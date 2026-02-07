15 историй о том, что обычный стук в дверь иногда приносит больше впечатлений, чем поход в кино

Истории
38 минут назад
15 историй о том, что обычный стук в дверь иногда приносит больше впечатлений, чем поход в кино

Приготовьтесь к тому, что после прочтения нашей статьи вы будете смотреть в дверной глазок с особым интересом. Сегодня в программе — курьер, доставивший парню огромный букет алых роз, ежик, ставший главной звездой ночного дежурства, и мистический стук в балконную дверь четвертого этажа (не волнуйтесь: мистика была развенчана).

  • После выхода на пенсию я устроился охранником на ночные смены в ветеринарную круглосуточную клинику. Три часа ночи, звонок в дверь. Стоят два сотрудника дорожной полиции:
    — Вы нам не поможете?
    Протягивают фуражку, а там ежик. Он головой залез в стеклянную банку и застрял. Со слов мужиков: стоим на трассе за городом, вдруг слышим звяканье, а никого вокруг нет; фонариком посветили — бежит этот бедолага.
    Ну что делать — освободили ежика, полечили немножко, сунули обратно в фуражку, и поехали мужики выпускать его на волю. © neiroapus
  • Звонок в дверь — на пороге стоит курьер с огромным букетом из красных роз от анонимного отправителя. Мне никогда ранее не дарили цветы, так как я парень и цветы всегда дарю я! Как оказалось, их прислала бывшая девушка. © Подслушано / Ideer

«Его любимое занятие — стучать в дверь и убегать»

  • Засыпая 31 декабря, я подумала, что хорошо было бы утро 1 января провести с мужчиной. Ну, в 06:00 раздался звонок в дверь. Это был сосед снизу (молодой, красивый), который не смог попасть домой, так как его друг уснул крепко и закрыл изнутри дверь. Вот так вот Вселенная исполнила мое желание. © bsjdjxhxhd
  • Часов в 7 вечера в дверь постучали. Я открыла, а там сильно беременная соседка с тарелочкой в руках (мы с ней незнакомы). Шепотом попросила меня поделиться с ней едой, которую я готовила, потому что уж очень вкусно пахло. Извинилась передо мной миллион раз. Я посмеялась и положила ей немного, как раз делала традиционное блюдо — там оливковое масло, чеснок, халапеньо и всякие разные специи. Аромат и правда аппетитный. © Unknown author / Reddit
  • Муж завел отношения с девушкой из спортзала. Заявил, что на нее все его друзья засматриваются, а я только и умею, что борщи варить. Прошел месяц, стою я у плиты и варю тот самый борщ. Вдруг в дверь стучат. Открываю, а это, оказывается, явился его лучший друг. Съел борщ и признался, что это он познакомил моего мужа с той девушкой, потому что мечтал возвращаться ко мне домой после работы и моим вкусным ужинам. Уже год вместе. © Подслушано / Ideer

«Сестра постучалась в дверь. Я открыла, а тут вон что. Кому любопытно, стучала мелкая головой»

  • Переехали всей семьей в новый город, а друзья и родня остались в старом. И вот у дочки день рождения наступает — мы решаем не праздновать, а так, посидеть дома все вместе. А муж весь день мне пишет, мол, ты убралась? А дома чисто? Ты приберись! Надоел прямо.
    Через часик после того, как он с работы пришел, раздался звонок в дверь. 9 вечера, мы никого не ждали, да и знакомых еще тут не завели. Открываем, а там мои родители и брат! С шариками и тортом для именинницы. Дочка от счастья аж заплакала.
    Муж, как выяснилось, знал об этом сюрпризе, поэтому и приставал с уборкой (я очень не люблю, когда гости в грязный дом приходят). © KindObject3 / Reddit
  • Решили мы как-то с мужем отметить Новый год вдвоем. Дочка у бабушки была, 150 км от нас. Мы в 8 вечера поужинали, и что-то так тоскливо стало. Праздник-то ведь семейный. Посмотрели мы друг на друга и рванули. А на улице около 40 градусов!
    Смотрим — на трассе женщина голосует. В машине у нее ребенок. Отвозила его в соседнюю деревню, и что-то с колесом случилось. 31 января 10 вечера. Трасса пустая — помочь некому. Муж быстро вопрос решил, и мы поехали дальше.
    В дверь родителей позвонили в 23:40. Сюрприз! Как же нам были рады! Один из самых лучших праздников получился. © annazahahaha
  • У нас свой дом и участок. И вот завелся какой-то шутник — звонит в дверь и убегает. Звонок, выходим — никого. Звонок, выходим — никого. А потом оказалось, что это кошка с забора спрыгивала и лапами жмакала на кнопку. © mccreation_art

