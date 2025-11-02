18 человек, которые просто хотели отдохнуть в отеле и не ожидали таких сюрпризов
Выбирая отель в поездке, мы мечтаем о беззаботном отдыхе, где можно расслабиться и ни о чем не думать. Но иногда реальность устраивает настоящий квест, который не снился и самым отчаянным искателям приключений. Здесь подборка историй людей, которые столкнулись с тем, чего не ожидали. Спойлер: иногда это настоящий кошмар, а иногда — щедрость, от которой захватывает дух.
- Прекрасно помню, как мы с мужем впервые в жизни смогли выбраться на отдых в другую страну. Полетели тогда в Египет, взяли какой-то тур, как советовали друзья. Боже, мне нравилось все, от полета и аэропорта до отеля и окрестностей! Я сама не выпускала телефон из рук, все фотографировала на память, так еще и мужа каждую минуту просила: «Сфоткай, сфоткай, сфоткай!». Под конец нашего двухнедельного отдыха он перестал откликаться на имя «Олег», потому что он стал «Сфоткай». © Мамдаринка / VK
- Отдыхали в отеле «все включено». И вот отпуск подошел к концу, ждем трансфер в холле. И тут сотрудник просит меня открыть чемодан. Я остолбенела просто. А он хмыкает и выдает: «Ну а что. Мужчины постоянно таскают туалетную бумагу, ну а женщины вообще — полотенца».
- Мама привила мне любовь к впечатлениям. Она всегда говорила: «Свое жилье — это база, остальное — это впечатления. Никакая шмотка, тачка, часы не запомнятся тебе как путешествия». Самым первым ярким впечатлением для меня стала поездка в Доминикану. Мама выбрала отель, где точно есть фламинго. И вот пляж, океан, я, и рядом свободно гуляют эти птицы! Мы побыли там недолго, но это навсегда убедило меня, что ничто материальное не заменит впечатления. © Подслушано / Ideer
«Это оставил мне отель в качестве приветственного жеста, когда я заехал»
- Парень, 25 лет. Встречался с девушкой пару месяцев, решили сгонять на недельку на море. Так как знакомы еще не особо, я не был готов брать все расходы на себя, она была не против оплатить билеты и отель 50/50. В отеле все было отлично, кроме того, что мы устраивали романтик и свечами испортили подоконник в номере. В итоге с нас при выезде попросили 10 тысяч за ущерб. Я сказал, что плачу 5, и ей, что с нее еще 5. Обиделась, не общаемся. © Подслушано / Ideer
- Когда-то отдыхали за границей в Китае на острове Хайнань. И сразу пятизвездочный отель, лоджия с видом на море. Балдели десять дней до первого тайфуна. Ветер с моря дул, ветр с моря дул, нагонял беду. Как в песне. Такой стены дождя я еще не видел. Естественно, лоджия наполнилась водой, которая через плохой уплотнитель дверей хлынула к нам в номер. Местные не помогают, других спасают. Положил полотенце и зажал дверью, затем вычерпал 20 ведер, и мы спасены! © Подслушано / Ideer
- Жила я в гостинице в маленьком городке, зимой, в огромном срубовом доме на десяток номеров и немножко в стороне от центра. Так вышло, что жила в гостинице вообще одна — завтраков там не было, администрация работала с 8 до 17, охрана сидела в своей сторожке — было немножко страшновато одной в огромном доме на три этажа. И вот прихожу вечером с завода, а на крыльце меня встречает она — вот прям кошка Бабы Яги. Но стало как-то полегче, хоть какая-то живая душа. © MelantoMania / ADME
- Отдыхали в отеле «все включено» в Таиланде. На выезде сотрудники докопались до женщины. Требовали открыть чемодан, мол, она что-то могла стащить. А тетка ни в какую. Говорю: «Вы, правда, что-то взяли?» Отнекивается. Открыла все-таки, и мы офигели. Там было просто несколько килограммов дуриана и манго. Ну, это, конечно, впечатляло, но было непонятно, чего она боялась.
- Мой уже бывший парень типа экономный. Мы хорошо зарабатываем, и я привыкла к определенным удобствам, жили мы отдельно, поэтому не знала нюансов. Договорились лететь на отдых, я беру билеты, он — отель. Заранее сказала, что отель нужен на уровне, он, конечно, согласился. Полетели туда бизнесом, а вместо отеля какой-то клоповник! «Ачетакова, мы же в отеле спать будем только, зачем там нормальный душ, приличный завтрак и удобная кровать?» Съехала сразу, нашла годную гостиницу, его билет обратно аннулировала. Так этот дурак сначала радостно пытался вселиться в мой оплаченный номер, а потом возмущался, что самому надо билет обратно покупать. Слов нет. © Подслушано / Ideer
- Многие мои подруги жалуются на своих мужей, мол, те не хотят их свозить на Мальдивы, куда-то отдохнуть на острова. А я обожаю своего мужа, потому что он в этом году отвез за город, прямо в лес, к озеру, где не было ни единой души! Мне так нравятся такие места, где можно уединиться с природой, послушать пение птиц, воссоединиться с Землей. Только там я могу по-настоящему отдохнуть, восстановить силы и быть собой. Никогда не нравились курорты, вылизанные отели, нафуфыренные люди. Мне достаточно палатки в лесу, любимого человека и тишины. © Мамдаринка / VK
- В студенчестве с подругой полетели в Турцию по горящей путевке в 3-х звездочный отель, денег взяли немного, чисто на сувениры. Подруга пошла мыть голову и расколола пластмассовую насадку душа чуть выше стыка со шлангом! Мы в панике, что нам припаяют штраф на сумму, которой просто нет, побежали в магазин. Купили суперклей, с пальмы надрали паклю. Обезжирили поверхность, намотали паклю на душ, щедро залили клеем и соединили части. После нашего ремонта душ работал отлично! Мы были счастливы и невероятно горды своей смекалкой! © Подслушано / Ideer
«Египетские горничные каждый день умели нас удивлять»
Ну вам достаточно палатки в лесу, а другим нет. Некоторые вообще предпочитают на огороде с Землей воссоединяться, на вкус и цвет, как известно...)
