у героев нашей подборки подобные сожаления никогда не возникают, потому что их гениальная смекалка работает без перебоев и позволяет им выходить из любой ситуации победителями.