14 историй о заказчиках и исполнителях, чьи отношения тянут на мыльную оперу — 27.02.26

Отношения между исполнителем и заказчиком — это всегда непредсказуемый сюжет, где вместо скучных актов приемки часто случаются истории, достойные комедийного сериала. В программе сегодня — ремонт, затянувшийся из-за слишком вкусных обедов, оплата за работу картошкой с огорода и уличный кот, случайно ставший хозяином шикарного особняка.

Делали ремонт. Договорились с мастером, что за неделю управится. В итоге месяца полтора мы не могли дождаться окончания работ. Оправданием было: «Вы так вкусно готовите, что уходить не хочется!» © Ирош Султан

Как-то я нанял фрилансера на субподряд по разработке игры. Мне платил заказчик за этапы, и я с этих денег оплачивал фрилансеру. И вот вдруг заказчик слился, не оплатив за выполненный этап. Получилось так, что я остался должен фрилансеру. На тот момент у меня были кредиты и лишних денег совсем не было. Но я пообещал рассчитаться с ним. Парень меня сильно не дергал, а в итоге вообще забил на мой долг и пропал. Через полгода, когда у меня наконец появились деньги, я сам вышел на него и рассчитался. Он очень удивился, а меня просто совесть съела. © Подслушано / Ideer

«Клиент прислал скриншот и вопрос про эти столбцы. Все бы хорошо. Вот только это фото. С маркером. На экране»

Укладывал плитку в коттедже. Слышу, кто-то зашел и за спиной встал. Оказалось, заказчик. Я продолжил работу, чтобы клей не подсох. Закончил участок, а хозяин так и стоит молча. «У вас вопросы ко мне?» — не выдерживаю. Тут он открывает портфель и достает оттуда банку красной икры, протягивает мне. Все, что я смог ему сказать: «Заходите еще». © dmitriibalakirev

Жили с сестрой в частном доме. Ветром и веткой оборвало провода. Оставили заявку энергетикам, а они нам дали номер мастера. Еле дозвонились до него! Мужик сначала велел позвать мужа, чтобы с ним договариваться. А когда мы ему сказали, что мужа нет, бросил трубку со словами: «Как будет, так и звоните!» © Olga / ADME

У меня был потрясающий случай. Включаешь канал, и через какое-то время телевизор начинает перезагружаться. Причем так происходило только на одном канале. Пришла в клиентский сервис. А они: «Такого быть не может». Но все же оформили вызов мастера.

Приходит мастер. Рассказываю ему ситуацию, а он смотрит на меня с подозрением и говорит: «Такого быть не может». Включила телевизор, сели, смотрим. Мастер на меня косится. Не проходит и пяти минут, телевизор — хлоп! — и перезагрузился. Мастер крайне удивился. Позвонил к себе в контору, объясняет ситуацию, а я слышу, как ему говорят: «Такого быть не может!»

Оказалось, на канале шли какие-то скрытые субтитры, которые перегружали мозги телевизора. © Lilija Ablece

«Я работаю в сервисном центре по ремонту техники и отвечаю за общение с клиентами. И вот сидишь ты такой, работу работаешь, а тут тебе — раз! — и такое»

© AntiGoth / Pikabu Ольга Курпякова 1 день назад Olga - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Я бы этому мастеру высказала всё, что о нём думаю, а потом позвонила в энергетическую компанию, и попросила прислать вменяемого электрика. Ответить

«Здравствуйте! Чем я могу Вам помочь?» — «Здравствуйте, сколько стоит починить роутер на самсунге 3». — «Что Вы имеете в виду под роутером?» — «Да».

Звонок с неизвестного номера. Вальяжный голос говорит: «Здравствуйте, мне вас рекомендовали как хорошего специалиста. Надо запроектировать такой-то объем. Что скажете?» Быстро прикидываю в голове объем работы и отвечаю: «Без ТЗ оценка примерная — 8-10 недель, 250 тысяч». Мне в ответ: «Нам надо за 5 недель и бюджет у нас 150 тысяч. Мы уже нашли исполнителя, но думали, что вы что-то поинтереснее предложите». На том и разошлись.

