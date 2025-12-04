20 историй о подарках, которые невозможно забыть, даже если захочется
Есть такие подарки, которые хочется хранить только ради того, чтобы другим показывать и вместе смеяться. Вот и многим героям этой статьи вместо ожидаемого приятного сюрприза преподнесли нечто из серии «Ну как можно было до такого додуматься?» Только представьте букетище тюльпанов, который ухажер купил на занятые у вас же деньги. Представили? Тогда читайте про остальные подарки.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
- Встречались с парнем полтора года. Он тупо с утра в мой день рождения сходил в ближайший магазин, купил там кактус и вручил мне его с таким видом, будто там ключи от Бентли. Еще и сказал: «Я тебе потом под него подарю красивый горшок». © le.tvor.photo
- Мне бывший велосипед подарил. А через какое-то время вручил сувенир из ракушек, на котором отсутствовала часть ракушек, со словами: «Жалко выкидывать, решил тебе подарить». Спрашиваю, зачем он притащил мне мусор, который нужно выбросить, а бывший заявляет: «Чего ты? Он же нормальный еще». Так и не понял, почему мне не понравился подарок. © nataliia.art.coach
- На первом курсе отмечала день рождения, пригласила друзей, в том числе парнишку, который переживал, что мне подарить. Денег, понятно, на подарок не было. Я сказала: «Отстань, хоть кирпич принеси, но приходи».
В итоге у меня появился белый кирпич, на каждой стороне которого были написаны возможные способы его применения. Институт я бросила, а кирпич возила с собой еще несколько лет по разным квартирам. Потом он куда-то делся. Давно это было. Но это, пожалуй, самый безумный подарок. © katitskiy
- Мне в день рождения родственница сказала: твой подарок еще не доехал, потом отдам. Через несколько дней приносит банку соли для ванны... с шиммером. Пришлось потом ванну отмывать от этого блеска.
Еще на Новый год любят дарить гели для душа, а я их практически не использую. В итоге поллитровая бутылка стояла два года. Смотрю на дно: срок годности истек два месяца назад. Еще и воняет дешевыми духами. Подумала, чего добру пропадать, буду полы мыть с ним. © Apple_music / ADME
зачем ждать, пока испортится? банка для жидкого мыла всегда примет неудачников )
- Нас так друг мужа поздравил в день свадьбы. Говорит: «Брат, деньги снять забыл, я тебе переведу». Через 2 месяца год, как переводит. © vika_konfeta
- Я не смогла попасть на день рождения к подруге, поздравила, сказала, что все равно вручу ей подарок. В итоге купила, и вот второй месяц вожу его с собой в машине, никак не можем пересечься. Если честно, мы пересекались на дне рождения друга, но я не догадалась взять ее подарок с собой. Короче, вот такая ситуация, но я отдам, правда-правда. © shumkova8874
- Свекровь навесила нам свою двухгодовалую неухоженную и невоспитанную собаку. Мы с мужем посоветовались и забрали. Лечила, кормила, играла, обучала. И очень быстро собака из нашей превратилась в мою. Твоя собака линяет, твоя собака болеет... И я во всем виновата. Я ее правда полюбила, но жить так больше не могла, собрала все ее манатки и отправила радостного мужа возвращать «подарок». Через пару дней меня уже умоляли передумать, а мужу прокипятили мозги так, что он первый бежит с ней на прогулку. © Подслушано / Ideer
Ну с сыночком же справилась, собачка прицепом, мелочь какая...🤣🤣🤣
- В этом году у меня и моего мужа круглая дата — 30 лет. К его дню рождения готовилась заранее: искала хороший ресторан, обзванивала и приглашала родственников и друзей, долго над подарком думала, себе отказывала несколько месяцев во многом, лишь бы ему купить хороший подарок. Наконец-то нашла идеально подходящие часы дорогой марки. Но мало того, что все заботы о моем дне рождения муж заботливо переложил на мои плечи, так еще и подарил носки с прорезью для всех пальцев. Обидно до слез, а он не понимает, почему мне подарок не понравился. © Подслушано / Ideer
- Когда-то мне добрый папа на окончание 2 класса пообещал купить касатку такую большую, надувную, как матрас. Но когда мы пришли в магазин, то ему вдруг понравилась двухместная лодка, и он купил ее! И вот я, метр роста и 30 кило, надувала этого монстра несколько десятков часов для одного похода на море, потом сдувала, потому что хранить эту бандуру квартире было невозможно! Вдобавок она еще и дырявая оказалась, так что на воде эта беда складывалась под моим весом. © Подслушано / Ideer
Не понимаю людей которые месяцами носятся с идей преподнести что-то эдакое под очередную дату...Зачем столько телодвижений??? Да и с годами начинаешь понимать, что не подарок важен, а то что тебя ещё помнят...😮💨😮💨😮💨
- Девушка боится пауков. Люблю иногда ее пугать ими, но не настоящими, а обычными картинками, типа заставки на телефоне или компьютере. Недавно спускались в подвал дома, мимо пробежала крыса, я заорал как ненормальный. В общем, теперь на нашем общем ноутбуке стоит картинка крысы с пауком во рту, на день рождения получил подарок в бумаге с крысами, мягкую крысу, и кучу бумажных крысок-конфетти. Жду на нашу годовщину носки с крысами и готовлю подвеску в виде паука. © Подслушано / Ideer
- Что обычно дарят молодым на свадьбу? Деньги в конверте, бытовую технику и т. д. Мой дядя из Америки, видимо, решил выпендриться и подарил... живого пони. Стоит сейчас во дворе дома, думаем, что с ним делать-то? © Подслушано / Ideer
- Моя жена из небольшого городка. Ее родители приехали к нам на свадьбу и подарили большой горизонтальный холодильник. Я тогда еще подумал: «Зачем?» Но нам прямо пальцем грозили: «Только попробуйте продать!» Через месяц все стало ясно. Они умудрились буквально забить нам его мясом, пельменями, домашними сосисками и колбасой, заготовками, овощами и фруктами. Мы в магазин начали ходить только за хлебом и химией. Сейчас стоит вопрос о покупке гаража — семья растет, а значит, и запасы тоже. © Подслушано / Ideer
- На работе, помню, отмечали день рождения сотрудницы. Ей исполнялось лет 30. И один сотрудник прочитал ей стих, довольно длинный — поздравление с 40-летием. Все молчали растерянно, только мы с одной коллегой ржали в голос. © Татьяна Пащенко / VK
- Собирались всей семьей идти к моему папе на день рождения. Мы с мужем купили подарок, одевались уже, а сын сидел в кресле и что-то напевал себе под нос. Подхожу к нему и спрашиваю: «Назар, а что ты дедушке хочешь подарить? Может по дороге что-то заехать и купить, чтобы ты лично его порадовал!» Сын с умным видом отвечает: «У меня есть подарок, это песня!» Интересуюсь: «А что это за песенка такая? С днем рождения?»
Он взял и спел мне: «В этот день родили меня на свет! В этот день с иголочки я одет! В этот день теплом вашим я согрет! Мне сегодня тридцать лет!» И ничего, что дедушке исполнялось 75, он обалдел, оценил старания внука и был на седьмом небе от счастья. © Мамдаринка / VK
А , что еще называют детей именем Назар??? Редкое и красивое казацкое имя !!! Молодцы!!!
- Мне в 19 лет парень машину подарил. Я вечером подругу покатала. На следующий день пишет: Я тут подумал, а мне же на работу не на чем ездить теперь, и забрал обратно. Вот батя мой ржал! До сих пор семейный мем. © sashasolar
- Однажды на 8 марта парень «подарил» мне... три вопроса. Мол, я могу спросить его о чем угодно, а он ответит «только правду и ничего кроме правды». То есть человек на полном серьезе подарил мне общение с ним. © agust_jk_
- Получила 101 тюльпан с доставкой на работу. И все бы ничего, если бы этот же персонаж за 3 часа до этого не занял бы у меня ровно столько, сколько стоит этот букет. Деньги не вернул. © dianahasanovna
Деньги не давайте "персонажам" в долг!Тогда 101 тюльпан подарит кто-то достойный!
- У меня день рождения. Я не скромничала, сразу сказала мужчине, что хочу. И вот он подходит ко мне, загадочно улыбается и протягивает бархатную коробочку. У меня сердце замирает — неужели оно? Дрожащими руками открываю ее и аж икаю от неожиданности. Там лежит крошечная ложечка из детского игрушечного набора. Этот юморист смотрит на обалдевшую меня и выдает: «Это чтобы ты готовить училась».
- Под Новый год наступает день обмена подарками. Будущий муж выдает мне тяжелую безликую коробку из серого картона. Открываю ее, а там ваза. Банальная стеклянная ваза. Из тех, что просто покупаются в обычный день для интерьера. Я очень расстроилась. Уже и тот будущий муж давно бывший, но я до сих пор не понимаю, почему испытала такое разочарование. После того случая вазы никому не дарю. © Teana G / ADME
- В начале 2000-х были популярны комплекты типа из шелка — пеньюар, топ и шортики. Так вот, я от моей бывшей свекрови в первый год получила пеньюар, во второй — верх. До низа мы так и не дошли — потому что я с ее корзиночкой рассталась. День рождения у меня в январе, и такой шикарный подарок каждый раз был заодно и на Новый год. А зачем тратиться? © Solncevskaya / ADME
Бонус: подарок, который действительно невозможно забыть
- У меня клиент кольцо жене заказывал. Солидный мужчина. Говорит: «Нужен подарок на 15 лет брака. Что сейчас модно?» Я спрашиваю про ее вкус. Он отмахивается: «Да как все — бриллианты любит». Ну я и заглянул в его телефон — он фото показывал. Открыл галерею, а там жена в саду возится, в старых джинсах, счастливая такая. И куча фото каких-то камней и ракушек. «Это что?» — спрашиваю. Отвечает: «А, ерунда. Она коллекционирует. Из каждого путешествия привозит». И тут его как прорвало — оказывается, она геолог бывший.
В итоге сделали кольцо с необработанными камнями из ее коллекции, вплавленными в нестандартную оправу. Когда вручил — она расплакалась и сказала, что впервые за 15 лет получила украшение, которое будет носить не из вежливости. © rv_jewelry_moscow
Конечно, угадать, что понравится близкому человеку, бывает непросто. Но кактус из соседнего магазина или носки на годовщину свадьбы — это, как нам кажется, уже перебор. Интересно, а какие нестандартные подарки вручали вам? Обрадовались им или тут же убрали с глаз долой?
