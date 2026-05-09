8 вещиц из бабушкиной каморки, которые у коллекционеров сегодня на вес золота

Тут не стоит сразу обольщаться — большинство елочных украшений, выпущенных в 1970 годы и позже, не имеют особой ценности, поскольку производились массово. Но те, что увидели свет в предыдущие десятилетия, нередко существовали в буквально нескольких сотнях, а то и десятков экземпляров и именно за ними гоняются коллекционеры. Что же, кроме редкости, влияет на стоимость? Во-первых, очень ценятся игрушки, выпуск которых были приурочен к каким-либо событиям, например, открытию ВСХВ (нынешняя ВВЦ) в 1939 году. Во-вторых, сохранность — облупившаяся краска и сколы в разы снижают их стоимость.

Самое же дорогое на нынешний момент елочное украшение — это лягушка с часами из невышедшего набора «Золотой ключик», которая была продана почти за 600 тыс. рублей. Я в свои игрушки заглянула, и, увы, там такой лягушки не было. Посмотрите свои — может, вам повезет больше.