А купить в магазине килограммовую упаковку - это такая проблема, надо именно горсть? Можно в пачку и засунуть.
Или он в Шри-Ланке только по 5-10кг продается?)
17 историй о том, как отпуск мечты пошел наперекосяк. Но отдыхающие не стали унывать
Ждешь-ждешь этот отпуск, а он вдруг превращается в череду нелепых событий и идет совсем не по плану. Казалось бы, пора опустить руки и надеяться, что в следующий раз повезет. Но не тут-то было! Герои этой статьи умеют во всем видеть положительные моменты и находить нестандартные выходы из всевозможных ситуаций — от потопа в номере до опоздания на самолет.
- Поехала в Турцию. Во время вечерней дискотеки в отеле ко мне подсела девушка лет 25. Говорит: «Слушай, скажи моей маме, что я буду с тобой до 2 часов ночи. А то она у меня больно строгая». Мама и правда постоянно следила за ней. А на следующий день оказалось что, когда ее мама доверилась мне и ушла, эта девушка наконец-то встретилась с официантом из ресторана и они поцеловались под звездами. © Molecule777 / Pikabu
- Мы с мужем заранее арендовали машину, чтобы отправиться на один из греческих островов, но обнаружили, что у нас не подходят водительские права. Весь наш план на день был испорчен. Поэтому мы купили билеты на автобус. Только собрались закинуть рюкзак на багажную полку, как вдруг оттуда выпала полуторалитровая бутылка лимонной газировки, ударилась об пол и обдала пеной других туристов. Водитель автобуса выругался по-гречески и побежал искать швабру. Попутчики шушукались за нашей спиной еще минут 15. Когда мы вышли из автобуса, у меня порвался бюстгальтер. После нескольких часов прогулок по деревням мы сели не в тот автобус и в итоге вернулись в порт на три часа раньше. Зато никто не пострадал и мы ничего не потеряли. © hkt1022 / Reddit
- Сидим с подругой в ресторане в Италии. Пицца, паста. Под конец вечера официант облил меня. А платье-то дорогое. Хорошо, что подруга у меня затейница. Она умудрилась сделать так, что мне и одежду бесплатно почистили, и денег за ужин не взяли. Просто взяла и позвала управляющего. Сказала ему, что я жена одного важного человека, завтра мне в этом платье надо быть на приеме, а оно окончательно и бесповоротно испорчено. Управляющий стал меньше ростом и грустнее, но наставал на том, что они платье почистят и завтра утром привезут в наш отель. Засада, подумала я. Такая дама не может жить в трехзвездочном отеле в 30 минутах от центра, как жили мы. Но подруга опять не растерялась: «Завтра к 10 утра все должно быть готово. Мы пришлем к вам нашего водителя». © Подслушано / Ideer
- В середине медового месяца мы с мужем перепутали время вылета самолета из Парижа в Дублин. Побежали выселяться из отеля, а там администратор висит на телефоне с подружкой. Мы минут 5 не могли ничего добиться. В конце концов, к нам подошел другой сотрудник отеля, чтобы помочь.
Затем мы побежали на поезд в аэропорт. На станции зависли все билетные автоматы, так что мы потратили еще 20 минут, чтобы найти работающий. В поезде поток людей чуть не вынес один из наших чемоданов. На выходе пассажирам требовалось приложить карту к турникету. Муж прошел без проблем, а моя карта дала сбой. И да, все сотрудники, которые могли бы решить этот вопрос, были на обеденном перерыве.
В аэропорту нам пришлось буквально бежать от стойки регистрации к выходу на посадку. Когда мы сели в самолет, на моем месте уже устроилась другая дама, мне пришлось с ней спорить, прежде чем она поняла, что ошиблась.
Впрочем, все прошло отлично. Мы приземлились в Дублине и провели там чудесную неделю — вторую часть нашего медового месяца. © bookwormnj / Reddit
- Поехали с любимым немцем в отпуск, заселились в отель. Номер стандарт, подсознанка отмечает — что-то знакомое. Легли спать. Среди ночи просыпаюсь, иду в туалет и понимаю — я в своей старой квартире: тот же шкаф, та же кровать, все на своих местах, муж спит. Я в панике — семь лет после развода мне приснились! Такого ужаса я не испытывала никогда. Хорошо, что «муж» вдруг мило залопотал по-немецки. © Подслушано / Ideer
- История это произошла на Шри-Ланке. Приезжаем, а тут рай! И тысячи рыбок в воде. Я пыталась сфотографировать их, когда телефон накрыло волной. А в нем вся жизнь — переписки, фотки, карты, сами понимаете мое отчаяние. В голове возникла информация из неизвестного источника — нужно положить телефон в рис, тогда влага абсорбируется и аппарат оживет. Но где найти сырой рис в нужном количестве? Вопрос непростой: в кафе наверняка принесут вареный, в магазине маленьких упаковок нет.
И тут мы вспомнили, что по дороге в отель есть магазинчик, помчались туда и битый час объясняли на английском, что нам нужна горсть риса, чтобы оживить телефон. Хозяин скептически на нас посмотрел, принес рис и попросил на следующий день прийти к нему и показать результат эксперимента. Телефон действительно ожил, мы пришли к мужичку, рассказали, его это привело в восторг и он пригласил нас в гости. © Miss.cruise / Pikabu
А купить в магазине килограммовую упаковку - это такая проблема, надо именно горсть? Можно в пачку и засунуть.
- В студенчестве с подругой полетели в Турцию по горящей путевке в трехзвездочный отель, денег взяли немного — чисто на сувениры. Подруга пошла мыть голову и расколола пластмассовую насадку душа чуть выше стыка со шлангом. Мы в панике, что нам припаяют штраф, а денег на него просто нет. Побежали в магазин, супили суперклей, с пальмы собрали «паклю». Обезжирили поверхность, намотали паклю на душ, щедро залили клеем и соединили части. После нашего ремонта душ работал отлично, даже перестал подтекать из стыка. Мы были невероятно горды своей смекалкой! © Подслушано / Ideer
- Мы с парнем решили поехать на отдых. Я заранее взяла отпуск, а парень забронировал отель со спа. Я уже была в предвкушении, но при этом не сделала главного — не посмотрела в свой женский календарь. На все четыре дня отдыха у меня стояли красные клеточки. Я очень расстроилась, потому что понимала, что отдых не будет таким комфортным, как мне того хотелось бы. Но парень понял меня и перенес бронь, а я смогла изменить даты отпуска, поэтому отдых был спасен. © Карамель / VK
- Когда-то отдыхали за границей в Китае на острове Хайнань. Забронировали номер в пятизвездочном отеле с лоджией с видом на море. Балдели десять дней до первого тайфуна. Такой стены дождя я еще не видел. Естественно, лоджия наполнилась водой, которая через плохой уплотнитель дверей хлынула к нам в номер. Местные суетятся, но нам не помогают. Ну ладно, положил полотенце и зажал дверью, затем вычерпал 20 ведер, и мы спасены. © Подслушано / Ideer
- В самый разгар летнего сезона поехали на отдыхать с друзьями семьями на выходные. Заселились в коттедж с большой террасой на втором этаже. Напротив коттеджа через дорогу расположился деревенский магазин. Родители сразу же оккупировали террасу, а дети, естественно, помчались в магазин, дабы по-своему закрепить начало выходных. Вдруг выяснилось, что взрослые забыли про посуду. Мой муж с террасы крикнул нашему сыну, которому на тот момент было 6-7 лет, чтобы он купил 5 стаканчиков. Спустя несколько минут приходит наше чадо и отдает папе пакет, в котором 5 стаканчиков мороженого. Как просили, ровно пять. © KateII / Pikabu
- В 20 лет впервые поехала за границу, причем одна. Летела через Париж к подруге в маленький городок. Последний поезд в тот город отправлялся через 3 часа после посадки моего самолета, но рейс задержали, и я не успела на поезд. Оказалась одна ночью в Париже, с чемоданами и без знания французского.
Я бродила по улицам и заглядывала в гостиницы в поиске свободных номеров, нигде их не было. Рестораны закрывались в 11 вечера, ничего не работало круглосуточно, даже вокзал, хоть ночуй прямо на тротуаре. С трудом купила местную симку, чтобы дозвониться до мамы и попросить помочь мне найти отель через интернет. Но мама скоро перестала выходить на связь.
Я психанула и взяла единственный свободный тройной номер в отеле рядом с вокзалом. Ночевать на улице было страшнее, чем платить такие деньги. Утром позвонила мама, сказала, что заснула, пока искала отель. Самая беспокоящаяся мама на свете. © Подслушано / Ideer
- Выбрались с парнем отдохнуть на выходные. Я забронировала номер в красивом отеле, настроились на романтику и классное время только вдвоем. На месте оказалось, что в нашем полулюксе есть одна особенность, которую просмотрела при бронировании — ванная с полупрозрачными стеклами вместо стен. И главное, она была объединена с туалетом. Других свободных номеров в отеле не оказалось. Поэтому мы просто приспособились не подсматривать друг за другом. Опыт интересный. Наверное, это добавляет какой-то перчинки и значительно сближает соседей по номеру. В целом, неплохо, но в следующий раз буду проверять брони внимательнее. © Карамель / VK
- В турагентстве нахвалили «отличный» отель в Турции — новый, 5 звезд. Приехал, а там площадь маленькая, кормят в столовой в подвале, выбор еды скромный, номер крошечный. Подошел к гиду, все рассказал, говорю, мол, я здесь 10 дней не вынесу, переведи в другой отель. Даже сам предложил один. Гид говорит, что у него там знакомый работает, сейчас позвонит, если есть свободные номера, то все решим. Место нашлось, отдал ему $100 и за такси выложил $25. Переехал. Ох, этот отель по сравнению с моим, как небо и земля. Не буду больше никого в агентствах слушать. © Подслушано / Ideer
- Я впервые оказался в Париже около 5 лет назад. Мы с женой тогда решили отложить на потом покупку местной SIM-карты. Сдали багаж в камеру хранения на вокзале и отправились на пешеходную экскурсию. После этого у нас была назначена встреча с владельцем забронированной квартиры — нам надо было забрать у него ключи. Экскурсия затянулась, и мы не смогли связаться с хозяином. Мы рванули обратно на вокзал и потратили еще 15 минут, бегая кругами в поисках камеры хранения, где лежал наш багаж.
Потом мы решили купить симку, чтобы связаться с хозяином. Приобрели ее, а ей нужно час на активацию! Мы просили местных дать нам телефон на пару минут, но все вежливо отказывались. Тогда мы решили просто посидеть в кафе напротив квартиры и подождать час. После активации карты мы наконец-то дозвонились до хозяина и объяснили ситуацию. Он отпросился с работы, чтобы впустить нас. Ценный урок: всегда думайте, как оставаться на связи. Не импровизируйте. © svmk1987 / Reddit
- Во время моего многодневного путешествия на скутере каждый день все шло наперекосяк. Один раз по дороге начался сильный дождь, а у меня с собой был только дешевый пластиковый дождевик. Когда я доехал до нужного места, большинство парковочных мест были заняты. Мне пришлось кататься около 20 минут под проливным дождем, пока я не нашел место для своего скутера.
В другой раз по дороге я видел множество полицейских, а когда подъехал к повороту на национальный парк, дорога оказалась полностью перекрыта. По-видимому, там проходила какая-то крупная велогонка. Мне пришлось ждать открытия перевала больше часа. Несмотря на все эти проблемы, поездка мне очень понравилась, и я хотел бы так покататься еще раз. © rndplace / Reddit
- Познакомилась на курорте с мужчиной. И вот мой отдых подходит к концу. Говорю ему: «Ну все, прощай!» Тут из кустов выходят музыканты с гитарами, мужчина встает на колено и вручает кольцо. Я отказала, мы же всего одиннадцать дней знакомы. А тот вдруг взял и выкинул кольцо в море. Вот как так? © Карамель / VK
- Летом 2005 года мы студенческой компанией решили поехать куда-нибудь отдыхать. Тетка нашего однокурсника предложила полететь в Турцию на 10 дней по смешной цене. Вы слышали про горящие путевки? Наш вариант был еще более экономным. Правда, в какой отель мы едем, мы узнали бы только в Турции. Тем не менее, ватага из 6 человек (4 парня и две девушки) отправилась искать приключения.
В Анталию прилетели в пять утра и нас определили... в никуда. Сказали ждать до 15:00, потому что все автобусы заняты туристами, купившими туры за полную цену. Но вдруг оказалось, что кто-то не прилетел и нас посадили в автобус, а листок с нашим отелем дали гиду. По табличке на автобусе, мы поняли, что едем в Кемер.
Внутри отеля оказался ресепшен, позолота которого была разъедена зеленой ржавчиной. Мужик на ресепшене попыхтел над нашими паспортами и выдал тяжелые ключи с номерками от комнат.
Повезло, что в нашем номере не было ковролина, а просто плитка, ее мыли шваброй и она была относительно чистая. В комнате у девочек лежал черный от старости ковролин. Зато администрация сразу же заботливо выдала им по две пары тапок. Это сейчас, если я в номере найду пыль, то могу устроить скандал, а тогда мы смеялись над недостатками и дышали сладким запахом свободы.
10 дней прошли незаметно. Честно говоря, это был единственный случай, когда мне почти бесплатно досталось столько счастья. Я помню, как лежал на песке на пляже, слушал песни и думал: «Как же может быть хорошо! Море, солнце, хорошие люди, звездное небо, хорошие девчонки, красивые песни. И впереди еще целая неделя». А сейчас бы добавил, что тебе нет еще и 20, и вся жизнь впереди. © Abraham.Simpson / Pikabu
Интересно, а ваш отдых всегда проходил строго по намеченному плану? Или с вами тоже происходили подобные нелепые или просто забавные ситуации? Кстати, вы всегда можете рассказать о них в комментариях к этой статье.
В непростую ситуацию можно попасть не только на отдыхе, а даже во время обычной поездки по городу. Вот как раз 16 комиксов о такси, которые поймет каждый пассажир и водитель.