Чудесное. Сходила в оригинал: очень аккуратно сшито. Из-за плиссировки лифа пошла. Заодно посмотрела на референс. отличается, но тут не важно
16 рукодельников, чьи платья и костюмы давно пора выставлять в магазинах — но они шьют только для себя
Фотоподборки
29.04.2026
Иногда для того, чтобы на душе стало по-настоящему приятно, достаточно просто взять в руки отрез ткани и иголку. Рукоделие — это не просто создание одежды, это маленькие радости, которые мы дарим себе и своим близким в каждом стежке. В этих историях живут самые добрые порывы творческих натур, превращающих обычные лоскуты в шедевры. Такие простые и одновременно гениальные идеи заставляют нас лишний раз улыбнуться и поверить, что красота действительно создается своими руками.
«Простое платье, сшила быстро. В офис в самый раз. Если разбавить аксессуарами, то вполне можно использовать и в вечернем образе. И в пир и в мир, как говорится»
«Очень долгое время я не знал, что из этой ткани сшить. Легкая, воздушная. И наступила жара. И родилась идея. Как итог, сшил себе вот такой вот легкий летний костюм»
«Сшила платье с акцентной спинкой»
- Красота какая, спинка правда все меняет! © nandra11 / Reddit
«Сшила себе платье к дню рождения из ткани, которую выбрала в прошлом году в свой день рождения! Изначально я сделала внутреннюю юбку длиннее внешней, но мне это не понравилось, поэтому я подшила ее»
«Платье для выпускного бала моей дочери. Сделала по собственному лекалу. Я шила только для себя и своих детей, а также пару платьев для театрального спектакля»
«Не смогла пройти мимо ткани, очень понравилась. Хотя подобного рода принты я не люблю. Но сочетание цветов меня покорило. Так родилась идея халата!»
«Чувствую себя в этой юбке шикарной дивой! Удивительно, как одежда оказывает влияние на настроение и восприятие себя»
«Превратила платки в платье. Я горжусь этой работой! Я впервые вшивала потайную молнию, и хотя она не самая ровная, она практически незаметна, так что я довольна!»
«Вчера вечером я пошла на свадьбу подруги. Когда меня пригласили, я решила сшить платье сама»
«Воссоздала образ школьной формы моей мамы из 60-х годов. Иногда я так похожа на нее, и в то же время так отличаюсь — эта вещь прекрасно передает это. Стиль был вдохновлен атмосферой фильма „Криминальное чтиво“»
«Думаю, я наконец-то сшила свое любимое весеннее платье. После нескольких неудачных попыток сшить платье, которое бы мне понравилось, я, кажется, наконец-то создала то самое!»
«Это платье я сшила из американского хлопка для пэчворка. Я слегка сглупила на сей раз, поэтому платье после стирки стало несколько короче и более облегающим, чем это задумывалось»
«Моя первая вещь — юбка средней длины с сборками на талии. Раньше я шила стеганые одеяла на машинке, но шить одежду мне всегда казалось сложным. Но решила попробовать сшить юбку из старой ткани, которую нашла»
«В прошлом году к выпускному балу я придумала и сшила свое первое платье всего за неделю! Хотя это платье моей мечты и я его очень люблю, я не прикасалась к швейной машинке в течение нескольких месяцев после этого»
С пропорциями как то неладно, что ли.. Да и погладить не мешало бы
«С тех пор как я увидела эту дизайнерскую выкройку, пролистывая журнал в библиотеке, я не могла перестать о ней думать — она идеально подошла бы к парче, которую я купила в Стамбуле два года назад. И горжусь своей работой и обожаю это платье!»
«Идею этого платья я увидела в интернет-магазине, и тогда же в продажу завезли ткани для пэчворка с орнаментами Уильяма Морриса. Поэтому я решила сшить свою версию платья»
А вот еще подборка фото вещей, сделанных вручную, — и в каждой столько тепла, что хочется потрогать.
Фото на превью Avomarina / Pikabu
