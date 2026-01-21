17 историй из многоэтажек, в которых всегда бурлят страсти
Истории
1 час назад
А вы тоже знаете, что ест на завтрак сосед за стеной, хотя ни разу с ним не здоровались? Жить в многоэтажке — это не только нескончаемые почтовые ящички и очереди на парковке. Это большое приключение, в котором каждый из жильцов играет свою роль. Сосед сверху устраивает вечеринку, снизу — затевает ремонт, рядом — разыгрывает семейную драму. Чего только не увидишь и не услышишь в многоквартирном доме! Порой случаются такие истории, что их непременно хочется обсудить в кругу друзей. Мы собрали 17 искренних, забавных и жизненных историй, которые знакомы каждому.
- Живем в новостройке, стены картонные, но недавно я понял, что в этом могут быть и плюсы. Жена ушла, мы с дочкой вдвоем дома, собираемся в больницу. Время уже на исходе, а мы все еще не можем выйти. Я бегаю по дому и ищу ключи от машины. Перевернул всю мебель — нет нигде. В итоге от бессилия вскидываю руки вверх и кричу: «Да где эти ключи!» И тут слышу за стеной голос соседа: «В стиралке!» Я думаю, неужто стены у нас еще и просвечивают? Иду к стиралке, и точно, вот они ключики мои родненькие! В больницу успели. А вечером пришла жена и мы выяснили откуда сосед узнал про ключи. Оказывается это был не первый подобный случай, и мама не раз ругала дочь за это: «Опять ключи в стиралку спрятала?» И сосед, видимо, это слышал, и, спасибо, вовремя подсказал. © PivBear / Pikabu
- Живу в многоэтажке, она довольно старая, поэтому звукоизоляция ужасная, стены весьма тонкие. Слышу почти все, что происходит у наших соседей. Месяц назад в квартиру рядом заселилась молодая девушка, с тех пор я иногда слышу, как она разговаривает со своим котом: «Мой котик, ты у меня такой пушистенький! Как ты такой красивенький получился? Я так сильно тебя люблю, мой косолапик!» Только вчера осознал, что это она своему парню говорила. Услышал такие же ласкательные слова, как и раньше, только теперь этот «котяра» ей ответил: «Аня, ну я тебе не кот, не сюсюкайся со мной!» © Палата № 6 / VK
- Зимой мы переехали в новую квартиру. Соседи напротив странно себя вели: косились, в лифте замолкали. Мы начали гадать, что не так: может, мешаем им чем-то. Все стало стало ясно перед новогодними праздниками. Приходим домой, а у двери стоит пакет с гостинцами. И записка от соседей с теплыми пожеланиями. Мы отнесли им ответный подарок и разговорились. Оказалось, соседка снизу что-то наплела, мол, раз у нас есть собака — она будет всем мешать своим лаем. Поэтому они так реагировали, а потом поняли, что зря, и успокоились. Кстати, собачка наша породы басенджи — она и лаять даже не умеет.
- Живу в обычном панельном доме всю жизнь. Двор, мягко говоря, убогий — грязь, мусорка ржавая, лавочек нет, зато свалка возле подъезда — как родная. Короче, классика. И тут к нам заселяется новый сосед. Спустя месяц этот человек каким-то чудом уговорил людей выйти на уборку. Ну, сначала откликнулись пара человек, остальные смотрели с подозрением, мол, «чего он тут суетится». А потом, когда начали появляться чистые дорожки, крашеные лавочки, цветы, народ подключился. В итоге через пару месяцев работал уже весь двор: кто-то красил, кто-то сажал, кто-то привез скамейки. Теперь у нас двор лучше, чем в новом ЖК, а этот сосед стал местной легендой. Вот что значит один человек с головой и желанием что-то менять. © Не все поймут / VK
- Живу в многоквартирном доме. Этажом выше живет роскошный молодой человек. Он всегда аккуратно причесан и гладко выбрит, ездит на шикарной машине. У него восхитительные манеры, он вежлив и обходителен. Все бы ничего, но каждый вечер, сидя на кухне, я слушаю, как отец ругает его, потому что он не помогает маме. © Подслушано / Ideer
- Снимаю квартиру в старой девятиэтажке. На выходных сверху доносятся страсти да разборки, муж ну крайне ревнивый! С виду обычная пара, а скандалят — мама не горюй! Как-то столкнулись в лифте, она спросила: «Сегодня как обычно?» И тут этот Ромео выдает: «Я думал, перед спектаклем отдохнем немного, но если хочешь, могу и приревновать тебя опять». Видимо, мою недоуменную физиономию нельзя было не заметить, потому что девушка пояснила: они репетируют для выступления в актерском кружке. Даже пригласила меня посмотреть! А зачем мне идти? Я же все слова уже наизусть знаю!
