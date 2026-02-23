15 историй о корпоративах, после которых люди на работу выходили под хохот коллег

15 историй о корпоративах, после которых люди на работу выходили под хохот коллег

Корпоратив — это не просто праздник, а настоящая комедия, в которой каждый коллега может внезапно раскрыться с новой стороны. Вы узнаете, почему опасно показывать «крокодила» на начальника, как эффектное платье может слиться с интерьером ресторана и какие секреты скрываются в тихом омуте бухгалтерии.

  • На корпоративе коллега начал оказывать мне знаки внимания. Мне он давно нравился, так что я была только рада. В итоге мы вышли с ним вдвоем на террасу, я уже настроилась на романтик, как он спустил меня с небес на землю: «Юль, у тебя такая большая зарплата. Можешь одолжить мне до получки? Перед праздниками потратился».
  • Помню, как с нашего новогоднего корпоратива супруг забрал свою жену — нашего менеджера по рознице. Сначала она сопротивлялась, затем уже в машине уснула. Муж привез ее домой и лег спать. А супруга его через полчаса проснулась, надела туфли, сумку в зубы — и на такси снова вернулась на корпоратив. Домой повторно она вернулась в 7 утра, увидела, что муж спит и тихонько шмыгнула в постель. Смеялись мы над этим всем предприятием потом. © sova.spljuha / Pikabu
  • Работала курьером, возила документы по офисам. Как-то попала на корпоратив, и меня угостили пиццей. Недавно муж приходит с новой работы: «Ты оставила напоминание о себе на моей работе еще до нашего знакомства». У них на стенде висят фото, а на одном из них среди людей я ем кусок пиццы. © Подслушано / Ideer

«Батя с корпоратива пришел»

  • Отмечали юбилей компании за городом. Играли в «Мафию». В итоге бухгалтерша, которая была мирным жителем, не проснулась первой. Так эта мадам начала целое расследование. Я в шутку спросила, что она собирается делать с виновником. А та без намека на улыбку выдала: «Известно что — буду премии лишать». Мафию мы ей, конечно, не сдали.
  • Был корпоратив. Вроде всех коллег из списка знаю — со всеми общаемся через рабочие чаты и портал компании (большинство — удаленщики). Но на мероприятии мне пришлось заново со всеми знакомиться и знакомить коллег с теми, кого они вроде бы уже знают. А виной всему — аватарки. Мало кто в жизни соответствует фотографиям в профиле. В итоге приходилось играть в угадайку и по наводящим вопросам узнавать, кто есть кто. В общем, предложили в следующий раз на корпоратив сделать бейджики с аватарками и выдавать их при входе, чтобы избежать неловкости. © R.Akirova / Pikabu
  • Пришлось мне после корпоратива везти босса домой. Он сидит на стуле и дремлет. Я говорю: «Одевайся, уходим!» А он джемпер стягивает, вроде как спать собрался. Тут я понимаю, что, если он со стула свалится, то я ж его не подниму, и как рявкну ему в ухо: «Руки подними!» Поднял руки — я обратно джемпер натянула. «Встань!» Встал. Впопыхах нашла две пары перчаток. Умотала шарфом. И повела на улицу. По пути все закрывала и выключала. Командовала ему, куда идти — то вперед, то направо, то налево. Довела так до такси, усадила. Привезла домой и таким же макаром завела в дом. А там на площадке перед открытой дверью уже его жена стоит и смеется. Оказывается, она в окно нас видела! © Виктория Сергеева

«Вот в таком костюме коллега явился на новогодний корпоратив наш сисадмин»

Виктория Сергеева, как Вы привезли босса домой, это просто сказка, а жена его такая умничка с юмором! Повеселили, спасибо за эту историю!)))

