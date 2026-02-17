15 воспоминаний из детства, которые сегодня звучат как фантастика
Истории
1 час назад
Попробуйте рассказать современному подростку, что мы договаривались о встрече без мессенджеров, искали информацию в библиотеке и перематывали кассету карандашом. Скорее всего, на вас посмотрят как на пришельца. Мы собрали разные истории, где герои столкнулись с ситуациями, которые современным детям покажутся чистой фантастикой.
- В детстве мы с сестрой были те еще модницы. Выгребали все из шкафов, наряжались и шли гордо по району. В тот раз сестра откопала какое-то атласное платье. Мы за них чуть не поругались. В итоге нацепила я этот шедевр, и мы пошли гулять. Идем по улице, а все прохожие оборачиваются. Думали, ну королевы, никак иначе. Правда вскрылась только вечером, когда мы вернулись домой. Мама, увидев мой «наряд», сначала просто лишилась дара речи, а потом, давясь от смеха, объяснила, что это ее ночнушка. Вот и все объяснение удивленных взглядов.
- Раздобыли мы как-то кассету с «Крепким орешком». По такому поводу соседей собрали, стол накрыли. Озвучка одноголосая и гнусавая, но что поделать — смотрим, радуемся. И вдруг в самый напряженный момент переводчик писклявым голосом орет куда-то в сторону: «Мама! Я же просил! Не жарь рыбу, пока я „Крепкого орешка“ озвучиваю!». Потом пауза, вздох, и он снова пафосным голосом продолжает какой-то текст. Мы лежали от смеха так, что фильм досмотреть не смогли.
- В детстве насмотрелась модных шоу и решила: мне нужны перчатки. Порылась в шкафу и нашла какую-то ткань. Нацепила мамину шелковую пижаму, сверху перчатки и иду гулять. И тут мама схватилась за голову и выдала: «Ты что сделала с моими чулками?!» Оказалось, что моя «дизайнерская ткань» вовсе не была предназначена для рук. Но зато как оригинально!
- Дело было в начале нулевых. Вот кто-то родителям подарил длинную юбку из шифона. И я такая принцесса в ней. Почему-то пришло в голову покататься на велике. Выехала я со двора и погнала на школьный стадион. И вдруг велосипед перестал ехать, поворачиваюсь, а там моя юбка благополучно намоталась на заднее колесо, порвалась и измазалась в мазуте. Так и шла через пол микрорайона, светя труселями в изодраной юбке. © MaXaXaM / Pikabu
- Школьный концерт, строгий дресс-код: белый верх, черный низ. Я, как прилежная ученица, подготовилась, но в самый последний момент умудрилась чем-то прилично так заляпать свою парадную рубашку. Паника, я уже опаздываю. В шкафу перерыла все и не нашла ничего лучше, чем мамину шелковую пижамную кофту с огромными плечиками. «Да вроде на обычную блузку похожа, никто и не поймет!», подумала и помчалась в школу. Но так, видимо, думала только я. Весь концерт я простояла в первом ряду хора, стараясь выглядеть максимально торжественно. Но стоило мне взглянуть на нашу классную руководительницу, весь вечер глаза у нее были по пять копеек.
