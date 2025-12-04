20 историй о подарках, которые невозможно забыть, даже если захочется

По отношению к подарку сразу видно человека! Есть которые и к милой безделушке отнесутся с радостью, а есть и такие, что к подаренному "китайцу" фыркнут и скажут - Я же " Порш" хотела, на этом ездить не буду...Вот и думай кого выбираешь - друга на всю жизнь или прости Господи...