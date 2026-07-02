15 светлых историй о больших семьях, в которых всегда найдется повод для улыбки

Истории
02.07.2026
15 светлых историй о больших семьях, в которых всегда найдется повод для улыбки

Когда рядом много родных людей, почти каждый день оставляет новые впечатления. Совместные ужины, семейные разговоры и простые бытовые моменты складываются в истории, к которым приятно возвращаться. В них легко узнать атмосферу дома, где всегда найдется место для тепла и улыбок.

  • Знакомая как-то вернулась с работы. Живет в трешке, пятый этаж. Дома тишина. Трое детей мило хлопают глазками и невероятно послушны. Садится отдохнуть, как вдруг из закрытой детской раздается громкое: «Пф-ф-ф!» Открывает дверь, а там с охапкой сена и ведром воды стоит настоящая рыжая кобыла! Оказалось, дети нашли одинокую лошадку на пустыре, решили, что это знак свыше, и привели «питомца» по лестнице в квартиру! Детскую они благородно отвели под конюшню, а сами были готовы спать на балконе. Несмотря на клятвы ухаживать за животным, мама была непреклонна. Спустить коняку обратно оказалось куда сложнее: по лестнице вниз она идти не понимала как, и в итоге прыгала через пролеты. К счастью, хозяин нашелся в тот же вечер. А дети потом еще несколько лет ходили к нему в гости — ухаживать за своей несостоявшейся питомицей и кататься верхом!
  • Присматривал за младшими, вместе пошли в магазин. Брат постоянно что-то просил, но нам не по карману. На выходе я опешил: брат радостно машет рукой, а в ней зажат кокос! Сестры начали мяться, кассирша смотрит, бежит охрана. «Конец», — думаю. Но тут подходит парень-овощник и говорит: «Не ругайте, это я ему купил. Пусть малыш поест кокос». Того добродушного парня я с искренней благодарностью вспоминаю до сих пор!
  • Мы долго готовились к свадьбе. Гостей попросили ничего не дарить. Но большинство все равно не пришли с пустыми руками. Особенно тронул подарок моих бабушки и дедушки. Они подарили большую хрупкую коробку. Мы заглянули внутрь, а там их свадебный сервиз. Вдуматься только: он прекрасно сохранился за 50 лет их брака. Попросили сберечь эту семейную реликвию. Мы с мужем переглянулись и поняли, что обязательно передадим ее по традиции нашим детям.
Руконожка Ай-Ай
только что

Никогда не понимала смысла этих сервизов, хранящихся 50 лет в серванте... особенно, если их передают молодым с наказом беречь и передать правнукам 🙄

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В больших семьях за детским столом всегда кипит своя жизнь

  • Лето. Дядя усаживает нас, шестерых детей, в свою новую машину. Строго командует: «Обувь снять!» Едем, но тете не по себе: кажется, забыла выключить утюг. Разворачиваемся. У дома мы видим то, что на самом деле не давало ей покоя! Утюг оказался выключен, зато на площадке перед гаражом аккуратно в ряд стояли все наши шесть пар сандаликов! Оказалось, когда дядя скомандовал снять обувь перед чистым салоном, мы, как послушная детвора, разулись прямо на улице и залезли в машину босиком. Пришлось выходить в обратном порядке и обуваться, словно это не уличная обувь, а тапочки перед баней. Зато мы были абсолютно счастливы, ведь поездка неожиданно продлилась!
  • Однажды мы сидели с младшим братцем, ели мандаринки. Он берет одну крохотную дольку и говорит: «Как удивительно, что они такие маленькие!» Я отвечаю: «Эх, знал бы ты, сколько всего в мире есть намного более удивительного». Брат, округлив глазища: «Да-а-а... например, кокос!»
  • У нас большая семья. Трое детей и все девочки: 14, 16 и 18 лет. Я старшая. И у нас ежедневная борьба за ванную комнату. В доме два этажа, две ванные комнаты, одну всегда занимает мама, а вот за другую мы готовы соревноваться. И я придумала лайфхак! Если на кухне включить воду, то в ванной на первом этаже будет плохой напор, при таком никто не хочет купаться. Я встаю утром и делаю вид, что иду мыть посуду. В итоге очередная сестра выбегает с возмущением, а я спокойно иду принимать душ. Пока не рассекретили!