  • Начальник моих родителей попросил всех сотрудников написать письма Деду Морозу. Через месяц на новогоднем корпоративе он в костюме Деда Мороза зачитал все и даже исполнил пожелания. Только по-своему. Мой отец попросил здоровья, так что босс подошел к нему, хлопнул по плечу и сказал: «Ну, Саныч, будь здоров!» Девушка из бухгалтерии написала в письме, что хотела бы на Новый год любоваться морем и песком. Дед Мороз торжественно вручил ей картину пляжа в формате А2. © Subman1981 / Pikabu
  • Однажды у меня на прежней работе был новогодний копоратив — ресторан, конкурсы, танцы. Все снимал наш айтишник и на следующий день выложил все фото и видео на общий диск. Вот только бо́льшая часть видео состояло из моей танцующей задней части. Я и до того дня знала, что он ко мне неровно дышит, но после об этом узнал весь коллектив. Было очень неловко, хоть лично я не делала ничего предосудительного! © Ольга Г. / Dzen
  • Я был уверен, что истории про «бухгалтерия гуляет» — это преувеличенные случаи из жизни. Но несколько дней назад я понял, что выдумка не сравнится с реальностью. У нас была бухгалтер — милая женщина лет 40–45. На корпоратив понеслось: дама отбирала микрофон у ведущего, танцевала на стульях, рассказывала про своих мужей и детей. Потом доставала мужиков в кафе, и ее совершенно не смущало, что некоторые были с женами. А в конце она забрала поднос с мясом и уехала домой. Но через полчаса она вернулась, сорвала конкурс — и только после этого уехала окончательно. © Aleks2201 / Pikabu

«Корпоратив отменили, а я напекла десертов на 40 человек!»

  • Купила на корпоратив эффектное обтягивающее платье расцветки «зебра». Думала, буду самая знойная. Ага... Нас, таких красоток в черно-белую полоску, было двое. Но это еще цветочки! В точно таких же зебровых принтах оказались все многочисленные диванчики в ресторане! © Подслушано / Ideer
  • Одно время работала в ИТ-компании, в которой много внимания уделялось корпоративной культуре. Например, праздники часто превращались в некое подобие квестов.
    Как-то на 23 февраля девушки решили сделать из офиса полицейский участок, а один кабинет — местом преступления, которое должны раскрыть мужчины. На полу сделали белым скотчем человеческие очертания. Расследование получилось веселым, праздник удался, и довольный коллектив ушел на выходные. Но прибраться на «месте преступления» никто и не подумал.
    Далее — со слов сотрудника, который на следующий день пришел в офис на дежурство.
    Сижу в кабинете, вдруг слышу женский крик на весь этаж. Побежал по коридору, смотрю — у открытого кабинета, где проходил квест, стоит наша техничка и причитает. Еле объяснил ей, что это были просто декорации для игры. Сказала, что мы ненормальные. © Unknown author / Pikabu
  • Я — индивидуальный предприниматель и работаю одна, так что на корпоратив пошла на прошлую работу. Была рада увидеть бывших коллег и все же понять, что работа на себя — это лучше всего. Когда почти все разошлись, бегала по коридорам конторы и кричала, что мне больше не надо здесь быть ни минуты, не надо никого слушать, надеяться на премии! Накричалась от души, довольная. © Подслушано / Ideer

«Босс периодически устраивает нам пицца-вечера, и каждому достается кусочек»

  • Был у нас корпоратив на днях, так коллега всех впечатлила тем, что садилась на шпагат в любом месте танцевального зала. Этих шпагатов она сделала пару десятков. Все боялись, что она потом к автобусу так и пойдет. © Sepulka77 / Pikabu
  • Был корпоратив на работе. Выступала перед нами очень популярная группа. И есть у них классная песня, очень она мне нравится. Записывала я ее на видео, на память себе. На следующий день включаю, чтоб посмотреть, что получилось, и вместо прекрасного и мощного голоса солистки услышала чей-то рев. Это я так «тихонечко» подпевала этой песне, совсем заглушив голос исполнительницы. Вот на память, так на память вышло. © Карамель / VK
  • Каждый год наш корпоратив проходит в одном и том же ресторане с видом на залив в ночь, когда на заливе устраивают парад иллюминационных лодок. В этом году случилась неприятность с трансформаторной будкой, и в ресторане отключилось электричество. Да и на близлежащих территориях тоже. Все включили фонарики на телефонах, чтобы хоть меню можно было прочитать. Меню, кстати, в итоге оказалось сильно лимитированным, так как у ребят на кухне функционировали только плиты на газу. Бо́льшая часть столиков в зале сидела вообще без света, даже телефоны не включали. В общем, этот корпоратив стал самым запоминающимся из всех, что у нас были. © joanne122597 / Reddit

Такие памятные моменты делают коллектив родным, а рабочие будни — чуть менее официальными. Хотя у некоторых людей и без того каждый день как праздник:

