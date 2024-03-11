15 человек, у которых смекалка работает на полных оборотах
Есть люди, чей мозг, словно магнит, притягивает нестандартные решения. И благодаря своему уникальному таланту они способны видеть возможности там, где другие видят лишь препятствия. Такие люди не боятся искать новые пути к решению проблем. Иногда это рождает комические ситуации, а иногда хочется поаплодировать их находчивости и взять крутые лайфхаки на заметку.
- Когда была студенткой, купила первую машину. Поехали с подругами в ТЦ, а на подземной парковке мест почти не было. Тут я вижу хорошее место и радостная начинаю поворачивать. Чтобы выровняться, сдаю назад и спрашиваю подругу, сколько сантиметров осталось до соседней машины, она смотрит и говорит в ужасе: «Ни миллиметра». Я выскакиваю из машины и вижу, что моя машина прижалась к соседней, есть ли царапина — не знаю. Паника. И тут приходит гениальный план: поднять машину и отодвинуть. Мы там чуть не надорвались. За этим наблюдали двое парней и ржали, как ненормальные. Еще бы, четыре девушки на каблуках пытаются поднять красненькую машинку. Я решаю обратиться к ним за помощью, чтобы они отогнали мою машину. Далее разговор:
— Молодой человек, вы можете мне помочь отодвинуть мою машину от соседней? Я боюсь еще сильнее ее повредить.
— Да, без проблем, — рыдая от смеха, отвечает он.
— Вот мои ключи, спасибо огромное!
— Не нужны ключи, у меня свои. Вы в мою машину припарковались.
От волнения мы все начали перед ним извиняться, и он еще нас успокаивал. Помог и уехал. © Подслушано / VK
- Когда финансов не шибко много, а обновить свой гардероб все-таки хочется, делаю всегда так: иду в любой шоурум, прицениваюсь, примеряю вещи, фоткаюсь в них и ухожу. Дома захожу на известный китайский сайт, в поисковике загружаю фотки со шмотками, которые мерила, и — вуаля — вижу такую же вещь, только дешевле раза в 3. Смело заказываю. Ведь, как известно, 80% шоурумов заказывают вещи с аналогичных сайтов. И таким образом убиваешь двух зайцев: и вещи уже померила, и сэкономила знатно. © Подслушано / Ideer
- В детстве я взяла довольно потрепанную книжку из библиотеки. Перед возвращением хотела подклеить: оттуда вывалилась вся середина. Но вот незадача: родители как раз делали ремонт и куда-то эту середину посеяли, скорее всего, выкинули вместе со строительным мусором. Решила, что забью на эту историю, но через месяц — звонок из библиотеки, просят вернуть книгу. Испугалась, нашла в доме книгу такой же величины, а это было медицинское пособие по диарее. Недолго думая, я выковыряла оттуда середину и, обливаясь холодным потом, пошла сдавать. Ее мало того что приняли, так еще и похвалили меня за реставрацию. © Подслушано / VK
- Моя подруга собиралась переезжать в новую квартиру. Стиральной машины у нее не было, и она всегда носила белье в прачечную. И ей пришло в голову гениальное решение: подруга позвонила в прачечную, их служба приехала в ее старую квартиру и забрала почти всю имевшуюся одежду, постельное белье, полотенца. В прачечной все это постирали, высушили и сложили. И снова доставили обратно, но уже на новый адрес! Так подруга сэкономила массу усилий по упаковке и перевозке вещей, а общая стоимость услуг ненамного превысила стоимость ее обычных постирушек. © harpejjist / Reddit
- Думаю, все собаководы знают, как в выходной по утрам не хочется вылезать из постельки и выгуливать песеля. Мой собачельник старенький и вообще долго терпеть не может. Придумала для себя лайфхак. Оставляю в машине вкусняшку, а так как после 18 часов я не ем, то голод наутро сильнее лени. И собака довольна, и мне променад перед вкусным завтраком. © Подслушано / Ideer
у нас с детства заведено: выходные не выходные, а подъем в 6 утра. так что, для меня рано вставать не проблема.
- У нас на работе был старинный сервер, который нужно было перезагружать вручную, в 20:00 ежедневно. Конечно, никому этого делать не хотелось. И мы нашли решение: запрограммировали игрушку в виде клоуна с прикрепленным к кулаку металлическим молоточком, чтобы он срабатывал ежедневно в 20:00. Он запускался с помощью схемы с таймером. В 20:00 игрушка включалась и ударяла молоточком по кнопке перезагрузки сервера. Этим методом мы пользовались 6 месяцев, пока наш программист все не починил. © javiers / Reddit
- Папа когда-то давно отремонтировал глушитель моей машины с помощью банки из-под газировки. И он работал исправно! Я продала эту машину 5 лет назад и только сейчас вспомнила про банку. © minervassong / Reddit
- Мою бабушку несколько раз пытались обмануть по телефону: мол, сын ваш наломал дров, нужны деньги. После этого случая папа придумал пароль, который знают только они двое. Когда в следующий раз бабушке позвонили с аналогичной историей, то она просто потребовала спросить у «сына» пароль. На том конце провода моментально бросили трубку и больше пока не звонили. Такой вот лайфхак. © Подслушано / Ideer
- Мы постоянно теряли наш маленький пульт от телека в диванных подушках, поэтому я взял небольшую резиновую лопаточку и примотал ее к пульту скотчем. С тех пор он больше не теряется. © heekma / Reddit
- Нанимал я пару лет назад монтажника на объект. Дядька до этого 20 лет в Германии прожил. Смотрю, а все выключатели на линиях освещения он смонтировал так, что выключаются они вверх. Спрашиваю, почему так. Ответ: его на монтажах немцы научили так ставить: мол, когда он выключен (большую часть времени), на верхней полке клавиши пыль не собирается. © Alien8989 / Pikabu
- Привела ребенка 5 лет на прием к психологу. Там картинка стандартная: найди лишнее.
