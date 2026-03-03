В следующий раз стоит выбросить мусор в другое время. Или всучить ей свои пакеты и уехать на лифте вверх.
Когда реальность круче любого сериала: 17 историй о том, что в лифтах не бывает скучно
Многие из нас привыкли к тихим поездкам в лифте. Но иногда эти несколько квадратных метров превращаются в сцену для настоящей комедии. Предлагаем вам немного отвлечься и почитать истории, где соседи и случайные попутчики выдали сюжеты покруче бразильских сериалов.
Возвращаюсь как-то домой. Оборачиваюсь, а сзади парень. Ну идет и идет, ничего подозрительного. Подхожу к подъезду — он со мной. Смотрим друг на друга. Он говорит: «Я в гости пришел, вот, у меня шоколадка!» Открываю дверь, заходим в подъезд, я вызываю лифт. Он стоит, мнется. И вдруг начинает подниматься по лестнице со словами: «Я лучше пешком! Девушкам с незнакомцами в лифте ездить не стоит!»
Всегда выношу мусор в одно время. Как-то еду в лифте, на пятом стоит девушка с пакетами. Предложил захватить. Она отдала и даже заходить не стала. Через пару дней ситуация повторилась. А вчера я вышел позже обычного. Она видит меня, сует пакеты и выдает: «Почему так поздно? Я столько ждала тут». Сказать, что я потерял дар речи, — это ничего не сказать.
На днях ехали с соседкой на лифте вниз, у нее на руках был шпиц. По пути лифт останавливается, в открывшуюся дверь начинает входить девушка, и в этот же момент соседка произносит резкое: «Нельзя!» Девушка аж спиной назад ломанулась из лифта. Проржавшись, мы позвали ее обратно и объяснили, что эта команда была адресована собаке, которая собиралась залаять.
Мы с мужем провели ночь в очень хорошем отеле. Утром спускаемся в лифте, с нами едет какой-то мужчина. И тут супруг поворачивается ко мне и такой: «Так что ты соврала мужу о том, где провела эту ночь?» Я от неожиданности аж дышать перестала, как и наш случайный попутчик. Ржу не могу.
Новые соседи заезжали, перевозили вещи, загружали лифт. Подхожу с сыном к лифту и вижу тучу сумок и коробок. Направляюсь к лифту, и мне один из мужчин:
— Вы не влезете с нашими вещами!
Раньше я бы просто ждала лифт и сказала: «Да, конечно». Но не сейчас. И не сегодня!
Мой ответ был:
— Нет, мы поедем, а вы вторым рейсом загружайте. Я не буду с ребенком ждать лифт 10 минут.
Застрял в лифте между 3 и 4 этажом с двумя дядьками. И вот через несколько минут какой-то парень начал колотить в двери лифта с криками: «Карась! Я знаю, что ты там. Тебе кирдык, Карась!» А я не Карась. Когда лифт, наконец, открылся, мы увидели мужика, который, не найдя среди нас того, кого искал, начал жалобно вопрошать: «А где Карась?» На что мы с попутчиками пожали плечами и ушли.
«Неудачный тык»
Когда мы были подростками, однажды ехали с моей лучшей подружкой в лифте торгового центра. С нами в кабине был симпатичный парень. И мы, совсем не сдерживаясь в выражениях, обсуждали его на испанском. Перед тем, как выйти, молодой человек обернулся и сказал нам по-испански, что мы слишком молоды для таких слов. На заметку 14-летним: испанский не является секретным языком.
У нас в районе было всего 2 школы с испанским языком. И по три с французским и итальянским. 80% было с английским, остальные - немецкий. В других районах Минска было еще хуже, так что вероятность в центре, в ТЦ встретить подростков, также изучающих испанский, была минимальна, скорее уж носитель языка с тобой рядом окпжется. Спойлер - нет, в 90-е испанские туристы в Минск не рваличь...
Поднималась к себе в квартиру и застряла в лифте. Звоню диспетчеру, а там сидит неразговорчивый дедушка, на все дребезжит: «Не слышу!» Я начинаю громко кричать, чтоб дед услышал, щедро пересыпая речь эпитетами. Тут на мобильник звонит дочь:
— Ты в лифте что ли застряла?