- Как-то приехали в Египет отдыхать, заселились в отель с бассейном. Пошла с мужем поплавать. Плаваю, все нормально, водичка освежает. Вижу, плывет палка, думаю, странно, ведь ни одного дерева поблизости. Подплываю к ней, а у нее вырастают усы, потом лапки, а потом она убежала от меня. По словам мужа, я выбегала прямо по воде. © Подслушано / Ideer
- На отдыхе в море заглох катер. Я, подруга и два парня. Катер маленький, ночь, мы в открытом море, ни фига не видно вокруг, вода из-за волн в него заливается, подруга ревёт. Так страшно мне никогда не было! Через час нас нашла береговая охрана. Оказалось, нас уже часов пять ищут, т.к. парни взяли катер на час, а мы катались пол дня. Гид орал на нас на весь отель. Утром все на нас пялились. А у меня до сих пор фобия маленьких катеров. 10 лет прошло. © Подслушано / Ideer
- Запланировала поездку на море. Нашла хороший мини-отель, проверила погоду. Приехала: вечер, погода классная, уснула с мыслями о незабываемом отдыхе. В итоге каждый день просыпалась в пять под крики соседских детей, которых пораньше поднимают на море и собирают три часа (просьбы быть потише не работали). Четыре дня шел дождь с грозой. Море — лед. Начались месячные прям на пляже. Потом солнце, жара +35, не море, а сплошные водоросли. Тут же миллион огромных медуз. Обгорела, получила тепловой удар, уехала. Незабываемо. © Подслушано / Ideer
- Мой парень и я этим летом остановились в одном очень пафосном отеле. Комната была вся в зеркалах. Туалет находился в отдельной комнате, но и там стены были зеркальными. Получается, мне приходилось устанавливать зрительный контакт с самой собой во время самых неловких моментов жизни. © airhornsman / Reddit
- Эх, скучаю по тем временам, когда маленьким ребенком ездила с семьей в пятизвездочные отели. Всегда тянулась за напитками и снеками в холодильнике, пока не видела рядом ценник. В тот момент я усвоила: за все приходится платить. © Yana_dice / Reddit
- Иногда мы с моим молодым человеком устраиваем себе выходные в отеле. Не знаю, есть в этом своя романтика, словно в американских фильмах, где пары останавливаются в придорожных мотелях, пьют и едят что-то вкусное, смотрят фильмы. Недавно были в одном большом отеле, и со мной произошла странная история. Я проснулась ночью от странного звука в коридоре, зачем-то вышла наружу, источник звука не обнаружила, зато поняла, что не помню, в каком мы остановились номере. На этаже чуть ли не 20 номеров с одинаковыми дверьми, я попыталась открыть десяток, но ни один не поддался. Расплакалась от бессилия и сидела в коридоре до утра, пока меня не вышел искать мой парень. Это было тупо, но с какой-то стороны даже романтично. © Не все поймут / VK
Отпуск — это всегда лотерея. Можно тщательно изучать отзывы и все равно столкнуться с чем-то доселе непознанным, а можно совершенно случайно получить лучшее воспоминание в жизни. А ведь именно за этим мы и едем в далекие края.
Ночевала с мужем на даче почти сразу после ее покупки (это важно, я еще не привыкла к дверям). Мы успели разобрать кладовку во дворе от старых вещей, она стояла пустая и незапертая. В доме две двери наружу, одна в кухне, она открывается и изнутри и снаружи, если не закрыта на ключ. И вторая дверь парадная, которая открывается только изнутри. Снаружи - только ключом. Мы на ночь запирали кухонную дверь. Есть еще балконная дверь, сдвижная, но ее на ночь тоже запираем. Я сквозь сон слышу, что кот наш орёт и просится на улицу, хотя у него лоток был в ванной. Встала, решила выпустить его. Открываю парадную дверь, выпускаю кота. Зачем-то выхожу сама и ... закрываю за собой дверь. Еще, главное, аккуратно так закрываю, чтоб мужа не разбудить. Кот сделал свои дела на газоне и пришел к двери. А она закрыта! И на кухне закрыта. Звоню в звонок. Долго звоню. Муж спит и не слышит. Три часа ночи. На веранде есть кресла, но сидеть ночью на веранде прохладно. Взяла свечу с веранды, хорошо, что и зажигалка там же была, позвала кота и пошла спать в кладовку. Постелила на пол картонки от коробок, накрылась какой-то шторой, обняла кота и заснула. Проснулась в семь, села на веранде в кресло и тут муж выходит - А! Ты уже встала... Я не стала рассказывать, как я полночи провела.
*Никогда не нравились курорты, вылизанные отели, нафуфыренные люди. Мне достаточно палатки в лесу, любимого человека и тишины* ©
"Кому нравится поп, кому попадья, а кому-то - поповская дочка" (с)
Мне, например, не надо курорта-моря-пляжа и светских раутов в смокингах.
Но и палатка в лесу тоже не устроит... и всегда можно найти что-то среднее 😉