- Было мне 14 лет. Отец достал из шифоньера классные полуботинки, в которых он ходил в университет. То есть, в шкафу они лежали лет 15-20. На вид целые, выглядели классно. Ну я их надел и пошел. Прошел метров 200 по улице и внезапно начал чувствовать каждый камешек на асфальте. Обернулся, а сзади меня подошвы лежат как следы. Отклеились. © Astrus1st / Pikabu
- Я в школу однажды пришла без юбки. Колготки, кофта, сверху пальто. Мама спасла, прибежала с недостающей частью гардероба. © nupochemy / Pikabu
- Зимой надо было отнести обувь в ремонт, идти пару остановок, погода отличная, снег крупными хлопьями идет, я в наушниках и с хорошим настроение топаю в сторону мастерской. Встречные прохожие улыбаются, я им в ответ еще шире. Подхожу к обувной будке, стучусь, мастер открывает окошко, смотрит так серьезно и потом молча протягивает мне рулон туалетной бумаги. На мой недоуменный взгляд приглашает зайти и посмотреть в небольшое зеркало на стене. А в отражении я увидела панду — от снега потекла тушь, и я ее еще размазала по щекам, вытирая снежинки, упавшие на лицо. © msash / Pikabu
- На мой 11-й день рождения подружки пришли к подъезду меня поздравлять. Выбегаю я вся такая радостная, в предвкушении, а они мне: «Закрой глаза и протяни руки вперед!» Я протягиваю и чувствую что-то теплое и шевелящееся. Открываю глаза, а там двое белых крысят с красными глазами! Отправила подруг восвояси. Те разочарованно побрели сдавать неугодных зверьков в зоомагазин. Лучше бы шоколадку купили! © Подслушано / VK
- Мой самый шикарный наряд был в седьмом классе: джинсовая юбка, которая когда-то была по колено, а к этому моменту стала супер-мини, полосатая обтягивающая майка на одно плечо, а так как открытые плечи нельзя, то дополнительно был накинут мамин белый шелковый шарфик, дополнила двумя хвостиками. Классная так ржала с этого вида, что даже не стала отправлять домой переодеваться. © BlackFee / Pikabu
- Мой папа работал маляром. Мне было 5 лет, когда мы с мамой пришли к нему на работу. Я была в новых красивых белых туфлях и случайно наступила одной ногой в красную краску. Провалилась по самую щиколотку. Мама ругалась на нас обоих. Она требовала от папы сделать туфли одного цвета, как было. А папа просто взял и окунул в краску и вторую туфлю. © Подслушано / Ideer
- В детстве родители как-то затеяли ремонт. Выпал он на мой день рождения, а я к тому моменту позвала почти весь класс. Мама устроила нам классный праздник: начиная с того, что у детей спросили, с чего начать торжество. Когда вся довольная детвора ела торт вместо положенного второго блюда, мама принесла фломастеры и мы рисовали на обоях — кто где мог достать. Ремонт благополучно сделали после дня рождения, а одноклассники до сих пор вспоминают тот день с улыбками. © panzermarder / Pikabu
- Я играла в игру «Зомби против растений», где мне вылезло уведомление на английском языке. Я позвала деда, и он 6 часов сидел с словарем, переводя огромный текст. Про переводчики никто не знал. Принес мне поздно ночью листочек, с аккуратно написанным текстом, выделенными ключевыми словами и подписью «перевод: дед Владимир». © liliput0905
- Мой дед, старый моряк, не знал слов любви. Но летом ни свет, ни заря он уходил в магазин и приносил мне стаканчик мороженого. Я еще спала, а он тихонько подходил к кровати и ставил мне мороженое на лоб. Я от этого просыпалась и сразу ела мороженое! © esterrosenblat
- Папа в детстве был большим дядей со своим офисом и огромной переговорной, а слева висела доска, на которой можно рисовать маркерами. Я часто там бывала, когда у мамы были дела и оставить меня было не с кем. Дело было зимой, в декабре, мне 6 и я только-только научилась писать, но конечно это давалось мне с трудом. Я написала на этой доске «С Новым годом!» Папа обвел эту надпись в квадрат и запретил своим сотрудникам стирать ее. © nnastiix
А здесь 20 школьных историй, которые врезались людям в память, как «дважды два — четыре».
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ историй о том, что рабочий день в общепите бывает каким угодно, только не скучным и предсказуемым
16 смешных историй о пушистиках, которые ловко разводят хозяев на деньги
Животные
1 неделя назад
15 поездок в общественном транспорте, которые превратились в чистый анекдот
«Учись у меня, деточка!»: 16 историй о свекровях, с которыми не соскучишься
20+ человек рассказали о своей первой подработке, которую не забудут, даже выйдя на пенсию
16 собеседований, которые прошли по всем стандартам комедии
Истории
4 дня назад
16 начальников, чьи приколы сотрудники пересказывают вместо анекдотов
20 историй о том, как люди поняли, что вот этот человек — и есть их половинка
20+ совпадений, которые дадут фору любой мыльной опере
Истории
5 дней назад