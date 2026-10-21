То есть до экзамена вы преподавателя ни разу не видели? Или я что-то недопоняла 😕
15+ историй и фото, которые и спустя годы вспоминают с румянцем на щеках
Наверное, каждому из нас когда-нибудь перед сном вспоминались ситуации, от которых хотелось уехать на край света, а еще лучше — стереть себе память. Ведь никто не застрахован от неловких моментов. Кто-то забыл переобуться, кто-то поет в душе и понимает, что у него за дверью была довольная аудитория. А есть уникумы, которые и вовсе забыли о том, что им сегодня в ЗАГС. И хорошо, когда со временем люди могут просто посмеяться над собой.
- На входе в магазин сидел рыжий котенок. Купила ему корм и вижу, как к нему уже наклонилась бабушка и корм насыпает. Ну и ляпнула: «Ах, ты рыжая непоседа, уже еду нашла». Бабулька поднимается: «Ой, нет, это я ему, наоборот, отдаю». И тут я вижу, что у нее рыжие волосы.
- Давно как-то делала сведения и разведения и немного ушла в себя при этом. Это были два разных тренажера, и я пересаживалась с одного на другой. В какой-то момент я осознала, что пересаживаюсь с разведения на разведение, то есть это два одинаковых тренажера, которые я зачем-то меняю, и так уже подхода три. И на меня с немым вопросом «что за фигня?» заинтересовано смотрел молодой человек. Я представляю, как это странно смотрелось с его точки зрения.
- Пришла сдавать долг по экономике. Вижу, в коридоре стоит строгий мужчина в костюме, листает какие-то ведомости. Я решила, что это новый замдекана, про которого все говорили. Подхожу, включаю все свое обаяние, начинаю жалобно просить: «Пожалуйста, помогите, мне очень нужно сдать этот зачет, преподаватель меня просто завалит, он такой вредный!» Мужчина внимательно меня выслушал, улыбнулся и говорит: «Ну, насчет „вредного“ вы правы. Пойдемте в аудиторию, я как раз тот самый преподаватель, который должен вас завалить». От стыда я была готова провалиться сквозь землю, но он оказался с чувством юмора — за мою смелость и честность поставил тройку без лишних вопросов.
«Я забыл вынуть старую кофейную капсулу из кофеварки, прежде чем приготовить лапшу»
- Была полна бодрости после тренировки и слишком резко и сильно дернула дверь раздевалки. Вместе с девушкой, что с другой стороны двери пыталась выйти. Пришлось ее ловить и извиняться.
- На прошлой неделе захотела оливье. Подумала и поняла, что после работы не очень хочу этим заморачиваться и отложила на субботу. В день Х отварила овощи, купила горошек и огурчики, все начала нарезать, радуясь, какая я хозяюшка. Под ногами кот орал. Тут еще входящий. За разговором все нарезала, добавила майонез и счастливая поела. В воскресенье доела. Невероятное наслаждение. В понедельник на работе до меня дошло: я не помню, как добавляла колбасу. Помню, как резала каждый ингредиент, как перемешивали, какой майонез добавляла. А колбасу не помню. Прихожу домой, открываю холодильник — лежит, родимая, скучает.
- Купила новый черный рашгард. Сразу, без примерки, взяла его на тренировку. Занималась час. На меня все так смотрели. Я подумала: «Вау, как рашгард внимание привлекает». А потом пошла в раздевалку, подошла близко близко к зеркалу (я вижу плохо без очков) и увидела, что рашгард полностью просвечивает.
- Думала, что такое бывает только в анекдотах! На работе сотрудник есть. Мужчина, лет 45. Ответственный, работящий. И вот вчера он стоит, моет фуру, ему звонит дама сердца и спрашивает: «Ты не забыл, что нам сегодня в ЗАГС?» А он забыл!
Ну, чай не мальчик. У меня на позапрошлой работе директор рассказывал что они оба забыли и случайно вспомнили утром в день регистрации)).
«Сегодня утром надел оба ботинка из разных пар, чтобы узнать мнение жены. И забыл переодеться перед выходом и проработал весь день в таком виде»
- Я сам создал анекдот, над которым смеялся весь завод. Пригласили меня на свадьбу дочери начальника производства. В день свадьбы обедаю с начальником транспортного цеха и говорю ему, что вечером иду на свадьбу. Он говорит, что тоже идет. Я ему: «И тебя пригласили?» Он мне в ответ: «Я жених».
- Вчера в супермаркете передо мной стояла женщина с доверху забитой тележкой и парень, который скромно сжимал в руке одну пачку жвачки. Женщина с непроницаемым лицом выставила пластиковые разделители и демонстративно смотрела в потолок. Я не выдержала: «Женщина, ну пропустите парня вперед, у него одна позиция, это же ровно три секунды!» Она медленно поворачивается ко мне и чеканит: «Молодой человек, этот парень — мой 17-летний сын. Он забыл кошелек в машине, и я стою жду, пока он положит эту жвачку обратно на полку».
Парень в этот момент просто пытается раствориться в воздухе и тихо шепчет: «Мам, ну хватит». Кассир замер. Очередь смотрит на меня с осуждением. Урок на всю жизнь: если вам кажется, что в очереди кого-то ущемляют, сначала убедитесь, что это не обычное семейное воспитание.
«Пошел на поздний обед и обнаружил, что забыл намазать арахисовое масло или джем на свой бутерброд»
Потому что правильный бутерброд - он открытый, и сразу видно, что ты положил на него, а что забыл
- Сегодня узнала, что я все время просила у мясника «маленькую курицу», а не «коробку курицы». Потому что küçük — это маленькая. А kutu — коробка. Самое странное, что я знала оба этих слова, но мой мозг вот такое выдал. И сколько раз я так просила такую курицу? Видимо много.
- Самая неловкая ситуация в городе — это когда тебе машут рукой. Иду по проспекту, навстречу идет парень, широко улыбается и прямо навстречу тянет руку с криком: «Здорово, сколько лет, сколько зим!» Мозг за микросекунду прогоняет базы данных: школа? универ? клиенты? Лицо знакомое, вспомнить не могу, но чтобы не обидеть человека, расплываюсь в улыбке: «О, привет, старик, как сам?!» — и жму руку. И в этот момент он мягко обходит меня со словами: «Димка, здорово, а ты с кем?», подходя к парню прямо позади меня. Я остался стоять с протянутой рукой, делая вид, что просто разминаю плечевой сустав на ветру.
- Ехала в лифте с женщиной, которая спускалась на 2 этаж. Она вышла, я в наушниках начала танцевать перед зеркалом и подпевать. В голове я считала, что еду с моего 15-го этажа и время есть. По итогу я повернулась и увидела толпу людей, которые просто наблюдали за этим шоу и хотели уехать.
Кто откуда спускался? Почему в зеркало не была видна толпа? Что вообще происходит? 😫
Автор пишет, что у них с мужем состоялся вот такой диалог: «Можешь вынуть синабоны через 15 минут, пока я сбегаю в магазин? Не забудь.» «Дорогая, я не забуду.» И он забыл
- В четверг встречаю маму одноклассника сына на улице и спрашиваю: «А ты куда пропала?» Она работает в магазине рядом с домом. Она: «Так я же в отпуск ушла». Перекинулись парой фраз, разошлись. Захожу в тот магазин, смотрю она сидит на кассе, я:
— А ты чего на работе?
— Моя смена, 2 дня отдохнула, работаю.
— А кого я видела тогда только что?
— У меня же близняшка есть.
— Это, значит, она в отпуск ушла? Так почему она со мной так разговаривала, будто знает меня?
— Я спрошу.
- Купила свекрови путевку в Турцию, до этого она дальше дачи никуда не ездила. В первый же вечер звонит: «Кать, за мной следят в номере!» Я насторожилась: «Что случилось?» И она выдает: «Когда я выхожу из ванны, свет там сразу гаснет! Откуда они знают, где я?» Еле объяснила ей, что это датчик движения. Свекровь помолчала и говорит: «А я-то думала, какой заботливый персонал!»
Интересно, каких годов история? У нас, наверное, где-то с 2010-х, а может и раньше, в подъездах стоят датчики движения на включения лампочек.
История от автора
- Я как-то полчаса вдохновенно распевала песни в ванной. А когда я наконец выключила воду из-за двери раздались аплодисменты и крики «Браво!» Выяснилось, что муж домой вернулся не один, а с электриком. Электрик честно признался, что такой акустики и шоу давно не слышал. Муж потом еще долго подшучивал надо мной, учитывая, что петь я не очень-то умею.
Мне кажется, он специально захлопал, чтоб автор не вышла из ванной в костюме Евы)
А вот еще подборка историй о простом человеческом недопонимании.