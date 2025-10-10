17 историй о том, как отпуск мечты пошел наперекосяк. Но отдыхающие не стали унывать

Ждешь-ждешь этот отпуск, а он вдруг превращается в череду нелепых событий и идет совсем не по плану. Казалось бы, пора опустить руки и надеяться, что в следующий раз повезет. Но не тут-то было! Герои этой статьи умеют во всем видеть положительные моменты и находить нестандартные выходы из всевозможных ситуаций — от потопа в номере до опоздания на самолет.