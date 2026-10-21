15+ историй и фото, которые и спустя годы вспоминают с румянцем на щеках

Наверное, каждому из нас когда-нибудь перед сном вспоминались ситуации, от которых хотелось уехать на край света, а еще лучше — стереть себе память. Ведь никто не застрахован от неловких моментов. Кто-то забыл переобуться, кто-то поет в душе и понимает, что у него за дверью была довольная аудитория. А есть уникумы, которые и вовсе забыли о том, что им сегодня в ЗАГС. И хорошо, когда со временем люди могут просто посмеяться над собой.