16 человек выложили свои фото из разряда «было-стало» и поразили всех вокруг

Иногда мы смотрим в зеркало и вдруг чувствуем, что хочется чего-то нового в своей внешности. Кто-то пробует новый цвет волос, кто-то стрижку, кто-то осваивает новые техники макияжа. И вот уже спустя непродолжительное время появляется приятное ощущение новизны в жизни в целом.

«Я в 18 и спустя 10 лет»

«Я изменил свой образ жизни, а вслед за ним стал другим и сам»

«Слева я в 14 лет, а справа в 40»

Ох, я уверен, что куча парней теперь кусают локти. © MandoSith86 / Reddit

«Осуществила мечту и теперь еще и получаю кучу комплиментов»

«Между фотографиями всего лишь год и 4 месяца. Вот что творят правильный распорядок дня и забота о себе»

«Честно сказать, смотрю на эти фото и не осознаю, что человек слева — это правда я»

«Я все время пыталась спрятаться за своими волосами, и вот, наконец, решилась на новую прическу»

«Желаю всем полюбить себя»

Похоже, тебе можно записываться в модельное агентство, и я не шучу. © oliveoilcrisis / Reddit

«В последние 5 месяцев я пристрастилась к спортзалу, а кудри теперь моя любимая особенность»

«Я скинула почти 40 кг и повзрослела на 10 лет»

Ты определенно из тех, кто с каждым годом расцветает все больше и больше. © Unknown author / Reddit

«До и после того, как я начала учиться делать макияж. Я долго думала, как мне накрасить брови»

Ого, брови супер! И эта помада тебе очень идет. © 1smallmac01 / Reddit

«Где-то потерял футболку и обзавелся бородой»

«Я осталась недовольна тем, как парикмахер сделал мне светлые пряди, и вот на днях рискнула сходить к другому мастеру. И не зря, теперь я в восторге от того, что получилось»

«Я спустя полгода после подтяжки нижней части лица и шеи»

«Была блондинкой, стала брюнеткой. Я даже чувствовать себя начала как-то по-другому»

«Я сделала себе подтяжку шеи и подбородок. Вот какой результат»