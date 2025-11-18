Неловко вышло: 15+ историй о простом человеческом недопонимании
Все мы попадаем в неловкие ситуации: то слово перепутаем, то кота с мусорным пакетом. В сегодняшней нашей статье собрались люди, которые в таких историях умудряются черпать юмор и позитив.
- Муж мне часто говорил: «У тебя сейчас такие глаза удивительные!» Приятно было очень. Он так-то не особо романтичный и комплиментов от него не дождешься. Я в ответ молча обнимала или целовала его. Но недавно раскрылась тайна. Оказалось, все это время он путал слова «удивленные» и «удивительные». © mommdarinka
- Выходила замуж за итальянца. На свадьбе гости по очереди нас целовали в обе щеки. А я устала и хотела поскорее закончить. И вот подходит дядя жениха. Я его сгребла в охапку и целую смачно. Тут мне свекровь на ухо шепчет: «Ты с ума сошла, это же священник». Так стыдно мне еще никогда не было! И только позже я вспомнила, что он всегда за руку здоровается. © todo.pasara.lucia
- У нас есть сосед, который всегда был со мной не очень вежлив. Мог игнорировать, когда я прямо обращалась к нему на улице — просто молча мимо проходил. Вот прям буквально в трех метрах стоит, мой маленький сын бежит к нему, я кричу «Артур, придержи!», а он игнорирует. Спустя три года после знакомства он вдруг сам со мной заговорил. Спросил: «Почему вы все время зовете меня Артур? Я Вова». © carmine_113
- Нам на дверь подъезда еще в конце 80-х установили код, и я провожающему меня молодому человеку так и сказала: «У нас код». Он подумал, что дома у меня кот, и спрашивает: «Какой породы — сиамский или сибирский?» © Ольга Курпякова / ADME
Ой, у нас казахов на русском слове "кот" куча анекдотов. Похожее казахское слово означает пятую точку. ) Типа городской парень плохо говорящий на казахском говорит - Какой красивый у вас кот. -Ой, в молодости ещё красивее была ! ))
- На заре своей карьеры я работала телефонным оператором. Звонок. Открываю карточку клиента, спрашиваю фамилию. Говорит: «Лягушка». А в карточке другая фамилия. Повторяю вопрос. Он мне опять говорит, что он Лягушка. И так раз за разом. Начинаю хихикать и говорить, что я серьезно. Он утверждает, что тоже серьезно. И тут я понимаю, что я открыла не ту карточку. Открываю нужную — и правда Лягушка. Как я извинялась... © elena_sollo_
- Мой одноклассник по имени Рома, рассказывая «Бородино», вместо «Полковник наш рожден был хватом» произнес: «Половник наш рожден ухватом». Все ржали, а учительница добавила: «Что это за кулинарный роман?» Мы Ромку до конца школы звали Роман Кулинарный. © Марина из Междуречья / Dzen
- Мой отец (лет так в 30) гордо заявил своей теще, то есть моей бабушке, что составляет «гинекологическое» древо своего рода. © mirkushonka
- Поехали с бабушкой на машине к океану. Потом повез ее в отель. Бабуля в спортивном костюме и шлепках, вся в песке. Волосы мокрые. В общем, тот еще видок. В лифт с нами заходят две итальянки — мать и дочь. Одеты шик-блеск, модные, в шляпках. Косятся на нас. Мать на итальянском говорит: «Что это с ними? Ну и видок». Дочь шутит: «Наверное, потерпели крушение на самолете над необитаемым островом». Я, выходя из лифта, на итальянском же выдал: «Спасибо, всего вам доброго». Мать покраснела, дочь хохотала. © kostanayskiy
К гинекологическому древу. Соседка всегда изображала из себя очень образованную даму. Помню, как она как-то рассказывала нам о болезни своего мужа: "Врачи говорили, что даже возможен тотальный исход"
- Я работала в банке. Были еще те времена, когда в день зарплаты все бежали в кассы снимать деньги с карточек. Помещение заполнилось шумными работягами с завода, и один из них дает мне карточку с именем Наталья. Я возвращаю ему карту и говорю, что не могу снять с нее деньги, потому что он никак не может быть Натальей. Он утверждает, что он Наталья. Я прошу паспорт, уверенная, что он развернется и уйдет. Представьте мое выражение лица, когда он достал паспорт, а там его фото и имя Наталья. © roma_gavrilenko_
- Начало урока. Ученица громко звенит мелочью. Я попросила убрать. Она продолжает греметь. Я опять прошу со словами: «Убери деньги с парты. Ощущение, что сидит дочь Рокфеллера». Девочка надулась, но мелочь убрала. Подходит на перемене и обиженно интересуется: «Неужели я похожа на собаку?!» Я зависла, если честно. Ученики тоже. Я спрашиваю, мол, на какую такую собаку. Она отвечает: «Ну, вы же меня назвали „дочь ротвейлера“». Хохотал весь класс. © Ольга Карасева / Dzen
В истории про дочь Рокфеллера или училка шепелявая, или ученица глуховата. Или одно из трёх...
- Как-то зимой мама отправила меня в магазин. В тот день выпало много снега, и как раз когда я вышла, мой сосед (он же дружище) во дворе чистил с каким-то мужиком дорожки. Я с разбегу дала ему пендель, радостная, что подкараулила и шалость удалась. А потом на меня обернулся какой-то дяденька в такой же куртке, как у моего друга. Оказался с юмором и сказал: «Можно было просто попросить пройти». © nkozzzlova
- Вызвали как-то одногруппник на семинаре к доске и говорят: «Расскажи нам этапы построения бизнес-плана». А там первым пунктом шла «разработка критериев». Ну, разработку он помнил, а слово «критерии» не очень. Стоит, и как заело у него: «Разработка... Разработка...» Ему начали подсказывать очень громким шепотом. Ну, он решил, что услышал, и радостно выдал: «Разработка кратеров!»
- Когда у нас с бывшим родилась дочка, его коллега спросила, как назвали. Он такой: «Яна. Решили простым именем, а то поназывают Миланами всякими». Коллега: «У меня так дочку зовут». © anna_vvladimirovna
- Однажды в аэропорту попросили открыть потайной карман в сумке. Я сказала, что там всего лишь батарейки, но сотрудник был настойчив. Ну, я и открыла. Сунула в кармашек руку, не глядя, достала и гордо показала. На ладони лежало два тампона... © m.dorvey
- Идет спектакль «Василиса Прекрасная». Время перед Новым годом, играем по три спектакля в день, работаем на износ. Сценка между Василисой и Кощеем. Кощей:
— А дарила ты что-нибудь Ивану?
— Да? твошвышь...
Актриса оговорилась, такое бывает. По тексту было: «Да, платок мною вышитый». Кощей без паузы, не давая ей исправиться:
— А он взял твой твошвышь да и выбросил его с высокой башни.
В зале тишина (все в задумчивости, что же такое этот загадочный твошвышь), за кулисами тихая истерика. © Oleg Os / Dzen
Ну, про театр есть много анекдотов, когда артист отговаривается. На ум приходит неприличный про Лопоухова и меч. (Почему-то такие лучше всех запоминаются).
- Мой сын, будучи трехлеткой, снял на видео, как я сижу в пятницу на весьма грязной кухне в домашнем, попиваю напиточек и смотрю сериал с телефона. И выложил все это в интернет. Как же мне было стыдно и смешно, когда я обнаружила это видео. Спустя год! Угадайте, кому после этого поставили родительский контроль? Угадайте, сколько было просмотров, лайков и комментов? © aleka__ya
- Лет так 30 назад в магазинах появилось много всяких-разных новинок, особенно в парфюмерно-косметических отделах. Я решила купить средство для удаления кутикулы. Спрашиваю у продавца: «У вас есть средство для удаления тестикул?» © Ирина-валерия Подлесова / Dzen
- Случай на работе. Было это лет 30 назад. Зовут меня Зоя Иванова. Звоню в соседний отдел на комбинате, мысленно готовлюсь: нужно представиться и попросить пригласить необходимого сотрудника. Когда ответили, я растерялась и выдала:
— Здравствуйте, мне нужно Зою Иванову!
Мне сообщили мой номер телефона, я их вежливо за это поблагодарила и положила трубку. Когда успокоилась от хохота, перезвонила снова. © Зоя Зоя / Dzen
На уроке сосед по парте всё время нашёптывал мне : "Климат благопрепятствует, климат благопрепятствует". И тут вызывают меня к доске. Конечно же, я ляпнула: "Климат благопрепятствует". Класс дружно заржал, мой сосед по парте радовался больше всех.
- Моя бабушка была актрисой. В училище ей дали роль в пьесе «Гроза». Все обзавидовались! Она должна была выбежать на сцену и сказать: «Небо-то как обложило!» И вот премьера. Полный зал. Выбегает она на сцену и забывает слова. Выдала следующий монолог: «Небо-то как обмочило... Ой нет, обложило! Нет, обмочило! Обложило или обмочило? Кажется, все-таки обложило... А может, и обмочило...» Подружка еле утянула ее со сцены. В общем, полный провал. Режиссер потом звал ее «обмоченной». © Мария Потапова / Dzen
Еще больше забавных историй об ослышках, описках и простом человеческом недопонимании можно почитать в других наших материалах:
Комментарии
Хорошая подборка. Люблю я повеселиться, а особенно поржать (и пожрать) 😂 😂 😂