15+ поворотов судьбы, которые доказывают, что чудеса случаются
Истории
1 час назад
Мы часто думаем, что чудеса встречаются только в кино да сериалах. Но иногда реальность оказывается куда более захватывающей картиной. Так что некоторые счастливчики сталкиваются с такими сюрпризами на своем пути, которые нарочно не придумает ни один даже самый талантливый сценарист на свете.
- Он мне снился. Лицо, голос, улыбка — все было в голове задолго до того, как я его встретила. А потом, однажды, я просто вышла во двор и увидела его. Он выходил из соседнего подъезда, а я встала как вкопанная и просто смотрела. Наверное, выражение лица у меня было такое, будто я призрака увидела, потому что он сам подошел и спросил: “Девушка, вы в порядке?” Я просто кивнула, даже слова сказать не смогла. Потом мы столкнулись еще раз. Потом еще. Он сам начал разговор, и с первой минуты рядом с ним было настолько легко, будто мы знали друг друга тысячу лет. Начали встречаться. Любовь пришла резко, как ураган, нас просто накрыло. А потом он встал на одно колено прямо на площади, среди толпы людей, и сделал мне предложение. Я даже не сразу поняла, что происходит, мне казалось, что это опять сон. А сегодня мы сидим, выбираем, какая будет свадьба, ржем и спорим, кто первым заплачет в ЗАГСе. Я не верила, что так бывает. Просто встретить человека из своих снов и однажды назвать его мужем. © Палата ** / VK
- В то время мы жили во Флориде, и мой папа пошел к окулисту. Объяснил все симптомы. Доктор берет в руки медицинскую книгу о проблемах со зрением, находит описанные симптомы и показывает их моему отцу. В книге там целая страница об этом, и фотография ребенка 60-х годов. Мой папа смотрит на фото и говорит: “Док, это же я!” Доктор такой: “Да, это те самые симптомы, которые у вас проявляются”. Мой папа говорит: “Нет, правда! Это я на фотографии!” Оказывается, у него в детстве было настолько редкое заболевание, что в 60-х годах его сфотографировали и поместили в книгу. Он почти ничего не помнит об этом, но теперь ему удалось сделать копию снимка и забрать себе на память. © flounceymagoo / Reddit
- Все мои нынешние хорошие подруги появились в моей жизни самыми дебильными способами. Одна сказала: "Классные сапожки" — и ее тут же стошнило на мои замшевые сапоги; другая перепутала меня с назойливой бывшей своего парня и чуть не дошло до перепалки; третья первый раз в жизни встала на скейт и влетела на нем в мою машину, со словами: "Берегись, я тупая!"; а четвертая так вообще сидела в мусорном контейнере, когда я кинула туда пакет. Она уронила туда часы и полезла искать их, выглянула, сказала: "Привет, смотри, мои любимые часики. Даже не воняют". Эти женщины чокнутые, но я очень люблю их. Наша дружба разменяла уже второй десяток. С каждой мы пережили много радостных и много грустных моментов. Считаю, что это судьба послала мне этих дурынд. © Подслушано / Ideer
- Меня удочерили, когда я была совсем маленькой, так что я не помню своих биологических родителей. В колледже у меня был наставник. Его звали Майк. Когда я узнала, что моя биологическая мать скончалась, я получила кое-что из ее вещей, включая несколько фотографий. И что вы думаете, кто был на этих фото? Там был Майк! Оказалось, он был моим биологическим отцом. © aaareed / Reddit
- Выхожу от стоматолога, за мной бежит мужик и говорит: "Девушка, можно с вами познакомиться? Мы с вами вместе зашли к доктору и вместе вышли, это судьба!" Я ему прошамкала онемевшим ртом, что я замужем. Его это не остановило, дотащился за мной, как варан, до гардероба. И тут я к нему повернулась. В общем, ни окосевший от заморозки рот, ни игривая струйка слюны его не остановили. Это насколько надо быть сумасшедшим, чтобы бежать за слюнявой бабой, которая еще и бахилы снять забыла. © Подслушано / Ideer
- На днях у нас с женой была годовщина свадьбы, круглая дата. Я как музыкант не придумал ничего лучше, чем подарить песню собственного сочинения. Писал полгода. Ночами не спал. Месяц назад жена перенесла тяжелую операцию и потеряла слух. Врачи сказали, временно. Ну все думаю, подарок сорвался. А она на утро, в день годовщины сама урчала мою песню. На вопрос: "Откуда?", сказала: "Я ее во сне услышала". © Подслушано / Ideer
- Встречался с девушкой. Она жила в городе, из которого я недавно уехал. В свой день рождения я приехал, чтобы мы могли побыть вместе, сходить куда-нибудь поужинать. И весь вечер она держалась отстраненно, постоянно проверяла телефон, отправляла сообщения и т.д. Мы практически не разговаривали, так что у меня возникло ощущение, что она либо изменяет мне, либо просто больше не хочет со мной встречаться.
Когда мы закончили, она вдруг захотела заехать ненадолго к нашей общей подруге. Я неохотно согласился, подумав, что это несколько эгоистично с ее стороны, учитывая, что у меня день рождения и все такое.
Пока мы поднимались в квартиру, я мысленно перебирал разные способы разорвать отношения. Как вдруг дверь открывается, и я понимаю, что она организовала большую сюрприз-вечеринку с кучей моих старых друзей, многих из которых она даже не знала. Все эти сообщения и отсутствие внимания, которые я списывал на отсутствие интереса ко мне, — все это было ради моего дня рождения. Она прекрасный человек. © antnunoyallbettr / Reddit
- В начале нулевых мне было 15, я только начинала тусить по вечерам. На одном из таких сборищ познакомилась с парнем, он был старше, казался взрослым и серьезным, а мне, глупой девчонке, казалось, что это прям судьба. Он на следующий же день пришел к нам домой с коробкой конфет, чтобы познакомиться с родителями. Но мама посмотрела на него, потом на меня и, особо не церемонясь, сказала: «Ты, конечно, парень приличный, но у дочери сначала экзамены, потом институт, так что давай без романтики». Он кивнул и больше не появлялся. Я обиделась, а потом и вовсе забыла.
Прошло 9 лет. Я переехала, жизнь перевернулась. И вот я приезжаю его навестить. Выхожу из электрички, иду по перрону, и вдруг кто-то окликает меня по имени. Оборачиваюсь — он. Стоит, смотрит так, будто вообще не изменился. Мы разговорились, он попросил мой номер, а я, глупая, от волнения что-то напутала. Подумала: ну, раз судьба — еще встретимся. Встретились через три года. Теперь у нас двое детей, а он каждый год на нашу годовщину покупает коробку тех самых конфет. © Палата № 6 / VK
- Учась за границей, в Англии, я запланировал поездку на выходные в Барселону с одной девушкой. Это еще до того, как появились мобильные телефоны. Я проспал. Приехал в аэропорт с опозданием на три часа. Как только я приехал, там была она. В один и тот же момент мы оба говорим: "Мне так жаль..." А потом: "Стоп! А за что ты извиняешься?" Оказывается, она тоже проспала. Авиакомпания поменяла нам билеты бесплатно, и мы прилетели в Барселону с опозданием на несколько часов. © moak0 / Reddit
- Полгода назад мне приснился сон, что я сижу в машине на коленях у незнакомого парня, целую и обнимаю его. Помню, под каким впечатлением была, когда проснулась, ибо его внешность, голос — они были идеальны. Начала вспоминать, может быть, он сказал, как его зовут. На ум пришли имя и фамилия, решила, что попытка не пытка, поищу в соцсетях. Нашла точно с такой же внешностью парня! Сейчас переписываемся, договорились скоро встретиться. А вдруг это судьба? © Подслушано / Ideer
- Помню, как в школе многие смеялись надо мной. Все из-за моей фамилии. Клей. В пятом классе мы с родителями переезжали, поэтому пришлось менять школу. В новой было уже лучше. Пока я не узнала, что у меня в классе учится мальчик с фамилией Бумага. Как же много новых шуток появилось! Постоянно нас подкалывали и говорили, что мы приклеились. Сначала было обидно, а сейчас понимаешь, что мы действительно "приклеились". Встречаемся уже шестой год. После свадьбы даже фамилию как-то жалко менять будет, ибо не хочется терять нашу "изюминку". © Палата № 6 / VK
- Вышла на балкон, чтобы сына домой позвать обедать. Гляжу, а он на детской площадке с ребятами играет, кричу ему: "Димочка, давай домой обедать! Быстрее, блинчики с вареньем стынут!" Спустя всего пару секунд мне снизу в ответ от мужчины фраза летит: "Я уже бегу! А из чего варенье?" Четыре года назад я таким образом встретила своего мужчину! Теперь у меня дома два Димы: муж и сын. Да в самом Голливуде таких историй не найти, а у нас вот так судьба сложилась. Сейчас блинчики уже вместе едим, кстати, с абрикосовым вареньем. © Палата № 6 / VK
- Несколько лет назад моя компания постепенно приходила в упадок. Я занялся поиском работы и устроился в другую компанию, так что теперь проводил последние две недели со своим менеджером. Я: "Мне предложили другую работу, и я согласился. Я подаю заявление на увольнение". Менеджер: "О, нам очень жаль, что вы от нас уходите. Позвольте поинтересоваться, в какую компанию вы устроились?" Я сообщил ему название. Тот такой: "Черт! Я тоже хотел туда устроиться на эту должность". Я: "К сожалению, вынужден сообщить вам, что вашу кандидатуру не приняли". © Contorto103 / Reddit
- Сестра ехала в дорогой иномарке со своим богатеньким самолюбивым парнем. По дороге началась ссора. И тогда он сказал: "Да кого ты найдешь лучше меня?" Она не выдержала и попросила остановить машину посреди трассы. Она говорит, что выйдет замуж за первого, кто ее подберет. И тут вдруг подъехал к ней парень на какой-то развалюхе. Она рассказала ему все. Тот попросил номерок. И что вы думаете? Сегодня ровно 10 лет со дня их свадьбы. У них двое прекрасных детей, квартира, машина. А парень оказался намного лучше того, что на дорогой иномарке был. © Палата № 6 / VK
- Познакомилась с будущим мужем благодаря пакету с мусором. Вышла утром выносить его, а на улице мороз -20, гололед страшный. Подъезжаю к контейнерам, делаю шаг вперед и в буквальном смысле лечу — мусорный пакет в одну сторону, я в другую. И, конечно же, падаю прямо под ноги какому-то мужчине, который еле устоял на месте. В итоге лежу, смотрю на него снизу вверх, а он протягивает руку: «Ну это точно судьба». Довел до дома. На следующий день появился с цветами. Уже три года вместе, и до сих пор, когда что-то роняю, он дико ржет. © Палата № 6 / VK
- Мой приятель и его девушка поехали на концерт в Лондоне. Им нужно было проехать час на поезде, и когда они уже были в одной остановке от вокзала, вдруг обнаружилось, что билетов с собой у них нет. Они сошли с поезда, проверили сумки, обшарили все карманы, снова проверили сумки и решили вернуться домой, чтобы поискать там. Вернулись, нашли билеты на столике, и сразу же отправились обратно. Когда они приехали на станцию во второй раз, им пришлось еще прождать какое-то время, поскольку все было оцеплено полицейскими. Оказалось, что там была оставленная без присмотра сумка, которую теперь проверяли. И чья вы думаете это была сумка? Девушки моего приятеля! Она оставила ее на вокзале, когда они искали билеты. © P0sitive_Outlook / Reddit
- Лопнувшая в доме батарея отопления положила начало моей семьи. Тогда мне понравилось, как сварщик делает свою работу. Поэтому я решил, что тоже стану сварщиком. Во время учебы в другом городе по этой специальности я подружился с одногруппником, который познакомил меня с моей будущей женой. Она родила мне двоих детей, и с ней я живу уже больше двадцати лет. Не лопни тогда труба — всего этого не было бы. Шансы на знакомство с будущей супругой без этого случая были бы равны нулю. © Подслушано / Ideer
Как видите, чудеса — это не выдумка, а просто моменты, когда судьба берет бразды правления в свои руки.
И подобное случалось далеко не только с героями нашей сегодняшней подборки:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 знаменитостей, которые занашивают любимые вещи до дыр и не стесняются этого
Культура
4 года назад
18 фото, которые словно по щелчку пальцев перенесут нас во времена беззаботного детства
Ностальгия
6 месяцев назад
20 человек, которые еще в детстве поняли, что взрослые не всегда бывают правы
Народное творчество
1 год назад
15 женщин поделились историями, в которых их терпению пришел конец
Истории
8 месяцев назад
16 историй о провалах, которые вряд ли получится быстро забыть
Истории
2 недели назад
14 родителей рассказали, как справляются с трудностями взросления детей
Истории
6 месяцев назад
20+ человек рассказали о моментах, когда просто захлебывались от счастья
Истории
5 месяцев назад
15 историй о том, в какие дебри может завести неправильно набранный номер
Народное творчество
1 неделя назад
17 историй о том, как абсолютно незнакомый человек взял и просто так сделал чью-то жизнь лучше
Народное творчество
1 год назад
14 человек, которые убедились на собственном опыте: что посеешь, то и пожнешь
Истории
5 месяцев назад
16 разводов, которые в памяти запечатлелись не меньше, чем свадьба
Истории
1 месяц назад
13 историй про учителей, после прочтения которых хочется портфель и тетрадь в клеточку, а не вот это вот все
Добро
2 года назад