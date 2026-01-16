17 смельчаков, которые теперь 100 раз подумают, прежде чем продавать что-то в Интернете
Герои этой статьи подумали, что будет проще простого продать старый комод или отдать в добрые руки еще работающий, но древний холодильник. Мол, достаточно разместить объявление на специальном сайте или в местном паблике. Не тут-то было! Впереди их поджидали захватывающие приключения и незабываемые встречи с покупателями
- Решила отдать в добрые руки аквариум и 12 рыбок. Написала в объявлении, что все рабочее, в подарок — корм и улитки. Отдельно указала про самовывоз. И тут мне прилетает: «Девушка! Я у вас заберу его. Умоляю только об одном. Вам нужно сначала каждую рыбку снять на видео отдельно. Мне надо получше с ними познакомиться».
- Уговорила мужа сэкономить и купить зимнюю куртку по объявлению. Созвонились с продавцом, ответила женщина. Жду мужа в машине, он ушел за курткой. Открывает ему мадам в тонком халатике. Муж такой: «И где куртка?» А она томно в ответ: «А вам придется зайти и примерить ее, не стесняйтесь, я пока чайник поставлю». В общем, муж быстро просек ситуацию и вернулся в машину без куртки. Да и была ли она?
- Я выставила на доске объявлений палантин за смешные деньги. Так мне вчера женщина начала написывать, чтобы я ей сфотографировала все варианты, как можно его повязать. © e.s.enina
- Выставила на доске объявлений остатки линолеума. Позвонил человек, сторговался подешевле. Приехал. Выношу рулон к лифту. Он говорит: «У меня нет с собой такой суммы, есть только...»
Молча разворачиваюсь и закрываю дверь в тамбур. Мужчина кричит вслед: «Вернитесь! Хотя бы на проезд в метро скиньте». Не возвращаюсь. Я не жадная, я принципиальная. Он перезванивает: «Выносите кусок, я рассчитаюсь». Выношу. Он пытается что-то объяснить, я снова чуть не разворачиваюсь. «Стойте, не уходите! Вот ваши деньги», — торопится покупатель и достает из пачки две купюры. Вижу, что на метро ему хватит. Даже на поезд.
Молча вручаю ему рулон. Закрываю дверь, не прощаясь. Он кричит вслед: «Нужно всегда договариваться! Вы такая странная и наивная!»
«Нет, — думаю. — Я кремень». © veronikaWFS / Pikabu
- Отдавала телевизор бесплатно. Приехал мужчина, забрал. Потом через несколько дней у меня в профиле появился его отзыв на три звезды. Мужик реально написал: «Далеко везти, мне было неудобно на велосипеде». © tea.birka
Про три звезды, велосипед и телевизор в дар. Если вещь экстремально тяжелая типа холодильника или стиральной машины, то отдача бесплатно- это по сути плата за вынос и утилизацию. Если же идет речь о вещах, которые хозяин сам может легко вынести, то, читая подобную историю, начинаешь понимать тех, кто, вынося что то на помойку, с удовольствием и улыбкой на лице разбивают своё старье что бы хитрожопые товарищи сами напряглись и купили. А то дождешься благодарности!
- Я комод отдавала бесплатно. Так мне пару дней мозги выедали, чтобы никому не отдавала. А потом еще и уточнили, не бываю ли я случайно на метро в центре и не смогу ли я его взять с собой. Конечно, я же каждый день с мебелью катаюсь на метро, могу себе позволить. © _tani_tani__
- Ладно, когда, торгуются, не читая объявления, в котором написано, что торга нет. Но этот кадр меня прямо удивил. Продавал я машину, написал в конце, что обмен не интересен. Так он прочитал полностью объявление и пишет: «Здравствуйте, могу предложить вам обмен на земельный участок». Интересуюсь, читал ли он объявление. А тот выдает: «Не указано, на что обмен не интересен. Может, вы в поиске земли находитесь». После этого я дополнил объявление длинным списком того, на что мне обмен не интересен. © ***574 / Pikabu
- Выставила на продажу шезлонг. В использовании не был, цена ниже магазинной. Прилетает сообщение: «Сегодня могу посмотреть и забрать». Ладно. Звонит дама: «Покажите, чтобы я зря не ехала». Тащусь на чердак, спускаю эту здоровенную ерунду. Распаковываю каждую деталь, снимаю, пакую обратно. Смотрю — конфетка же, я даже продешевила. Перезванивает: «И что? Сколько уступите?» Говорю, не рассчитывайте, на него даже гарантия действует. И началось... Я выслушала все ее железные аргументы и пожелала осуществлять покупки по карману. © lina.argirova
- Бабушка-соседка попросила помочь избавиться от пианино. Никто на нем уже не играет, инструмент просто пыль собирает. Я разместила объявление: «Бабушка отдает пианино, самовывоз, забирать строго с 12:00 до 20:00. Звонить мне, я соседка».
Звонит человек: «А вы пианино привезете?» Злюсь: «Вы читать умеете? Как вам бабушка его должна привезти?» Он в ответ: «Бабушка нет, но вы-то можете?»
Звонит другой: «Я заеду после работы, часов в 10 вечера». Говорю: «Нет, бабушка спит». Удивляется: «Ну вы-то, наверное, нет?» Третий опять про доставку. Я опять про самовывоз. Он с претензией: «А вы представляете, сколько стоят грузчики? Золотым ваше пианино выйдет».
В общем, не продали мы с бабушкой пианино. Летом приехали родственники и куда-то его дели. Может, отвезли такому «покупателю». © tigragulya
- Подарили нам с первой женой на свадьбу две одинаковых мультиварки. Одну она забрала при разводе, а вторая так и стояла в упаковке. Решил продать — вещь новая. Позвонила женщина, сказала, что берет пожилой маме. Долго рассказывала, на каких ее мама диетах, мол, без мультиварки просто не жизнь. Приехала, забрала. В тот же день начала строчить мне сообщения: «Ваша мультиварка не включается», «Вы меня обманули», «Вы мошенник», «Маме стало плохо». Под занавес прилетело сообщение: «Все в порядке, мультиварка работает, мама просто не сразу поняла, как ее включать». И даже не извинилась. © Веб-студия БугровЪ / Дзен
- Продавала детскую кровать, покупательница осмотрела ее и прошла в соседнюю комнату. Ей захотелось рассмотреть комод, который она увидела через открытую дверь. Еще и интересовалась, не продаю ли я и его тоже. А когда я отдавала землю для цветов, женщина решила сфотографировать интерьер моей прихожей. © deli_cat_esse
Бесцеремонность и беспардонность некоторых покупателей просто зашкаливает.
- У нас сломалась микроволновка. Купили новую, а старую я решил отдать и разместил объявление. Мне написал какой-то мужик и предложил самому починить микроволновку под его руководством за 10 минут. За шеф-монтаж запросил небольшую сумму. Я согласился. Первым делом он сказал выкрутить болты и снять кожух, а затем прислать ему фотографию. Я снял болты и увидел, что один контакт отходит. Вернул его на место, и все тут же заработало. Пишу тому мужику на радостях. Он говорит: «Отлично, с вас столько-то». Я подумал-подумал и перевел. Если бы не он, я бы так этот кожух и не снял. Все по справедливости. © AlexandrRayn / Pikabu
- Я продавала набор из 5 кастрюль. Пишет мне одна мадам: «Давай подешевле куплю». А я всего час, как подала объявление. Говорю, что пока подожду, люди в «избранное» добавляют, значит, есть желание приобрести. Так она разозлилась и пишет: «Ешь сама из своих кастрюль! Вари макароны. Не продашь». А я отвечаю: «Тогда отдам бесплатно хорошим людям». Я их через час примерно продала, желающие купить еще были. © МилаЯ / Дзен
Я как-то продавала старый рабочий монитор за очень небольшие деньги. И уже через час должен был прийти чел его забрать и ещё один стал в очередь: вдруг предыдущий не заберет. И мне начал писать очень странный чел, который просил в два раза уменьшить цену! Ну я, конечно, отказываюсь. Он начинает ругаться, что такое барахло я никогда не продам за эту сумму. А мне уже в двери звонят, чтобы забрать...