Корова, собака, кот и медведь. Кто лишний? Сынуля: «Конечно, корова». Психолог в ступоре. Я страшно таращу глаза и изо всех сил указываю ими на медведя. Психолог: «Ну почему же коровка, давай подумаем еще». Но дите уложило нас на обе лопатки: «А чего тут думать? Вот кот мясо ест? Ест. Собака ест? Ест. И медведь ест! А корова-то травоядное!» © Aadedas / Pikabu
По правилам безопасности выключатель должен вниз срабатывать. Это обусловлено тем, что если упадет какой-либо предмет, то произойдет выключение, а не включение.
- Выбрались с родителями на природу. Пришло время уезжать, а наш фургон не работает. Мой отец перепробовал все, чтобы он завелся. В суматохе он залез под фургон с камнем в руке и сильно ударил там по чему-то. Попробовал снова завести машину, и она заработала. Я не знаю, что это за странное отцовское волшебство, но оно меня до сих пор поражает. © 501806974 / Reddit
- Мне было лет 5, когда мама попросила папу попарить ноги болеющей дочке, пока она сама готовит ужин. Он поставил тазик в ванну, налил туда максимально горячей воды из крана, еще добавил из чайника, поставил меня в воду и пошел читать книжку, поглядывая в дверной проем, стою ли я на месте. Только вот вода была — адский кипяток, поэтому я из нее молча выскочила за полсекунды, когда он отвернулся. И все время «лечебной процедуры» честно стояла и глядела на папу, но не в тазу, а рядом — за бортом ванны-то не видно. Иногда макала ноги в воду, когда замерзали. Через какое-то время пришедшая проверить ситуацию мама увидела таз кипятка, ребенка, стоящего мокрыми босыми ногами на холодном чугуне и довольного папу. Так я в первый раз в жизни узнала, что моя выточенная из цельного куска льда мама умеет орать, а папа-колобок — бегать. © Таисия К / ADME
- Жили на съеме, никого заводить не планировали. А тут муж на улице котенка нашел, смотрит на меня такими умильными глазками, говорит: ну давай возьмем! В итоге почти год прятали его от хозяйки. Она раз в месяц приходила за деньгами, в это время кто-то из нас сажал его в сумку и уходил из дома. Я обычно к родителям или сестре с ним ехала. Один раз даже муж с ним на автобусе катался по кругу. Кот поначалу орал там в сумке, потом привык. А позже мы купили свой дом и переехали с ним туда. Хозяйка так и не узнала, он в квартире себя прилично вел, ничего не драл. © Инесса Федоровна / ADME
- Была у меня коллега — дама бальзаковского возраста, большая оригиналка. Как-то тряслась она в автобусе, стоит, держится за поручень, а рядом мужичок дрыхнет на сидении: рот открыт, похрапывает с блаженным видом. И надо же такому случиться, приглянулся он ей чем-то. Недолго думая, коллега порылась в своей сумке и сунула мужичку в рот мятную конфетку. Верите или нет, скоро они сыграли свадьбу. А после этого я уволилась, и больше мы с этой женщиной не пересекались. Но жуть как интересно, что там у них за семья получилась.
Кому-то комфортно работать в команде, а кто-то предпочитает справляться с задачами в одиночку. Но в любом случае приходится взаимодействовать с коллегами, которые могут бесить, а могут и сделать нам день. Вот примеры фееричных коллег, с которыми рабочий день превращается в очередную серию бразильского сериала.
Комментарии
Следующий читатель в библиотеке тоже обязательно поблагодарит за такой "гениальный" совет.
Ждала, что котик так полюбил путешествия в сумке, что хозяева его теперь просто так выгуливают в общественном транспорте )
Про котенка у нас с мужем один в один ситуация была. Хозяйка квартиры сказала - никаких животных, но через пару месяцев мы на улице нашли котенка, забрали себе. Но нельзя же. Поэтому кто-то из нас уходил с ним во время каждого визита хозяйки. Как-то выходит муж с переноской из квартиры и сталкивается в подъезде с хозяйкой. С перепугу сказал, что мы вот недавно кота нашли (ему уже 1,5 года было), но вот придется отдавать, мол он его несёт, чтобы у метро людям предлагать😆 И тут хозяйка говорит - "А себе оставить не хотите? Красивый же кот, жалко отдавать." Так наш кот начал жить у нас легально. Правда он так привык к этим прогулкам, что до сих пор уже спустя 4 года при виде переноски залетает в нее, чтобы его несли в свет)) ну мы ходим с ним периодически, показываем ему мир)
прицениваюсь, примеряю вещи, фоткаюсь в них и ухожу. в них