- Неделю назад заселились с парнем в новую квартиру, и уже сегодня успели познакомиться с очень интересным соседом. Он подошел к нам в подъезде, осмотрел меня с ног до головы и спросил: «Это вы сверлите по утрам?» Ответила, что это не я, поэтому он переключился на парня и начал спрашивать у него то же самое. Кое-как отделались от него, подходим к своей квартире, но тут открывается соседняя — оттуда выглядывает женщина и шепчет: «Не обращайте на него внимания, это он сам и сверлит.» Очень интересный дом. © Не все поймут / VK
- Расходились мы как-то с бывшей, да так, что устроили настоящий спектакль в кофейне прямо в нашем ЖК. Точнее, это она устроила. Я молча сидел, пил кофе и слушал ее ор. Я частый гость в этом заведении, бариста меня знают, даже помнят мой заказ. И вот недавно я узнал, что бывшая со своим новым хахалем заселилась в этот же ЖК... Видеть ее не хочу! Работники кофейни в курсе ситуации. На днях сижу, спокойно пью свой американо, ко мне подходит бариста и шепчет: «Я только что за молоком ходил, там ваша бывшая сюда метит! Скоро будет!» Допил кофе взахлеб, собрался и ушел. Дай бог здоровья таким людям! © Палата № 6 / VK
- Задержался на работе, поесть возможности не было. Голодный, поднимаюсь домой. И тут в нос бьет запах свежей, божественной выпечки. А у меня дома — половинка ролтона и корка хлеба, все остальное готовить надо. И так тоскливо на душе стало — вспомнились семейные вечера, в далеком детстве, когда мама готовила пирожки, как крутился вокруг нее с желанием поскорее урвать парочку. Зашел домой, не успел раздеться — звонок в дверь. На пороге — соседка, баба Маша, с тарелкой дымящихся пирожков. «Знаю, — говорит, — что один сейчас живешь, готовить некому — вот, угощайся». Я так расчувствовался, обнял ее, поблагодарил. Ничего вкуснее этих свежих жареных пирожков с картошкой не ел последние лет двадцать. © DisneyKoenig / Pikabu
- Терзало любопытство, почему в доме напротив всегда горит свет. На помощь пришел знакомый, который поржал и пригласил в квартиру. Познакомился с хозяевами. Спрашиваю, мол, почему свет у вас горит. Хозяйка отвечает: «А ты выключи его!» Выключил, как вдруг из клетки вылетел попугай, сел на переключатель и врубил его обратно. «Кеша не может спать без света». © Палата № 6 / VK
- Я снимаю квартиру в новом ЖК и радуюсь, что это не мое собственное жилье, ибо тут море минусов. Один из них — то, что ЖК большой, мусорных баков мало, а расположены они за тридевять земель. У меня раньше никогда не было проблем с тем, чтобы вовремя выносить мусор, но из-за большого расстояния я сильно ленюсь и прям настраиваюсь на это. Вопрос баков как раз обсуждали на последнем собрании нашего дома. Пока все думали, что делать, двое мужчин предложили: пусть их сыновья в свободное время за символическую плату выносят мусор, пока баки не установят поближе. Оказалось, ребята загорелись идеей купить себе крутые компьютеры и все уши родителям прожужжали. И вот уже две недели парни строго по графику забирают пакеты, всегда улыбаются и рассказывают приколы. Я еще никогда не видела таких счастливых людей, тем более во время работы. © Палата № 6 / VK
- Живу в новостройке с маленькими квартирами-студиями и тонкими стенами. Такие называют еще «человейниками». И где-то два месяца назад стал по ночам слышать, как кто-то за стенкой смотрит мой любимый сериал «Как я встретил вашу маму». Голосов слышно не было — только сериал. За неделю я напридумывал себе, что его смотрит красивая, милая девушка с очаровательной улыбкой. Долго решался, но купил торт и постучал в соседскую дверь, надеясь на незабываемую историю любви. Дверь открыл двухметровый спортивный парень. Он посмеялся с моего рассказа о воображаемой милой девушке, но мы подружились. А где-то через месяц он познакомил меня со своей сестрой — сестра оказалась точно такая же, как девушка в моих фантазиях. И ей тоже нравится мой любимый сериал. Теперь у меня есть лучший друг и любимая девушка, и я очень этому рад. © Палата № 6 / VK
