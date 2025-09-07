16 родственников, от которых захотелось сначала за голову схватиться, а потом рассмеяться
Родные люди умеют не только поддержать и выручить, но и поставить в такое положение, когда хочется приложить ладонь к лицу. Кто-то неосторожно пошутил, кто-то просто сморозил что-то странное, а краснеть приходится близким. Зато из этого получаются отличные семейные истории, подборку из которых мы для вас подготовили.
- Свекровь пригласила нас на ужин. Я ее предупредила, что после родов вес скидываю, поэтому салаты майонезом или сметаной не заправляю. Попросила оставить мне чуток салатика без заправки, я со своим салатным йогуртом приду и сама заправлю. Пришли в гости, она ставит на стол еду и мне отдельную тарелку с заправленным оливье. Пробую и понимаю, что она его заправила обычным сладким йогуртом. Не стала есть, а когда она спросила, что не так, дала попробовать свой йогурт. Смеется и говорит: «А я еще заправляю и думаю, как она эту бурду то есть будет?! Вот девке как фигура важна-то!» Посмеялись, ведь если бы это точно помогало, я б реально давилась, но ела. © Мамдаринка / VK
- Недавно начальник пришел на работу с маленькой дочерью, так как ее не было с кем оставить, дал ей кучу игрушек, но попросил никого не доставать. Она действительно была очень послушной, с важным видом ходила по офису с игрушечным набором врача, по-своему отвечала на разные медицинские вопросы, лечила тех, кто не был занят работой, и говорила, что мечтает стать ветеринаром. Когда ей сказали: «Но мы же люди, тебе нужно найти какое-нибудь животное!» — девочка осмотрелась и подошла ко мне. © Палата № 6 / VK
- Сегодня с ребенком поехали на тренировку. Только сели в автобус, увидели, как наша бабуля дорогу переходит. Ребенок, увидев бабушку, начал биться в окно и орать на весь автобус: «Бабушка! Наша бабушка!» А водитель, когда услышал детский крик, приостановился и посигналил бабуле. Она обернулась, и как давай на водителя орать: «Что сигналишь, я на пешеходном переходе!» Водитель перепугался, и как растерянный ребенок в окно ей говорит: «Там ваш внук вам просто махал, извините». © Мамдаринка / VK
- Моя мама ругает меня при людях так, что я в осадок выпадаю, а наедине я ее любимица. Говорит, это все для того, чтобы глаз на меня не положили. © sumaya.0311
- У меня молодая мама и теперь, когда я уже повзрослела, у нее есть время почувствовать молодость. Поэтому мама часто ходит со мной в ночные клубы. Сначала мне это ужасно не нравилось, а потом я привыкла, тем более что мы вместе выглядим как подруги, а не как мама с дочкой, и ни у кого никаких вопросов нет. И вот просто знали бы вы, сколько раз моя мама была нужна в том клубе. Чуть ли не каждый наш поход сопровождается каким-то приключением. Например, к каким-то девушкам начинают приставать мужчины и пытаются их куда-то увезти. Тогда у нее включается режим «мама» и она идет на разборки, притворяясь чей-то реальной мамой. Затем пару минут и все опять хорошо — девушки спокойны, а парней и след простыл. Не удивлюсь, если ее скоро в какой-то клуб действительно примут на работу в качестве мамы-спасательницы. © Палата № 6 / VK
- У моей свекрови бзики. Она сказала, что ее сын может жениться только на хорошей хозяйке. Чтобы проверить, насколько у меня дома чисто, она трижды наведывалась ко мне без предупреждения за два прошлых месяца. Для чего? Чтобы узнать, как чисто у меня дома на самом деле. С уборкой у меня плохо, но все три раза квартира была вылизана. А все благодаря папе моего мужа. Каждый раз, когда его жена собиралась ко мне, он писал мне за день сообщение: «Лев на свободе!», и это значило, что завтра нужно ждать свекровь. © Мамдаринка / VK
Если бы ко мне кто угодно наведался без предупреждения три раза за два месяца, я просто бы попыталась объяснить человеку, что есть воспитание и уважение, и как подобная свекровь может требовать что бы то ни было? Если сама такая хамка.
- Мама всегда говорила: «Дочь должны хвалить соседи, знакомые, но не родители». Поэтому никогда ни одного хорошего слова про меня при людях она не говорила. А папа у меня еще тот приколист. Когда меня пришел сватать будущий муж, отец сказал: «Бедный, я тебе не завидую». Муж будущий улыбнулся только. Мы с ним 20 лет в счастливом браке. Надеюсь, он тоже счастлив, как я. © my_b_e_a_u_t_i_f_u_l_
- Был у меня период в жизни, с начала и до середины нулевых, где я не то, что дней не различала — у меня года в одну безликую колбасу скрутились. Приезжаю в очередной раз из командировки, прихожу к маме в гости. Мама моя — яркая, деятельная женщина, приметная общественница, орденоносный педагог и просто красавица. Дом у нее — чистый музей, все для нее, любимой, комфортно и чики-пики. Я уж полгода минимум, ее не посещала,и хожу, любуюсь: то кастрюли новые, то шкаф, то шуба...
Глядь — а на прикроватном столике стоит, в рамочке, фото такого симпатичного мужчины, статусного. Думаю: «Упс, мама-то заневестилась, и у тебя теперь отчим!» Рассмотрела фото внимательно: вроде интеллигент, аккуратный, благообразный. Думаю, наверное, тоже учитель, как и мама. Может, географию преподает, или астрономию...
Кричу: «Мам, у меня новый папа?» Мама не поленилась, пришла посмотреть, с чего такой вывод, и говорит: «Дурочка, это Стас Михайлов. Я его полюбила за его душевные песни, и на деньги, которые ты мне посылала, купила билет на его концерт, а там он мне дал автограф». Я села на кровать и загрустила. Лучше б она за географа замуж вышла. © Unknown author / Pikabu
Не понимаю я этих благих желаний выдать маму замуж. Хотела бы - с ее активной жизненной позицией уже давно бы нашла себе географа. Но у дочки подгорает, что обязательно надо быть в паре.
- У двоюродной сестры с ночевкой была когда-то. С утра тетя разбудила с заданием убрать весь дом. А вечером пришли женщины на разведку к сестре, чтобы узнать, как дела, есть ли парень и так далее. Я сижу уставшая на ступеньках, воду пью и вижу, как та ковер тащит стирать. Мне аж плохо стало. Я говорю: «Ты чего делаешь? Он же чистый!?» А она: «Там женщины пришли. Про меня говорят. Мама сказала, чтобы я что-то делала, а делать больше нечего же». Короче, так и постирали мы чистый ковер. © djamka_os
- В лет шесть я была на свадьбе у своей тети. Там был большой бассейн с украшениями, надувными игрушками и цветочками, ну мне так захотелось достать что-то, что я не рассчитала и плюхнулась прямо туда. Это было у всех на глазах и десяток человек прыгнули за мной в бассейн. Вытащили меня, а я даже не испугалась, довольная стояла с надувной уточкой. Зато фотографии со свадьбы получились классными и оригинальными, потому что человек десять на них мокрые с головы до ног, но довольные, стоят, улыбаются. И я в самом центре возле жениха и невесты, с уточкой стою. © Не все поймут / VK
- У жены заболела десна, сказала, что там какой-то нарост, типа гнойника. Посмотрели в инете, прочли про абсцесс, испугались, поехали в дежурную стоматологию. Оказалось, что не абсцесс, шкурка от гороха прилипла! Врачи торжественно и со смехом ее отлепили. © Подслушано / Ideer
У меня тоже нарост образовался между зубами. Думала «ниче се зубной камень вырос!». Через пару недель пошла к стоматологу, она спокойно ковырнула - оказался кусок скорлупки от грецкого ореха застрял!
- Мы с семьей решили навестить нашу бабушку. Предупредили ее и сказали, что она может сильно ничего не готовить, потому что мы взяли суши. Она у нас не то, чтобы сильно продвинутая, но о суши знает, хоть и не одобряет. Где-то через часа три мы приехали и увидели, что бабушка наготовила еды, как на праздник, стол просто ломился. Офигели, ведь просили же ничего не готовить, но нет, не послушалась. В итоге практически весь день мы провели у нее, а когда собрались уходить бабушка вручила нам еще пакеты домашней еды, а о наших суши мы вспомнили уже приехав домой. Позвонили бабуле, хотели поблагодарить за обед и все такое, а в ответ услышали: «Рада, что вам понравилась моя еда, и теперь я могу наедине и в тишине поесть ту заморскую вкуснятину». Вот это, конечно, она выдала! © Не все поймут / VK
- Моему сыну 6 лет. Муж подарил ему карту нашего города и ребенок с энтузиазмом начал ее изучать. Отныне, куда бы мы ни шли, сын всегда проверял наш маршрут на карте. А на днях случилась ситуация — муж с сыном гуляли по торговому центру, и сын потерялся. Я дома в это время была, слышу стук в дверь. Открываю — а там сын мой. Оказывается, ему стало скучно, и он пошел домой по карте, а папу решил оставить в магазине, пусть еще походит. В общем, так он и пришел домой, найдя маршрут по карте. Я до сих пор немного напугана, но все же меня радуют такие способности моего сына. Ведь у меня у самой вообще топографический крeтинизм. © Мамдаринка / VK
- Сын, когда ему было всего 2 годика, начал просить у нас братика. Видел, что другие его сверстники не одни в семье и начал канючить. Мы таки решились на ребенка, но родилась девочка. Сын все возмущался, почему так сложилось и когда братик будет. Когда ему исполнилось 5, я снова забеременела. Так вышло, что решили не делать длительных перерывов, чтобы детки были одного возраста и могли вместе расти. Третьим родился сын. Друзья пришли нас поздравлять домой после выписки, принесли много подарков. Заодно спросили у старшего сына, рад ли он появлению братика. Ребенок призадумался, а потом ответил: «Конечно рад. Ждал долго брата. Жаль у родителей не с первой попытки получилось», — и глянул на сестру. © Мамдаринка / VK
Рожать второго, потому что двухлетний канючит братика - это гениальное решение, да)
- Когда я училась ходить на горшок, то однажды воспользовалась тем горшком, который стоял на витрине хозяйственного магазина. И теперь это любимая история моей мамы. Как она отреагировала — я запомнила на всю жизнь. Когда она меня там нашла, она не рассердилась — наоборот, похвалила меня и рассмеялась. А позже спокойно объяснила, что на такие горшки ходить нельзя. © _sadb****_ / Reddit
- Моя мама зарегистрирована, кажется, во всех соцсетях, но нигде ничего не выставляет, даже практически не заходит туда. Но на днях я увидела, что она в сторис, и прямо не на шутку перепугалась. Первая мысль была, что мама случайно что-то натыкала и выставила какой-то семейный архив, в чем нет ничего хорошо. Захожу посмотреть, а там видео, где мама снимает сначала себя всю такую красивую в платье и на каблуках, а потом идет в другую комнату и снимает папу, который еще в халате и бегает ищет носки. А затем переключает камеру снова на себя и говорит: «Смотрите, это я впервые в жизни собралась быстрее, чем мой муж, поэтому я решила заснять это и показать всем. Я уже, кстати, жду его минут 10, а он все никак не соберется, будете знать». Теперь вопросов у меня нет, зная свою маму, такой день действительно бывает раз в жизни. © Палата № 6 / VK
Вспомнили собственные истории, которыми вас наградили родные люди? Делитесь в комментариях!
"Я сижу уставшая на ступеньках, воду пью и вижу, как та ковер тащит стирать. Мне аж плохо стало. Я говорю: «Ты чего делаешь? Он же чистый!?» А она: «Там женщины пришли. Про меня говорят. Мама сказала, чтобы я что-то делала, а делать больше нечего же». Короче, так и постирали мы чистый ковер..." (с)
*************************
Бедные женщины - пожизненно от рождения должны всем. Как были товаром, так и остались.
А можно было кузинам этим ковром заклинить входную дверь и уйти погулять)