20+ человек, которые просто хотели отработать свой первый рабочий день, а теперь прийти в себя не могут

Первый день на новой работе — это всегда волнительный момент. Хочется произвести хорошее впечатление на коллег и начальство. Но не всегда все происходит так, как бы нам хотелось. Герои нашей подборки не постеснялись рассказать, с какими нестандартными ситуациями столкнулись в свой первый рабочий день.

«Новый работник уронил несколько литров уксуса в свой первый рабочий день»

Я работала в ипотечной компании, совершая «холодные» звонки и предлагая услуги. До этого я не делала ничего подобного, поэтому сильно нервничала и путалась в словах. Мои собеседники грубо отправляли меня куда подальше, и в конце дня я чувствовала себя ужасно. А потом я позвонила одной старушке. Я забыла, что надо говорить, и сбилась, но она сказала мне милым голосом: «Ничего, дорогая, попробуй еще раз». Я повторяла свой текст несколько раз, в то время как она подбадривала меня. Со мной впервые общались как с живым человеком. Оказалось, что услуга ей не нужна, и я удалила ее данные, но до сих пор вспоминаю ее с благодарностью. © spachuga / Reddit

«Крючок на двери моего нового офиса повесили будто для великанов»

Требуйте батут в офис или судитесь за дискриминацию по росту. © JoeJetpack1 / Reddit



«Новичок на работе сжег нашу рисоварку, и угадайте, кто будет ее чистить»

«Новенький пытался слить горячий жир из фритюрницы в пластиковое ведро»

В мой первый рабочий день в магазине я разбирал диски с компьютерными играми на большом стеллаже. Я рассортировал их по стопкам на полу и по очереди ставил на полки. Неожиданно я наступил на одну стопку, упал, и огромные груды игр со всех сторон с грохотом посыпались на меня. Все посетители оглянулись. Через 10 минут я заменял кассира, и, когда доставал для покупателя игру из шкафа, одна из его тяжеленных стеклянных дверей оторвалась. Я с трудом удерживал ее и громко звал на помощь. Мне было неловко еще и потому, что ни один из клиентов, которые видели первый инцидент, еще не ушел. © candied_yams / Reddit

У нас директор принял на работу новую секретаршу. Первый рабочий день, утро, заходит жена директора и просит секретаршу приготовить ей кофе. Новенькая не знала, что это жена директора, и сдуру ответила ей: «Кто ты такая, чтобы тебе прислуживать?» На этом ее работа закончилась. © Archa2 / Pikabu

«Мой муж получил 14 рубашек, которые ему сшили на заказ для новой работы. А его имя перепутали»

«Его зовут Дилан, а не Дэйлан».

«А завтра мой первый день на новой работе»

По крайней мере, с новой работой вы можете позволить себе новый. © BinkoTheViking / Reddit

«Мне пора на новую работу, а собака взяла и съела мои зубные протезы»

Подруге 24 года, работала 3-й день помощником бухгалтера. Подходит какая-то женщина и агрессивно говорит: «Быстро собирай вещи и вали отсюда!» Подруга опешила, спросила у начальника, что происходит. Оказалось, что это жена начальника, которая просто не приемлет никаких молодок рядом с мужем. © Выборгский крендель / ADME

У нас был случай, когда парень меньше 5 минут проработал. Захожу к менеджерам, а там как раз новенького со всеми знакомят и показывают ему его комп. Я иду в соседний кабинет, чтобы сделать ему учетку, и за эти 2 минуты он выходит в туалет и исчезает... Даже за трудовой не вернулся. © lavrovmem / Pikabu

«Пролил кофе на свой ноутбук за день до моего первого рабочего дня. А мне скоро нужно сделать презентацию»

«Споткнулся, когда выходил из машины, держа в руках энергетический напиток. Это было ровно за 3 минуты до моей встречи с генеральным директором на новой работе...»

«Только что устроился на работу водителем грузовика и сломал ногу в 2 местах. За 4 дня до того, как заработала моя новая страховка»

В одном городке не было работы для программистов и журналистов, пошел в операторы какого-то конвейера на пуховой фабрике. Тоже рабочий день вышел недлинным.

8:00 — «Вот твое рабочее место, надо жать вон те кнопки, работа легкая».

8:05 — «Вот склад, покидай пока со всеми 70-килограммовые тюки на 2-й этаж».

9:30 — вот скорая, на которой меня увозят с подозрением на инсульт, а начальник вдогонку кричит, что им такие слабаки не нужны даже в операторах. © Unknown author / Pikabu

8:00 — «Вот твое рабочее место, надо жать вон те кнопки, работа легкая». 8:05 — «Вот склад, покидай пока со всеми 70-килограммовые тюки на 2-й этаж». 9:30 — вот скорая, на которой меня увозят с подозрением на инсульт, а начальник вдогонку кричит, что им такие слабаки не нужны даже в операторах. Unknown author / Pikabu Я подал заявку в местную сеть закусочных в моем районе, и мне сразу же позвонили и сказали, что я могу прийти в субботу на тренировку. Меня обучали около часа, прежде чем мы открылись и сразу свалилась просто куча работы. Это было утомительно и нервно, а в итоге они так и не перезвонили. Я думаю, что меня выпустили в зал без опыта, потому что у них в этот день не хватало персонала. © SavageryNA / Reddit

«Начал новую работу в качестве преподавателя. Сегодня был на уроке и сел на стол, чтобы обсудить книгу, которую мы читали. К счастью, там никто не сидел»

«Первый день на новой работе, и вот что произошло во время обычного протирания стекол. Думаю, за 4 года они отслужили свое»

«Я путешествовала по миру и бросила свою предыдущую работу, чтобы пройти программу обучения на новом месте, а ее дважды откладывали на месяц. Я наконец начала обучение на этой неделе. Но из-за изображения ниже меня отправили домой в первый же день»

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«Оказался заперт на рабочем месте в первый же рабочий день. Запасной ключ не помог, и я погнул его, пытаясь открыть дверь»

«Получил новую должность. Работаю на улице, где я должен носить униформу и перчатки, и теперь я выгляжу вот так»

После первого рабочего дня на новой работе случайно наткнулась в интернете на черный список работодателей, там про мою фирму была куча негативных отзывов. Писали, что надо бежать оттуда, деньги не платят, условия ужасные, начальники — хамы, ругают и ни во что не ставят персонал, даже фамилии худших из худших называли. Прошло несколько лет, и теперь я один из начальников в этой фирме. Периодически открываю черный список работодателей, чтобы проверить, пишут ли там, что я хамло. © Подслушано / Ideer

«Только что закончился мой первый день на новой работе. И вот что красовалось у меня на интересном месте весь день. Просто фиаско!»

Ну, по крайней мере, они будут знать, что ты спортивный © dancing-asparagus / Reddit