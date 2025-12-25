15 семейных историй с неожиданным, но очень жизненным поворотом

Ну, вообще- то манты варят на пару в мантоварке, а не как пельмени и вареники- в бульоне, так что ребенок в чем- то прав 🤗.
Семейная жизнь — это когда ты ложишься спать в тишине, а выспаться все равно не получается. Мы собрали истории, где все пошло не по плану, зато теперь есть что вспомнить.
- Готовила манты: замесила тесто, мяса для начинки накрутила, слепила, следующий этап — это бросить их в воду. Забросила первую партию, забегает ребенок и заинтересованно спрашивает, что это я делаю. Отвечаю, мол, манты в кипящую воду кидаю, на что сынок с ужасом в голосе говорит: «Мам, ты что, не знаешь, что манты мочить нельзя?» Сначала не поняла, в чем дело, а потом, отсмеявшись, пришлось объяснять, что манты и манту — это совершенно разные вещи. © Палата № 6 / VK
- Моей маме настолько не нравился мой будущий муж, что она рассказывала ему о всех моих недостатках и косяках. Поэтому в нашей семье при ссорах обязательно звучит фраза: «А ведь мама мне говорила!» — звучит не только от жены, но и от мужа. Причем от него это: «А ведь твоя мама мне говорила!» Мама теперь считает нас чуть ли не идеальной парой, и с зятем у них отличные отношения. И когда мы оба пытаемся ей пожаловаться друг на друга (живем вместе), она отмахивается и тоже говорит: «А мама вам говорила!» И ржет. © Карамель / VK
- Мои бабушка с дедушкой пытаются сейчас освоить все гаджеты. На днях обучал их азам мессенджеров. Вчера бабушка позвонила и с огорчением сказала: «Внук, а ты чего нас не научил голосовые записывать? Это же намного легче, чем набирать сообщение, а перед этим еще и очки полчаса искать!» Уже вечером научил их аудио и видеосообщения записывать. Сегодня утром получил от них видеосообщение, где бабуля хвастается оладьями, а дедушка ворчит на современную колбасу. Смешно! Аж настроение поднялось. © Не все поймут / VK
- Мы с женой 8 месяцев планировали поездку в Испанию, скрывая это от сына. Хотели сделать ему сюрприз, поэтому обсуждали ее только по ночам, когда он спал. Но в разговоре с его учителем танцев я случайно ляпнул, что мы не вернемся из Испании к началу занятий следующего цикла. Сын это услышал и воскликнул: «Что? Мы едем в Испанию?!» Жена посмотрела на меня в шоке, и я тут же обо всем пожалел. Теперь жена не хочет со мной разговаривать. Я в немилости за то, что испортил нашу первую семейную поездку за границу. © Coppernicuzz / Reddit
- Договорилась о встрече. Звоню и говорю, мол, встретимся у торгового центра, ровно в 12:00. На что получаю вопрос: «А как я тебя узнаю?» Чуть не офигела от такого вопроса, кричу в трубку: «Вообще-то я твоя родная сестра!» Сестра взорвалась от смеха и выдала: «Ну ты же не молодеешь с каждым годом!» При всем том, что мы виделись на прошлой неделе. Моя родная сестра любит пошутить. © Не все поймут / VK
- Решил в отсутствие жены постираться. Ищу стиральный порошок. Нашел пакет, начал думать, сколько сыпать. Решил поискать инструкцию на пакете. Нашел надпись «Наполнитель для кошачьего туалета». Бросил эту дурацкую затею, жду жену... © Убойные Истории / VK
- Все выходные ковырялся с машиной в гараже, потом еще и на сервис поставил, отдал кругленькую сумму. Жена начинает пилить, мол, машина у тебя на первом месте, я на втором, вечно ты с ней возишься, на меня внимания не обращаешь. Ну я ее и успокоил: «На втором месте у меня компьютер...» © Убойные Истории / VK
- Сын спросил у меня, что такое «развод». Объяснила и поинтересовалась, где он услышал это слово. Сказал, что от папы. Тут я занервничала. Да, у нас были разногласия, но неужели он мог серьезно задуматься о разводе? Решила начать разговор, а муж выдает: «Да, он мне рекламу какую-то показал, а я сказал, что это развод». Да, уж. А я уже час хожу по квартире нервная — не знаю, что и думать. А надо было просто спросить. © Мамдаринка / VK