Через две недели опять звонит: «Наш исполнитель взял аванс, кормил завтраками, а теперь на связь не выходит. Надо срочно сделать. Но 8 недель это очень долго — давайте все-таки за 5». Я интересуюсь оплатой. Мне отвечают: «Предыдущий исполнитель получил аванс. Так что мы можем заплатить вам только 100 тысяч».

Очень мне хотелось пару ласковых им сказать, но я просто отказался от предложения и попрощался. © Orengrad / Pikabu

Давным-давно купила первую стиралку-автомат. Загрузила белье, в котором случайно очутился бюстгальтер с косточками. Во время стирки косточки вылетели и стали барабан царапать с внутренней стороны. Вызвала мастера. Он спрашивает: «В чем проблема?» Отвечаю: «Части от одежды застряли». Он засмеялся и говорит: «Что, лифчик стирали?» Видно, я не первая такая у него была. © Лариса Веселова

Договариваюсь со знакомым разнорабочим о частичной покраске дома. Спрашиваю, сколько он возьмет за это. Говорит: «Сколько дашь». Я опять прошу его назвать сумму, а он мнется и твердит: «Сколько дашь». Ну, залезла в интернет, поискала расценки и назвала ему среднюю. Согласился, договорились, а потом он просто не явился и на звонки отвечать перестал. Через общих знакомых узнала, что недоволен ценой — мало ему. Вот что это было? © М. Б. / Dzen

«Вот такой сотрудник есть у нас в компании»

«Отдел по работе с клиентами».

Решили продать свою первую квартиру. Площадку и лифт я отмыла, а вот что делать с разваливающимися стенами в подъезде и щербатым полом — непонятно. Отпугнет ведь покупателей. Пошла в парк с ребенком погулять и подумать. Вдруг подходит молодой парень: «Привет, красавица, говорить с тобой хочу!» Взбеленилась и думаю: «Сейчас я тебе покажу красавицу!» А он: «Тебе ничего по ремонту не надо сделать? Работы нет, бригада развалилась». Ну, мы и сговорились за небольшую плату входную группу в приличный вид привести. На следующий день парень с другом все стены заштукатурили, двери отскоблили и покрасили. Выбоины в полу зацементировали. Качественно, добросовестно. Я тогда им еще к обещанной плате сумку продуктов насобирала. Ушли счастливые. И я довольная.

Квартиру буквально через неделю продали. Первые же покупатели и взяли. © Андревна / Dzen

Мужчина заказал ремонт с джакузи. Говорит: «Ставим вот эту модель, она самая крутая». Два метра в длину, метр в ширину. Замеряю дверной проем — 70 см. Говорю: «У вас проем уже ванны на 30 см». Он на меня посмотрел недоуменно и выдал гениальное: «А через окно на кране нельзя? Или стену разобрать?» Я сначала думал, что он шутит. Но оказалось, что не шутит.

Два часа уговаривал взять компактную модель, нарисовал кучу схем, показывал фото аналогичных случаев из практики. Клиент забавно менялся в лице — от гнева до отчаяния. В итоге сдался, когда я сказал: «Можем, конечно, сначала ванну поставить, а потом вокруг нее дом построить». © krasava_marketing

Работал я на стройке, и завелся у нас на объекте кот. Серый, хромоногий. Мы его откармливали. Назвали Директором. Через 3 месяца заказчик, когда принимал работу, сказал: «Я беру этого кота». Теперь кошак живет в особняке с теплыми полами и поварами. Вот же повезло животине! © elektrovich

«Приходит мне по почте вот это со словами: «Проект по переносу вводно-распределительного устройства. Сколько будет стоить и когда сможете сделать?»

«С начальником смеялись долго, но в итоге сделали все как положено: проект, монтаж, испытания. Заказчик очень удивлялся, зачем такие сложности».