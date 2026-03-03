Когда реальность круче любого сериала: 17 историй о том, что в лифтах не бывает скучно

Застряла в лифте с директором. Я растерялась, потому что я занимаю должность на несколько звеньев ниже. Но директор заговорил со мной. Следует сказать, что он давно мне нравится. Мы болтали все 2 часа, что там были. Утром я пришла на работу чуть позже и увидела на столе записку, в которой было написано: «Не застал тебя на рабочем месте, но надеюсь встретиться с тобой сегодня в ресторане».