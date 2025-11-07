я поняла только, что в доме свекрови ее кошмарит невестка на столько, что свекровь не имеет права иметь столько тряпок сколько пожелает и даже боится заикнуться о том, что сломала подарок.
15+ семей, у которых каждый день — как новая серия сериала
Каждый день жизнь подбрасывает нам такие сюжеты, что и сценаристы комедий позавидуют. То коллеги выдают перлы, то в автобусе разворачивается шоу, достойное прямого эфира. А уж соседи — те вообще отдельная глава народного фольклора. Но самое интересное начинается, когда ты даже не выходишь из дома — ведь семья всегда найдёт способ сделать день незабываемым.
- Живем в квартире свекрови. Для нее больная тема — тряпки на кухне. Я пыталась выбрасывать, но бесполезно — ссорились. Однажды дочь забыла закрыть кран. Вода хлещет на пол, я хватаю последнюю тряпку свекрови с батареи, а под ней красуется мой побитый планшет, который я подарила свекрови. Я-то думаю, чего она не пользуется им. Но место выбрала отличное, там бы я точно никогда его не нашла. © mommdarinka
- Жена увлеклась просмотром сериалов и теперь постоянно смотрит «Великолепный век». Страсти, интриги — глаз не оторвать. То на телевизоре смотрит, то на телефоне. Внезапно заявляет: «Да они целыми днями сидят и ничего не делают! А ведь некоторые серии идут по 2 часа». Спрашиваю: «А сейчас какая серия?» И тут она как выдаст: «41, только тихо! Героиня явно что-то задумала...» Я пожал плечами и отправился мыть посуду и готовить ужин. © Kanessa / Pikabu
- У моего школьного друга было много братьев и сестер. Их родители иногда устраивали веселые состязания для всех. Каждому ребенку ставили на стол тарелку с булкой и сосиской. И каждый должен был сам сделать себе хот-дог, но прикол в том, что различные приправы и соусы были спрятаны по всей квартире. В итоге по команде «На старт, внимание, марш!» все мчались по разным сторонам с тарелкой в руках. © airfryerfuntime / Reddit
- Отчим после развода очень редко виделся с моим братом — своим сыном. В его сознании брат, видимо, оставался третьеклассником, которым он был на момент его ухода. В квартире остались его какие-то ненужные вещи. Когда мы с мамой собирались переезжать, мама позвонила ему и предложила забрать вещи. В итоге он приехал и увидел в прихожей мужские ботинки огромного размера и начал на маму наезжать: «Ты себе мужика нашла? Ветреная какая-то, о личной жизни думаешь!». И тут из комнаты вышел почти двухметровый брат-одиннадцатиклассник и сказал, что ботинки его, и маму в обиду не даст. © Подслушано / Ideer
- Муж спит очень крепко, но постоянно во сне медленно перемещает меня к стенке. Вот чтобы я в нее носом уперлась. И ногу на меня сверху закидывает. Он не слышит будильники, бесполезно пинать локтем в бок, уговаривать отодвинуться. Но стоит один раз максимально мерзким шепотом сказать «Кис-с, отодвиньс-с-ся», как он тут же на автомате перекладывается на свою половину дивана. © maruska2998 / Pikabu
В истории с отчимом два назад в конце была ещё фраза от сына-старшеклассника, что за маму он может и в глаз дать...
Переводчикам чуток меняет текст, а то деньги получаете, а отрабывать не хотите. Перевод это не чатgpt, нужен художественный перевод.... Страсти не хватает.
- Свекровь твердо убеждена, что входная дверь должна быть не заперта, чтобы члены семьи могли приходить без приглашения в любое время. Мы с мужем иного мнения, поэтому дверь закрываем. Прикиньте, так свекровь додумалась втихую сделать дубликат наших ключей, не сказав нам. Как же она бесилась, когда мы поменяли замки. © Unknown author / Reddit
- Есть у меня духи, недорогие, пахнут хорошо, но держатся недолго. Использую их в шкафу, чтобы вещи пахли. Ну и так получилось, что случайно пшикнула на вещи мужа и напрочь забыла. Через какое-то время унюхала, но показалось, что запах незнакомый. Начала орать на мужа. Он долго доказывал свою невиновность... И тут до меня дошло. Как же стало стыдно! А муж ходит и прикалывается надо мной уже несколько дней. © Подслушано / Ideer
- Жили в квартире старой планировки с газовой колонкой. Если одновременно включить воду в ванной и на кухне, то напор воды падает, и колонка-автомат гаснет. Вода идет холодная. Из ванны на кухню в таких квартирках есть окно. Дико уставший муж пришел с работы и пошел принимать душ. В это время сын вышел из туалета и нечаянно выключил ему свет в ванной. Я была на кухне, увидела в окно, что свет у мужа погас. Тут же я растерялась и открыла кран, погасив колонку. Тишина. Только шум ледяной воды в темноте ванной. Я стою и думаю: «Какой мужчина! Неужели он сурово моется в темноте и холодной водой?» И тут истошный вопль оттуда: «Ну хоть свет-то включите!» © KindlyVita / Pikabu
Мои родители тоже всегда дверь "на распашку держали", аргументировали тем, что в квартире брать нечего, грабители не придут, а остальным гостям они всегда рады. Изменили мнение, когда в новогоднюю ночь влетели без стука соседи по подъезду, взорвали большую хлопушку на наш, только что накрытый новогодний стол, и с криками поздравлений свалили остальных соседей осчастливливать. А нам пришлось салаты да закуски с конфетти есть и поминать соседей "добрым словом". Зато после этого хоть на шпингалет, но дверь закрывали.
- Есть товарищ. Про таких говорят: «Золотые руки!» Умеет все по дому-ремонту. Если клеит обои, то с лупой будешь искать и не найдешь стык между полосами. Но он терпеть не мог передачу про ремонты. А все потому, что теща насмотрится, а потом начинает ему на мозг капать: «Ты смотри, как они за сорок минут все сделали! А ты за два месяца прихожую никак не доделаешь». © Snakecatcher / Pikabu
- У нас принято пылесосить квартиру ежедневно на ночь. А отец раз в неделю проводит проверку чистоты всей мебели, чтобы убедиться, что мы проводим генеральную уборку в соответствии с его стандартами. © Chris968 / Reddit
- Родители постоянно говорят, что я им по дому не помогаю. Я и не против, но каждая попытка превращается в квест. Приходится звонить по каждой мелочи: где тряпки, где порошок, где кастрюли, где картошка? Уже после пятого звонка начинают ворчать, мол, ничего запомнить не могу. А как запомнить, если только за эту неделю родители то в холодильник, то за туалет, то под ванну, то в погреб картошку складывали? Получу диплом — и съеду. В моем доме все будет на своем месте. © Подслушано / Ideer
- В детстве мама часто кричала: «Быстро выгляните в окно!». Мы мчались к окну, а мама говорила: «Посмотрите, полная луна на небе». И до сих пор, 30 лет спустя, мы все еще продолжаем эту традицию. Даже если нас разделяют тысячи километров, мы отправляем друг другу сообщения с просьбой «подойти к окну и посмотреть на луну». © Unknown author / Reddit
Пылесосить на ночь - бедные соседи снизу. Мы сверху, а внизу ненормальная сестра мужа. У нее точно какое-то расстройство поведения, связанное с наведением чистоты. Каждый четверг она остервенело, другого слова не подобрать, пылесосит всю квартиру. Долбит щеткой как будто хочет на куски раздробить и щетку и пол и всех, кто под руку попадется.
В детстве мы вечерами гонялись с пылесосом за комарами. Главное, заткнуть потом трубу тряпкой, чтоб они обратно не вылетели.
- Еду домой с работы. Звонит теща и говорит: «Саша, я к вам заходила, гостинцев оставила в коридоре». Супер! Прихожу домой, стоит пакет у двери, воняет мусором. Я обалдел. Звоню теще, а она как выдаст: «Я же тебе говорила, что у меня с памятью проблемы. Я хотела мусор у вас вынести, выставила его. А потом перепутала пакеты и ушла». Мне что-то так смешно стало, хотя вначале даже подумал, что обиделась на меня за что-то и так решила отомстить.
- Консервативная семья — это когда твои родители вместе уже двадцать лет, у них четверо детей. Но когда они приезжают в гости к бабушке, то она им до сих пор стелет в разных комнатах. © Подслушано / Ideer
- В детстве мы каждое утро всей огромной семьей обсуждали свои сны. Каждый день. Даже когда мы повзрослели и разъехались кто куда, мы звонили друг другу и обсуждали сны. Когда я начала встречаться с парнем, я тоже начала спрашивать у него про сны, но он смотрел на меня как на сумасшедшую. Да, я просто с детства считала, что так делают все. © meowdrian / Reddit
- Работаем с женой на заводе, в разных сферах, но график одинаковый. Как-то приходим со смены, оба уставшие, поели и на боковую. И тут жена сквозь сон выдает: «Я так тебя люблю! Знаешь, я бы даже наняла кого-нибудь, чтобы тебя погладили». © OlegKova / Pikabu
Иногда кажется, что жизнь специально собирает вокруг нас самых колоритных персонажей. Но, признаться, без всех этих забавных моментов и домашних чудес она была бы куда скучнее.
Комментарии
"...когда они приезжают в гости к бабушке, то она им до сих пор стелет в разных комнатах. © Подслушано
У бабушки просто деменция 🙄
Даже когда выросли обсуждали сны? Видать очень консервативная семья, даже на уровне подсознания. Я некоторые свои сны точно с семьёй обсуждать не стала бы. С подружкой там или партнёром ещё норм. А некоторые вообще ни с кем))
Рассказывать свои сны? И обсуждать чужие сны? Такое бы и в голову мне не пришло
Моя бабушка любила позвонить: "У вас всё хорошо, а то мне плохой сон приснился." И дальше шел поток сознания о чем сон, как у нее болит душа за нас. С тех пор обсуждение снов для меня табу. Ни за что и ни от кого мне этого не надо.
Мы как-то с подругой гуляли по деревне. Зима, тишина, темнота, только фонари светят, все сидят по домам. Вдруг из одного дома истошные детские крики: "Помогите! Помогите!". Мы стоим и думаем, что делать. В окне появляется бабуля, смеётся и тыкает в нас пальцем. "Вон смотри, добры люди тебя спасать пришли" Потом в окне появляется ребёнок, и тоже смотрит на нас. Истерика прекращена, бабуля довольна.