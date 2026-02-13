15 комичных историй, которые могли произойти только в офисе

15 комичных историй, которые могли произойти только в офисе

Кто сказал, что работа — это скучно? Тут и яркие сплетни, и неожиданные выходки коллег — каждый день как в кино. Пользователи сети поделились курьезными историями, которые стряслись с ними в обычный рабочий день и сделали его незабываемым.

  • У нас на работе решили устроить корпоратив с конкурсами. Один из них был «угадай коллегу по детской фотографии». Все шло нормально, пока на экране не появилось фото ребенка в кожанке, с нарисованными татухами, в черных очках возле мотоцикла. И все начали перебирать имена. Когда варианты закончились, встала я и призналась, что это мое фото. Катя, 32 года. В свободное время гоняю с мужиками на байках, на работе об этом не знают. © Палата № 6 / VK
  • Я работаю в архиве, у нас там исторические документы. Новый сотрудник в свой первый рабочий день принес еду в рабочую зону. Хотя повсюду висят таблички, что есть можно только в комнате отдыха. И это просто здравый смысл. Босс сначала предупредил парнишку. Но пару дней спустя он снова ел за своим столом. Попрощался с работой естественно. Не знаю, был ли он высокомерным или просто невнимательным, но ему определенно нечего делать рядом с документами XVIII века. © p38-lightning / Reddit
  • У нас работал странный айтишник. Казалось, он мало что делал, зато всегда был на виду и стремился наладить контакт с коллегами. Но вот как-то его попросили помочь генеральному директору с компьютером. Парень пришел, бросил взгляд на компьютер и сказал: «Неудивительно, что не работает. У вас отвратительная марка компа». Потом он потратил еще 10 минут, высказывая генеральному, какой неудачный компьютер тот выбрал, и жалуясь на свою работу. После этого его уволили. © englishgirlamerican / Reddit
  • Работала в женском коллективе, дамы там были с характером. Принесла на работу свою чашку, но ее вечно кто-то брал без спроса. В итоге решила я их проучить. На следующий день притаилась за дверью и жду. Через секунду слышу визг. Короче, я купила чашку с отверстием сбоку, которое закрывается только специальным ключом-заглушкой. Одна коллега по привычке схватила мою кружку и налила минералку, которая тут же брызнула на стол. Спокойно захожу и говорю: «Ой, кажется, кто-то наконец-то понял, что чужие вещи трогать не надо». С того дня меня и мои вещи обходили за километр, видимо, решили, что со мной лучше не связываться.
  • На работе одна сотрудница странно вела себя со мной. На совещании все мои реплики мимо ушей пропускает. Прихожу чай пить, она демонстративно уходит. В конце концов я напрямую ее спросила, где я ей дорогу перешла. Ее ответ буду вспоминать на пенсии. Она сказала, что я предала ее доверие во сне. Ей буквально приснилось это, а она возьми и затаи обиду на меня в реальной жизни.
  • Как-то сотрудничал с коллегой из другого подразделения нашей компании. Его направили к нам на один проект. И вот доделал он работу, сообщил моему руководителю. Тот проверил, и выяснилось, что сделано халтурно. Когда руководитель указала на ошибки и попросила исправить их, коллега ответил: «Вы просто сказали мне сделать. Вы не говорили, что нужно сделать это правильно!» Надолго этот сотрудник не задержался у нас. © Палата № 6 / VK
  • На нашем этаже в офисе стоял трехколесный велосипед. Менеджеры поставили его просто по приколу. Одна девушка, которую наняли примерно в то же время, что и меня, вместо того, чтобы работать, каталась на этом велосипеде по офису весь день. Она даже не включала свой компьютер. Просто садилась на велик и каталась по офису, болтая с людьми. И так до тех пор, пока не уходила на обеденный перерыв. В тот день, когда ее уволили, ее пришлось вывести из здания, потому что она кричала: «Вы несправедливо ко мне относитесь!» © Chavestvaldt / Reddit
