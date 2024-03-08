16 человек выложили свои фото из разряда «было-стало» и поразили всех вокруг
Иногда мы смотрим в зеркало и вдруг чувствуем, что хочется чего-то нового в своей внешности. Кто-то пробует новый цвет волос, кто-то стрижку, кто-то осваивает новые техники макияжа. И вот уже спустя непродолжительное время появляется приятное ощущение новизны в жизни в целом.
«Я в 18 и спустя 10 лет»
«Я изменил свой образ жизни, а вслед за ним стал другим и сам»
«Слева я в 14 лет, а справа в 40»
- Ох, я уверен, что куча парней теперь кусают локти. © MandoSith86 / Reddit
«Осуществила мечту и теперь еще и получаю кучу комплиментов»
«Между фотографиями всего лишь год и 4 месяца. Вот что творят правильный распорядок дня и забота о себе»
«Честно сказать, смотрю на эти фото и не осознаю, что человек слева — это правда я»
А что плохого в фото до? Просто цвет волос изменила и свет нормальный. Милая девушка слева, не понимаю
«Я все время пыталась спрятаться за своими волосами, и вот, наконец, решилась на новую прическу»
«Желаю всем полюбить себя»
- Похоже, тебе можно записываться в модельное агентство, и я не шучу. © oliveoilcrisis / Reddit
«В последние 5 месяцев я пристрастилась к спортзалу, а кудри теперь моя любимая особенность»
От зала появляются кудри?
У меня вот по-новой волосы начали виться, блин. В зал не хожу. Видимо, заразное
«Я скинула почти 40 кг и повзрослела на 10 лет»
- Ты определенно из тех, кто с каждым годом расцветает все больше и больше. © Unknown author / Reddit
«До и после того, как я начала учиться делать макияж. Я долго думала, как мне накрасить брови»
Не люблю критиковать внешность, но не вижу особой красоты в макияже бровей.
- Ого, брови супер! И эта помада тебе очень идет. © 1smallmac01 / Reddit
«Где-то потерял футболку и обзавелся бородой»
Следующий шаг: потерять бороду и найти баланс))) Но измения у него очень крутые, при таких данных такой результат — мощно.
«Я осталась недовольна тем, как парикмахер сделал мне светлые пряди, и вот на днях рискнула сходить к другому мастеру. И не зря, теперь я в восторге от того, что получилось»
На фото слева: что-то мне говорит, что фото ДО работы мастера вообще. Так выглядят волосы, крашенные и отрощенные. Кажется, кто-то звездит
«Я спустя полгода после подтяжки нижней части лица и шеи»
«Была блондинкой, стала брюнеткой. Я даже чувствовать себя начала как-то по-другому»
«Я сделала себе подтяжку шеи и подбородок. Вот какой результат»
Конечно, мы двумя руками «за» любить себя любыми, но это вовсе не значит, что меняться плохо. Ведь иногда даже малейшие обновления во внешности делают нас счастливее.
Не, нуачо, прям Кейт Бекинсейл из народа)))