- Я выставила на продажу джинсы, добавила фото на себе, чтобы было понятно, как они сидят. Так мне мужики писали, чтобы познакомиться. А один даже отзыв оставил, что я не ответила ему взаимностью и вообще я ужасный продавец. © li.lissa
- От прежних хозяев достался нам холодильник. Я убрала его на веранду, но забыла пакет с грибами. И тут вижу пост: девушка просит в дар холодильник. Пишу ей, предупреждаю про грибы. Она радуется: «Ничего, главное, что работает». Муж увез ей этот агрегат. И вдруг она начала возмущенно писать мне в личку, что «в морозилке червяки завелись», а потом, когда я ее в «черный список» закинула, настрочила гневный пост в местный паблик. А ничего, что я отдала ей холодильник, мой муж с приятелем затащили его на третий этаж и муж на скорую руку починил ей розетку на кухне? © Ольга С. / Дзен
- Купила встроенную технику на кухню, пришла пора расставаться со своей плитой. Отмыла, начистила и опубликовала объявление. Начались переписки с покупателями: «Подешевле отдадите?» Отвечаю, что нет. В ответ: «А если сейчас приеду и заберу?» Все равно нет. Дожимают: «У нас денег нет». Бывает, у меня тоже нет.
Все это повторялось не по одному разу, при звонке шел примерно такой же диалог. А вчера приехал человек. Посмотрел и говорит: «Сколько уступите?» Говорю, что мы в переписке уже договорились, что немного скину. Он такой: «Если вы еще уступите, а я вас самсой угощу». И вот он нудил-нудил, пока муж из комнаты не вышел и не спросил: «Какие-то проблемы?» Потом этот мужик попросил его отвезти домой, мол, рядом живет. Масса недоумения по этому поводу. © NalaV / Pikabu
- Продавала двухместный диванчик для салонов красоты или каких-нибудь бутиков. Новый. Покупала себе на кухню, а он по цвету не подошел. Скидывала за половину цены. Позвонил мужчина, попросил сфотографировать его и сверху, и снизу, и сбоку. Поблагодарил, а на вопрос о покупке, ответил, что сам такой соберет. Ему просто нужно было посмотреть, как этот диван сделан. Обалдеть! © ИРИНА / Дзен
Бонус: необычное новогоднее объявление
- Недавно разместила на сайте с объявлениями услугу «Почищу мандарины в большом количестве». Просто хотела приколоться. 200 просмотров. Два раза уже звонили, но я отказалась, не поеду же я реально в другой город, чтобы мандарины чистить. А вообще неплохой бизнес мог получиться бы. © Палата № 6 / VK
Иногда кажется, что некоторые вещи проще выкинуть или отдать на благотворительность, чем связываться с онлайн-продажами. Но мы ведь не боимся трудностей, верно? Так что и у вас наверняка есть истории, похожие на те, в которые влипли герои этой статьи. Вы всегда можете выпустить пар и поделиться ими в комментариях.
После прочтения таких ситуаций - лучше выбросить то, что не нужно, а не связываться с продажей или отдавать что-нибудь бесплатно.
Они так легко чистятся. Это кому могла быть нужна помощь, если речь о частном лице. 🤔
Хотела купить посудомоечную машину б/у, по фото в очень хорошем состоянии. Звоню хозяйке, а оказывается там жили квартиранты, а она не в квартире сейчас. Говорит мне, я точно знаю, что квартиранты не пользовались машинкой. Попросила своего знакомого, чтоб он нам показал эту посудомойку. Приехали, жуткий дождь начался, этот мужик нас запускает, я смотрю на машинку и не узнаю. Вся в грязном ,жирном, жёлтом кухонном налете. Я говорю , и ею не пользовались? Открываю, посудомойка вся загружена посудой и покрыта изнутри слоем плесени. Ну мы так подумали, что еще фиг отмоешь ее от этой плесени и отказались в общем. Меня, конечно, удивила наивность хозяйки, которая думала, что квартиранты не пользуются рабочей посудомойкой, я после этого объяснила ей всю ситуацию. Мужик был очень недоволен, что его в дождь выдернули просто так, но вслух ничего не сказал.