- Около нашей парковки — многоквартирный дом и большой двор. Возле этого дома несколько плакучих ив. Под их ветвями какие-то дети построили домик для кошек и собак из ящиков, кусков линолеума и пленки. Домик двухэтажный, со множеством комнаток, входов и лесенок. Там живет с десяток кошек и трое песиков. Дети их кормят, играют с ними. Недавно возле домика разбили симпатичную клумбу с петуниями, а рядом соорудили когтеточку. Не удивлюсь, если к зиме в домик проведут отопление, а рядом зальют каток. © Подслушано / Ideer
- Соседнюю квартиру сдали студентам. Ходили по струнке, даже на Новый год не шумели. Зато утром я вышла на площадку и офигела — пол мокрый, вонь. Стучусь, взъерошенный паренек с порога выдает: «Заходите! Я вам все покажу!» Я в недоумении, но тут из-за его спины выпрыгивает кот, а за ним другой парнишка со шваброй. Оказывается, у бедного кота случился казус, эти выдумщики пытались все за собой помыть, вот и затопили площадку. Пока они справлялись с аварией, пришли соседи, объяснениям квартирантов не поверили, и так на них зуб точили. Вот и пришлось приглашать в квартиру, доказывать вживую, что коту нездоровится. Мне он решил сразу предъявить «вещдоки»: виноватый взгляд, пушистый хвост и несчастное брюшко.
- Живу в многоэтажке. Соседи — любители послушать музыку 24/7. Соседи по тамбуру молодые супруги, с детьми, любят слушать дабстеп, но соседи сверху приличная, хорошая семья с собакой, у них постоянно играет классика. Если мне хочется чего-нибудь громкого, иду в одну часть квартиры, а если мне хочется чего-нибудь спокойного, то иди в другую часть квартиры. Вот так приходится бегать... © Не все поймут / VK
- В детстве жили мы в многоэтажке, где балконы были почти общие. Одно длинное ограждение на весь этаж, только перегородки — тонкие, как картонка. И у нас был кот, звали его Чупа (сокращенно от Чупакабры). Так вот, Чупа этот быстро понял, что он не просто кот, а король этажей. Начал шастать по всем балконам, как хозяин жизни. То к одной бабке заходит — колбаски с тарелки тырит, то к соседу. А однажды кот наш так разогнался, что залетел на балкон к тете Вале и сшиб ей цветок в горшке. Кот поднимал свой авторитет как мог. Со временем выяснилось, что каждый сосед думает, что это именно их кот. Один звал Барсиком, другой — Леликом, третий вообще — Геннадием.
В итоге его подкармливали все и сразу. © Не все поймут / VK
- Мы долго жили на съемных квартирах. Бывало всякое: и мусор под дверью, и ключи от подъезда у ребенка забирали, чтоб не бегали эти дети туда-сюда, и нескончаемый ремонт.
Два года назад мы переехали в свою квартиру — и внезапно все стало так хорошо!
В первый же вечер в новой квартире отключили свет — естественно, все соседи моментально выползли в подъезд проверять щитки. Так и познакомились. Три месяца назад к нам постучалась соседка из квартиры над нами со словами: «Я в отпуск улетаю, цветы подруга будет приходить поливать, а вам вот ключи, мало ли что. У меня трубы старые — вы следите, особенно на кухне». Ключи брать отказались. Тогда она позвонила в соседнюю дверь — сосед улыбнулся тете Марине и сказал, что проследит.
Месяц назад случилась ситуация, которая выбила нас с мужем из колеи. Время — 21:10, стук в дверь. Открываю — стоит сосед:
— Добрый вечер, у вас дети не спят?
— Нет.
— Мне нужно 2 минуты посверлить, можно?
— Да, конечно, посверлите, если нужно...
Он обошел всех соседей, у всех спросил разрешение. Утром муж встретился с ним у подъезда, договорились поменять тете Марине трубы на кухне. Может, я наивна, но для меня это все — примеры правильного соседства. Приятно на душе. © ElSaad / Pikabu
А как обстоит дело в вашем доме? Может, сходим в гости? Герои из этих историй сделали это блистательно, теперь им есть что вспомнить вечерком:
