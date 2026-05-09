Более тогг все места которые я посещала в жизни я посещала потому что так понимаю и очень любознательно исследую все что есть вокруг не смотря на взрослые годы очень скучно когда людям это не надо вчера я 3 часа искала одежду которую бы хотела и изменить для себя в стиле что то и то что привычно мне потому что мне не прикольно все подряд,и придется искать дальше хотя было очень много всего
8 вещиц из бабушкиной каморки, которые у коллекционеров сегодня на вес золота
Говорят, что раньше все делали на века — вещи, появившиеся на свет в прошлом столетии, в отличие от современных, служат дольше. А наши бабушки любили хранить вещи на антресолях, приберегая их для особого случая. И не зря — некоторые из них сегодня стоят дорого, и прямо-таки просятся показаться антиквару.
Елочные игрушки
Тут не стоит сразу обольщаться — большинство елочных украшений, выпущенных в 1970 годы и позже, не имеют особой ценности, поскольку производились массово. Но те, что увидели свет в предыдущие десятилетия, нередко существовали в буквально нескольких сотнях, а то и десятков экземпляров и именно за ними гоняются коллекционеры. Что же, кроме редкости, влияет на стоимость? Во-первых, очень ценятся игрушки, выпуск которых были приурочен к каким-либо событиям, например, открытию ВСХВ (нынешняя ВВЦ) в 1939 году. Во-вторых, сохранность — облупившаяся краска и сколы в разы снижают их стоимость.
Самое же дорогое на нынешний момент елочное украшение — это лягушка с часами из невышедшего набора «Золотой ключик», которая была продана почти за 600 тыс. рублей. Я в свои игрушки заглянула, и, увы, там такой лягушки не было. Посмотрите свои — может, вам повезет больше.
Фотоаппараты
Только речь не о Зенитах, которые мало кому нужны. А о Nikon. У них универсальные объективы от пленочных старых камер действительно подходят к современным цифровым зеркалкам. Только фокусироваться вручную надо.
Пленочные фотоаппараты снова вошли в моду и, значит, спрос на них тоже есть. Причем не столько даже на сами аппараты, а на объективы к ним. Дело в том, что они подходят к современной фототехнике, а стоят в разы дешевле современных. Если у вас в хозяйстве есть подобное устройство, а становиться фотографом вы не собираете, вполне можете продать его за несколько тысяч рублей.
Фарфоровые статуэтки
Фарфоровые статуэтки, пожалуй, одни из самых дорогих вещей в нашем списке — их стоимость может составлять сотни тысяч рублей. Особую ценность представляют экземпляры, выпущенные в середине прошлого века на Дулевском или Дмитровском заводах. Кроме того, на стоимость влияют и наличие клейма и подписи художника, а также состояние фигурки. А если вы обнаружите у себя фигурку «Мама с коляской», выпущенную Дмитровским заводом, считайте, что вас настигла удача, ведь ее цена может достигать целого миллиона.
Теле- и радиотехника
Возможно, в квартире вашей бабушки до сих пор хранится телевизор «КВН» или старинный радиоприемник? Если так, то вам повезло — стоимость сохранных экземпляров может достигать сотен тысяч рублей. Особенно, если у телевизора уцелела оригинальная линза. Впрочем, даже неработающие приборы можно продать — их зачастую покупают владельцы ресторанов в ретро-стиле.
Сервизы
Это костяной фарфор. Он настолько крут, что ему все равно что вы о нем думаете. И чай из него вкусный!
Если в вашем серванте обосновался сервиз, выпущенный до 1940 годов, то обязательно проверьте его — возможно, его стоимость гораздо выше, чем можно предположить. Кроме того, даже отдельные чайные пары могут оцениваться в 150 тысяч рублей — тут все зависит от редкости и состояния фарфора. Кстати, знаменитый сервиз «Мадонна», о котором лет 50 назад мечтали буквально все, тоже сегодня весьма ценится — некоторые экземпляры в отличном состоянии продают за сотни тысяч.
Подстаканники
Помню, в детстве мы часто ездили с мамой на поезде и каждый раз я с нетерпением ждала, когда нам принесут чай в стакане с заветным подстаканником. Конечно, они были обычные, не серебряные, но мне маленькой они казались прекрасными. Я и сейчас их таковыми считаю — и не только я, но и многочисленные коллекционеры. Особую ценность имеют как раз серебряные, а также латунные и мельхиоровые — их стоимость может составлять до 100 тысяч рублей и выше.
Проигрыватели грампластинок
А вот так. Надо идти вперёд, а не застревать в прошлом. Отсюда и проблемы в жизни из за тяги к прошлой херне
В детстве мы с бабушкой включали подобный проигрыватель и слушали Шульженко и Утесова. Я до сих пор помню этот уютный ламповый звук с небольшим поскрипыванием и периодически подумываю о покупке такого же устройства. А если у вас в доме есть подобный и вы не хотите слушать винил, его вполне можно продать за 5-10 тысяч рублей.
Каслинское литье
Один из самых дорогих раритетов в нашем списке — это знаменитое Каслинское литье. Подобные монументальные украшения очень ценились и в середине прошлого века, а сегодня их обладатели вполне могут заработать на продаже чугунных скульптур неплохие деньги — отдельные редкие экземпляры стоят более 200 тысяч рублей. Конечно, речь идет об идеально сохранных изделиях, но если у вас дома есть подобная вещь, определенно стоит отнести ее антиквару на оценку.
А у вас дома есть что-то из этого списка? Возможно, вы не знали, что обладаете чем-то невероятно интересным, имеющим ценность для коллекционеров.
А для любителей поностальгировать мы подготовили эти статьи:
Комментарии
Теперь даже страшно всякий хлам из дома выкидывать! Отнесёшь так на помойку какое-нибудь убожество, а потом окажется, что оно целое состояние стоит! Вот так плюшкиными и становятся...
Спасибо за подборку . я когда-то увлекалась подобным (рылась на чердаке в старом доме, на барахолках и т.д.). С тех времён у меня осталась керосиновая лампа. Было время, я принципиально выключала свет и работала при её керосиновом огоньке :)