15 человек, у которых смекалка работает на полных оборотах

Есть люди, чей мозг, словно магнит, притягивает нестандартные решения. И благодаря своему уникальному таланту они способны видеть возможности там, где другие видят лишь препятствия. Такие люди не боятся искать новые пути к решению проблем. Иногда это рождает комические ситуации, а иногда хочется поаплодировать их находчивости и взять крутые лайфхаки на заметку.