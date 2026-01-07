14 человек, чей поход в гости обернулся незабываемой историей

Казалось бы, визит в гости — это всегда радость и уют, но иногда обычный вечер превращается в комедию положений, когда хозяева внезапно выдвигают немыслимые запросы, или, наоборот, гости решают, что все дозволено. Мы собрали 15 нелепых историй о том, как гостеприимство и этикет разбиваются о странности человеческой натуры.

  • Мы с мужем торт принесли к его друзьям, так жена друга торт убрала и положила на стол какие-то печеньки недельной давности к чаю. Я ничего не сказала, подумала, может этот финт либо для детей, либо для других гостей. И все бы ничего, но через два дня она мне пишет и благодарит за вкусный торт. © Милла Прима
  • Пришла в гости сестра, пошла руки мыть, заметила, что у нас кран сломан. Взяла папины инструменты и приступила к починке. Папа вокруг нее сто кругов намотал, с воплями, что у нее не получится. Сестра просто громко заявила: «Я женщина, а значит я богиня! Я все могу!» И за 10 минут при помощи пары инструментов починила кран! © Карамель / VK
  • В гостях у друга мы должны были быть за столом ровно в 18:00, даже если ужин еще не готов. За ужином нельзя разговаривать, если взрослый не задал вопрос. Ты должен съесть все, что лежит на твоей тарелке, и не можешь просить добавки. Нельзя выходить из-за стола пока отец не отпустит нас. У меня в семье ужин был всегда радостным событием, где каждый рассказывал о своем дне. Так что от таких правил я был в шоке. © 4-stars / Reddit
  • Шесть лет не общаюсь с тещей после нашей ссоры. И вдруг она звонит: «Не могли бы вы подъехать к моему дому на пять минут?» Мы заехали к ней, и она вышла с банкой моего любимого малинового варенья. Я был тронут ее желанием помириться и опустил окно, чтобы взять банку. Но вместо этого услышал: «Открой, пожалуйста, а то я уже два дня не могу насладиться чаем с вареньем». Я открыл крышку, она забрала банку и исчезла в подъезде. © Палата № 6 / VK
  • В детстве, когда бы я ни пришел в гости к подруге, ее бабуля всегда сначала кормила нас, а потом уже мы шли играть. Подруга всегда это объясняла так: «Бабуля приготовила нам еду, и это лучшая еда, которую мы когда-либо ели, потому что она была сделана с любовью». © Apprehensive_Crow329 / Reddit
  • Недавно я решила сходить на свидание с парнем, с которым познакомилась на вечеринке. Весь вечер он мне рассказывал, как мечтает завести собаку, семью и переехать за город. Думаю, вот он — идеальный мужчина. После ужина он предложил пойти к нему домой, ну я согласилась. Приезжаем, заходим, а там его мамаша в халате и бигуди. Стала осматривать меня презрительно, а потом говорит: «Что, сынок, опять новую привел?» Даже не знаю, что меня удивило больше. То, что 28-летний мужик до сих пор живет с мамой в однушке. Или то, что я просто «очередная». © Карамель / VK
  • Подруга пригласила в гости, так получилось, что в тот день я была голодная. Она все время, пока я у нее была, готовила какую-то вкуснятину, но закончив, ничего не предложила. Я сидела, давилась слюной и пила предложенный чай, а потом стремглав понеслась домой, чтобы нормально поесть. © dr.mihailescu
  • Подруга прилетела, собираюсь идти к ней в гости. Внезапно получила список продуктов, которые должна принести с собой: 3 бутылки газировки, 1,5 килограмма креветок, кунжутные семечки и масло, соус терияки и что-нибудь детям. Я маленько офигела.
  • Дело было в конце 90-х. Пришел в гости к девушке, и она решила меня накормить супом. Варево меня не впечатлило, но следующие ее действия просто вызвали шок: она взяла чайник и налила кипяток в кастрюлю с супом. Спросил: «Зачем?» Ответ удивил еще больше: «Мы всегда так делаем. Мама пришла с работы, поела, долила, потом папа пришел с работы, поел, долил». © Oleg Boev / ADME
  • Так как мой муж уехал в долгую командировку, решила позвать пожить к себе подругу. Она только закончила учебу и жить с родителями не особо хотела. Все было обговорено: денег с нее никаких, только помощь. Так вот, после недели ничегонеделания у меня дома, я попросила ее остаться с ребенком на час, пока бегаю по магазинам. Получила отказ. Убраться за собой — отказ, приготовить — отказ. Итог: хочу, чтобы съехала, а выгнать не могу, превратила дом в свинарник, и к тому же работать не хочет. © Подслушано / Ideer
  • Моя мама очень хорошо и вкусно готовит. Повадились друзья моего младшего брата (12-13 лет) приходить к нам в гости и все съедать. Мол, брат сам их приводит. Говорит, что гордится тем, что у нас такая классная мама, и хочет, чтобы как можно больше его друзей попробовали мамину еду. Пару раз мама спокойно кормила, но потом уже стала открыто просить брата не приводить друзей «на ужин». Так как дорого, время затратно и в целом ей не хочется готовить чужим. На что брат очень обиделся. © Подслушано / Ideer
  • Пошла в гости. Нажарила с собой пирожки с мясом и с картошкой. Заранее не ела, думала вместе с ней попробуем. А она пирожки взяла и припрятала, а передо мной поставила тарелку с несколькими кусочками колбасы и хлеба. Я сначала смутилась, а потом взяла и сказала, что рассчитывала вместе с ней пирожки поесть. © Светлана БМВ / ADME
  • Чтобы я еще раз своих родственников позвала на ужин — да ни за что! Я приготовила классные блюда, которые просто обожаю: легкие салаты, запеченный картофель, красная рыбка, жареная курица. Мои сказали, что я совсем не старалась и все по-простому было. Я с ними спорила, что сейчас уже никто не готовит голубцы и не жарит рыбу в кляре. Но они такие: «Ты очень ошибаешься!» Обожаю, блин, эти дискуссии. © Карамель / VK
  • У семьи друга был прекрасный дом с хорошо отделанным подвалом: там были кухня, основная зона, ванная и две спальни. Он был обставлен так, как будто это была квартира. И вся семья, включая троих детей, постоянно жила в подвале. Четыре спальни наверху были полностью обставлены мебелью, но семья пользовалась основной частью дома только когда принимали гостей. И нам бы влетело, если бы мы попытались поиграть в неиспользуемой части дома. Когда я спросил друга, почему они все живут в подвале, тот ответил, что его мама не хочет постоянно убираться. Поэтому они просто не живут в большей части своего собственного дома. Это было очень странно. © Navyblazers2000 / Reddit

