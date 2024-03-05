18 фееричных коллег, с которыми рабочий день превращается в очередную серию бразильского сериала

Кому-то комфортно работать в команде, а кто-то предпочитает справляться с задачами в одиночку. Но в любом случае приходится взаимодействовать с коллегами, которые могут бесить, а могут и улучшить серый день. Главное, что с такими сотрудниками героям нашей статьи всегда будет что рассказать о работе.

Зовут меня Николай. Работаю в Чехии. На работу пришел новый коллега — Павел (он местный). В конце рабочего дня у нас с ним состоялся диалог:

— Слушай, я это твое имя никак не запомню, можно я буду звать тебя Иваном?

— Чего? Тогда можно я буду называть тебя Вацлавом?

— Почему Вацлавом? Это же не мое имя!

Я даже не нашелся что ответить. © ПОЗОР / VK

— Слушай, я это твое имя никак не запомню, можно я буду звать тебя Иваном? — Чего? Тогда можно я буду называть тебя Вацлавом? — Почему Вацлавом? Это же не мое имя! Я даже не нашелся что ответить. © ПОЗОР / VK Работаю на этом месте уже около 3 месяцев, и одна коллега вечно мне вставляет палки в колеса. Я стараюсь держаться от нее подальше, но она пытается управлять мной, потому что я новичок. Вернувшись сегодня с обеда, я увидела сообщение, которое она хотела отправить другой коллеге, с которой она дружит, но случайно отправила всему нашему отделу. Что-то вроде: «Смешно, что *мое имя* сказала, что уйдет на обед в 11, а потом взяла и переставила время. Когда дружишь с начальством, все что угодно вытворять можно».

Она быстро удалила сообщение, но я и еще 15 человек уже увидели его. Нет, я не «дружу» с начальником, мы дальние родственники, но никогда не общались друг с другом вне работы. © Outrageous_Fig_3105 / Reddit

Она быстро удалила сообщение, но я и еще 15 человек уже увидели его. Нет, я не «дружу» с начальником, мы дальние родственники, но никогда не общались друг с другом вне работы. © Outrageous_Fig_3105 / Reddit Коллега привела сегодня на работу свою племянницу. Она учится на парикмахера и для практики предложила бесплатно подстричь, покрасить и уложить волосы тем, кому что нужно. Заранее согласовали все с управлением. Начала она сегодня в 10 утра. Думаю, что закончит только к вечеру. Народу много, человек 12 набралось. Идеально! Ей — практика, а бабуленциям — красивые прически, да еще и бесплатно. © pflegerpasha / Twitter

«У нас на работе принято засыпать воздушными шариками кабинет именинника. Я попросила коллег не делать ничего грандиозного. На фото — полка моего стола».

На днях пришел в офис, одев под толстовку свою футболку с эмблемой Супермена. Пришел раньше всех, поставил чайник и, пока он закипал, я стоял у окна и смотрел на утренний город. Напротив бизнес-центра, метрах в двадцати, стоит жилой комплекс, загораживая часть городского пейзажа. В одном из окон увидел парня, который тоже стоял у окна и смотрел на меня. Решив прикольнуться, расстегнул толстовку, показав знак Супермена. На что парень расстегнул свою толстовку, под которой оказалась футболка с эмблемой Бэтмена. Мне стало смешно и я повернулся к столу, чтобы взять телефон и сфоткать его, но когда повернулся, то в окне уже никого не было. А потом пришла моя коллега с зелеными волосами и потекшим из-за дождя макияжем и я понял: Готэм отныне не будет спать спокойно. © ПОЗОР / VK

После института взяли в солидную фирму. Радовалась, но в напарницы дали какую-то 17-летку. Думала, неужто сюда без образования берут? Оказалось, «девке» 30 скоро. Замечание ей сделала, что она до сих пор два хвостика носит, ходит в платьицах и с рюкзачком, значки всякие мультяшные носит. А она нажаловалась, требовала меня уволить. Мне дали другого напарника, она одна теперь и дуется. Будто это я на работу хожу как в цирк. © Подслушано / Ideer

Коллега: бычит на меня и закатывает истерику в общем чате.

Я, спокойная, как холодильник, думаю: «Лапа, сейчас благодаря тебе я выбью прибавку к зарплате».

Выбила. И испытательный срок мне сократили. Не теряйте головы, друзья. © Dr_Alice_Woods / Twitter

Я, спокойная, как холодильник, думаю: «Лапа, сейчас благодаря тебе я выбью прибавку к зарплате». Выбила. И испытательный срок мне сократили. Не теряйте головы, друзья. © Dr_Alice_Woods / Twitter У меня есть очень токсичная коллега. Она всегда груба, плохо себя ведет и устраивает скандалы из-за самых нелепых вещей. На той неделе я принесла растение для своего стола — монстеру. Коллега начала рыдать! Она потребовала объяснить, почему я осмелилась принести растение, которое ее пугает! Настаивает, что я сделала это специально, чтобы создать «враждебную рабочую обстановку», и подала на меня жалобу! Ох, как я ржала. © Visible_Traffic_5774 / Reddit

«На работе каждый настаивает на использовании своего рулона».

