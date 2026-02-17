15 воспоминаний из детства, которые сегодня звучат как фантастика

Попробуйте рассказать современному подростку, что мы договаривались о встрече без мессенджеров, искали информацию в библиотеке и перематывали кассету карандашом. Скорее всего, на вас посмотрят как на пришельца. Мы собрали разные истории, где герои столкнулись с ситуациями, которые современным детям покажутся чистой фантастикой.