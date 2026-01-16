17 смельчаков, которые теперь 100 раз подумают, прежде чем продавать что-то в Интернете

Хотела купить посудомоечную машину б/у, по фото в очень хорошем состоянии. Звоню хозяйке, а оказывается там жили квартиранты, а она не в квартире сейчас. Говорит мне, я точно знаю, что квартиранты не пользовались машинкой. Попросила своего знакомого, чтоб он нам показал эту посудомойку. Приехали, жуткий дождь начался, этот мужик нас запускает, я смотрю на машинку и не узнаю. Вся в грязном ,жирном, жёлтом кухонном налете. Я говорю , и ею не пользовались? Открываю, посудомойка вся загружена посудой и покрыта изнутри слоем плесени. Ну мы так подумали, что еще фиг отмоешь ее от этой плесени и отказались в общем. Меня, конечно, удивила наивность хозяйки, которая думала, что квартиранты не пользуются рабочей посудомойкой, я после этого объяснила ей всю ситуацию. Мужик был очень недоволен, что его в дождь выдернули просто так, но вслух ничего не сказал.