- Когда я только забеременела вторым сыном, мы с мужем договорились не рассказывать об этом до дня рождения нашего старшего. Мы живем в США, но супруг родом из Англии, и как-то раз к нам должна была приехать его подруга из Англии (уже после рождения второго ребенка). Он написал ей сообщение, мол, здорово, что приезжаешь, сможешь познакомиться с моими детьми. Она сразу насторожилась и спросила: «Детьми?! Твоя жена что, беременна?!» Он думал, что я разозлюсь, но, честно говоря, это было довольно забавно. Такое случается — слово вырывается раньше, чем успеешь понять, что сказал лишнего. © ****yCatMischief / Reddit
- В гости приехала свекровь и в день своего отъезда уронила и разбила в ванной почти полный флакон своих духов. Аромат ее духов крепкий, и в большом количестве от него начинает болеть голова и подступает тошнота. Погрустив о потере, она убрала осколки в мусорное ведро на кухне, вытерла пол шваброй и пошла попить чай, затем посидела на диване, погладила кота. Вечером муж отвез ее на автовокзал, но аромат остался с нами. Проветриваем квартиру уже пятый день, швабру выбросили, кота помыли, место гибели флакона помыто уже ...надцать раз. Пока мало что помогает, но уже стало легче. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Утро раннее, спать хочется очень, а дел днем много. Решила начать день с приятного и залезла в ванну с пеной. Вдруг дверь в ванную открывается, заходит абсолютно незнакомый мужик с бородой, чемоданом, в фуфайке и начинает, насвистывая, раздеваться. В тамбуре железная дверь. В квартиру еще одна железная дверь. Как?! Оказывается, накануне муж договорился со слесарем менять трубы. Утром слесарь ему позвонил, сонный муж открыл и утопал обратно спать, а слесарь прошел к месту работы... Ну, зато я проснулась. Слесарь, когда обернулся и увидел мои глаза среди этих гор пены, тоже проснулся. День начался бодренько. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Укладываю дочь спать: «Какую сказку тебе почитать?» Она: «Атоф и дэдоф». Минут 20 мы перебирали все имеющиеся книжки. И вот из-за кровати извлекается книга с торжествующим воплем: «Вот она!» Смотрим, а там сказка «Три медведя». Про трех медведей. Атоф и дэдоф. © Nelli Pechkina / VK
Мой сын когда был маленький говорил "пининизал". Мы гадали долго что бы это могло значить. И однажды на улице он вдруг мне кричит : "Мама смотли, тламвай пининизал!" Оказывается это переводилось как "завернул"...
- С женой улеглись спать, уже глаза сами закрываются, тишина, темнота, и тут появляется комар, начинает противно звенеть и летает где-то рядом. Жена: «Дай ему уже укусить себя поскорее, а то так полночи не уснем, жалко тебе, что ли? Ты большой, а комар голодный!» © Убойные Истории / VK
- Попросила мужа выкупать сына, пока я в магазин схожу за покупками. Объяснила, где лежат все эфирные масла для купания и сказала, что и как добавлять. Возвращаюсь домой, а меня ждут два Халка! Один большой, а второй маленький. Муж перепутал и достал зеленку, которая была намного дальше, чем эфирные масла. Сын уже сидел в ванной, когда туда полилась зеленка. Поэтому муж решил не отставать и сам обмазался. Сынуле то ничего, он дома будет, а вот мужу идти зеленым на работу не слишком круто будет. © Не все поймут / VK
- Накануне свадьбы свекровь позвала меня к себе. Захожу, а она сидит и смотрит на какой-то конверт, заметно волнуется. Поднимает взгляд на меня и говорит: «В нашей семье первых сыновей называют Дмитрием. Надеюсь, вы продолжите традицию». Протягивает мне конверт, а там фото всех Дмитриев семьи. Скоро у нас в семье родится Дмитрий, традиции мы соблюдаем.
Странная традиция. А если в семье жены тоже традиция называть первенца определённым именем? И чья традиция будет соблюдена? Глупости какие-то люди выдумывают.
Чёрт побери. С рожденья и до гроба Таков наш древний родовой закон - Что всех мужчин зовут в семье Винценто.
