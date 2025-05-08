14 историй, в которых офис превратился в сцену, а сотрудники — в актеров
Народное творчество
15 минут назад
Офис можно сравнить с театральными подмостками, где каждый играет определенную роль. Но вот некоторые коллеги и клиенты иногда переигрывают и такую отсебятину несут, что любой режиссер бы за голову схватился. Впрочем, и без подобных персонажей занимательных историй на рабочем месте хватает.
- Более 3-х лет работаю в одной компании. Коллектив и профессия устраивают, но появилась у нас женщина, которая занимается регулярными поборами. То на чай надо скинуться, то на день рождения. Зарплата у нас достойная, но минус в месяц из нее стабильный. Я бы нашла деньгам лучшее применение. Отрываться от коллектива нехорошо, назовут еще жадиной или скупердяйкой, но почему бы конторе тогда не покупать чай и печеньки на общий стол? Мне проще приносить себе, ведь я точно знаю, сколько и что пью и ем, а к общим печенькам и чаю порой раза 2 прикоснешься за месяц, а их уже и нет. Снова скидываться пора! Я понимаю, если бы мы только своим кабинетом скидывались, но зачем делать общую кухню на все отделы? Фирма-то большая! Продолжать сдавать деньги или наплевать уже на такую самодеятельность? Уверена, что мне на день рождения тоже не все скидываются, так как сумма не особо большая получается. Не хочется прослыть жлобом. © v##########@yandex.kz / y—story
- Рабочий график у меня просто адский. Все родные постоянно возмущались, мол, никакой личной жизни. Но меня все устраивало. С одной стороны, хотелось семью, а с другой, хотелось карьеры. И, как всегда, у судьбы на нас свои планы. Совершенно случайно в другом городе на конференции мы встретились с одним молодым человеком. Разговорились, нашлось столько общих тем! Он такой же трудоголик, как и я. И приехали на эту конференцию мы из одного города. В общем, стали встречаться, а потом и жить вместе. Да, оба так и пропадаем на работе, но нас это устраивает, мы счастливы. И тут я поняла — нужно просто встретить человека с такими же целями, амбициями и взглядами на жизнь, тогда ни работа, ни другие факторы не помешают развитию отношений. © Рабочие истории / VK
- Сижу на работе, попиваю кофеек и жду кандидата. Открывается дверь. Заходит женщина лет 40. Ни здрасьте, ни до свидания. Плюхается в кресло напротив. Слегка задирает мини-юбку, подтягивает чулки и говорит мне: «Ну что ты пялишься? Сбегай за директором. У меня назначено». Беру чашку с остатками кофе. Дохожу до кухни, кладу чашку в раковину и возвращаюсь. «Ну, здравствуйте! Я — директор». — «З-д-д-р...» И выскочила из кабинета, словно ее кипятком обдали. Ну и поговорили. © Огурчик Рик / y—story
- У нас в конторе одна девушка пахала за троих, а платили ей мало. После 3 лет такого режима вдруг уволилась, нашла работу с крутой зарплатой. Как-то созвонились с ней, и она рассказала, почему ушла: наш шеф однажды разболтал на вечеринке, что есть у него в штате наивная девочка, которая пашет за троих, а платят ей минимум. Один из присутствующих нашел эту девочку и предложил зарплату в два раза выше и нормальный график работы. © t###########@yandex.ru / y—story
- Направляюсь на совещание в большой конференц-зал со стеклянными стенами с чашкой кофе в руке. Врезаюсь прямо в стеклянную дверь. Она не разбилась, но я пролил на себя кофе на глазах у всех. © misanthrope2327/ Reddit
- Есть у меня основная работа, но 3 года назад я стала брать еще и подработки — репетиторствую. Легко нахожу общий язык с детьми, вот с родителями порой бывает трудно. Особенно мне нравятся те родители, которые в марте-апреле решают ознакомиться с дневником своего чада и с ужасом обнаруживают, что он где-то не успевает. А тут же конец года, нужна пятерка, ну хотя бы четверка! Что делать? Нужен срочно репетитор. Я целый месяц занимаюсь с чадом, объясняю, учу, задаю домашние задания, естественно, чтобы ребенок повторил освоенный материал, но не перегружаю, а потом прихожу и начинается: «Ой, а Ванечка не успел сделать домашнее задание, мы в гости ездили. Ой, а Алисочка так устала, я решила не напрягать ее заданиями. Вы знаете, сегодня 32 градуса было, мы ездили отдыхать к бассейну, было не до заданий». И когда таким ставят в конце четверти 2 или 3, начинают винить репетитора, то бишь меня. Просто обидно как-то. Ты вроде трудишься, вкладываешься, а отдачи никакой, еще и ругают потом. © Рабочие истории / VK
У нас есть и другие истории о репетиторах и их учениках:
- Как же меня все бесит! Я перешла на руководящую должность, работаю по много часов с одним выходным в неделю. Сейчас стало полегче, иногда могу взять еще один выходной в неделю, но я все еще вскакиваю в холодном поту в 6 утра по выходным и не знаю, какой сегодня день недели. Я хочу спать! Отпусти меня, рабочая белка! Я мечтала о руководящей должности, но не думала, что это так... © Рабочие истории / VK
- Муж — нереальный трудоголик. Иногда мне кажется, что он живет только работой. Он приходит домой, а в голове все равно еще там. И я всегда задумывалась, а вот случись со мной что, как это все будет? Я, больная, буду в приоритете или опять работа? Вселенная ответила на мой вопрос. В начале этого месяца я попала в больницу. Муж приезжал ко мне каждый вечер, но максимум на 10-15 минут. Привез еды, рассказал опять же о работе и убежал. Все. Тут меня оперируют, он приехал вечером, спросил, как я, сказал, что ему некогда и уехал. У него корпоратив. Ни на минуту опоздать нельзя. И вот все это время я задаю себе один и тот же вопрос: это нормально или мне нужно бежать? Больше склоняюсь ко второму. © Рабочие истории / VK
- Училась на биолога, который должен ездить в экспедиции. 3,5 года гимназии и 6 лет в университете посвятила обучению. Треть жизни. К 30 собрала комбо аллергий на весь полевой сезон (злаки, береза, полынь), атопический дерматит, из-за чего в перчатках мне очень плохо рукам, поэтому работа в лаборатории потенциально тоже невозможна: в любых перчатках руки неистово потеют, и их тут же разъедает пот, а перчатки скользят так, что пару раз приборы для уборки выскальзывали. Зрение у меня минус 4, сейчас разбираюсь со спиной. А еще я люблю готовить, но от картошки руки разъедает (а в перчатках руки тут же потеют, и нож при движении соскальзывает и пропарывает перчатку). Радует, что 3 года назад переучилась на аналитика данных, ушла из исходной профессии и обрела новую, любимую. © Anna Zaroutskaїa / VK
- А я мечтала быть дизайнером, ходила в художественную школу. Но сомневалась в своих силах и не стала даже пробовать поступить, пошла «как все» в политех на радиофакультет, будучи гуманитарием. Потом устроилась на завод, но не понравилось. Я ненавидела технику и чертежи, рисовала дома, в итоге ушла в декрет. Во втором декрете получила второе высшее «графический дизайнер», устроилась в типографию сначала, год там проработала и ушла работать на себя. Я хочу сказать, что меня никто не заставлял, я сама тогда не знала, как лучше. С возрастом больше понимаешь, что нравится, и никогда не поздно сменить профессию! Сложнее — да, но если есть желание, то все возможно. © Ksenia Maksimova / VK
- Работаю в школе. Если заговариваюсь, говорю громко: «Гав, мяв, кар». Дети смеются, инцидент исчерпан, урок продолжается. © Катерина Лисичкина / ADME
- Профдеформация... Она такая. Я работаю главным бухгалтером уже более 25 лет. Ляжешь так вечерком помечтать, как прилетела тебе куча денег и работать больше не нужно. И вместо того, чтобы мечтать, как буду их тратить, начинаю считать, какой налог отдам, как правильно оформить, куда вложить, чтобы не профукать такое богатство. Короче, еще ни разу их не потратила! © Подслушано / Ideer
- Работаю официанткой в известном четырехзвездочном отеле. Все мои знакомые уверены, что туда приезжают крутые дяди с золотыми цепями толщиной с большой палец. Думают, что я деньги мешками домой таскаю. А мне стыдно признаться, что в бистро получают больше и на нервы действуют меньше. Так что работа в известном заведении — это не показатель большого дохода. © Подслушано / Ideer
- Я по профессии — дизайнер. Искала работу по специальности чуть меньше месяца. Нашла. В прошлую пятницу меня вызывает к себе начальник и говорит, что вынужден сократить штат сотрудников, а так как я проработала меньше других, то с меня и начнут. И тут же начал мне лить, как я тогда думала, всякую чушь: «Не переживай, я за тебя словечко замолвлю...» Я не выдержала, разрыдалась, вышла собирать вещи. В пятницу вернулась за документами к кадровичке. Как вдруг мне позвонил директор другой рекламной компании. Пригласил на собеседование. Я вместе с документами лечу по адресу, записанному на левой ладони. В тот же день успешно прохожу собеседование и начинаю работать! Зарплата нормальная, коллектив доброжелательный... Работа — супер! А я не верила, что бывший начальник действительно за меня словечко замолвит... Еще раз спасибо ему за человечность и честность. © t#########@gmail.com / y—story
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