— Ну да. А ты откуда знаешь?
— Слышно..
Silverchiffa - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Да, в такой ситуации эмоции переполняют.
"Скрабл в лифте"
Мой сосед — красивый до безобразия. Я смущалась, если приходилось ехать с ним в лифте: прихорашивалась, краснела, а он явно получал удовольствие. Но все изменилось в один день. Теперь ничего, кроме доброго смеха, он во мне не вызывает. А все потому, что как-то раз мы ехали вместе, и у него зазвонил телефон. На экране «Мамуля», а на всю кабину раздалось: «Андрюшенька, ты шапку надел?»
Коллега переехала в квартиру будущего мужа, расположенную на 16 этаже. И тут выяснилось, что лифт ее возить не желает: коллега очень маленькая и худенькая, а лифт с защитой от детей и вес меньше 45 кг не воспринимает. Незадолго до декрета, когда саму коллегу за животом практически не было видно, лифт наконец начал возить ее. Она рассказывала об этом так: «Я ему доказала, что уже взрослая!»
Застряла в лифте с директором. Я растерялась, потому что я занимаю должность на несколько звеньев ниже. Но директор заговорил со мной. Следует сказать, что он давно мне нравится. Мы болтали все 2 часа, что там были. Утром я пришла на работу чуть позже и увидела на столе записку, в которой было написано: «Не застал тебя на рабочем месте, но надеюсь встретиться с тобой сегодня в ресторане».
Знакомый живет на 7-м этаже. Как-то утром выходит из квартиры, соседка по этажу увидела его и быстро нажала в лифте кнопку 1-го этажа, чтобы он не успел уехать с ней вместе. Он, недолго думая, ломанулся на 6-й этаж, нажал там на кнопку вызова лифта, а сам побежал вниз, вызывая лифт на каждом этаже. Затем он дождался ее на 1-м этаже, подержал открытую дверь и перед самым ее носом закрыл.
Жду лифт с пенсионеркой и двумя школьницами. Женщина смотрит на них, а потом выдает: «Девочки, как вас в школу с накрашенными глазами пускают? Понамазывались» Девушки стушевались. Потом последовала претензия к широким школьным брюкам. Когда заходили в лифт, не выдержала: «Отстаньте от детей. Посмотрите на себя. У вас брюки мятые и обувь грязная. Займитесь собой». В лифте мы ехали молча.
Захожу с собакой породы кане-корсо в лифт. В лифт залетает барышня лет 16-17. Двери закрываются, и в этот момент она садится на корточки перед питомцем и лезет к морде рукой. Я перехватил даже страдальческий взгляд питомца. Командой переключил внимание зверя на себя, девушку отругал. Вот чем она думала, суя руку в пасть незнакомой собаке с медвежьей башкой и весом больше, чем у нее?
Захожу в лифт, следом втискивается бородатый мужчина: кожаная куртка, татуировки на кулаках. Окидывает меня взглядом и говорит: «Вы не переживайте, Горыныч у меня парень мирный». В общем заходит он в лифт, и тут я вижу, как у него из-за пазухи куртки торчит ярко-зеленая игуана. Весь путь обсуждали, чем кормить такого красавца!
У нас в лифте висит бумажка с номером телефона на случай ЧП. И есть кнопка вызова диспетчера. Как-то раз ехали с мужем в лифте, и я случайно нажала на эту кнопку. Молчание. Я (памятуя про бумажку с номером) говорю мужу: «Да она не работает стопудово». И тут голос из динамика: «Все работает, я вас слушаю». До сих пор краснею, когда вспоминаю.
У нас в подъезде живет кошка, которая часто ездит с людьми в лифте. И многие дают ей какую-нибудь еду. Недавно пришел кот. Кошка бесилась, но в итоге перестала его прогонять. А кот понял, что лифт как-то связан с едой и стал пробовать разные варианты. Один раз он просто зашел в лифт, потоптался и вышел! А кошке стало влом выгонять других котеек и теперь у нас на первом этаже котокоммуналка.