  • Один новенький парень у нас включил камеру во время видеосовещания, лежа в постели. Он даже не сидел, а именно лежал на подушке, без рубашки, держа телефон над собой. Самое смешное было то, что на этих встречах необязательно включать камеру. 90% сотрудников компании без нее сидят. Когда на чувака обратили внимание, в ответ он сказал, что ему не говорили, какие у нас часы работы. По-моему, если запланировано общее собрание, то можно предположить, что это считается «рабочим временем». © nooneneededtoknow / Reddit
  • Наняла сестру своих друзей официанткой в наш ресторан. Через три часа после начала первой смены она свернула работу, сказав мне, что у нее трудный период. А еще она полчаса постила фотки с вечеринки. Уволила ее через соцсети. Девушка ни дня не проработала, потом попыталась подать заявление на пособие по безработице. А после еще ее отец позвонил мне и попытался угрозами заставить меня снова нанять ее. Ей было 34 года. © Severe_Performer_726 / Reddit
  • Вышла на новую работу. Теперь начальник моего отдела — моя свекровь. Я работаю в вечернюю смену, она в утреннюю, практически не видимся. Все более-менее хорошо. Но! Только что от мужа узнала, что свекровь посоветовала мне туда устроиться, чтобы я была ее «шпионом» и все про всех рассказывала: что делают не так, кто косячит, бездельничает и так далее. А я так не могу! Спросит — буду молчать. © Подслушано / Ideer
  • Ездила с директором на переговоры с клиентами. Те тянули, а шеф никак не угомонится. Как-то он заходит ко мне в кабинет, протягивает пачку бумаг с их претензиями и говорит: «Загляни-ка на досуге». А я в этот момент не заметила, как произнесла мысли вслух: «Да как же я устала от него!» Холодный пот по спине, дыхание перехватило. И тут он вздыхает и совершенно искренне выдает: «Согласен, да. Этих клиентов надо было с первого же дня прогнать. Знаю, что ты тоже вымоталась из-за них. Если что, можешь сегодня домой пораньше идти». Такого везения я не ожидала.
  • Один чувак проработал в нашем кафе всего три дня. Клиентка вернула еду, потому что она была немного сыроватой. Мы ждали замены духового шкафа и предупреждали клиентов, когда они заказывали горячие блюда, но все же такое случалось. Так новичок взял ее блюдо, откусил такой большой кусок, что половины не осталось, а затем вернул ей со словами: «Да все тут в порядке, ешьте!» Женщина стояла молча, я застыл. А мой клиент, который в этот момент оплачивал заказ, еле сдерживал смех. © skummelgutt / Reddit
  • У нас в офисе работал один товарищ. У него было свое рабочее место, но он, кажется, считал, что офис — это коммунальная квартира, а не личное пространство. Однажды я ушла в двухнедельный отпуск. Когда вернулась, обнаружила, что мой стол, который я оставила в идеальном порядке, был полностью... арендован. Слава не просто подвинул мои вещи. Он вынес мой личный монитор, заменив его на свой старый, а вместо моей клавиатуры и мыши поставил свои. Но самое смешное случилось, когда я потребовала вернуть мой стол в исходное состояние. Слава с абсолютно серьезным лицом ответил: «Слушай, а зачем ты вообще возвращалась? Я думал, ты уволилась. Я тут уже почти месяц, стол теперь мой. Ты можешь взять вон тот свободный в углу, пока я его не занял». © Подслушано / Ideer
  • Сидим с коллегами в столовой, делимся планами.
    — Все время в Санкт-Петербурге отпуск проводим, впору квартиру подыскивать и переселяться! — посмеялась я.
    Нас, как оказалось, подслушивала санитарка-сплетница. Через пару часов вызывает меня к себе в кабинет заведующая и говорит:
    — Юля, вы уже нашли себе замену?
    — Меня увольняют?
    — По слухам, вы собираетесь переехать в Санкт-Петербург и уже нашли там работу и квартиру. © JxaJxa / Pikabu
  • У нас в офисе есть одна пожилая женщина, которая никогда не моет за собой посуду. Иногда мы с ней ругаемся, иногда молча моем за ней ее тарелки и чашки из-под кофе. Но апогеем стал день, когда она собрала несколько чашек и 2 ложки, отвезла домой, там помыла в посудомоечной машине и на следующий день привезла обратно. © Подслушано / Ideer

