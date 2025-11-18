Неловко вышло: 15+ историй о простом человеческом недопонимании

На уроке сосед по парте всё время нашёптывал мне : "Климат благопрепятствует, климат благопрепятствует". И тут вызывают меня к доске. Конечно же, я ляпнула: "Климат благопрепятствует". Класс дружно заржал, мой сосед по парте радовался больше всех.