15+ историй о внезапных совпадениях, которых люди уж никак не ожидали

Порой смотришь фильм и думаешь: «Да ну, не бывает такого, накрутили сценаристы». А потом и в реальной жизни случаются такие совпадения, что нарочно не придумаешь. Именно такими необычными случаями поделились герои этой статьи.
- Проходила медкомиссию. В кабинете у гинеколога стандартные вопросы:
— Беременности? Роды?
— Нет, — говорю.
— Как нет? У вас в карте трое детей.
— Что?!
Я аж прибалдела, и тут внезапно оказывается, что у меня есть почти полная тезка. Живет в моем же доме. Фамилия очень редкая. Инициалы и адрес совпадают. Врачи четыре года шили наши анализы в одну карту, думая, что мы — один человек. Они, глядя на карту, не трудились смотреть на номер квартиры и год рождения. Все смеялись и удивлялись такому совпадению. © Подслушано / VK
- Проходила собеседование на работу мечты. Понимала, что шансов кот наплакал. Без опыта, недавно из декрета и вообще с первого взгляда чем-то не понравилась будущей начальнице. Но тут в ее кабинет заглянул мужик из другого отдела. Он оценивающе глянул на меня и вдруг поздоровался, как со старой знакомой. Сказал, что рад видеть. Я на всякий случай в ответ поздоровалась, хотя его не знала. И начальница говорит: «Ну, раз он вас знает, будем считать за рекомендацию. Ждем вас первого числа». С ним я редко пересекалась, сидим в разных корпусах. Когда у меня уже заканчивался испытательный срок, узнала, что он учился вместе с моей сестрой и просто меня с ней перепутал (мы действительно очень похожи). Очень удачно получилось! © Подслушано / Ideer
- Моя однокурсница переехала из маленького города в областной, только на окраину. Сняла квартиру, устроилась работать в центре. Стоит вечером после работы, ждет маршрутку, видит — парень пялится. Пялился-пялился, потом набрался смелости и познакомился. Оказалось, что они ждут один автобус. Она, естественно, не поверила.
В маршрутке разговорились, он попросил разрешения ее проводить. А когда доехали до нужной остановки, оказалось, что они живут в одном доме. Короче, мечтала она до этого переехать в центр, а в итоге после замужества переехала из четвертого подъезда во второй. © VicZhou / Pikabu
- Ecть у нac в унивepe пpeпoдaвaтeль, фaмилия у нeгo Бapaн. И кoгдa oн пepвый paз пpиxoдит нa лeкцию, то говорит: «Я Бapaн». И ктo пocлe этoгo нaчинaeт cмeятьcя, тoт eгo вpaг пoжизнeннo и зaчетa eму нe видaть кaк coбcтвeнныx yшeй. Tо же самое он провернул и с нaшим пepвым куpcом. Но вcя aудитopия cидит cпoкoйнo, потому что знают про его проверку. Вот тoлькo oдин тип нaчинaeт дикo pжaть. Лeктop пoдxoдит, нaдeвaeт oчки и тaк cтpoгo: «Фaмилия?» Toт всает и coвepшeннo cepьезнo гoвopит: «Koзел». Нaшли дpуг дpугa. Пpeпoд oкaзaлcя c юмopoм, у cтудeнтa пpoблeм co cдaчeй пpeдмeтa тaк и нe вoзниклo. © Причал смешных историй / VK
- Я учительница биологии. И был у меня в одном из классов мальчик, который учился на тройки. Ему всякая фантастика была интересней гораздо больше, чем учеба. Однажды он дождался меня после уроков и, смущаясь, спросил, возможно ли с точки зрения современной генетики существование гибрида вулканца и человека. И так уж вышло, что я — старая и верная поклонница вселенной «Звездного пути». Мы тогда отлично пообщались, а Сашу словно подменили. Он увлекся наукой, а потом поступил на бюджет в медицинский. Недавно мне нужно было поставить зубной имплант. И пришла я в одну крутую стоматологическую клинику. Потому что мне срочно надо было это сделать. А принял меня мальчик Саша. Точнее уже не мальчик Саша, а молодой и талантливый специалист Александр Юрьевич. Имплант вышел идеальный. © NaginiSnake / Pikabu
«Я нашел упаковку сока 12-летней давности посреди пустыни в Нью-Мексико».
- Соседка, гуляя с маленькой дочкой, нашла в снегу брошку под золото с зеленым камешком в центре. Эту брошку приколола дочке на шапочку, чтобы та на глаза не сползала. Потом ей подруга посоветовала сходить к ювелиру. Оказалась натурально золотая брошь с изумрудом. © Люсиль Юрьева / Dzen
- Училась у нас в институте девушка по фамилии Лошадкина. Ну и некоторые недалекие студенты прозвали ее Лошадь. Она обижалась и все мечтала поскорее выйти замуж, чтобы сменить фамилию. Наконец это произошло - и девушка по мужу стала Кобылкина. Брак быстро кончился разводом. А спустя год Кобылкина снова выскочила замуж. И, кто бы мог подумать, теперь она Конева. От судьбы не уйдешь. © Виктор Коптенко / Dzen
- У нас на работе интернациональный коллектив. Между собой общаемся по-английски. Кто лучше, кто хуже. Звонит телефон в офисе. Трубку берет англичанин. Выслушивает вопрос и начинает что-то объяснять. Через пару минут с изменившимся лицом протягивает телефон в нашу сторону и выдает: "Собеседник хочет к телефону кого-нибудь, кто говорит по-английски". © Саныч знает! / Dzen
«Открытая банка лимонада, которая идеально приземлилась вверх дном, не разлив при этом содержимое».
- Сегодня на работе был веселый случай. Сижу, разбираюсь с документами, звонит мой мобильник, играет «Имперский марш» из «Звездных войн». А сидящий рядом с коллегой клиент как-то пристально на меня смотрел. Минут через 10 у него зазвонил телефон и мне стал понятен его взгляд: заиграла мелодия, под которую в фильме появляются повстанцы. Переглянулись, поулыбались. © Kaizet / Pikabu
- Я устроился на новую работу в чужом городе. И первые три недели, пока жена искала нам квартиру, жил в мотеле. Одним из первых моих действий на новой работе был наем бухгалтера. Я нашел его на третий день работы. Мы переехали в новую квартиру и обнаружили, что бухгалтер живет по соседству. © Stan Marshall / Quora
- В яхт-клубе мы иногда перекидывались парой слов с парнем, которому принадлежала лодка рядом с моей. А через лет 5 он женился и собирался устроить прием в яхт-клубе. Просматривая список гостей, я заметил мою фамилию. И я подумал, что, возможно, это мой кузен, которого я не видел лет 40. В день празднества мне случайно удалось узнать, кто же это был. Оказалось, что отец моего однофамильца был братом моего деда. Я даже не знал, что у моего деда был брат. А потом он и вовсе сказал, что хозяин праздника — мой кузен. Мы все были в шоке! © Liam Crowleigh / Quora
- В пятницу утром у меня порвались последние колготки. Тогда я надела юбку и чулки. Спустя полтора часа езды до работы вывалилась из автобуса и пошла пешком. Шла и думала о том, какая же у меня жизнь стала скучная! Встаю рано, чтобы приехать на работу, после работы еду на учебу, потом долго добираюсь домой. По выходным отсыпаюсь, личной жизни нет. Думаю о том, как бы было классно, если бы что-нибудь произошло. Вот прямо сейчас! Ну хоть что-нибудь! И в этот момент у меня лопнула резинка на трусах. © Причал смешных историй / VK
- Подруга рассказала историю. Едет в маршрутке. Напротив сидит девушка, вдруг у нее звонит телефон: «Да, Паш, привет. Нет, еду домой. Нет, мы сегодня не увидимся. Нет, не потому, что я злая на тебя. Нет, Паша, я не могу. Паш, хватит приставать, я в общественном еду! Я сказала, что не могу, и все!» Кладет трубку. Вдруг у парня, сидящего рядом, тоже звонит мобилка. Берет трубку, его первые реплики: «Да, Паш. Привет. Конечно, могу сегодня, без проблем!» Маршрутка задохнулась от хохота. © Причал смешных историй / VK
- Как-то я пришла к другу домой и там познакомилась с одним парнем. Мы начали активно общаться. А когда мы с ним переписывались, то мой папа заметил, что фамилия этого парня такая же, как и у его лучшего друга. Оказалось, что наши отцы знают друг друга лет с пяти. Ну, а мы с парнем вместе уже 14 лет. © Kim Hayden / Quora
«Экран моего планшета треснул по идеальному кругу».
- В июне 2015 года я познакомился с девушкой в Париже. Мы отлично провели время в городе. К моему несчастью, мне пришлось уехать через 2 дня, и мы говорили о том, что, скорее всего, никогда больше не встретимся. И вот 31 декабря 2016 года в 4 утра я с двумя друзьями бегу через международный аэропорт Куала-Лумпура. Мы бежали очень быстро, пытаясь успеть на рейс, поэтому я просто смотрел прямо перед собой, стараясь не столкнуться с людьми. Когда я проходил мимо группы из 6-8 девушек, то посмотрел через плечо и понял, что там есть та самая девушка из Парижа. Я подумал, что быть не может такого, но подошел к ней — она сразу же узнала меня. Девушка тоже спешила, поэтому мы обнялись и быстро попрощались. А следующие несколько часов полета я просто улыбался и размышлял обо всем этом. © Fadi Francis / Quora
- Когда-то у меня была нереально красивая подруга. Я даже не знаю, с кем сравнить. Она выходила замуж 4 раза и только первый раз сдуру сменила фамилию. Все дело в том, что ее девичья фамилия была Сказка. Она ей очень шла. © IFA / Dzen
А вот еще несколько каких-то просто фантастических совпадений: