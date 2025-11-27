18 историй о начальниках, которые чудят как дышат, а дышат очень часто

Какое же счастье работать рядом с понимающим и чутким руководителем! Но героям этой статьи достались в начальники люди, мягко говоря, со странностями. Одни требуют поминутного отчета о рабочем времени, а другие держат при себе ручки с исчезающими чернилами. Ощущение, что эти шефы живут в своей слегка абсурдной реальности. А что же их подчиненные? Они просто делают свою работу и параллельно наслаждаются этим шоу.