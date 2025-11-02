18 человек, которые просто хотели отдохнуть в отеле и не ожидали таких сюрпризов

Ночевала с мужем на даче почти сразу после ее покупки (это важно, я еще не привыкла к дверям). Мы успели разобрать кладовку во дворе от старых вещей, она стояла пустая и незапертая. В доме две двери наружу, одна в кухне, она открывается и изнутри и снаружи, если не закрыта на ключ. И вторая дверь парадная, которая открывается только изнутри. Снаружи - только ключом. Мы на ночь запирали кухонную дверь. Есть еще балконная дверь, сдвижная, но ее на ночь тоже запираем. Я сквозь сон слышу, что кот наш орёт и просится на улицу, хотя у него лоток был в ванной. Встала, решила выпустить его. Открываю парадную дверь, выпускаю кота. Зачем-то выхожу сама и ... закрываю за собой дверь. Еще, главное, аккуратно так закрываю, чтоб мужа не разбудить. Кот сделал свои дела на газоне и пришел к двери. А она закрыта! И на кухне закрыта. Звоню в звонок. Долго звоню. Муж спит и не слышит. Три часа ночи. На веранде есть кресла, но сидеть ночью на веранде прохладно. Взяла свечу с веранды, хорошо, что и зажигалка там же была, позвала кота и пошла спать в кладовку. Постелила на пол картонки от коробок, накрылась какой-то шторой, обняла кота и заснула. Проснулась в семь, села на веранде в кресло и тут муж выходит - А! Ты уже встала... Я не стала рассказывать, как я полночи провела.