Работаем на предприятии. Столовка бесплатная, можно брать только одну порцию. И один мужик все время брал двойную. Говорил: «Дайте мне и Гарику». И повар только сегодня додумалась спросить, кто такой этот Гарик и почему сам не может взять еду. Мужик честно ответил: «Я». © ПОЗОР / VK

Paбoтaю в мужcкoм кoллeктивe. Тут 6 мужчин oт 30 дo 40 лeт и я. Чaй, кoфe, пeчeньки пoкупaютcя нa мoи кpoвныe. Kaбинeт мaлeнький, пьем нaпитки нa paбoчиx мecтax. Kaк жe мeня бecят эти пpoжopливыe мaмoнты, кoтopыe пocтoяннo, пpoxoдя мимo мoeгo cтoлa, пpиxвaтывaют кoнфeту, пeчeньку, бублик. Пpeдлoжилa cкинутьcя — вce промoлчaли.

Heужeли вce шecтepo тaкиe жмoты, чтo cдaть денег немного нa чaй и cлaдocти пoдopвет иx бюджeт? A мнe oчeнь нeлoвкo дeлaть им зaмeчaния пo пoвoду иx жaднocти. © Сокровенные истории / VK

Heужeли вce шecтepo тaкиe жмoты, чтo cдaть денег немного нa чaй и cлaдocти пoдopвет иx бюджeт? A мнe oчeнь нeлoвкo дeлaть им зaмeчaния пo пoвoду иx жaднocти. © Сокровенные истории / VK Я работаю в офисе, в который можно приводить собак. Ни разу не видел, чтобы чья-то собака делала свои дела в помещении, почти никогда не слышал лая. Но у моего коллеги собака рычит на все, что движется. А когда его собака не шумит, то он сам трындеть начинает. Он никогда не замолкает, блин. И вот сегодня этот бесцеремонный дундук решил, что неплохо бы принести пищащую игрушку для своей собаки, чтобы она грызла ее, пока мы все пытаемся работать. © Swordbreaker9250 / Reddit

Я работаю на удаленке. Уволилась со старой работы и сразу вышла на новую. Как только я написала заявление на увольнение, из меня пытались выжать все соки: писали и в 10 вечера, и в 5 утра с требованием поработать. Но в 6 вечера в последний рабочий день я, как по будильнику, закрыла все рабочие чаты и больше туда не возвращалась. О «передаче дел» речи не шло, мне даже в последний рабочий день пытались накидать новые задачи. Коллеги со старой работы каким-то образом нашли мой телефон и на следующий день просто взорвали личку сообщениями вроде «А когда ты это доделаешь?» Впервые встречаюсь с такими неадекватами. © Подслушано / Ideer

«Кто-то из коллег втихаря продолжает подъедать мою еду».

Пригласили меня на работу в солидную организацию на определенную должность. Меня ждали почти полгода, потому что я и правда хороший специалист. Дали хороший кабинет, поставили кондиционер, выделили место на парковке. И коллектив принял меня в штыки. Во-первых, потому что они ожидали, что это место дадут кому-то из своих. Во-вторых, из-за кондиционера и парковки. В-третьих, я начала проверять некоторые рабочие процессы, что-то оптимизировала. Кондиционер я попросила поставить, потому что у меня гипертония, мне плохо от жары. Кто мешает остальным попросить начальство о том же? © Подслушано / Ideer

Двое моих сослуживцев на рабочих местах слушают радио без наушников. Они слушают одну и ту же станцию, но с небольшим рассинхроном. И я постоянно все это слушаю. © svenson_26 / Reddit

С первого дня не заладились отношения с новенькой. Как-то она дала свою пилочку для ногтей сисадмину и велела «что-то сделать с ногтями». Грубо требовала у секретаря принести ей бутерброд. Никто не понимал, чем конкретно она занималась. Аж спустя год, когда она уже не работала, всплыла правда. Оказалось, то был инновационный подход директора по персоналу, направленный на командообразование. Нанята эта девушка была для того, чтобы быть самым неприятным человеком в коллективе, против которого все будут дружить. Подход, кстати, сработал, многие согласились с тем, что никогда коллектив не был таким дружным, как во время ее работы, причем эффект сохранился и после ее ухода. © KingHawkins / Pikabu

сработал, многие согласились с тем, что никогда коллектив не был таким дружным, как во время ее работы, причем эффект сохранился и после ее ухода. © KingHawkins / Pikabu На работу к нам в офис устроился айтишник. Сказали, что он немой. Полгода ни с кем не общался, молча сидел или кивал при встрече. А на корпоративе он встал и произнес тост. Все в шоке. Спросили: «Ты же немой вроде как?» А он ответил, что просто интроверт. © ПОЗОР / VK