Когда у тебя восемь детей, каждый семейный праздник превращается в потрясающий, шумный и самый счастливый хаос

  • У меня большая семья, свой дом, четыре собаки и кот. Дети принесли маленького котенка пепельного цвета и слезно умоляли его оставить. Я согласился, но дал испытательный срок — одну неделю с условием, что они будут за ним ухаживать. Этот маленький хитрюга сразу понял, кто в доме хозяин, и каждую ночь приходит спать в нашу постель, причем именно ко мне в ноги. Итог: проверка закончилась уже на четвертый день!
  • У нас большая семья, девять человек. Решили завести хомяка, младшая очень просила. Хомяк оказался невероятно активным, все время просился наружу, любил гулять по комнатам. Уехали на пару дней из дома, приезжаем — нет хомяка. Искали долго, обыскали всю квартиру, пока не обнаружили, что этот беглец умудрился как-то просочиться на балкон, перелезть к соседям и теперь преспокойно живет у них! Муж иронизирует: «У нас настолько большая и шумная семья, что даже хомяк переехал».
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  • Наша огромная семья наконец-то выбралась на природу с ночевкой. Вечером у костра папа решил проявить романтику, обнял маму и глубокомысленно произнес: «Какая же здесь звенящая, хрустальная тишина...» В эту же секунду из палатки донеслось громогласное: «Мама, а Леха мои носки ест!» Следом визг, грохот падающего котелка и дружный хохот остальных четверых детей. Папа вздохнул, допил чай и сказал: «Ну вот, тишину разбили, несите следующую».
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Предпраздничная суматоха в большой семье

  • У нас трое мальчишек, так что бюджет всегда впритык. То новые куртки, то ремонт планшетов, то лагерь. И тут заявляется муж с коробкой, а там навороченный робот-пылесос за 15 тысяч! Я давай возмущаться, а он улыбается и как ни в чем не бывало выдает: «Да ладно тебе, он бесплатный! Нашел заначку в старом зимнем пальто!» Я уже оттаяла и даже обрадовалась, пока не вспомнила, что сама спрятала туда эти деньги ему на юбилей. Ну что, подарок выбрал отличный.
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  • У моего мужа три брата, и все мы живем неподалеку. Родственников столько, что свекровь периодически зависает, пытаясь вспомнить, кто есть кто. Недавно мы купили машину, о которой долго мечтали, и приехали похвастаться к родителям. Свекровь выходит на крыльцо, всплескивает руками, обнимает моего мужа и восторженно кричит на всю улицу: «Ой, сыночек, какая красота! Ну наконец-то ты заработал на нормальную машину, а то твоя старая развалюха уже надоела!» Муж удивленно моргает и говорит: «Мам, вообще-то у меня до этого был отличный новый кроссовер. А развалюха — это у твоего старшего сына, Пашки». Свекровь ни на секунду не растерялась, ласково потрепала его по щеке и выдала: «Ой, да какая разница! Главное, что теперь у Паши машина хорошая!» Муж обреченно вздохнул: «Мама, я Дима!» Хохотали все, кроме Паши, который в этот момент как раз заезжал во двор на своей старой машине.
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  • Когда у тебя семеро братьев и сестер, спрятать еду в холодильнике — задача из разряда невыполнимых. Но я нашел лазейку и добровольно приучил себя к сверхострой пище. Родня мою фишку просекла не сразу. Первое время с кухни то и дело раздавался шепот: «Не трогайте это, там опять халапеньо!». Мои тарелки обходили за версту. Прошли годы, мы все разъехались, но привычка осталась.
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Когда на пороге дома встречаются столько родных душ, забавные шутки и громкий смех становятся главной семейной традицией

  • С наступлением осени у нас дома начинается настоящий ритуал — дети обожают собирать листья и делать из них поделки. Каждый год, как только начинает опадать первый желтый лист, мы идем в парк и собираем целые охапки разноцветных листьев. Потом дома разложим их по столу, и начинается творчество: аппликации, гирлянды, осенние букеты. Этот процесс занимает несколько часов, но что самое главное, дети настолько увлечены, что даже забывают о телефонах и мультиках. Осень для нас — это не просто листья, это маленький семейный праздник.
  • В нашей семье 6 детей, туалет один. Результат — многокилометровая очередь все время. Если пошел один, значит, в маленькой прихожей будет целая толпа, включая родителей. Приехали родственники на недельку, в один прекрасный момент все ушли гулять. Сын родственников подходит к туалету и восклицает: «О, туалет свободен!»
Liou
только что

(Очень осторожно): а авторам истории не приходило в голову, что такая ситуация не совсем нормальна? Может, стоит задуматься об изменении жилищных условий, раз уж семья такая большая?

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  • Нас у мамы с папой 7, и все мы уже взрослые: младшему — 24, а старшему — 42. Есть у нас семейная традиция: отмечать день рождения в 0:00, как Новый год, съезжаться в родительский дом, с боем курантов поздравлять именинника и ложиться спать. А потом виновник торжества сам решает, как проведет свой день и с кем. Раньше были разнообразные варианты: клубы, кафе, бани, друзья, а сейчас каждый выбирает дом, где близкие, родные, где родители, где семья.

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