«Ко мне постучался сосед и угостил бирьяни, хотя мы с ним даже ни разу не общались»

  • Посреди дня какая-то женщина начала барабанить в мою дверь с криками: «Открывай! Я знаю, что ты там!» Я не открыла — стояла и в глазок смотрела. Она минут 20 побушевала, а потом ушла. Я на 100% уверена, что знать ее не знаю! © Unknown author / Reddit
  • Как-то давно пошли с парнями в бар смотреть чемпионат по футболу. После игры пешком шли домой к другу. Он ключом дверь пытался открыть — не вышло. Начал стучать. Вдруг открывает нам огромный такой мужик, совершенно не знакомый. Мы все в шоке: что делает этот мужик в доме нашего друга? В этот момент пришло осознание, что мы впотьмах перепутали дом... © pipinngreppin / Reddit

«Вчера три незнакомые девочки постучались и всучили мне записку с пакетиком»

«Привет, надеюсь, у тебя классный день! Кстати, ты тоже классная! Пусть доброта придет к тебе. А если нет — поделись ею!»

  • Давным-давно дело было. Я очень соскучилась по родителям и взяла билеты нам с сыном на самолет 31 декабря. Прилетели в 5 вечера.
    Я газеты из почтового ящика родителей достала, сыну дала и говорю: «В дверь позвонишь и скажешь: „Бабушка, я тебе газеты принес“.» Это был лучший Новый год в нашей жизни! © kieken0903
  • Время половина одиннадцатого вечера — дети спят, и мы тоже собираемся. Тут звонок в дверь, и по камере видно, что два огромных мужика пришли. Оказалось, когда мы заходили домой 20 минутами ранее, муж нажал не тот пароль на сигнализации. У нас есть 2 пароля, второй — это секретный вызов полиции. Вот полицейские и прибыли. Штраф теперь придется платить, но зато проверили, что работает! © jamilla_usa
  • Только что увидел, как на чьем-то крыльце кот мяукает, чтобы его впустили. Без задней мысли подошел к двери, позвонил в звонок, кивнул коту и пошел дальше. Завернув за угол, услышал крик: «Обалдеть! Кот только что позвонил в дверь!» © en_himich

«Стук в дверь. Открываю, а там соседи мне принесли курочку, рис и долму. Я как раз сидел и думал, что приготовить»

  • Было это в начале отношений. Приехала к парню в гости. Мы поужинали и залезли под одеяло фильм смотреть. В 12 ночи раздается стук в дверь — мы проигнорировали. Стук повторяется. Парень встал, открыл дверь, и в комнату ввалился его друг со словами: «Я увидел свет в окне и решил забежать поесть». На слова моего молодого человека, что он не один и занят, ответ был такой: «Ничего, я быстро поем, мы друг другу не помешаем». © Подслушано / Ideer
  • Просыпаюсь ночью от стука в балконную дверь. Четвертый этаж. Тихонько встаю с кровати и свечу фонариком через окно — балкон пуст. Ложусь спать, и опять стучат. Выглядываю — никого. Думаю: «Ну, была не была!» Украдкой выхожу на балкон, а там пусто. Возвращаюсь в комнату, закрываю дверь, и в этот момент порыв ветра начинает стучать магнитами по стеклу. Я на выходе на балкон сетку на магнитах повесил, а на ночь дверь закрыл. Сетку в итоге снял и спал спокойно. © Millik89 / Pikabu

Эти истории напоминают нам о том, что чудеса не всегда приходят с фанфарами — иногда они тихонько стучат в дверь. Можете почитать об этом в других наших материалах:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее