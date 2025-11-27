18 историй о начальниках, которые чудят как дышат, а дышат очень часто
Какое же счастье работать рядом с понимающим и чутким руководителем! Но героям этой статьи достались в начальники люди, мягко говоря, со странностями. Одни требуют поминутного отчета о рабочем времени, а другие держат при себе ручки с исчезающими чернилами. Ощущение, что эти шефы живут в своей слегка абсурдной реальности. А что же их подчиненные? Они просто делают свою работу и параллельно наслаждаются этим шоу.
- Как-то мой бывший начальник позвал меня в кабинет, дал свою ручку, попросил записать список заданий и потом все выполнить. Я записала, вернулась к себе и заметила, что чернила исчезают. Благо, я знала, что шеф с причудами, и быстро сделала копию на ксероксе. И вот он вызывает меня к себе и спрашивает: «Что я просил тебя сделать?» Я перечисляю все по списку. Он останавливает: «Нет, ты все не так записала, я просил другое!» Я ему — раз! — и ксерокопию на стол. Тут даже он растерялся. © evgeniadubai
- На предыдущей работе долго задерживали зарплату. Сначала всем отделом терпели, но потом не выдержали. Зашли к шефу в кабинет, предъявили, что мы взрослые люди и не можем месяцами просить в долг. Начальник посмотрел на нас круглыми глазами, а потом выдал: «Вы что, ради денег работаете?»
- Начальница очень хотела меня уволить, а на мое место устроить свою подружку. Помню один из ее закидонов: она заставляла секретаршу записывать в журнал, на сколько минут и куда я выхожу из кабинета. Я громко, чтобы половина этажа слышала, говорила секретарше: «Записывай, иду в туалет». Через 5 минут: «Записывай. Вернулась из туалета!» Через неделю идея с журналом почему-то сама отвалилась. © bibigulaitukenova
- Моя квартира — рядом с работой, я живу одна. Моя начальница живет далеко, за городом. И вот повадилась она ко мне проситься ночевать. Дошло до того, что она сказала мне не стирать сразу постельное белье, ведь она все равно придет еще. Поскольку я уже допустила эту ситуацию, даже не знаю, как ее изменить. Сегодня она вообще попросила у меня ключ, потому что решила пойти на работу позже меня и поспать подольше. © Подслушано / Ideer
- Работала в компании на хорошей зарплате. Но тут в другом месте предложили условия получше. Естественно, согласилась. Пошла рассказать начальнику, что скоро увольняюсь. Спрашивает: «Насколько больше платят?» Говорю: «В два раза». А он вдруг выдает: «Так тебе же не надо столько денег. Куда ты их тратить будешь? Ни мужа, ни детей. Не понимаю».
- Я проходила стажировку у женщины, у которой каждый день надо было заполнять отчет о своей работе поминутно. Это выглядело примерно так:
9:00 — 9:10 — подготовила рабочее пространство;
9:10 — 9:15 — созвон с клиенткой;
9:15 — 9:20 — перерыв.
И так каждая минута. Вручную. Каждый день.
А еще там каждый день надо было писать «чему я научился сегодня». © usenalieva1
- Работаю техническим специалистом в одной небольшой конторе. Зарплаты на все хотелки не хватает. Договорился с начальником, что если буду приводить клиентов, он заплатит дополнительно 10% от прибыли с каждого.
И вот буквально через 2 дня звонит клиент мне на личный телефон: «Здравствуйте! Вы Марье Ивановне 2 недели назад установили и настроили оборудование. Можно мне тоже?»
Говорю: «Без проблем». Даю адрес нашего офиса. Предупреждаю начальника, что клиент приедет за оборудованием.
Приезжает, оплачивает счет, хорошая прибыль получается. На мой резонный вопрос о выплате для меня, начальник отвечает: «Ну это же не ты его привел, он сам тебе позвонил. Поэтому премии не будет». После этого я понял, что нужно искать дополнительный доход не в своей конторе. © Sobolrzn / Pikabu
- Работала в большом гипермаркете руководителем среднего звена. Зарплата была в 2 раза ниже, чем у большинства моих подчиненных. Понимала, что ставку назначает головной офис, но подошла к управляющей, чтобы спросить, почему так. Ответ был гениальным: «Они работают с дорогостоящим оборудованием, испытывают стресс — вдруг что-то сломают на собственном фирменном производстве. А ты работаешь с людьми, это не опасно». © Оксана Журавлева / ADME
так искать надо не подработку, а нормальную компанию, где будут платить адекватно
- Сегодня начальник поздравил меня с днем рождения. Вручил подарок. В упаковку положил открытку в конверте, передал поздравления от жены. Мило. Мы даже обнялись. И тут я решила распечатать конвертик с открыткой. А там красивое поздравление... с 40-летием. Мне вообще-то пока 39 исполнилось. Не то, чтобы я прямо переживаю за цифру, но мы вроде много раз обсуждали накануне, что мне будет именно 39. Решила не расстраивать шефа. Он у нас человек тревожный. Вдруг еще подарок отберет до следующего года. © buba_gem
- Работала я дизайнером. Приходит ко мне начальник (он очень любил называть себя «основателем компании», в которой работало 4 с половиной человека) и просит, чтобы я пофотошопила готовые маникюрчики салона, где работала его пассия. Надо подправить длину, убрать затеки и заусенцы, подправить блики и так далее. И за эту работу он мне предложил сходить в этот же салон на маникюр бесплатно. Он серьезно думал, что я пойду туда, где ноготочки после маникюра приходится фотошопить. © WhiteWhite / Pikabu
- У меня была эпичная начальница. В рабочее время она с упоением и хохотом в отличном настроении рассказывала истории из жизни, не давая возможности сосредоточиться на работе. А в конце дня заставляла задерживаться, чтобы дописать отчеты. И еще пару часов я возилась с бумагами и слушала ее непрерывные истории. Уволилась, когда узнала, как распределилась премия. Отличный урок на всю жизнь! © Евгения Плавская / ADME
- Однажды приехал на работу раньше — до начала смены еще час. Сижу на складе, залипаю в телефон. Подходит начальник ночной смены:
— А ты почему не работаешь?
— Начала смены жду! Еще 40 минут.
— А тебе, чтобы начать работать, нужно обязательно дожидаться начала смены минута в минуту? Можно и раньше приступить, раз уж тут.
— Значит можно не дожидаться конца смены минута в минуту и уходить домой раньше?
— Нет!
— Нет, шеф. Это так не работает. © ZaTaS / Pikabu
- У меня один начальник на работе с одним плавающим выходным, который периодически отменялся «из-за производственной необходимости», любил спрашивать: «А зачем тебе отдыхать?» Оформлено было в виде шутки, но так как выходных становилось все меньше, а фраза звучала все чаще, я ушла оттуда. © Олександра Савченко / ADME
- У меня на одной из работ была начальница — песня просто. Очень милая на вид девушка, но бесила всех неимоверно. Она решила контролировать, чем сотрудники занимаются в рабочее время, и заставляла нас писать еженедельные отчеты.
Потом вместо этой девушки пришла женщина пенсионного возраста, которая не умела работать с компьютером. Все письма она писала на листах, а мы их перепечатывали. Надо ли говорить, что почерк был не самый лучший. Кстати, рабочий день у нее начинался с того, что она зачем-то просила включить ей компьютер. © Анастасия Бахвалова / ADME
- Директор школы, где я работала, собирала весь коллектив по субботам, в наш выходной. Для сплочения. Устраивала походы на природу, всякие «прыжки в мешках». Явка была обязательна. По пятницам после уроков под дверью ее кабинета собиралась небольшая очередь из тех, кто субботу желает провести дома с семьей. Директор требовала объяснения! И да, в понедельник те самые смельчаки из пятничной очереди должны были предоставить фотоотчет о проведенном со своей семьей времени. Я ни разу не посетила эти игрища и ни один фотоотчет не предоставила. Но долго в этой школе я не продержалась. Директор заявила, что у меня проблемы с коллективом и нет друзей. © Зайцева ЭР / Дзен
- Моя начальница любит «экономить», поэтому в нашей языковой школе преподавателем работает ее дочь, студентка-юрист. Все бы ничего, но эта девушка плохо знает предмет. Не знаю, как бы так помягче сказать начальнице, что клиентов мы теряем из-за ее дочери, а не потому, что те нашли школу подешевле. Не хочется потерять работу. © Подслушано / Ideer
- Однажды начальница попросила заказать коврик для входа в офис — прорезиненный и большого размера. Я нашла поставщиков, показала ей подходящие варианты. Ни один не устроил, дескать, они вовсе не прорезиненные и вообще не похожи на то, что она просила. В тот же день она улетела в командировку на неделю и сказала, чтобы в ее отсутствие я подыскала другие образцы. Когда начальница вернулась, я показала ей ровно ту же подборку, на что она сказала: «Ну вот, совсем другое дело». © ari.lifetale
- На предыдущем месте работы начальница сперва была «очень требовательная дама», а потом пошел ежедневный цирк. Как-то красили фасад здания, где располагается один из магазинов. Начальница приехала, все осмотрела. И говорит девушке, там работавшей: «Помой асфальт у магазина, брызги налетели, некрасиво». Помыть. Асфальт. А проверку чистоты магазинов можно было не пройти из-за пушинки, которая прилетела со свитера начальницы. © trollkvinnan / ADME
Да уж, явно не каждый, кто уселся в кресло начальника, способен руководить коллективом. Спорим, что практически у каждого из нас есть пара-тройка историй про таких персонажей «с чудинкой». И если у вас накипело, вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
