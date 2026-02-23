15 историй о корпоративах, после которых люди на работу выходили под хохот коллег

Виктория Сергеева, как Вы привезли босса домой, это просто сказка, а жена его такая умничка с юмором! Повеселили, спасибо за эту историю!)))
Корпоратив — это не просто праздник, а настоящая комедия, в которой каждый коллега может внезапно раскрыться с новой стороны. Вы узнаете, почему опасно показывать «крокодила» на начальника, как эффектное платье может слиться с интерьером ресторана и какие секреты скрываются в тихом омуте бухгалтерии.
Такие памятные моменты делают коллектив родным, а рабочие будни — чуть менее официальными. Хотя у некоторых людей и без того каждый день как праздник: