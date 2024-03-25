20 совпадений, в которые вы бы и не поверили, но у нас есть фото

Иногда в нашей жизни случаются настолько нелепые совпадения, что нам начинает казаться, что кто-то решил посмеяться над нами и специально подкинул такой курьез. Но действительно ли это чьи-то проделки или просто совпадение, которое нам по счастливой случайности удалось подметить?

1. Почему Венеция похожа на Патрика?

2. «На фестивале я встретил своего двойника»

3. «Подарили дерево бонсай, возле ствола нашли яйцо. И сегодня из него вылупился этот малыш»

4. «Решил я, значит, сфотографировать чайку. Поставил себе автофокус и понадеялся, глупец, получить четкие снимки»

5. «Моя мама и мама моей жены сфотографировались с одним и тем же пони более 70 лет назад в Монреале»

6. «Край носочков кота идеально совпадает с краем дверцы холодильника»

7. «Хотели сфотографироваться, поставили таймер, и именно в момент фото перед телефоном пролетел лист»

8. «Вид из окна»

9. «На годовщину свадьбы мы с моим парнем подарили друг другу одинаковые подарки, только разного цвета»

10. «В доме, который хочет купить моя сестра, есть картина, которую я нарисовал еще в школе для проекта по истории»

11. «Я сделал снимок в тот самый момент, когда кто-то другой включил вспышку»

12. «Я поймал мышь, закрыв вентиляционное отверстие, потом, конечно, отпустил ее»

13. «Запечатлел точный момент встречи этих птиц»

14. «Из волос водителя такси идеально вырисовалось число 25»

15. «Камень похож на миниатюрную луну»

16. «Бревно похоже на рыбу»

17. «Я даже немного испугался, когда увидел сегодня на дереве этот лимон»

18. «Так совпало, что мой брат был одет так же, как и фигурка, которую я ему подарил»

19. На деревянной доске вырисовывается мордочка обезьянки