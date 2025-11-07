15+ семей, у которых каждый день — как новая серия сериала

Мои родители тоже всегда дверь "на распашку держали", аргументировали тем, что в квартире брать нечего, грабители не придут, а остальным гостям они всегда рады. Изменили мнение, когда в новогоднюю ночь влетели без стука соседи по подъезду, взорвали большую хлопушку на наш, только что накрытый новогодний стол, и с криками поздравлений свалили остальных соседей осчастливливать. А нам пришлось салаты да закуски с конфетти есть и поминать соседей "добрым словом". Зато после этого хоть на шпингалет, но дверь закрывали.